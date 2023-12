In den USA müssen sich Menschen für Krankenhausrechnungen oft verschulden. Bild: www.imago-images.de

«Viele schämen sich, um Hilfe zu bitten»: Armut in den USA

In den USA suchen Menschen auf Crowdfunding-Seiten nach Ersatz für den fehlenden Sozialstaat. Aber gerade diejenigen, die es am nötigsten haben, gehen dabei leer aus.

Johanna Roth / Zeit Online

Es ist ein erfolgreiches Jahr, das der Crowdfunding-Dienst GoFundMe.com auf seiner Website feiert. Über 39 Millionen Einzelspenden seien 2023 eingegangen. «Schau, was Hilfe tun kann!», steht ganz oben auf der Startseite. Wer runterscrollt, sieht Bilder von glücklichen Geldempfängern und liest Geschichten erfolgreicher Kampagnen der vergangenen zwölf Monate.

Da ist etwa ein abgebrannter Buchladen in New York City, für dessen Wiederaufbau rund 370'000 Dollar gesammelt wurden. Die Fussballauswahl der Frauen aus Jamaika konnte dank Spenden von 75'000 Dollar im vergangenen Juli zum Weltcup nach Australien reisen. Doch es sind auch Kampagnen wie diese dabei: «Als Delayne ihrem Vater eine Niere spendete, halfen ihnen Spenderinnen, die Rechnungen zu bezahlen», heisst es im Jahresrückblick von GoFundMe. Gestartet hat den Aufruf eine junge Frau aus dem US-Bundesstaat Montana namens Delayne Ivanowski. In einem langen Text beschreibt sie auf GoFundMe.com die Krankengeschichte ihres Vaters. Er habe lange nicht zum Arzt gehen wollen, bis er plötzlich dialysepflichtig wurde und dringend ein neues Organ brauchte. Sie wolle ihren Eltern etwas zurückgeben und bitte daher um finanzielle Hilfe, um jene Kosten der Organspende zu decken, die die Versicherung nicht übernehme. Das ursprüngliche Spendenziel von 20'000 Dollar hat sie inzwischen überschritten.

Die Crowdfunding-Industrie wächst. Was gut für die Gründer und Nutzer von Plattformen wie GoFundMe und Spotfund ist, zeugt von Problemen an anderer Stelle. Denn längst haben die Dienste in den USA Teile der Funktionen eines löchrigen Sozialsystems übernommen. Hunderttausende US-Amerikanerinnen starten jedes Jahr Spendenaufrufe, um die Kosten für Krankenhausaufenthalte, Medikamente und Arztbesuche zu decken. Solche Rechnungen sind einer der häufigsten Gründe, warum sich Menschen in den USA verschulden. In Umfragen geben 70 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten an, eine unerwartete Arztrechnung von 500 Dollar nicht bezahlen zu können. Die Corona-Pandemie hat diese Not noch verschärft.

Kein Geld für Krankenhausrechnungen

Sie betrifft nicht nur diejenigen, die keine Krankenversicherung haben – 2022 waren das in den USA noch immer rund 26 Millionen Menschen. Bei vielen zahlt aber auch die Versicherung nicht oder nur einen Teil der Kosten. So war es auch bei Delayne Ivanowski, die ihrem Vater eine Niere spendete und die Mittel dafür über GoFundMe einsammelte. Ungefähr die Hälfte der US-Amerikaner berichtet in Umfragen von Schwierigkeiten, ihre Gesundheitsversorgung zu bezahlen. «Wir sehen auf Seiten wie GoFundMe auch Menschen, die zwar eine Versicherung haben, aber trotzdem mit astronomisch hohen Arztrechnungen konfrontiert sind, die davon nicht abgedeckt sind», sagt die Gesundheitssoziologin Nora Kenworthy von der University of Washington in Seattle. «Eine weitere Gruppe sind Menschen, die vielleicht sogar gut hinkommen mit den Krankenhauskosten, aber deren Freunde und Familie einen Spendenaufruf für sie organisieren als eine Art emotionale Unterstützungsstrategie.»

Da klingt schon an, was Kenworthy in ihrer Forschung festgestellt hat. In den vergangenen Jahren untersuchte sie Tausende GoFundMe-Kampagnen. Ihr Fazit: Barmherzigkeit ist nicht gleich Gerechtigkeit. Das Geld kommt häufig nicht denen zugute, die es dringend bräuchten. Wirklich erfolgreich sind nur die wenigsten Crowdfunding-Aufrufe: Neun von zehn erreichen laut Kenworthys Forschungen ihr Spendenziel nicht, viele gehen ganz leer aus. 2020 etwa konnte rund ein Drittel der Hilfesuchenden überhaupt kein Geld einsammeln.

Im ersten Corona-Jahr stieg die Zahl der Menschen in den USA, die ihre Lebenshaltungskosten über Spenden zu finanzieren versuchten, stark an. Aber während die Pandemie selbst abgeklungen ist und die Wirtschaft sich wieder erholt, bleibt die Bedürftigkeit hoch. Denn auch die Corona-Hilfsprogramme endeten, die für viele US-Amerikaner eine unverzichtbare Stütze geworden waren. «Wir sehen weiterhin viele Kampagnen, die ganz elementare Bedürfnisse abdecken sollen, die Amerikaner sich oft nicht leisten können», sagt Kenworthy. «Dazu gehört die Gesundheitsversorgung, aber auch Miete, Essen oder Kinderbetreuung.»

Covid sorgte in den USA für mehr Armut. Bild: keystone

Will man bei GoFundMe oder Spotfund einen Aufruf starten, erscheinen die Kategorien «Medizinisches», «Andenken» und «Notfall» als Erstes in der Auswahl. Die Rubrik «Andenken» steht für Kosten von Beerdigungen oder die Versorgung einer Familie nach einem plötzlichen Todesfall. Wie bei der Behandlung einer schweren Erkrankung sollte in einer solchen Situation eigentlich ein soziales Sicherungsnetz greifen. Dies ist aber in den USA überaus löchrig.

Crowdfunding erscheint da als eine naheliegende Möglichkeit, um Hilfe zu bekommen. Aber wem nutzt sie am meisten? Als die Turnerin Mary Lou Retton, fünffache Olympiamedaillengewinnerin von 1984 und nicht nur in den USA ein Star, kürzlich mit einer Lungenentzündung auf die Intensivstation musste, startete ihre Tochter einen Spendenaufruf auf Spotfund.com. Ihre Mutter sei nicht krankenversichert, schrieb sie. 50'000 Dollar waren das Ziel, zusammengekommen sind inzwischen fast zehnmal so viel: knapp 460'000 Dollar, rund 418'000 Euro.

Weisse Männer sind im Vorteil

Auch Social-Media-Accounts mit grosser Reichweite können helfen. Starten etwa prominente Blogger wie Humans of New York Spendenaufrufe, kommen schnell Hunderttausende Dollar zusammen. Aber das Glück, ihnen über den Weg zu laufen, haben die wenigsten Menschen. Nicht nur die fehlende Öffentlichkeit sei ein Problem für Bedürftige, die sich ohnehin am Rande der Gesellschaft befänden, sagt Kenworthy. «Es gibt auch ganz praktische Hürden wie ein Bankkonto, das man braucht, um die Spenden ausgezahlt zu bekommen.» Sich präsentieren, einen ansprechenden Text schreiben: Auch das sind Dinge, die nicht jedem gleichermassen leichtfallen.

Auch soziale Faktoren spielten eine Rolle: «Viele schämen sich, um Hilfe zu bitten. Und diese Scham ist bei denjenigen am grössten, die am bedürftigsten sind.» Ihre Angst, verurteilt zu werden, sei auch nicht unbegründet, sagt Kenworthy: «Unsere Einschätzungen der Bedürftigkeit anderer sind in hohem Masse von Vorurteilen geprägt. In den USA hat es Geschichte, dass Menschen, die Hilfe suchen und annehmen, ein schlechtes Gewissen gemacht wird.» Dazu passend spiele auch der Anlass für den Spendenaufruf eine Rolle. Eine Suchterkrankung hat eher schlechtere Chancen als ein unerwarteter Unglücksfall; dasselbe gilt für Schwangerschaftsabbrüche.

Strukturelle Ungerechtigkeiten stellen sich beim Onlinecrowdfunding noch stärker dar. Das hat Kenworthy mit ihren Kollegen Aaron Renee Davis und Shauna K. Elbers in einer separaten Studie untersucht. Darin konzentrierten sie sich auf besonders erfolgreiche Spendenaufrufe. Ihre Bilanz: Die grössten Chancen haben junge, weisse Männer, die plötzliche Schicksalsschläge wie Krebs oder Unfälle bewältigen müssen. «Nur ein sehr, sehr geringer Prozentsatz stammte von Schwarzen und ein noch geringerer Anteil von Schwarzen Frauen», sagt Nora Kenworthy. Das Wohlstandsgefälle in den Vereinigten Staaten sei ohnehin stark ausgeprägt. «Beim Crowdfunding beobachten wir zudem rassistische Verzerrungen, wenn es darum geht, wer als hilfsbedürftig angesehen wird und wer nicht.»

Welche Rolle spielen die Plattformen selbst, was die Sichtbarkeit und damit die Erfolgschancen angeht? GoFundMe etwa, die grösste und bekannteste, ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Es verdient Geld mit den Transaktionsgebühren für Spenden. Einen Spendenaufruf zu starten, kostet zwar nichts. Doch das Unternehmen behält knapp drei Prozent plus 30 Cent pro Spende. Es hat also auch ein Interesse daran, dass ohnehin gut laufende Kampagnen noch erfolgreicher werden: Je höher die Spendensumme, desto mehr fällt am Ende auch für GoFundMe selbst ab.

Auf ihrer Website zeigt die Plattform «trendende Kampagnen», bei Spotfund gibt es die «Top-Fundraisers» gleich auf der Startseite – darunter der Aufruf für Mary Lou Retton, der ja sein Ziel längst überschritten hat. Wonach entscheidet sich, wer dort zu sehen ist und wer nicht? Und sind das wirklich diejenigen, die es am nötigsten haben, weil sie sonst wenig Aufmerksamkeit bekämen? «Ein erster Schritt bestünde darin, dass die Plattformen mehr von ihren Daten und Algorithmen veröffentlichen», sagt Kenworthy. «Dann könnten wir besser verstehen, wer zum Beispiel auf der GoFundMe-Homepage landet oder wer auf den Social-Media-Konten gefeaturt wird.»

Nicht nur für Wissenschaftler wie Kenworthy ist es schwierig, Informationen von GoFundMe zu bekommen. Auf schriftliche Anfrage von ZEIT ONLINE, wie hoch etwa der genaue Anteil von Spendenaufrufen für Arztrechnungen sei, will eine Sprecherin des Unternehmens nur am Telefon antworten. «Medical» sei eine der grössten Kategorien, mehr will sie nicht sagen. Dafür betont sie mehrfach, GoFundMe habe sich immer als Ort verstanden, an den sich bedürftige Menschen wenden könnten; es könne allerdings nur eine Ergänzung zu sozialen Sicherungsnetzen sein und diese nicht ersetzen.

Deutlicher wurde vor ein paar Jahren der damalige Geschäftsführer von GoFundMe, Rob Salomon. «Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass Medical keine Kategorie auf GoFundMe wäre», sagte er 2019 in einem Interview mit dem Portal KFF Health News. «Die Realität ist jedoch, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung davon abhängt, ob man sie bezahlen kann», fuhr er fort. Das führe dazu, dass Menschen leiden und sterben würden, die sich die entsprechende Versorgung nicht leisten könnten.

Hungernde Kinder und Studenten

Das wird wohl auch weiter so sein. Zwar meldeten sich in diesem Jahr so viele Menschen wie nie zuvor für die als «Obamacare» bekannt gewordenen staatlichen Zuschussprogramme zur Gesundheitsversorgung an. Aber das System hat Lücken. Und es ist fraglich, wie lange es noch besteht: Die Republikaner träumen seit Jahren davon, es wieder abzuwickeln. Donald Trump versuchte das in seiner ersten Amtszeit, wurde aber vom Supreme Court gestoppt. Nun macht er mit dem Versprechen Wahlkampf, es erneut zu probieren. Sollte er 2024 gewählt werden, könnten viel mehr US-Amerikaner als bisher auf Crowdfunding angewiesen sein.

Die Zukunft von «Obamacare» ist ungewiss. Bild: keystone

Und auch die nicht medizinischen Bedürfnisse steigen analog zu entsprechenden politischen Entwicklungen. So ist im Herbst das US-weite Programm für kostenloses Schulessen ausgelaufen. Gleichzeitig ist die Zahl der Anfragen, die um Unterstützung für hungernde Kinder bitten im Vergleich zum vergangenen Jahr um das Vierfache gestiegen, heisst es im GoFundMe-Jahresbericht 2023. Und auch der teilweise gescheiterte Erlass von Studienschulden durch die Biden-Regierung schlägt sich dort nieder: 40 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr suchen auf der Plattform nach finanzieller Hilfe, um ihre Schulden aus College-Zeiten abzahlen zu können. Diese Schulden belasten viele US-Amerikanerinnen ein Leben lang.

