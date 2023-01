Kevin allein im House

Kaum tritt das neue US-Repräsentantenhaus zusammen, droht ihm die Arbeitsunfähigkeit. Das zeigt: Um Zerstörung anzurichten, brauchen die Republikaner keinen Donald Trump.

Johanna Roth / Zeit Online

Wer als Abgeordneter in den US-Kongress will, braucht nicht zuletzt: Sitzfleisch. Legendär sind die «Filibuster», jene Endlosreden, mit denen die jeweilige Minderheit versucht, eine Abstimmung zu blockieren. Aber auch bei anderen Anlässen kann es Tage, Wochen, sogar Monate dauern, bis eine Sitzung zu einem Ergebnis kommt. Etwa bei der Wahl zu einem neuen Sprecher des Repräsentantenhauses. 1855, als der Abgeordnete Nathaniel P. Banks aus Massachusetts den Posten wollte, dauerte es zwei Monate und 133 Wahlgänge, bis er ihn schliesslich bekam.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass dieser Rekord gebrochen wird, wenn am Dienstag der neue Kongress zusammentritt und die Republikaner gemäss dem Ergebnis der Zwischenwahlen im November wieder die Kontrolle im Repräsentantenhaus übernehmen. Wobei Kontrolle hier nicht der richtige Begriff ist. «Legislativer Terrorismus», wie einer von Banks' Nachfolgern, der Republikaner John Boehner es mal formulierte, träfe es schon besser.

Zur Wahl des Sprechers will Kevin McCarthy antreten, der derzeitige Fraktionsführer. Er braucht eine einfache Mehrheit der anwesenden Abgeordneten, das entspricht bei insgesamt 435 Sitzen 218 Stimmen. Da ihn von den Demokraten wohl niemand wählen wird, kann er sich bei den 222 Sitzen seiner Partei nur eine Handvoll Abweichlerinnen aus der eigenen Fraktion leisten. Stand jetzt aber sind es mindestens vierzehn.

Am Neujahrstag verschickten neun Republikaner, aus dem rechten Flügel der Partei im Repräsentantenhaus, einen offenen Brief. Darin fordern sie unter anderem, es brauche eine «radikale Abkehr vom Status quo – und nicht eine Fortsetzung andauernder Versäumnisse der Republikaner». Dazu kommen fünf weitere Abgeordnete, die schon vor längerem klargemacht haben, dass sie McCarthy die Stimme verweigern werden. Kevin allein im House, so droht es am Dienstag zu kommen.

Leicht zu bestechen

Dabei versucht dieser seit Wochen gegenzusteuern, indem er alle möglichen Zugeständnisse macht. Ausgerechnet bei Marjorie Taylor Greene, der rechtsextremen Verschwörungsmultiplikatorin aus Georgia, war das einfach. Sie hat McCarthy öffentlich ihre Stimme zugesagt, dafür hat er ihr versprochen, dass sie wieder in Ausschüssen sitzen darf, nachdem die demokratische Mehrheit ihr im vergangenen Jahr ihre Posten nach antisemitischen Äusserungen und Gewaltverherrlichung entzogen hatte.

Greene will unbedingt in den Justizausschuss sowie in das House Oversight Committee, das Parlamentarische Kontrollgremium, um das Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden anzuzetteln, das sie ihren Wählerinnen seit Langem verspricht. Dafür unterstützt sie, die sonst bei jeder Gelegenheit gegen das «Establishment» auch in der eigenen Partei hetzt, sogar einen Kandidaten, der als langjähriger Fraktionschef für ebenjenes Establishment steht.

Andere sind nicht so leicht zu bestechen. Zum Jahreswechsel sank McCarthy deshalb noch tiefer und sagte auch das zu, was er dem rechten Flügel bisher verweigert hatte: Dass er im Falle seiner Wahl dafür sorgen werde, dass es in Zukunft weniger Hürden für die Abgeordneten gebe, ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher zu initiieren. Er liefert also gewissermassen selbst die Säge, mit dem seine parteiinternen Gegner ihn bei der ersten Gelegenheit wieder absägen könnten. Was dafür spricht, dass er entweder blind vor Machtgier ist oder angesichts seiner fehlenden Mehrheit sehr verzweifelt, vermutlich beides.

Vor allem aber ist er dem Irrtum aufgesessen, die Angelegenheit werde sich schon regeln lassen, wenn der Deal nur schmutzig genug sei. Dann aber kam der Neujahrsbrief der neun Abgeordneten, aus dem klar hervorgeht, dass sie immer noch nicht zufrieden sind. McCarthys Zugeständnisse seien «unzureichend», schreiben sie, zumal er selbst in seinen 14 Jahren an der Fraktionsspitze zur «Dysfunktionalität» des Repräsentantenhauses beigetragen habe.

Soll McCarthy degradiert werden?

Die Frage ist: Was wollen sie eigentlich? Geht es wirklich darum, McCarthy zu degradieren, indem man immer mehr Macht von ihm erpresst – und nicht vielleicht auch darum, ein arbeitsfähiges Parlament zu verhindern? Laut Verfassung muss ein Sprecher gewählt sein, bevor das Repräsentantenhaus seine Arbeit aufnimmt. Verfehlt McCarthy im ersten Wahlgang die Mehrheit, was seit 1923 (!) nicht mehr vorgekommen ist, muss so lange weiter gewählt werden, bis irgendwann irgendjemand die Mehrheit hat. Man werde, orakelte der Abgeordnete Bob Good, einer der fünf erklärten McCarthy-Gegner, im zweiten Wahlgang den Namen eines neuen «Make America Great Again»-Kandidaten hören. Nur wie sollte das jemand sein, den auch die McCarthy-Unterstützer – also die grosse Mehrheit der Fraktion – wählen würde?

Von der tatsächlichen Dysfunktionalität des Parlaments, die damit droht, hätten auch die Blockierer letztlich nichts als den Triumph, McCarthy blossgestellt und die demokratischen Abläufe durchkreuzt zu haben. Aber das zeigt einmal mehr, dass es gar keinen Donald Trump braucht, um Zerstörung anzurichten – und dass im politischen System der USA schlicht die Kontrollmechanismen fehlen, um eine rechte Minderheit und deren Allmachtsfantasien einzuhegen.

McCarthy wiederum sollte sich nicht wundern. Schliesslich ist er einer, der diese Geister rief – einer, der seinerzeit Donald Trump unterstützte, um bloss nicht die eigene Macht aufgeben zu müssen. Das war es, worauf sich Boehner mit seinem Terrorismusvergleich bezog. Um an die Spitze des Repräsentantenhauses zu rücken, so glaubte McCarthy offenbar, müsse er nur genug Zuckerwürfel auf der extrem rechten Seite der Fraktion verteilen und könne sich dann in Ruhe mit dem Rest dem Vorhaben widmen, so zu tun, als habe man mit den Jahren 2016 bis 2020 nichts zu schaffen gehabt. Aber der Trumpismus ist hartnäckig. Und womöglich ist er durch McCarthys fehlgeschlagenes Machtspiel nun noch einmal neu erstarkt.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.