Positionen zu Israel: Wie halten sie es mit der Hamas?

Wie die muslimischen Länder im Nahen Osten zur Hamas stehen

Trotz ihres Angriffs auf Israel kann die Terrororganisation auf Verbündete zählen. Wir zeigen, wie Länder in Nah- und Mittelost zur Hamas und den Palästinensern stehen.

M. Sendker, Y. Musharbash, S. Männer, M. Amjahid, O. Rezaee, S. Richter / Zeit Online

Der Überfall von Hamas-Terroristen auf den Süden Israels schürt unter den Anrainern die Angst vor einer ausgewachsenen Krise. Nach dem mutmasslichen Raketeneinschlag in der Al-Ahli-Arabi-Klinik in Gaza-Stadt wächst diese Angst weiter. Nur: wie stehen die Regierungen wirklich zur Hamas? Wie gegenüber den Palästinensern? Ein Überblick:

Türkei: Vorsichtig distanziert

Jahrelang unterhielt die Türkei enge Beziehungen zu Mitgliedern der Hamas. Es gab offizielle Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan und politische Funktionsträger der Hamas sollen israelischen Angaben zufolge in der Türkei eingebürgert worden sein. Die Hamas wird von der Regierung der Türkei nicht als Terrororganisation gelistet. Erdoğan, der sich bisher oft als Anführer der islamischen Welt darstellte, schien versucht zu haben, auf diesem Weg die Hamas zu mässigen und die palästinensischen Fraktionen zu vereinen. Die türkische Regierung ist in der Region ein treuer Fürsprecher Palästinas und geriet deswegen oft mit Israel aneinander.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Bild: keystone

Den tödlichen Raketeneinschlag in einer Klinik in Gaza-Stadt am Dienstagabend verurteilte Erdoğan als «jüngstes Beispiel für israelische Angriffe, denen die grundlegendsten menschlichen Werte fehlen». In der Nacht kam es zu Demonstrationen vor israelischen Vertretungen in Istanbul und in Ankara. Israels Nationaler Sicherheitsrat forderte am Abend noch alle Israelis auf, die Türkei so schnell wie möglich zu verlassen.

Dabei hatte der türkische Präsident in den vergangenen Monaten eigentlich auf eine neue Nahostpolitik gesetzt und sich Israel angenähert: Erstmals seit vier Jahren gibt es wieder einen türkischen Botschafter in Tel Aviv, Anfang September begannen intensive Gespräche über eine gemeinsame Erdgas-Pipeline und im Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan unterstützen beide den aserbaidschanischen Autokraten Ilham Alijew. Militärische Anhänger der Hamas sind nach Angaben Israels längst aus der Türkei ausgewiesen worden.

Nach den Hamas-Angriffen vom 7. Oktober rief Erdoğan zuerst in Tel Aviv an, dann sprach er mit dem Palästinenser-Präsidenten Mahmud Abbas. Daraufhin weitete die Regierung den Gesprächskreis aus und konsultierte mit Vertreten Libanons, Katars, Ägyptens, Russlands, Jordaniens, Algeriens, Saudi-Arabiens, der Vereinten Arabischen Emirate und den USA. Der Grund: Die türkische Regierung fürchtet, dass der Krieg auf umliegende Länder wie Iran und Syrien übergreift und die mit der Hamas verbundene Hisbollah eintritt.

Während die Nachricht vom Krankenhauseinschlag in Gaza in Teilen der türkischen Bevölkerung zu massiver Unruhe führt, versucht die Regierung ihre Position zu halten: Unter Verweis auf Menschenrechte sieht man Israels Vorgehen kritisch, pocht weiter auf humanitäre Hilfe für Gaza, stellt sich hinter die Palästinenser und vermeidet konkrete Äusserungen zur Hamas. Seit Tagen wiederholt Erdoğan, was die Türkei seit Jahren als Lösung für den Konflikt sieht: die Einrichtung und Anerkennung eines geografisch zusammenhängenden Palästinas. Dafür ist auch ein Grossteil der türkischen Bevölkerung.

Die meisten Türkinnen und Türken sehen Israel als Besatzungsmacht, lehnen Terror wie den der Hamas aber ab. Eine Ausnahme sind etwa islamistische Anhänger der Kleinstpartei Hüda Par, die mit Erdoğan in der Regierung ist. Sie luden zuletzt Hamas-Funktionäre zu einer Pressekonferenz ein und hatten zu Kundgebungen in Istanbul aufgerufen.

Libanon: Frühere Kriege mit Israel wirken nach

Seit Montag beschiesst die islamistische Miliz Hisbollah Israel vom Süden des Libanon aus. Damit wächst die Angst vor einem Zweifrontenkrieg. Beiden Länder haben eine lange Geschichte militärischer Konflikte. Offiziell befinden sich die beiden Länder seit der Gründung Israels 1948 noch immer im Krieg. Heute sucht aber eigentlich nur noch die von der libanesischen Regierung nicht kontrollierte Hisbollah die militärische Konfrontation mit dem Nachbarland. Verwunderlich ist das nicht. Denn die Hisbollah gründete sich als Reaktion auf den Einmarsch Israels im Libanon 1982. Ihr oberstes Ziel ist die Zerstörung des Staates Israel. In vielen Ländern, wie Deutschland, wird der militärische Arm der Miliz deshalb als Terrororganisation eingestuft.

Hisbollah-Unterstützende in Beirut, 18. Oktober. Bild: keystone

Anders als die sunnitische Hamas ist die Hisbollah eine schiitische Miliz. Doch auch sie wird vom Iran unterstützt und pflegt Beziehungen zur Hamas. Beobachterinnen und Beobachter vermuten, dass die Hisbollah die Hamas auch bei der Vorbereitung ihres Angriffs auf Israel unterstützt haben könnte. Die Hamas selbst dementiert dies. Der Hisbollah-Experte Nicolas Blanford sieht aber Parallelen in der Angriffstaktik beider Terrormilizen. Ähnlich wie die Hisbollah 2006 habe die Hamas bei ihrem Angriff auch auf massiven Raketenbeschuss, die Erstürmung israelischer Siedlungen und Angriffe auf die Infrastruktur gesetzt. Die Hisbollah soll die Hamas in der Ausbildung von Kämpfern unterstützen.

Eines der wahrscheinlichen Ziele des Hamas-Terrors – das Ausbremsen einer Normalisierung der Beziehungen Israels mit Saudi-Arabien und den Golfstaaten – dürfte die Terrorgruppe aus dem Gazastreifen mit der Hisbollah gemein haben. Andererseits hat die Hisbollah im Libanon zwar grossen Einfluss, das Land setzt sich aber aus vielen Parteien zusammen und ist sowohl religiös als auch politisch gespalten. Viele Libanesinnen und Libanesen unterstützen den palästinensischen Wunsch nach einem eigenen Staat. Einen Krieg aber, wie ihn die Hamas ausgelöst hat, möchte der Grossteil der Bevölkerung nicht. Zu traumatisch sind die Erinnerungen an den letzten Krieg zwischen der Hisbollah und Israel im Jahr 2006.

Die Zerstörung des Al-Ahli-Arabi-Krankenhauses in Gaza-Stadt macht viele Libanesen betroffen. In den sozialen Medien äussern Menschen ihr Mitgefühl mit den Opfern. Für Mittwoch wurde ein Staatstrauertag verhängt. Die Hisbollah hingegen rief zu einem «Tag der Wut» auf. Anhänger der Miliz protestierten noch Dienstagnacht vor der französischen und US-amerikanischen Botschaft.

Ob das Land am Ende in einen Krieg hineingezogen wird, liegt nicht in der Hand ihrer gewählten Politikerinnen und Politikern. Grosse christliche Parteien, wie die Lebanese Forces oder Kataeb, warnen vor einer Kriegsbeteiligung. Interimspräsident Nadschib Miqati erklärte, der Libanon arbeite daran, den Frieden zu halten. «Die Entscheidung, Krieg zu führen, liegt in der Hand Israels, seine Provokationen müssen gestoppt werden, um keine Spannungen zu erzeugen.» Gleichzeitig hat das libanesische Militär am Montag zwanzig Raketenwerfer im Grenzgebiet demoliert – die von der Hisbollah stammen könnten.

Jordanien: Der politische Druck im Inneren ist hoch

Die Stimmung in Jordanien ist angespannt. In den Cafés und auf den Strassen ist der israelisch-palästinensische Konflikt und der Krieg, den der Angriff der Hamas ausgelöst hat, wohl das wichtigste Gesprächsthema. Aber für viele Bürgerinnen und Bürger stehen die zivilen Opfer im Gazastreifen im Vordergrund, erst recht nach dem Raketeneinschlag in einem Krankenhaus am Dienstagabend in Gaza-Stadt.

Darauf zogen in der Hauptstadt Amman zahlreiche Jordanier vor die israelische Botschaft. Vergangene Woche versammelten sich in Amman Tausende Menschen und demonstrierten ihre Unterstützung für die palästinensische Sache und die Hamas sowie ihre Ablehnung einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel.

König Abdallah II. von Jordanien. Bild: keystone

Jordanien ist historisch auf Engste in den israelisch-palästinensischen Konflikt involviert: Das Westjordanland und Ostjerusalem gehörten bis zum Sechs-Tage-Krieg 1967 zum jordanischen Staatsgebiet. König Abdallah II. führt den Ehrentitel des Beschützers der Heiligen Stätten in Jerusalem. Vor allem aber: Rund die Hälfte der elf Millionen Einwohner Jordaniens haben palästinensische Wurzeln. Was in Palästina passiert, hat starke Auswirkungen im Land.

Dabei zählt Jordanien zu den arabischen Staaten mit einer moderaten Politik gegenüber Israel. Seit 1994 existiert ein Friedensvertrag mit Israel, es gibt Kommunikation und Kooperation. Aber in den letzten Jahren ist der Geist des Abkommens abhandengekommen; viele Jordanier und Jordanierinnen glauben nicht, dass sich die Lage der palästinensischen Bevölkerung in Israel seither verbessert habe. Und die Errichtung eines palästinensischen Staates, eine mitgedachte Rahmenbedingung des Vertrages, scheint schon seit einiger Zeit kaum noch realistisch.

Der König und seine Regierung halten an der Zweistaatenlösung fest, das beteuerte der Monarch vergangene Woche in einer Rede vor dem Parlament: Ohne einen unabhängigen palästinensischen Staat sei kein Friede möglich. Aber Jordaniens diplomatisches Gewicht ist nicht gross genug, um das Geschehen beeinflussen zu können, auch wenn der König eingebunden ist in internationale diplomatische Bemühungen, die Lage zu deeskalieren. Auch hat Jordanien keinen besonderen Einfluss auf die Hamas.

Der Fokus liegt aktuell darauf, Unruhen im eigenen Land zu vermeiden. Der Druck im Inneren und die Wut sind gross, und es gibt neuralgische Punkte, an denen vom Staat akzeptierte Proteste zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei führen könnten: zum Beispiel nahe der israelischen Botschaft oder des Grenzübergangs zwischen Jordanien und dem Westjordanland.

Mitarbeit: Suha Ma’ayeh

Ägypten: Will Nahost-Player bleiben

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi hat die israelische Regierung für die Attacke auf die Al-Ahli-Arabi-Klinik in Gaza-Stadt verantwortlich gemacht. In einer Mitteilung hat er den «gezielten Bombenangriff» als «klaren Verstoss gegen internationales Recht» bezeichnet. Israel solle seine Angriffe auf den Gazastreifen unverzüglich stoppen. In Ägypten sorgen die grauenvollen Bilder der Opfer aus Gaza für mehr Druck aus der Bevölkerung auf das Militärregime, proaktiv die palästinensische Bevölkerung zu schützen. Nur: Eigentlich ist Ägypten ein Verbündeter Israels.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi. Bild: keystone

Der Umgang der ägyptischen Regierung mit dem Nahostkonflikt ist pragmatisch. Einige sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einer besonderen Partnerschaft zwischen dem Militärregime von Präsident Al-Sissi und der Regierung in Israel. Schon vor mehr als zehn Jahren wurde in Ägypten dafür die Bezeichnung «Sisinjahu» erfunden. Damit soll die Verbundenheit zwischen al-Sissi und seinem israelischen Gegenüber Benjamin Netanjahu unterstrichen werden.

Seit dem Militärputsch im Jahr 2013 gelten die ägyptische Muslimbruderschaft und ihre Verbündeten für das ägyptische Militär als Terrororganisationen, die es zu bekämpfen gilt. Eine dieser Organisationen ist die Hamas aus dem Gazastreifen. Weite Teile der ägyptischen Bevölkerung stehen bis heute hinter diesem Umgang mit der Hamas.

Gleichzeitig kommuniziert das ägyptische Militärregime sparsam und hält sich offiziell mit Verurteilungen zurück. In der ägyptischen Bevölkerung und in sozialen Medien werden Szenarien für die nächsten Schritte Ägyptens diskutiert. So könnte Alleinherrscher al-Sissi die Öffnung des Grenzübergangs nach Rafah im Gazastreifen anordnen, sodass Zivilisten aus Gaza auf den Sinai, der in weiten Teilen als militärische Sonderzone gilt, flüchten können.

Ein Panzerfahrzeug der ägyptischen Armee vor der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen. Bild: AP/Shorouk Newspa

Im Gespräch sind gar – vor allem von der US-Regierung geforderte – Zeltstädte auf dem Sinai, in denen Hunderttausende Frauen, Kinder, Senioren und Menschen mit Behinderungen ausharren könnten, bis das israelische Militär seine Operation mit einer möglichen Bodenoffensive beendet. Das ägyptische Militär soll den Grenzübergang vorbereitet haben, um Hilfsgüter in den Süden des Gazastreifens zu bringen. Dabei beklagt die ägyptische Seite eine «mangelnde Kooperationsbereitschaft» der israelischen Regierung: Tausende von Tonnen von Lebensmitteln, Trinkwasser und Medizin konnten die Grenze zu Gaza nicht überqueren.

Auch nicht ausgeschlossen ist, dass die Israelis von der ägyptischen Seite aktiv militärisch, zumindest geheimdienstlich unterstützt werden. Einige politische Beobachter vermuten sogar, dass der ägyptische Geheimdienst vor der Attacke der Hamas gewarnt haben könnte, diese Warnung von den Israelis aber nicht ernst genommen wurde. Äussern wird sich die ägyptische Regierung dazu aber mit Sicherheit nicht.

Denn in der ägyptischen Bevölkerung existieren traditionell auch propalästinensische Stimmen. Als kurz nach dem Terrorangriff der Hamas auf den Süden Israels ein Polizist in der ägyptischen Küstenstadt Alexandria zwei israelische Touristen und ihren ägyptischen Fremdenführer erschossen hat, mischte sich in die Debatte in Ägypten mitunter Schadenfreude. Allerdings längst nicht bei allen. Die meisten Menschen in Ägypten wollen nicht in einen Krieg hineingezogen werden.

Ganz pragmatisch erklärten ägyptische Behörden, der Polizist habe die Israelis «aus Versehen» beim Reinigen seiner Waffe erschossen. Das autokratische Regime von al-Sissi möchte seine Rolle als wichtigen Player im Nahen Osten behalten. Diese Rolle beschert dem ägyptischen Militär nicht nur internationale Anerkennung, sondern auch US-Militärhilfen in Milliardenhöhe.

Saudi-Arabien: Hamas verdirbt Annäherung mit Israel

Einst galt Saudi-Arabien als Schutzmacht der Palästinenser und der saudische König selbst als Verfechter der palästinensischen Sache. Der nun regierende Kronprinz Mohammed bin Salman verfolgt hingegen einen anderen Kurs. Seit einigen Jahren arbeitet er daran, sein Land wirtschaftlich und politisch breiter aufzustellen, was auch Auswirkungen auf seine Aussenpolitik hat.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Bild: keystone

Im März nahmen Saudi-Arabien und der Erzfeind Iran nach sieben Jahren wieder diplomatische Beziehungen auf. Auch eine Normalisierung der Beziehungen mit Israel stand im Raum, seit einigen Jahren versuchen die USA diese zu vermitteln. Zuletzt gab es Anzeichen für Fortschritte. 2022 etwa nahm Saudi-Arabien zum ersten Mal gemeinsam mit Israel an einer Marineübung der USA teil. Dieses Jahr erlaubte Mohammed bin Salman die Teilnahme israelischer Politiker bei einer UNESCO-Konferenz im eigenen Land. Im September erklärte bin Salman in einem amerikanischen Fernsehinterview, der Normalisierungsprozess rücke jeden Tag ein Stück näher.

Im Zuge dieser Entwicklung wurde die palästinensische Hamas zuletzt offiziell als extremistische Gruppe bezeichnet, die kein Interesse an einem Frieden hätte. Beobachterinnen und Beobachter gehen deswegen davon aus, dass die Hamas mit ihren Terrorattacken möglicherweise auch eine Israel-Annäherung stoppen wollte. Schon vor dem 7. Oktober machte Mohammed bin Salman die Errichtung eines palästinensischen Staates und einen Siedlungsstopp zur Bedingung der Normalisierung mit Israel. Beides dürfte nun unrealistischer geworden sein.

Rhetorisch ist Mohammed bin Salman jetzt umgeschwenkt, er kommentierte die jüngsten Kämpfe überraschend scharf: Er führte den Krieg auf die israelische Besatzung zurück, Grund sei «die andauernde Besatzung und der Entzug der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes». Ähnlich drastische Worte nutzte das Aussenministerium bei der Verurteilung des Raketenangriffs auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt, den die saudische Regierung Israel zurechnete. Der Angriff verstosse gegen eine Reihe internationaler Gesetze und sei ein weiterer Beweis für Israels Versagen, Zivilisten zu schützen.

In dem Statement wird die internationale Gemeinschaft dafür kritisiert, doppelte Standards bei der Verurteilung von Verbrechen zu haben. In dem gesamten Text bezeichnet das Ministerium Israel als «die israelischen Besatzer».

Irak: Will nicht in die Krise reingezogen werden

Sowohl die irakische Regierung als auch die grösste Oppositionsgruppe vertreten offen eine propalästinensische Position. Nach dem Angriff der Hamas gingen in der Hauptstadt Tausende Menschen auf die Strasse, um Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden. Sie protestierten zugleich gegen israelische Luftangriffe auf den Gazastreifen und riefen Parolen gegen Israel und die USA. Auch die öffentliche Meinung im Irak ist insgesamt propalästinensisch. Auch nach dem mutmasslichen Raketeneinschlag am Dienstag auf dem Gelände einer Klinik in Gaza-Stadt versammelten sich Augenzeugen zufolge Demonstranten im Zentrum der Hauptstadt Bagdad.

Unterstützer des Schiitenführers Muktada al-Sadr (Archivbild vom Juli 2023). Bild: keystone

Zu den Protesten «zur Unterstützung von Gaza» und gegen Israel aufgerufen hatte der irakische Schiitenführer Muktada al-Sadr. Der einflussreiche Geistliche gehört zwar der Opposition im Irak an, die propalästinensischen Proteste wurden jedoch ausdrücklich auch von der irakischen Regierung begrüsst.

Diese Einigkeit verhindert auch nicht, dass Schiitenführer al-Sadr gegen den Einfluss des Nachbarn und Hamas-Förderers Iran im Land ist. Die irakische Regierung dagegen wird von Iran-freundlichen Fraktionen im Parlament gestellt. Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, droht mit der Vernichtung des Staates Israel, die Iraner transferieren über die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon Geld an die sunnitische Hamas, sie liefern ihr Waffen und unterstützen die militärische Ausbildung von Milizionären.

Im mehrheitlich von Schiiten bewohnten Irak agieren zudem vom Iran unterstützte Milizen. Öffentliche Äusserungen über die Hamas dürften in der aktuellen irakischen Regierung daher ohnehin eher freundlich ausfallen. Materielle Hilfen erhält die Hamas von irakischer Regierungsseite allerdings keine. Schiitenführer Al-Sadr rief vielleicht auch deshalb die Bevölkerung über die Demonstranten in Bagdad dazu auf, humanitäre Hilfe für die Palästinenser bereitzustellen.

Direkten Bezug zum Hamas-Terror nahm die Regierung Iraks kurz nach den Terrorattacken Anfang Oktober: Sie gibt Israel dafür die Schuld. In einer Erklärung hiess es, dass die Angriffe der Hamas die Folge der jahrzehntelangen «systematischen Unterdrückung» durch die «zionistische Besatzungsbehörde» seien. In der öffentlichen Debatte im Irak wird zwischen Hamas und Palästinensern allerdings auch kaum differenziert. Iraks Premier Mohammed Shia al-Sudani ist zurzeit vor allem mit der Bekämpfung der grassierenden Korruption im Land beschäftigt und braucht stabile Verhältnisse. Die Regierung möchte daher vor allem, dass sich die Gaza-Krise nicht auf die Region ausbreitet.

Iran: Terrorhelfer in der Regierung, Distanz in der öffentlichen Meinung

Die Islamische Republik Iran unterstützt palästinensische Gruppen, die gegen Israel agieren, aktiv. Die angestrebte «Vernichtung Israels» ist ein zentraler Bestandteil des ideologischen Fundaments. Am 7. Oktober, dem Tag der Terrorattacken, veröffentlichte die offizielle Website des obersten Führers der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Chamenei, ein altes Zitat, in dem er erklärte: «Das zionistische Besatzungsregime Israel wird, so Gott will, durch die Hände des palästinensischen Volkes und der Widerstandskräfte in der gesamten Region ausgerottet werden.» Berater Chameneis nannten die Anschläge ein deutliches Zeichen für «das nahende Ende Israels».

Palästina-Unterstützer in Teheran, 18. Oktober. Bild: keystone

In den Tagen vor der terroristischen Operation hatte Chamenei die arabischen Staaten noch vor einer Normalisierung der Beziehungen mit Israel gewarnt und dies als fatalen Fehler bezeichnet. Doch nicht nur mit dem gesprochenen Wort hilft der Iran der Hamas – auch finanziell und militärisch unterstützt das Land islamistische Gruppen in den Palästinensergebieten.

Im August 2019 berichteten israelische Medien, dass die finanzielle Unterstützung des Iran für die Hamas von 100 Millionen US-Dollar auf 360 Millionen Dollar im Jahr angestiegen sei. Zudem versorgt die Islamische Republik Iran die Hamas mit Raketen, die vom Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden, wie auch ein Hamas-Anführer 2021 bestätigte. Obwohl Chamenei eine Beteiligung Irans am jüngsten Angriff auf Israel abstreitet, berichtete das Wall Street Journal, dass die Operation der Hamas mithilfe des iranischen Regimes geplant und durchgeführt wurde.

Am 15. Oktober spitzte der iranische Aussenminister die Drohung gegen Israel zu und sagte, sollte der Krieg nicht enden, werde der Iran nicht länger ein blosser Beobachter bleiben. Jede der mit dem Iran verbündeten Gruppen habe «die Hand am Abzug». Eine dieser Gruppen ist die schiitisch-islamistische Organisation Hisbollah im Libanon, die das Existenzrecht Israels vehement ablehnt. Sie ist vom Iran aufgerüstet worden und schiesst regelmässig Raketen Richtung Israel. Nach den Explosionen am Dienstag in einem Krankenhaus im Gazastreifen forderte er zudem die islamischen Staaten auf, ihre Beziehungen mit Israel sofort abzubrechen: die israelischen Diplomaten auszuweisen, alle gemeinsamen Projekte zu stoppen und den Ölexport nach Israel zu beenden.

In der iranischen Gesellschaft hingegen verliert diese antiisraelische Haltung zusehends an Zustimmung. Nicht nur zahlreiche oppositionelle Gruppen und Persönlichkeiten bekunden ihre Unterstützung für Israel und verurteilen den Terrorismus der Hamas. Auch die Bevölkerung tut das, insbesondere in sozialen Medien. Viele lehnen die Politik ihrer Führung ab und setzen sich für die Anerkennung Israels ein. Der Hashtag #IraniansStandWithIsrael trendete zeitweise auf verschiedenen Plattformen, darunter auch auf X (ehemals Twitter).

Vereinigte Arabische Emirate: Vorsichtige Kritik an Hamas

Nach dem Raketenangriff auf das Krankenhaus in Gaza-Stadt traf sich ein Vertreter der Emirate am Mittwoch mit Kollegen aus anderen arabischen Ländern, um über den Anschlag zu beraten. Im Anschluss an das Treffen wurde der Anschlag auf der Kurznachrichtenplattform X noch einmal verurteilt. Die Emirate sprechen von einem israelischen Anschlag, statt aber Sanktionen für Israel zu fordern, rufen sie beide Seiten noch einmal zu einem Waffenstillstand auf.

Im Vergleich zu vielen anderen arabischen Staaten kritisierten die Emirate Israel damit weit weniger vehement. Auch vor dem Raketeneinschlag in der Klinik hatten sich die Vereinigten Arabischen Emirate eher diplomatisch geäussert. Das Aussenministerium erklärte: «Die Zivilisten auf beiden Seiten müssen den vollen Schutz des humanitären Völkerrechts geniessen und dürfen nicht zum Ziel des Konflikts werden.» Ausserdem sei das Ministerium «entsetzt» über die Geiselnahme von israelischen Zivilisten durch die Hamas.

Das dürfte daran liegen, dass das Königreich vor drei Jahren seine Beziehungen mit Israel verbessert hat. Im Rahmen des Abraham-Abkommens erkannten die Emirate Israel als Staat an. Der Friedensvertrag wird auch als «Paradigmenwechsel» im Nahen Osten angesehen. Nach Ägypten (1979) und Jordanien (1994) erkannten durch den Friedensvertrag mit Bahrain und den Emiraten zwei weitere Länder der Region Israel an.

Offiziell erklärte die Regierung in Abu Dhabi damals, dass sie so Einfluss auf Israel nehmen könnte. Das Friedensabkommen ermögliche ihnen, «die tickende Zeitbombe von Israels geplanter Annexion der Siedlungen im besetzten Westjordanland zu entschärfen». Nicht weniger wichtig als die Zukunft des palästinensischen Volkes waren für das Königreich damals handfeste wirtschaftliche, aber auch politische Interessen. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Israel teilen etwa die Sorge davor, dass der Iran zu einer Atommacht aufsteigt.

Katar: Der wichtige Helfer

Der kleine Golfstaat Katar gehört neben dem Iran zu den wichtigsten Verbündeten der Hamas. Nach den Terrorattacken am 7. Oktober leuchteten das Nationalmuseum und das Islamische Museum in Doha nachts in den Farben Palästinas. Am Sonntag ermöglichte das Emirat als Gastgeber ein Treffen zwischen Irans Aussenminister Hossein Amirabdollahian und Hamas-Anführer Ismail Haniyyeh, der seit mehreren Jahren in der Hauptstadt Doha wohnt. Und auch offiziell stellte sich die Staatsführung hinter die Hamas. Die Regierung erklärte, dass allein Israel verantwortlich für die Eskalationen sei. Der Regierung von Israels Premier Benjamin Netanjahus warf sie «ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes» vor.

Amirabdollahian und Haniyyeh beim Treffen in Katar. Bild: keystone

Entsprechend scharfe Worte fand das Aussenministerium für den Bombenangriff auf das Al-Ahli-Arabi-Krankenhaus in Gaza-Stadt. In einem Statement nennt das Aussenministerium den Anschlag ein «brutales Massaker» und ein «abscheuliches Verbrechen an wehrlosen Menschen». Darüber hinaus kritisiert die Führung in Doha in dem Statement westliche Länder. Die Zurückhaltung, mit der manche Länder auf die «Kriegsverbrechen Israels» reagierten, verschlimmere die Spannungen und führe zu weiteren Eskalationen. Katar rufe die internationale Gemeinschaft dazu auf, Israel von weiteren Kriegsverbrechen abzuhalten.

Katar wird schon lange vorgeworfen, die Hamas zu finanzieren. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sollen seit 2014 von dem Emirat Hunderte Millionen Dollar in den Gazastreifen geflossen sein. Zeitweise habe Katar 30 Millionen Dollar im Monat für den Betrieb des einzigen Kraftwerks im Gazastreifen ausgegeben. Das Geld wurde dabei nicht immer direkt an die Hamas gezahlt. Katar finanzierte auch Wiederaufbauprojekte von Häusern, die bei israelischen Angriffen zerstört wurden und zahlte Hilfszahlungen an bedürftige Familien. Das Emirat zahlt auch einen Teil der Gehälter von rund 50'000 Angestellten im öffentlichen Dienst Gazas.

Durch die politische und wirtschaftliche Nähe zur Hamas haben einige Länder die Hoffnung, Katar könnte bei der Befreiung der von den Islamisten festgehaltenen Geiseln vermitteln. Bundeskanzler Olaf Scholz traf sich bereits vergangene Woche mit dem Emir Tamim bin Hamad Al-Thani. Was bei dem Treffen herauskam, ist jedoch unklar, eine Pressekonferenz im Anschluss gab es nicht.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.