Zweifel an Russlands Zurückhaltung überdeckt alle Hoffnung

Humanitäre Korridore für die ukrainische Bevölkerung in besonders umkämpften Gebieten, das wäre erfreulich. Doch die Zweifel an Russlands Zurückhaltung überdecken alles.

Carsten Luther / Zeit Online

Ein Artikel von

Wladimir Putin erzählt Märchen, sucht nach Vorwänden für seinen Krieg und lügt sich in die Tasche. Das dürfte im Westen weitgehend Konsens sein. Trotzdem ist es bitter, wenn diese Formulierungen den Kern des jüngsten Telefonats der beiden Präsidenten Russlands und Frankreichs an diesem Donnerstag spiegeln. Emmanuel Macron soll ebendiese Vorwürfe dabei offen ausgesprochen haben und kam anschliessend zu dem traurigen Schluss, der Ukraine stehe das Schlimmste noch bevor. Putin sei weiterhin «sehr entschlossen, das gesamte Land zu kontrollieren», hiess es aus Pariser Regierungskreisen.

Parallel dazu kamen russische und ukrainische Delegationen in der belarussisch-polnischen Grenzregion für eine zweite Gesprächsrunde zusammen – Friedensverhandlungen konnten auch das nicht sein: Russland will nicht weniger als die Kapitulation, die Ukraine kann darauf nicht eingehen; der Westen blieb an dieser Stelle aussen vor, hat und will auch gar kein Mandat über Kiew hinweg. Aus dem Kreml hiess es an diesem Tag denn auch einmal mehr, man werde den Kampf «kompromisslos fortsetzen». Hoffnung auf einen Ansatz für Diplomatie lässt sich daraus nicht ziehen.

Putin setzt die Invasion «kompromisslos» fort. Bild: keystone

Wenigstens eine sofortige Waffenruhe und humanitäre Korridore für die Zivilbevölkerung in besonders umkämpften Gebieten, das wollten die ukrainischen Verhandler erreichen. Auf die Korridore habe man sich geeinigt, teilte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak schliesslich am Abend mit. Die Soldaten an den Waffen werden aber wohl nur da und dort kleine Pausen einlegen: Der Chef der russischen Delegation, Wladimir Medinski, sprach von einer «möglichen vorübergehenden Einstellung der Feindseligkeiten» für den Zeitraum einer Evakuierung. Auch Transporte von Medikamenten und Lebensmitteln sollen ermöglicht werden.

Es blieb das einzige Ergebnis, alles Weitere wurde verschwiegen und vertagt auf eine dritte Runde. Und so gern sicher die halbe Welt daran glauben möchte, dass hier ein kleiner Erfolg zu verzeichnen ist: Dass Putin in seinem Krieg Rücksicht übt, ist erst zu glauben, wenn Zivilisten tatsächlich in Sicherheit und Hilfsgüter angekommen sind. Im Übrigen muss klar sein: Es geht der russischen Seite um eine Vertreibung aus Orten, die von ihren Soldaten belagert und beschossen werden, die eingenommen werden sollen.

Fraglich ist ohnehin, welche substanziellen Angebote die russischen Unterhändler überhaupt machen können, wenn schon Macron wieder einmal stumpf vor die Mauer aus Lügen geprallt ist, die Putin um sich gezogen hat. Der, so war zu erfahren, bestritt sogar, dass russische Soldaten Kiew angriffen, und leugnete zivile Opfer. Für ihn bleibt das Ziel, die Ukraine zu demilitarisieren, zu «entnazifizieren» und zu neutralisieren – sprich: die Regierung zu stürzen und das Land in seine Gewalt zu bringen. Was das für die weiteren Gespräche heisst? «Versuche, Zeit zu gewinnen, indem die Verhandlungen in die Länge gezogen werden, führen nur zu zusätzlichen Forderungen an Kiew in unserer Verhandlungsposition», gab der Kreml Putins Drohung gegenüber Macron wieder. Als wären die bisherigen Ansagen nicht schon absurd genug.

«Setz dich zu mir, sag mir, wovor du Angst hast»

Eines hat Putin dabei durchaus richtig erkannt: Für die Ukraine kann es nicht um einen Sieg gegen die Übermacht des russischen Militärs gehen, sondern nur darum, die Vernichtung des eigenen Staates möglichst lange aufzuhalten – und damit die Kosten für die russische Invasion in die Höhe zu treiben. Sie steigen ja unaufhaltsam, je mehr russische Soldaten in diesem Krieg sterben, den auch in Russland kaum jemand will und fast niemand versteht, je mehr Waffen der Ukraine zur Verfügung stehen und je stärker die Sanktionen ihre Wirkung entfalten. An dieser Front im Inneren kämpft Putin ebenso brutal wie nach aussen: Wer die Wahrheit ausspricht oder aufschreibt, wird für sein Regime zum Verbrecher; schon das Wort «Krieg» darf es in Russland nicht geben. Die Bevölkerung hat nur noch die Wahl zwischen Loyalität oder Lebensgefahr.

Es wäre so einfach: Wollte Putin Frieden, in der Nachbarschaft wie im eigenen Land, er müsste einfach den Krieg bleiben lassen. Doch er beharrt darauf, «dass die militärische Spezialoperation streng nach Zeitplan und nach Plan verläuft», so wurde es aus einer Sitzung seines Nationalen Sicherheitsrats im Staatsfernsehen übertragen. «Alle gesetzten Aufgaben werden erfolgreich gelöst.» Was das bedeutet, wenn Putin erneut betont: «Ich werde niemals meine Überzeugung aufgeben, dass Russen und Ukrainer ein Volk sind» – nichts Gutes, so viel ist sicher.

Zur selben Zeit räumte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Fernsehansprache ein, es gebe «Dinge, bei denen Kompromisse unmöglich sind», aber eben auch «Dinge, bei denen Kompromisse gefunden werden müssen, damit Menschen nicht sterben». Und er bot Putin – der ja seinen Kopf will – ein offenes Gespräch an, wenn sein Land gleichberechtigt behandelt werde. «Ich bin ein ganz normaler Typ. Setz dich zu mir, sag mir, wovor du Angst hast.» Wer Putin in diesen Tagen zuhört und seine Taten sieht, weiss allerdings längst, was der am meisten fürchtet: alles, wofür Selenskyj und die moderne Ukraine stehen. Es bleibt dabei: Der eine wird sich nicht ergeben, der andere kennt keine Gnade.

