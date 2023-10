AfD bei den Landtagswahlen: Der Rechtsruck ist nicht nur in Ostdeutschland ein Problem

Die AfD wird in Hessen und Bayern jeweils zweitstärkste Kraft. Die Ergebnisse der Landtagswahlen zeigen: sie ist nun gesamtdeutsche Realität.

Tilman Steffen / Zeit Online

AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel am Sonntag, 8. Oktober. Bild: keystone

Es gab eine Zeit, da verlor die AfD von Wahl zu Wahl: In Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg 2021, in Schleswig-Holstein 2023 flog sie ganz aus dem Landtag. Nur im Osten Deutschlands war und ist die Partei stark. Doch das ist vorbei. Schon zur Wahl in Niedersachsen vor einem Jahr verdoppelte die Partei unter Führung eines erneuerten Landesvorstandes ihr Ergebnis. Nun legt sie in Hessen vier Prozentpunkte zu und erreicht Platz zwei – ein westdeutsches Rekordergebnis. Und selbst in Bayern, wo die konservative Konkurrenz von CSU und Freien Wählern stark ist, wächst sie mit fünf Punkten Plus zur zweitstärksten Kraft heran.

Da ist etwas in Bewegung geraten.

Bisher schreckte die vom Verfassungsschutz beobachtete Partei Wählerinnen und Wähler in Westdeutschland ab. Auch wenn sie inhaltlich und taktisch gar nicht viel anders machte als im Osten, sogar eher gemässigter war: in den westdeutschen Bundesländern war die Hemmung, eine so radikale Partei zu wählen, noch grösser. Damit ist es nun vorbei. Der Igitt-Faktor ist weg, die Partei ist normalisiert: Trotz aller Warnungen, die AfD sei eine Gefahr für die Demokratie, sie habe keine Lösungen für die Probleme des Landes, und trotz des teils demokratie- und menschenfeindlichen Auftreten von Parteifunktionären erzielt die Partei neue Rekordergebnisse, auch im Westen.

Das hat sich angedeutet: Der Anteil jener Wählenden, die sich die Wahl der AfD gar nicht vorstellen konnten, sank binnen drei Jahren von 75 auf 54 Prozent. Die Ursachen dafür sind vielfältig: Während der Corona-Pandemie wuchsen die Zweifel vieler Menschen daran, dass Politik noch verhältnismässig reagiert. Auch durch die Energiepolitik des Bundes, darunter der deutsche Alleingang beim Atomausstieg sowie durch die energiepolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine haben Populisten leichtes Spiel: Die AfD punktet mit ihrem Bekenntnis zum Dieselmotor und gegen die Energiewende. In der Migrationspolitik hat sich die Mehrheit Richtung AfD bewegt: Fast 60 Prozent der Menschen sagen in Umfragen, das Land könne nicht mehr Flüchtlinge vertragen – die Zeit der Willkommenskultur ist vorbei. Und nicht zuletzt profitiert die AfD seit jeher von Abstiegsängsten, besonders in Zeiten grassierender Inflation: 55 Prozent ihrer Wählerinnen und Wähler sagen, dass sie befürchten, es könne ihnen schlechter gehen.

Nicht zuletzt zeigte sich in der Affäre um das extrem judenfeindliche Flugblatt von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, dass sich Grundlegendes verschiebt: Das öffentliche Entsetzen darüber schien zwar gross. Doch bei den Wahlen profitiert haben die Freien Wähler dennoch, ebenso wie die AfD, die NS-Verbrechen schon mal relativiert.

Dazu kommt die grosse Unzufriedenheit mit der Bundesregierung. Sie machte die Wahlen für die AfD zum Selbstläufer. Selbst SPD-Wählende liefen in Scharen zur AfD über. Sie zog wie schon in früheren Wahlen viele Nichtwähler an die Urnen, meist also Protestwähler, die keine andere Partei für wählbar halten. Und nicht zuletzt könnten die Vorfälle der vergangenen Tage um die AfD-Chefs Tino Chrupalla und Alice Weidel der AfD genützt haben: Weidel liess verbreiten, dass sie wegen einer Bedrohungslage samt Familie ihre Schweizer Wohnung verlassen musste. Chrupalla, er sei am Rande einer Wahlkampfkundgebung vergiftet worden – was sich medizinisch als unzutreffend herausstellte.

Das ist das Ergebnis dieses Wahlabends: Die Behauptung, die AfD werde bald zur ostdeutschen Regionalpartei schrumpfen, hat sich als unzutreffend erwiesen. 15 Prozent plus für eine rechte bis rechtsextreme Partei – das ist nun gesamtdeutsche Realität.

