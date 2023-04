Sorry, Chabo! Ärger um Shishatabak Brudi von Haftbefehl

Haftbefehl mag das Wort Brudi geprägt haben – als Markennamen für seinen Tabak hat er es zu spät gesichert. Nun verklagt ihn ein Shishaladen auf Unterlassung.

Manuel Bogner / Zeit Online

Hat verloren: Haftbefehl Bild: EPA/KEYSTONE

Ein Lied des Offenbacher Rappers Haftbefehl heisst Haram Para. Es geht darin um illegal verdientes Geld. Sein eigenes Vermögen hat Haftbefehl seit Karrierebeginn vor mehr als zehn Jahren geschickt gemehrt – und das ganz legal. Mittlerweile soll er Multimillionär sein. Es begann mit Musik, dann folgten Mode, Eistee und Shishatabak. Wörter von der Strasse wie Chabo oder Babo tauchen nicht nur in seinen Texten auf, sondern auch auf den Produkten, die er verkauft. Die Tabaksorten tragen Namen wie Chaya oder Locker Easy. Die Mischung in der Geschmacksrichtung Blaubeere/Menthol nennt er Brudi.

Geht es nach einem Shishashop aus Velbert in Nordrhein-Westfalen, dann ist das Geld, das Haftbefehl mit dem Blaubeertabak verdient, schmutziges Geld: Haram Para. Der Inhaber des Shishaladens argumentiert, dass er die Marke zuerst angemeldet habe und Haftbefehl, sorry, Chabo, nur Zweiter gewesen sei. Er hat Haftbefehl verklagt: Dieser soll die Marke löschen und künftig keinen Tabak mehr unter dem Namen Brudi verkaufen.

Dabei hätte sich Haftbefehl den Stress sparen können. Eine Recherche beim Deutschen Marken- und Patentamt hätte ergeben, dass der Shishashop sich die Namensrechte für den Verkauf von Tabak tatsächlich fast ein halbes Jahr früher gesichert hat.

Keine Chance also für Haftbefehl? Sein Anwalt sieht das anders. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, erklärte der vor der Zivilkammer für Handelssachen am Landgericht München, dass der Rapper das Wort durch seine Songtexte geprägt habe. Erstmals tauchte das Wort 2012 in seinem Songtext Chabos wissen wer der Babo ist auf, richtig populär wurde es durch den Titel Frankfurt Brudi von 2015. Darum, so argumentierte der Anwalt, habe Haftbefehl ein Anrecht darauf, das Wort auch zu vermarkten. Der Shisabarbesitzer sei lediglich auf den Erfolg von Haftbefehl aufgesprungen.

Das Gericht will seine Entscheidung Ende Mai verkünden. Wahrscheinlich wird Haftbefehl den Rechtsstreit verlieren. Denn vor Gericht zählt nicht, wer den Slang von der Strasse auf Spotify gebracht hat, sondern wer die Namensrechte als Erstes anmeldet. Und hier war Haftbefehl gleich für mehrere Branchen zu spät: Schon 2016 sicherte sich ein Frankfurter die Namensrechte etwa für den Verkauf von Kondomen, Kleidung und Tees. Auch Markennamen wie Chill Brudi und Hustle Brudi sind schon vergeben.

Aber auch mit einer Niederlage vor Gericht kann Haftbefehl weiter mit Tabak Geld verdienen. Denn bei anderen Begriffen, die er bekannt gemacht hat, war er schneller. Die Markenrechte für seine Tabaksorten wie Chabos (Apfel/Lakritze), Babos (Citrus/Himbeere) und Azzlackz (Früchtemix/Zitrone) hat er rechtzeitig angemeldet. Die Kosten für den Prozess in München? Kann Haftbefehl vermutlich wegstecken. Und das locker easy.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.