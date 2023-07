Mit dem Zyklon kamen Missbrauch, Elend und Cholera nach Mosambik

Mit dem Zyklon kamen Missbrauch, Elend und Cholera. In Mosambik zeigt sich, dass der Klimawandel viel mehr als Zerstörungen und Überschwemmungen anrichtet.

Christian Vooren / Zeit Online

Die älteste Tochter hat der Tropensturm Freddy ihr nicht nehmen können, das ist für Rosa Jorge die gute Nachricht. Allerdings könnte es sein, dass sie sie nun an einen älteren Mann verliert. Jorge lebt mit ihren drei Kindern in Namitangurine, einem Dorf im Zentrum von Mosambik. Vor ein paar Wochen ist sie hierher geflohen, nachdem der Zyklon Freddy ihr Zuhause in der Küstenstadt Quelimane zerstört hatte.

In Mosambik sind die Folgen des Klimawandels besonders heftig. Bild: keystone

Ursprünglich war Namitangurine ein kleines Dorf. Weil es auf einem sanften Hügel liegt und etwas entfernt von Flüssen und vom Meer, ist es zu einem Zufluchtsort geworden. Die Rundhütten der Dorfbewohner verstecken sich im Schatten der wenigen Bäume und am Rand des Dorfes, wo eigentlich der Sportplatz ist, stehen jetzt dicht an dicht die weissen Zelte der Flüchtlingshilfswerke. Zu den wenigen Hundert Einwohnerinnen und Einwohnern des Dorfes sind über die vergangenen 20 Jahre noch einmal so viele Menschen hinzugekommen.

Freddy war einer der tödlichsten Tropenstürme, die Ostafrika je erlebt hat. Im Februar 2023 traf er das Land und blieb bis März. Was nicht ganz richtig ist, denn er traf das Land, verwüstete einen Teil, zog dann zurück aufs Meer, um aufgepumpt mit noch mehr Wasser und Zerstörungskraft zurückzukommen. Menschen wurden von ihren Wänden oder von Bäumen erschlagen, von Trümmern getroffen, viele ertranken in den Wassermassen.

Tropenstürme gab es an den Küsten Ostafrikas schon immer. Aber seit sich die Erde immer schneller erwärmt, werden sie häufiger. Und sie werden heftiger. Freddy wütete auf Mauritius, Madagaskar, in Mosambik und schliesslich auch in Malawi. Mit einer Dauer von vier Wochen war er der wohl längste Tropensturm in der Geschichte, mehr als tausend Menschen starben an den Folgen. Die Zerstörungen, die heute in Mosambik sichtbar sind, sind beispielhaft für das, was vielen Regionen der Erde immer häufiger bevorsteht.

Zyklone sind in Mosambik keine Seltenheit (hier im März 2023). Bild: keystone

Hier wird konkret, was sich hinter dem abstrakten Begriff Klimawandel verbirgt. Denn der Klimawandel ist keine Grafik mit Kurven und Zahlen. Er ist eine reale und umfassende Bedrohung für die Menschen. Und wenn sich der Sturm gelegt hat und das Wasser zurückgegangen ist, sind die Probleme nicht vorbei. So ist es immer und überall. Nach der Zerstörung kommen die Krankheiten – und langfristige soziale Konflikte.

Ausnutzen von Notlagen

Jorge ist 31 Jahre alt, sie ist abgemagert, ihre Wangenknochen stehen hervor, die Augen sind matt. Sie ist alleinerziehend und wohnt seit ein paar Wochen mit ihrer Familie in einem Zelt in Namitangurine, nur durch eine dünne Plane von den Nachbarn getrennt. Ihre älteste Tochter hat keine Lust mehr, in die Schule der Hilfsorganisationen zu gehen, sie verbringt lieber Zeit mit ihrem neuen Freund. Doch das ist keine Teenagerliebe, sondern womöglich Kindesmissbrauch: Jorges Tochter ist 14, deren Freund schätzt die Mutter auf mehr als doppelt so alt.

Es geschieht oft, dass Männer versuchen, Frauen in Notlagen auszunutzen. Im Flüchtlingslager Namitangurine haben sie Erfahrung damit. «Wir erleben immer wieder, dass ältere Männer ganz bewusst in die Flüchtlingslager kommen und Mädchen suchen, die sie heiraten wollen», sagt Conceição José Manuel. Sie versprechen ihnen Wohlstand und eine Perspektive. Weil den Mädchen in den Lagern beides fehlt, sind sie empfänglich für solche Versprechen, aber es erwarten sie meist frühe Schwangerschaften und fehlende Bildung.

Ein Haus in der Nähe von Beira. Bild: AP/AP

Manuel ist die Chefin des Committee of Women, einer Frauenselbsthilfegruppe, die versucht, im Flüchtlingslager für Ordnung zu sorgen. Die 30 Frauen schlichten bei Streit und hören bei Sorgen zu. Die 42-jährige Manuel ist mit ihrer Familie 2021 hierher geflohen, nach dem vorletzten Zyklon namens Gombe. Manche Mitglieder ihrer Gruppe sind schon seit Jahren hier, manche sind gerade erst angekommen. Die Frauen haben das Vertrauen der Menschen im Lager, weil sie alle dieselbe Fluchterfahrung teilen. Nun leistet die Gruppe vor allem Müttern und Kindern moralischen Beistand – und erstattet notfalls Anzeige.

Im Fall von Jorges Tochter ist die Gruppe von sich aus tätig geworden, weil zu befürchten ist, dass eine Kinderehe geschlossen wird. Sie hat eine Fall-Managerin ernannt, die mit der Tochter und dem Freund vertraulich sprechen wird. Sie wird dem Mann erklären, dass er strafrechtliche Konsequenzen zu befürchten hat, wenn er eine Minderjährige heiratet – ihm droht Gefängnis.

Kinderehen sind in Mosambik zwar seit 2018 verboten, aber trotzdem weitverbreitet. Ungefähr jede zweite Frau im Land, die heute zwischen 20 und 24 ist, war bereits vor ihrem 18. Lebensjahr verheiratet. Auch Jorge war erst 17 Jahre alt, als sie ihr erstes Kind bekam. Kinderehen nehmen den Mädchen ihre Jugend. Sie brechen häufig die Schule ab und werden früher schwanger als Frauen, die erst heiraten, wenn sie volljährig sind. Ausserdem werden Mädchen in Kinderehen häufiger Opfer von Gewalt.

Geschlechterungleichheit, Armut und Perspektivlosigkeit erhöhen in vielen Ländern das Risiko für Mädchen, früh verheiratet zu werden. Alle diese Faktoren kommen in Flüchtlingslagern wie in Namitangurine zusammen. Seit 2002 sind nach Namitangurine Tausende Menschen gekommen, die alles verloren haben. Nun leben sie alle zusammen hier: Alteingesessene, Menschen, die nach dem Zyklon Idai 2019 und nach dem Zyklon Gombe 2021 kamen – und Familien, die vor dem islamistischen Terror im Norden Mosambiks geflohen sind.

Der Klimawandel führt dazu, dass es immer mehr solcher Dörfer gibt, die Geflüchtete aufnehmen. Es gibt sie in Mosambik, aber auch in vielen anderen Ländern, die von Erdrutschen, von Fluten und von Dürre betroffen sind. Kriege und Katastrophen führen zu Zerstörung, und das führt zu Flucht. Doch diese Flucht bedeutet nicht für alle eine Rettung, sondern oft neue Probleme.

Nach dem Sturm kam die Cholera

Zum Beispiel Krankheiten. Menschen in armen Verhältnissen und besonders in Zeltstädten können sich kaum isolieren und stecken sich sehr leicht an. Oft gibt es nur ungenügende Sanitäranlagen und wenn ein Sturm das Krankenhaus zerstört und ganze Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten sind, ist der Zugang auch für Hilfsorganisationen kaum möglich. Auch das zeigt sich derzeit in Mosambik besonders drastisch.

Oft gibt es nur ungenügende Sanitäranlagen und Cholera-Zentrum. Bild: AP/AP

Denn nach dem Sturm kam die Cholera. Die Wassermassen des Zyklons hatten die Abwasserkanäle überlaufen lassen, Kot und Urin wurden ins Trinkwasser gespült und damit die Cholera-Bakterien. Der starke Wind hatte ausserdem Teile der Infrastruktur zerstört.

Cholera ist eine Durchfallerkrankung, die sich unter schlechten hygienischen Zuständen rasch verbreitet. Vor allem Orte, an denen sauberes Wasser knapp ist, sind gefährdet. Nach Katastrophen ist das Risiko, sich zu infizieren, besonders hoch. Wer kein Dach mehr hat, hat vielleicht auch keinen Ofen mehr, um Wasser abzukochen. Und wer kein Wasser hat, kann Lebensmittel nicht waschen.

Cholera ist eigentlich behandelbar, kann unbehandelt aber lebensgefährlich sein. Laut Ärzte ohne Grenzen stirbt ohne Behandlung fast jede zweite Patientin, die Symptome entwickelt. Laut der WHO kann das innerhalb von Stunden passieren. Mit Behandlung sterben nur zwei von hundert Patienten.

Ausbruch in Quelimane

Das Zentrum des Cholera-Ausbruchs in Mosambik lag in der Hafenstadt Quelimane, eine knappe Autostunde vom Dorf und Flüchtlingslager Namitangurine entfernt. Auf dem Weg dorthin bieten Kohlehändler ihre Ware am Strassenrand säckeweise an, Obsthändlerinnen verkaufen Äpfel und Zitronen neuerdings gewaschen durch die Beifahrerfenster der Autos. An sonnigen Tagen schimmert in Quelimane der Ozean türkis, die Fassaden der Häuser schütteln die von der Sonne ausgeblichenen, einst schimmernden Farben ab. Die Palmen an den staubigen Strassen spenden kaum Schatten.

Als es am 15. März dieses Jahres mit der Cholera in Quelimane losging, reichte der Platz für die vielen Erkrankten im Behandlungszentrum nicht aus, ein mobiles Krankenlager wurde errichtet, wenige Meter von der lokalen Klinik entfernt auf einer Brachfläche. Wo Büros geplant waren, funktionierten Hilfsorganisationen die wenigen Baracken der Arbeiter um und stellten rund ein Dutzend weisse Zelte auf.

Menschen in Mosambik bringen ihr Hab und Gut in Sicherheit Video: srf/SDA SRF

Einige davon stehen bis heute, auch wenn die Seuche mittlerweile eingedämmt ist. «An den schlimmsten Tagen hatten wir täglich ungefähr 200 neue Fälle», sagt Gerardo Nhaule, der Direktor des Krankenlagers in Quelimane. Hilfsorganisationen und Behörden haben schnell reagiert, denn sie wissen: Cholera kommt schnell und heftig, innerhalb weniger Wochen wurden im Land rund 30'000 Fälle registriert. Und wer einmal Symptome hat, kann nur mit Elektrolytlösungen gegen den Flüssigkeitsverlust ankämpfen.

«Wenn Sie Cholera haben, läuft es pausenlos durch», sagt Nhaule. Cholerapatienten verlieren am Tag bis zu 25 Liter Flüssigkeit. Ohne Behandlung dehydrieren sie, erleiden einen Schock und sterben schlimmstenfalls. Das Stöhnen und Seufzen der Patienten klingt kraftlos, die Augen liegen fahl in ihren erschöpften Gesichtern. Es riecht säuerlich im Lager, beissend von den Reinigungsmitteln und nach Plastik von den Zeltplanen, die in der Sonne heiss werden. Es kommen nur noch wenige Patienten.

Sauberes Wasser und Elektrolytlösungen

Die Zelte erinnern an ein Feldlazarett: In einem Eingangsbereich nehmen Freiwillige neue Patienten auf, dahinter stehen in drei Zonen aufgeteilt weitere Zelte. Im ersten kommen die leichten Fälle unter, im zweiten reihen sich Plastikstühle aneinander, in die Sitzflächen sind Löcher geschnitten, darunter stehen Eimer. In der dritten Zone werden die schweren Fälle behandelt, Menschen, die zu schwach sind zum Sitzen. Hier stehen Liegen, die ebenfalls in der Mitte Löcher haben, unter denen Eimer stehen. Pflegerinnen tauschen sie von Zeit zu Zeit aus, um den Kot oder das Erbrochene zu entsorgen. Ein kleiner Junge, um die zehn Jahre alt, krümmt sich vor Schmerzen. Eine Frau mit eingefallenem Gesicht würgt, aber es kommt nichts mehr, zu oft hat sie sich schon erbrochen. Privatsphäre gibt es für die wenigen Patienten immer noch kaum. Aber an den schlimmsten Tagen lagen die Menschen hier Pritsche an Pritsche, sassen Stuhl an Stuhl.

Cholera ist nicht die einzige Krankheit, die durch den Klimawandel begünstigt wird. Auch Malaria tritt in Hochwassergebieten häufig auf, weil sich Moskitos in der Nähe von Wasser aufhalten. Hilfsorganisationen kennen diese Gefahren und haben im Fall von Quelimane schnell reagiert.

Neben dem Aufbau des Behandlungszentrums hatte Impfen Priorität. Gegen Cholera hilft eine einzelne Schluckimpfung relativ schnell und zuverlässig. Zuerst waren die Insassen des Gefängnisses in Quelimane dran, weil sich die Seuche dort besonders schnell ausbreitete, und viele Patienten benötigen viel medizinisches Personal. Dann waren alle anderen an der Reihe. Das Kinderhilfswerk Unicef klärte die Bevölkerung über Hygiene und Präventionsmassnahmen auf und verteilte Mittel zum Filtern von Trinkwasser, es zeigte den Menschen, wie man Elektrolytlösungen mischt. Am Ende starben infolge von Freddy in Quelimane 33 Menschen an der Cholera, zwei weitere in der umliegenden Provinz.

Aufbau – bis zum nächsten Sturm

In Quelimane ist heute auch zu sehen, dass die Menschen die unmittelbaren Schäden des Tropensturms zum Teil schon beseitigt haben. Selbst als im Umland noch Strommasten wieder aufgestellt wurden und im Cholera-Zentrum Ärzte ständig neue Patienten aufnahmen, strich in der Stadt schon jemand seine Hausfassade neu oder räumte umgestürzte Bäume beiseite. Im Zentrum sind die meisten Dächer nun wieder gedeckt, die Trümmerteile aufgesammelt, ein grosser Teil der Stadt hat wieder fliessendes Wasser.

Diesmal war es die Region um Quelimane, die ein Tropensturm hart getroffen hat. Die Auswirkungen sind aber in ganz Mosambik zu spüren. 750'000 Menschen im ganzen Land sind unmittelbar von den Folgen des Unwetters betroffen, mehr als 150'000 Häuser und Hütten wurden zerstört. Wer es sich leisten kann, versucht jetzt, sturmsicher wieder aufzubauen, aber viele können das nicht. Die Hälfte der 30 Millionen Mosambikaner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Sie decken ihre Hütten wieder mit Blech ab und fangen von vorn an. So wie nach den letzten Stürmen. So wie in anderen Regionen. So wie sie es nach den kommenden Stürmen wieder tun werden.

Mosambik zählt zu den fünf Ländern der Welt, die am meisten von Extremwetter betroffen sind. Je mehr der Klimawandel fortschreitet, desto heftiger werden die Folgen. Gleichzeitig trägt das Land nur einen sehr geringen Teil zur Erderwärmung – und damit zu den Ursachen – bei. Das Land hat nicht einfach nur Pech mit dem Wetter. Tropensturm Freddy mag der bisher heftigste gewesen sein. Aber er war bloss ein Vorgeschmack.

