Feuer auf Sizilien: Die einen verlieren alles, die anderen bereichern sich

Selten hat es in Palermo so gebrannt wie in diesem Jahr. Das Klima begünstigt die Feuer, gelegt wurden sie wohl von Menschen. Über Profitgier, Hitze und Misswirtschaft.

Christian Vooren / Zeit Online

Der schmale Kanal durch Borgo Nuovo, einem Vorort von Siziliens Hauptstadt Palermo, wurde zur Zündschnur. Wasser führt er im Sommer keins, stattdessen wuchert dort trockenes Gestrüpp. Hocheffektiver Zunder. Feuer ist gierig, es griff über aufs nächste Haus, als die Familien dort gerade beim Mittagessen sassen.

Die Nachbarn erzählen davon, während sie mit den Tränen und dem Unkraut im eigenen Garten kämpfen. Bloss nichts Brennbares mehr vor der eigenen Haustür haben. Die Familien sind angeblich bei Verwandten untergekommen. Was von ihren Wohnungen übrig ist, liegt verkohlt im Hof: verschmorte Kuscheltiere, russschwarze Hanteln, Scherben und Asche.

Die Brände in der Nähe des Flughafens von Palermo, aufgenommen am 24. Juli. Bild: keystone

Niemand wurde verletzt, die Feuerwehr konnte ein Überspringen der Flammen auf die Nachbarhäuser noch gerade so verhindern. Glück im Unglück, sagen manche Anwohner, was man halt so sagt nach Katastrophen, um sich selbst zu beruhigen. Aber was heisst das schon, wenn man knöcheltief in der Asche des eigenen Zuhauses steht? Und was, wenn nicht die Natur, das Pech oder der Zufall schuld sind an der Misere, sondern Menschen?

«Das haben wir so noch nicht erlebt»

Vor gut zwei Wochen brachen die Feuer aus, fast überall auf der Insel, im Osten vor allem rund um Catania, ganz besonders viele jedoch rund um Palermo im Nordwesten. Erst am Donnerstag vor einer Woche bekam die Feuerwehr die Lage langsam wieder in den Griff. Mehr als 3000 Feuerwehrleute, mehrere Löschflugzeuge, der Katastrophenschutz, zahllose Doppelschichten, Hilfe vom Festland und von Freiwilligen waren nötig.

Trotzdem sind drei Menschen tot. Zwei verbrannte Leichen wurden in der Nähe von Palermo gefunden, eine alte Frau starb, weil die Rettungswagen durch die Flammen nicht zu ihr kamen. Hunderte Familien mussten in Sicherheit gebracht werden, viele haben ihr Zuhause verloren. Der Strom fiel aus, die Flughäfen stellten stundenlang den Betrieb ein, die Krankenhäuser schalteten auf Krisenmodus um, Routineeingriffe wurden abgesagt.

«Das haben wir so noch nicht erlebt», sagt Tiziana Maniscalchi, die Direktorin der Ambulanz im Krankenhaus Villa Sofia in Palermo. Sie trägt OP-grüne Crocs und rote Krankenhauskleidung unter dem Stethoskop an ihrem Hals. Gerade endet ihre Nachtschicht. Schon die Hitzewelle sei extrem gewesen, die andere sizilianische Krise der vergangenen Wochen. «Es kommt nicht darauf an, ob es an einem Tag 47 Grad hat, sondern wie lang diese Welle andauert», sagt Maniscalchi in ihrem kleinen Büro. Draussen auf dem Gang versorgen derweil Pfleger und Ärzte Patienten, die unter Rettungsdecken auf Liegen im Gang stehen. Gerade älteren Menschen würde die Hitze zu schaffen machen. Italiens Bevölkerung ist so alt wie kaum eine andere in Europa.

Auch die Kirche Santa Maria di Gesù in Palermo wurden von den Feuern beschädigt. Bild: keystone

Doch diesmal waren es auch die Jungen, die eingeliefert wurden, oft schon bewusstlos, kurz vorm Nierenversagen. «Die haben draussen gearbeitet, die wussten nichts von den Symptomen und den Gefahren, niemand hat sie aufgeklärt», sagt Maniscalchi.

Als sei das alles nicht genug, kamen zu den Hitzefällen noch die hunderten Patienten, die sich wegen Atembeschwerden und Kopfschmerzen meldeten. Die am Stadtrand gelegene Mülldeponie brannte, noch am Freitag vor einer Woche zog dort stinkender Rauch auf, während der Betrieb schon wieder anlief. Er zog als giftige Wolke nach Palermo.

«Es ist unmöglich, dass das ein Zufall war»

Kann es sein, dass eine Stadt so viel Pech hat? Dass just in dem Moment, als die Katastrophenwarnapps auf die höchste Stufe schalten, rund um die Stadt, die angeblich Einheimische, vor allem aber Reiseführer als «goldene Muschel» bezeichnen, plötzlich Hunderte Feuer fast gleichzeitig ausbrechen?

Kann es nicht, sagen die Palermitaner. Sie sind sich nicht immer in allem einig, zum Beispiel im Strassenverkehr. Aber in dieser Sache schon: Die Feuer wurden von Menschen gelegt. «Mir war sofort klar, dass es Brandstiftung gewesen sein muss», sagt der Wald-Feuerwehrmann Giovani Gambino und wünscht die Verantwortlichen in die Hölle, durch die er selbst gegangen sei. «Es ist unmöglich, dass das ein Zufall war», sagt ein Mitarbeiter vom Katastrophenschutz.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt, aus Rom wurde eigens eine Taskforce geschickt, ein Verdächtiger wurde bereits verhaftet. Die Polizei dürfe leider nichts sagen zu Brandursachen, teilt eine Beamtin in ihrem Büro mit, aber falls man generell an Mafia-Themen interessiert sei, könne man gern Kontakte austauschen.

Italiens stellvertretender Ministerpräsident Antonio Tajani reiste am Samstag vor einer Woche extra nach Palermo, um feuerwehrmannhändeschüttelnd Danke zu sagen für das Engagement und die Risikobereitschaft, obwohl diese Schäden «so oft menschengemacht» seien, um dann ministermässig schnell wieder zu verschwinden. Der Bürgermeister von Palermo teilt auf Nachfrage von ZEIT ONLINE mit: «Die Feuer können nur von Menschen gelegt worden sein», und ergänzt: «So weit es mich betrifft, sind Brandstifter die gleiche Kategorie wie Mörder und die Mafia.»

Deutliche Worte an diesem Gebäude in der Nähe von Palermo. Bild: keystone

Das M-Wort hört man auf Sizilien eigentlich nicht mehr so oft. Die Zeiten der grossen Paten und schweren Betonschuhe aus den Filmen sind vorbei, jetzt werben an Häuserfassaden Plaketten dafür, dass dieses Gebäude von der Mafia beschlagnahmt worden sei, es gibt Waren mit dem Gütesiegel «mafiafrei».

Die Mafia mag ihren Legendenstatus verloren haben, aber auch wenn sie nur noch als kriminelle Vereinigung bezeichnet wird, scheint sie doch noch immer Macht zu haben. «Man muss sich doch nur die Frage stellen: Wer profitiert von den Feuern?», sagt Aldo Orlando. Der 72-Jährige hinkt zu einem kniehohen Mäuerchen, um sich zu setzen und Schatten zu suchen. Zu seiner Linken plätschert das Meer, zu seiner Rechten ragt eine hektargrosse, schwarze Bergwand empor. Auch hier hat es gebrannt, im Nationalpark am Capo Gallo, ein bisschen ausserhalb der Hauptstadt im Norden gelegen. «Diese Feuer waren wie eine Bombe, die Palermo getroffen hat. Sie wurde im perfekten Moment gezündet», sagt Orlando. Er hat vor einigen Jahren einen Verein gegründet, um die Umwelt vor allem an den Küsten Siziliens zu schützen. Sie nennen sich «Freunde der Küste».

Profiteure der Waldbrände gibt es erstaunlich viele. Manche spekulieren auf frei werdendes Bauland. Das ist seit Jahren ein Problem in Italien. Andere verdienen an der Wiederaufforstung, sie sichern sich damit ihren eigenen Job. Einige raunen sogar, Feuerwehrleute der Forestale könnten dahinterstecken. Sie haben auf Sizilien eine besondere Rolle, denn die Feuerwehr ist in den Städten und Siedlungen zuständig, die Forestale für Waldbrände. Anders als die urbanen Kollegen sind sie allerdings Saisonarbeiter. Giovani Gambino, der Wald-Feuerwehrmann, kennt die Gerüchte. Er sagt: «Für das Geld setze ich mich doch nicht so einem Risiko aus. Ich könnte in jedem Feuer sterben.»

Die Brandstifter sollen extrem skrupellos und professionell sein. Ein Feuerwehrmann erzählt, einer hätte mal einer Katze den Schwanz angezündet und sie ausgesetzt, damit sie in Panik losrennt und dabei möglichst viel in Brand steckt.

«Wir wurden hier vergessen»

Die einen verlieren alles, die anderen bereichern sich daran. Das ist es, was Aldo Orlando so wütend macht, und auch die zwei Freunde, die ihn begleiten. Einer von ihnen verlässt zwischendurch das Gespräch, weil er weinen muss. Als er wiederkommt, sagt er: «Hier, am Meer, kann ich den ganzen Scheiss aus Palermo mal vergessen.» Die Probleme, den Dreck, den Lärm. Hier gebe es nur Natur, Stille, Leichtigkeit. Gab es. In den Bergen stehen ein paar wenige Häuser, eher Villen, und er glaubt, dass da irgendwann noch mehr stehen werden, jetzt, wo die Wälder und Sträucher weg sind. «Die mit Geld schauen aufs Meer, zu Hause schaue ich auf die Müllhalde.»

Orlandos Begleiter kommt aus Borgo Nuovo, dem armen Vorort, wo das Haus mit den Kuscheltieren im Hof abgebrannt ist. Zwar sieht man von hier die Müllhalde nicht wirklich, aber man riecht sie. Doch nicht alle Dämpfe kommen von der Deponie. Nebenan ist eine Koppel mit Pferdeställen und Schuppen abgebrannt. Zwischen verkohlten Autos und Blumenkübeln schmort und qualmt noch immer reichlich Plastik vor sich hin. In der Mittagshitze schwitzen hier Männer und schieben Schutt mit einer Schubkarre aus dem Hinterhof. Sie sind kohlenschwarz, als kämen sie gerade aus einem Bergwerk. Auf der anderen Strassenseite ist ein Haus ausgebrannt, in dem eine Familie gerade Abschied nahm von einem Toten. Die Familie kam unbeschadet raus, der Sarg samt Leichnam verbrannte. Es gibt davon Videos. An der Tür hängt jetzt ein Blumenstrauss.

«Wir wurden hier vergessen», sagen Nachbarn ziemlich wütend. «Wir kamen nicht hinterher bei so vielen Bränden», sagt ein Feuerwehrmann aus der Stadt. Zwar fuhren sofort alle Doppelschichten, forderten Hilfe von ausserhalb und arbeiteten weit über die Belastungsgrenze hinaus, aber gereicht hat es nicht. Manchmal kam die Feuerwehr zu spät, manchmal konnten sie beim Notruf nur noch auffordern, zu fliehen. Anderen ging irgendwann schlicht das Wasser aus.

Italiens stellvertretender Ministerpräsident Antonio Tajani reiste am Samstag vor einer Woche nach Palermo. Bild: keystone

«Wir befanden uns im perfekten Sturm»

Dürre, Hitze, starke Winde und auch schwere Unwetter – das alles wird in Zukunft wohl mehr werden, auf Sizilien, sagen Experten. Es wird häufiger passieren und länger andauern. Nährboden für Katastrophen, und das auf einer Insel, die ganz nebenbei auch noch Erdbebengebiet ist und Europas grössten aktiven Vulkan beherbergt. Da kann man den Menschen als Brandstifter nicht auch noch brauchen.

Wenn schon alles schlimmer wird, ist die Stadt dann wenigstens besser vorbereitet?

Einer, der sich hauptberuflich damit auseinandersetzt, ist Mauritio Carta. Stellvertretender Bürgermeister von Palermo, unter anderem für Stadtplanung zuständig. Er sitzt an einem wuchtigen Holzschreibtisch unter einem noch wuchtigeren Renaissance-Gemälde, das hoffentlich nur eine Replik ist, denn Cartas Zigarrenrauch zieht dauernd Richtung Leinwand. Er sagt: «Wir befanden uns im perfekten Sturm.»

Carta ist ein enger Vertrauter des Bürgermeisters, Architekt und er schreibt Bücher, sein jüngstes Werk drückt er einem zum Abschied in die Hand. Er ist ein Theoretiker in der Rolle eines Praktikers. Das dandyhafte Auftreten passt nicht so recht zu seiner fast unbedarft wirkenden Herzlichkeit, er kann über Müllmanagement referieren und trinkt dabei aus einem Pappbecher. Er scheint einen Sinn für Kultur zu haben und trauert der Kirche Santa Maria di Gesù nach, die ebenfalls in den Flammen aufging, und raucht dabei die Ölleinwand an. Er benennt treffend die Probleme der Stadt und wirkt doch wie ein Zuschauer, der nichts mit alldem zu tun hat. Nur die Mafia will er nicht so gern Mafia nennen, er spricht über die Brandstifter lieber als «Kriminelle» und gar «Terroristen», die ihre Macht demonstrieren und die Bevölkerung einschüchtern wollen.

Palermo brauche einen Masterplan, sagt Carta, der Theoretiker. Den würden er und seine Kollegen gerade erarbeiten. Soziale Probleme und die Herausforderungen des Klimawandels gehören darin untrennbar zusammen. Nur ein Beispiel: Die Müllabfuhr kommt längst nicht mehr hinterher, und das seit Jahren. Korruption und Missmanagement, und ja, auch die Mafia spielen dabei offenbar eine Rolle. An jeder Ecke stapeln sich Müllberge, in den ärmeren Randbezirken nur noch etwas höher als in den schickeren Gegenden. Die Parks in den Touristenvierteln sind gemäht und gepflegt, in den Vororten wuchern die Sträucher der Macchia-Wälder wild. Das ist keine ästhetische Frage, sondern wie im Stadtteil Borgo Nuovo ein enormes Brandrisiko

«Wir sind von vorne bis hinten nicht vorbereitet»

Gleiche Frage, anderer Ansprechpartner: Ist Sizilien vorbereitet für einen Krisenfall? Emilio Pomo lacht sarkastisch. Er arbeitet für das Istituto Nazionale Superiore di Formazione Operativa di Protezione Civile E.T.S., ein Titel, der sich gut als sicheres Passwort eignen würde. Etwas vereinfacht gesagt ist Pomo zuständig für die Koordination zwischen den Freiwilligenverbänden und dem Zivilschutz, dem italienischen Katastrophenschutz. Mit Krisen kennt er sich aus, er hat schon bei Erdbeben und Hochwassern überall im Land geholfen.

«Wir sind von vorne bis hinten nicht vorbereitet», sagt Pomo. Eigentlich müsse es in jeder Stadt auf der Insel ein Büro geben, das sich um Krisenprävention und -bekämpfung kümmert, vom Grünschnitt bis zum Feuerlöschen. Aber den meisten Gemeinden sei das zu teuer. Der Katastrophenschutzplan für die Insel sei völlig überholt, das Koordinierungsbüro liege in einer Strasse, die bei Starkregen ständig überflutet sei. Die Waldfeuerwehr, die Forestale, besteht aus Saisonarbeitern, die Rettungshubschrauber der Feuerwehr sind nur bis Ende September gemietet, danach muss sie ohne auskommen.

Es gibt zwar in Italien ein Gesetz, das für 15 Jahre das Bauen auf Grundstücken verbietet, auf denen ein Wald gebrannt hat. Aber dafür müssten die Gemeinden die Brände lückenlos dokumentieren, und das tun sie nicht. Gleichzeitig verbietet das Gesetz, diese Flächen auch nur anzurühren, also auch nicht aufzuräumen. Das soll den Reiz ersticken, daran mitzuverdienen. «Dann liegt dort allerdings all das Totholz, die Baumstämme. Wenn Starkregen kommt, reisst er sie mit und wird noch viel gefährlicher», sagt Pomo. Die Insel sei gut darin, Notlagen zu bekämpfen, aber fürchterlich schlecht, sie zu vermeiden.

Sizilien stehen harte Zeiten bevor. Das sagt die Feuerwehr, das sagen Einwohner, das sagt ein Aktivist und Umweltanwalt. Natürlich sagen das auch die, die plötzlich vor den Flammen fliehen oder Doppelschichten in der Ambulanz schieben mussten, sie haben es ja am besten gesehen.

Und bei noch einer Sache scheinen sich in Palermo viele einig zu sein: Noch nie war es so schlimm wie in diesem Sommer. Mag sein, dass die Brände von Menschen gelegt werden, aber das Wetter und das Klima haben den Rest besorgt. Mit dem Problem steht Sizilien nicht allein da, auch in anderen europäischen Ländern sind mutwillig gelegte Brände ein Problem, die Feuer auf der griechischen Insel Rhodos wurden allem Anschein nach ebenfalls mit Absicht gelegt.

Das bringt eine doppelte Herausforderung mit sich. Es gilt, die Ursachen für die Feuer zu bekämpfen. Und solange die nicht verschwunden sind, werden sich Orte wie Sizilien auf immer verheerende Feuer einstellen müssen. Denn es braucht nicht viel, um sie anzuzünden. Sie zu löschen ist weitaus schwieriger.

Mitarbeit: Claudia Rizzo

Dieser Artikel wurde zuerst auf «Zeit Online» veröffentlicht. watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.