Born in the USA? Besser nicht

Erhöhte Säuglings- und Müttersterblichkeit, Syphilis bei Neugeborenen: Wie Babys in den Vereinigten Staaten unter einer verfehlten Gesundheitspolitik leiden.

Johanna Roth / Zeit Online

Born in the U.S.A., so heisst das Album, das Bruce Springsteen vor fast 40 Jahren zum Superstar gemacht hat. Obwohl der Text des gleichnamigen Songs eine bittere Kritik daran ist, wie schäbig die USA mit Vietnam-Veteranen umgingen, wird er bis heute von Politikern gern auf Wahlkampfveranstaltungen gespielt. Schliesslich klingt er so schön nach der triumphalen Hymne auf ein scheinbar ungebrochenes Versprechen: Wer in den USA geboren wird, dem land of the free, der hat automatisch das Superlos in der Lebenslotterie gezogen. Hier kannst du alles werden, hier kannst du alles schaffen.

20'538 Babys in den USA erlebten 2022 ihren ersten Geburtstag nicht. Bild: Shutterstock

Wir wissen längst, dass das nicht stimmt. Davon erzählen Armutsstatistik, Wohlstandsverteilung, Zugang zu Bildung und Hochschulwesen. Und neuerdings auch das Geborenwerden selbst.

Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Säuglingssterblichkeit in den USA wieder angestiegen. Das meldet die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention). 2022 waren es laut einer vorläufigen Statistik 20'538 Babys, die ihren ersten Geburtstag nicht erlebten, ein Anstieg von drei Prozent gegenüber 2021.

Eine noch viel extremere Entwicklung verzeichnete die Behörde bei angeborener Syphilis: Die Zahl der Babys, die in den USA mit dieser Krankheit zur Welt kommen, hat sich seit 2012 auf 3761 verzehnfacht.

Erblindung und andere Spätfolgen

Syphilis ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Ist eine Schwangere infiziert, kann das Baby sich im Mutterleib anstecken. Schon während der Schwangerschaft kann die Krankheit zu Fehlgeburten führen, nach der Geburt zur Erblindung des Kindes, Knochenschäden oder anderen Spätfolgen. Wie sich eine Infektion auf die Gesundheit des Babys auswirkt, hängt laut CDC davon ab, wann die Ansteckung erfolgte und ob – oder ab welchem Zeitpunkt – die Mutter behandelt wurde.

Eigentlich galt Syphilis – die mit dem Antibiotikum Penicillin behandelt wird – auch in den USA als weitgehend ausgerottet. Dass sie seit ein paar Jahren wieder häufiger auftritt, und zwar verstärkt bei Frauen, wird nicht zuletzt der eskalierenden Drogenkrise und der steigenden Obdachlosigkeit in den USA zugeschrieben. Viele wissen gar nicht, dass sie infiziert sind, weil die Krankheit im frühen Stadium leicht unbemerkt bleibt.

Dass das auch Babys so stark bedroht, müsste nicht sein. Neun von zehn Fällen von Syphilis bei Neugeborenen hätten durch rechtzeitige Tests und Behandlung während der Schwangerschaft verhindert werden können, schreibt das CDC. In mehr als der Hälfte der Fälle war die Mutter während der Schwangerschaft positiv auf Syphilis getestet worden, erhielt aber keine angemessene oder rechtzeitige Behandlung. Und nahezu 40 Prozent der Fälle traten bei Frauen auf, die während der Schwangerschaft bei überhaupt keiner Vorsorgeuntersuchung waren.

Aus europäischer Perspektive klingt das völlig absurd: Eine Schwangerschaft ohne jegliche Vorsorge. Aber wer welche Hilfe bekommt, ist im Gesundheitssystem der USA nach wie vor eine Frage von Geld, Aufklärung und nicht selten Glück. Auch wenn diese Zahl sinkt, haben mindestens acht Prozent der Menschen in den USA noch immer keinerlei Krankenversicherung. Selbst wenn: Wohnt man in einer ländlichen Gegend, hat man es oft weit bis in den nächsten Ort mit Praxis oder Klinik. Und von denen schliessen immer mehr.

Knapp 15 Prozent schwangerer US-Amerikanerinnen, schätzt die Nichtregierungsorganisation March of Dimes, haben keinen Zugang zu adäquater Gesundheitsversorgung. Dabei wird die umso wichtiger: Eine steigende Zahl leidet unter chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, aber auch Suchterkrankungen. Letzteres macht durch den Druck, mit Sexarbeit das Geld für Drogen zu verdienen, wiederum anfällig für sexuell übertragbare Krankheiten wie Syphilis.

Kein guter Ort

Die USA sind nicht nur kein guter Ort, um geboren zu werden. Sie sind auch kein guter Ort, um ein Kind zur Welt zu bringen. Das betrifft manche stärker als andere: Die Müttersterblichkeit – in den USA ohnehin vielfach höher im Vergleich zu anderen Industrienationen – ist unter Schwarzen US-Amerikanerinnen und Indigenen ungefähr dreimal so hoch wie bei Weissen und Latinas. Analog dazu beträgt dieses Verhältnis bei der Säuglingssterblichkeit in etwa 2:1.

Nichts von alldem passiert einfach so. Dass immer mehr gynäkologische Abteilungen oder Kliniken dichtmachen, ist zum Teil einer sinkenden Geburtenrate in ländlichen Gegenden geschuldet. Eine grosse Rolle spielt aber auch die Weigerung mehrerer republikanisch regierter Bundesstaaten, die staatlich finanzierte Gesundheitsfürsorge Medicaid auf sämtliche Erwachsene unter einer bestimmten Einkommensgrenze auszuweiten. So entgeht den finanziell ohnehin angeschlagenen Kliniken die verlässliche Erstattung von Kosten.

Ob Tests und Behandlungen für Syphilis-Infektionen zum Standardprogramm von Vorsorgeuntersuchungen gehören und damit im Versicherungsumfang enthalten sind, ist wiederum von Staat zu Staat unterschiedlich. Und selbst wenn die Versorgung für die Schwangere selbst gewährleistet ist: Ein Partner, der mangels Geld und Versicherung selbst keinen Zugang zu Syphilis-Behandlung hat, kann sie erneut anstecken.

Gezwungen, Kinder zu bekommen

Aber das Problem ist nicht nur eine verfehlte Gesundheitspolitik, es ist auch eine rücksichtslose Moralpolitik. Aufklärungsunterricht muss nur in 18 Staaten «medizinisch akkurat» sein, lediglich 20 Staaten schreiben Aufklärung zu Verhütungsmitteln vor, die vor Krankheiten wie Syphilis schützen könnten. Dazu kommt die Entscheidung des Supreme Court, das grundsätzliche Recht auf Schwangerschaftsabbrüche abzuschaffen. Darauf hatte die religiöse Rechte in den USA jahrzehntelang hingearbeitet.

Zahlreiche Bundesstaaten haben Abbrüche seitdem erschwert oder verboten, Dutzende Abtreibungskliniken mussten schliessen. Auch sonst fehlt Personal, weil Gynäkologinnen in liberalere Bundesstaaten umziehen aus Angst, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten – und dieser Personalmangel verschärft das Problem des Zugangs zu Schwangerschaftsvorsorge.

Ganz allgemein, davor haben Experten immer wieder gewarnt und mehrere Studien belegt, könnten durch den erschwerten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen künftig sowohl Säuglings- als auch Müttersterblichkeit weiter steigen: Frauen werden gezwungen, Kinder zu bekommen, für die sie aufgrund ihrer Lebensumstände nicht richtig sorgen können oder die aufgrund gesundheitlicher Faktoren eine geringere Überlebenschance haben. Treten bei ihnen selbst Komplikationen auf, wird ihnen und den Ärzten vielerorts die Möglichkeit genommen, die Schwangerschaft zu beenden.

Wie viele Kinder und Mütter sterben, das wird häufig als Marker für den Wohlstand eines Landes herangezogen. Die grösste Wirtschaftsmacht der Welt, sie ist erschreckend arm.

