Donald Trump: Er wusste, was er tat (und jetzt wissen es alle)

Donald Trump wusste, was er tat (und jetzt wissen es alle)

Donald Trump wusste offenbar, dass er Geheimdokumente nicht freigeben durfte. Das sollen Tonaufnahmen belegen. Was heisst das für eine Anklage gegen den Ex-Präsidenten?

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Die sichergestellten Akten in Trumps Villa in Florida. Bild: keystone

Ein Artikel von

Er machte alles richtig, er verheimlichte nichts, er ist vielmehr das Opfer einer bösartigen Verschwörung, die verhindern soll, dass er ein weiteres Mal ins Weisse Haus einzieht. So in etwa lautet Donald Trumps Verteidigungsstrategie. Er verwendet sie seit jeher gegen alle möglichen Vorwürfe, und davon gibt es auch zwei Jahre nach dem Ende seiner Amtszeit noch immer viele. Trump ist der erste Präsident der USA, gegen den Anklage erhoben wurde, und es laufen weitere Ermittlungsverfahren. Eines davon ist für ihn juristisch besonders heikel: Der Fall zahlreicher Geheimdokumente, die aus dem Weissen Haus entwendet wurden und später in Trumps Privaträumen in Florida wieder auftauchten.

In den vergangenen sechs Monaten haben die Juristen rund um den vom Justizministerium eingesetzten Sonderermittler Jack Smith versucht herauszufinden, ob Trump mutwillig die Versuche der zuständigen Behörden behindert hat, diese Unterlagen wiederzubekommen. Dafür hat der ehemalige Präsident offenbar selbst den besten Beweis geliefert. Laut Berichten von CNN und New York Times sind die Ermittler auf eine Tonaufnahme aus dem Jahr 2021 gestossen, die eine Mitarbeiterin Trumps routinemässig aufzeichnete.

Beide Medien konnten die Aufnahme nicht selbst anhören, haben sich aber aus mehreren Quellen bestätigen lassen, dass Trump zu hören sein soll, wie er darüber redet, dass er im Besitz eines entsprechenden Dokuments war, welches zu jenem Zeitpunkt eigentlich längst ins Nationalarchiv hätte gewandert sein müssen. Das Papier hatte Trump bei dem Gespräch offenbar dabei. Und die Bemerkungen, die er darüber gemacht haben soll, sie legen nahe, dass er gewusst haben muss, dass er das Dokument nicht haben und schon gar nicht dessen Inhalt mit anderen teilen durfte.

Hat sich verplappert: Donald Trump Bild: keystone

Denn er spricht laut den Berichten auch über die Geheimhaltungsstufe, der das Dokument unterliegt, weshalb er es den Anwesenden nicht zeigen dürfe. Damit fällt Trumps Behauptung in sich zusammen, er habe sämtliche Dokumente «deklassifiziert». Geheimhaltung – schwupps – aufgehoben, ergo kein Verbrechen: Das war schon vor dem Bekanntwerden dieser Aufnahme eine wacklige Strategie. Denn eine solche Befugnis für Präsidenten gibt es nach Einschätzung von Expertinnen gar nicht. Die Aufnahme wäre der Beweis, dass auch Trump das gewusst haben muss.

Nicht nur Behinderung, auch Spionage

Interessant ist diese Entwicklung vor allem, weil sie ein entscheidender Baustein für eine Anklage gegen Trump sein könnte. Die müsste schliesslich nachweisen, dass Trump wusste, was er tat. Nicht nur in Bezug auf die Behinderung der Justiz. Laut Ryan Goodman, Juraprofessor an der New York University und früher selbst als Sonderermittler eingesetzt, liefert das Audio die entscheidende Grundlage für einen weiteren und noch wesentlich ernsteren Straftatbestand.

«Dies ist nicht einfach ein Fall von 'Behinderung', sondern ein Fall für den Espionage Act», schreibt Goodman auf Twitter. Es gebe nun allen Grund zu der Annahme, dass der ehemalige Präsident unter dem gleichnamigen Spionagegesetz von 1917 angeklagt werde. Darin wird auch das «bewusste Zurückhalten» von Informationen erwähnt, die mit der Verteidigung des Landes zusammenhängen. Das Gesetz passe auf Trumps Verhalten «wie die Faust aufs Auge», so Goodman.

Video: watson

In dem Papier, um das es in der Tonaufnahme geht, soll von Angriffsplänen auf Iran die Rede gewesen sein – also ein denkbar sensibler Inhalt. Wer weiss, ob Trump es ausschliesslich in dem aufgezeichneten Gespräch dabeihatte, das im Rahmen eines Buchprojekts stattfand und bei dem nur zwei weitere Personen anwesend waren? Und hielt er sich wirklich damit zurück, ihnen zu verraten, was in dem Dokument stand?

Verfasst haben soll das Papier laut Trumps Äusserungen in der Audioaufnahme Mark Milley, der damals Generalstabschef der USA war. Zwischen ihm und Trump kam es während der letzten Monate von dessen Amtszeit zu einem heftigen Konflikt – weil Trump unbedingt Iran angreifen wollte, während Milley versucht haben soll, ihn davon abzuhalten. Mitte Juli 2021, nur Tage vor dem Gespräch für das Buchprojekt, erschien im Magazin The New Yorker ein Artikel über diesen Streit, der Milleys Sicht ausführlich schildert.

Über den Text sei Trump so wütend gewesen, dass es ihn veranlasst habe, das Dokument zu dem Gespräch für das Buch mitzubringen, berichtet CNN. Er habe damit zeigen wollen, dass Milley ihm – anders als vom New Yorker berichtet – in Sachen Iran beigepflichtet habe. Zitieren hört man Trump zwar nicht, allerdings soll auf der Aufnahme Papierrascheln zu hören sein, das davon zeugen könnte, dass er das Dokument im Raum herumreichte.

Trump-Razzia spaltet die US-Politk 1 / 13 Trump-Razzia spaltet die US-Politk quelle: keystone / terry renna

In diesem Fall hätte er sich nicht nur der Zurückhaltung, sondern auch der Verbreitung eines für die nationale Sicherheit sensiblen Dokuments schuldig gemacht, was Goodmans These untermauert. Der Spion, der sich liebte: Trump hat sich selbst mit dieser Aufnahme dem Gefängnis ein ganzes Stück näher gebracht. Laut Expertinnen stehen auf einen solchen Verstoss bis zu zehn Jahre Haft. Und das nur wegen seiner Dünnhäutigkeit gegenüber kritischer Medienberichterstattung.

Trump ist unverändert populär

Aber wie wahrscheinlich ist es, dass daraus bald Konsequenzen folgen? Sonderermittler Smith soll mit seinen Untersuchungen kurz vor dem Abschluss stehen. Nicht nur die Tonaufnahme dürfte dabei eine Rolle gespielt haben, sondern auch die Befragung von Trumps Anwälten und Mitarbeiterinnen. Aber ob und wann Trump in Sachen Dokumente angeklagt wird, ist fraglich, zudem würde das darauffolgende Gerichtsverfahren mit Sicherheit mehrere Monate dauern.

Jetzt auf

Ähnliches gilt für das Verfahren im Bundesstaat Georgia, wo die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis wegen Trumps Versuch ermittelt, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl 2020 zu manipulieren. Dort wird für August mit einer Anklageerhebung gerechnet. In New York ist man schon weiter: Dort muss sich Trump wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen in 34 Fällen verantworten, der Prozess beginnt Ende März kommenden Jahres, ein halbes Jahr vor der Wahl also.

Theoretisch könnte Trump selbst dann gewählt werden, wenn er im Gefängnis sitzt. Seine Chancen darauf scheinen nicht so schlecht, wie man meinen könnte – zumindest die, dass die Republikaner ihn trotz allem zu ihrem Kandidaten machen. Seinen Vorsprung in den Umfragen konnte Trump zuletzt noch vergrössern. Weder seine Verurteilung zu fünf Millionen Dollar Schmerzensgeld wegen eines sexuellen Übergriffs auf die Autorin E. Jean Carroll scheint an seiner Popularität etwas zu ändern noch die wachsende Konkurrenz innerhalb der Republikanischen Partei, zuletzt durch Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.