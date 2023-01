Kevin McCarthy hat sich verzockt

Verzockt

Den dritten Tag in Folge verliert der Republikaner Kevin McCarthy im Repräsentantenhaus eine Wahl nach der anderen. Wie konnte es so weit kommen – und wie geht es weiter?

Johanna Roth / Zeit Online

Kevin McCarthy steht unter enormem Druck. Keystone/watson

Am dritten Tage auferstanden von den Totgesagten, so hatte Kevin McCarthy es sich womöglich vorgestellt. Als die künftigen Mitglieder des neuen US-Repräsentantenhauses am Donnerstagmittag (Ortszeit) im Kapitol zusammenkamen, um erneut über ihren Sprecher abzustimmen, da lagen zähe Verhandlungen hinter dem Fraktionsführer der Republikaner.

Er will diesen Posten unbedingt innehaben, bekommt aber nicht genug Stimmen aus den eigenen Reihen zusammen. Am Abend zuvor hatte McCarthy der losen Gruppe von 20 Abweichlern aus seiner Partei deshalb einmal mehr Zugeständnisse gemacht, die er nie hatte machen wollen: etwa, dass künftig die Stimme eines einzelnen Abgeordneten reichen solle, um ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher des Repräsentantenhauses einzuberufen. Auch ein McCarthy nahestehender Super-PAC, einer jener millionenschweren Spendenverbände, ohne die in der US-amerikanischen Politik wenig geht, willigte ein, sich in bestimmte Vorwahlrennen nicht mehr einzumischen, was Kandidaten der extremen Parteirechten zugutekäme.

Mehr ausliefern kann man sich seinen Erpressern nicht. McCarthy tat es doch – und verzockte sich. Anstatt dass er endlich triumphieren konnte, betraf der einzige Zugewinn, den er in den insgesamt fünf Wahlgängen dieses Tages machen konnte, das Mass an öffentlicher Demütigung. Nicht eine einzige Stimme mehr bekam McCarthy im Vergleich zum Vortag. Stattdessen wurde deutlich, wie weit auch einige der Abweichlerinnen zu gehen bereit sind und welche Willkür sie dabei an den Tag legen.

Nur eine Stimme für Trump

Denn zusätzlich zu Byron Donalds, den sie schon am Vortag als internen Gegenkandidaten zu McCarthy aufgestellt hatten, tauchte an diesem Donnerstag ein neuer Name auf. «Der ehrenwerte Donald J. Trump aus dem Bundesstaat Florida.» Nominiert hatte ihn Matt Gaetz, einer der Wortführer der Gruppe. Seine Mitverschwörerin Lauren Boebert dagegen brachte einen neuen Kevin auf, der mit Nachnamen Hern heisst und Abgeordneter für den Bundesstaat Oklahoma ist. Er immerhin brachte es zwischenzeitlich auf drei Stimmen, während Gaetz der einzige blieb, der für Trump stimmte.

Einst war das ein unter Trump-Fans geradezu gehyptes (und unter allen anderen gefürchtetes Szenario): Dass der ehemalige Präsident die politische Bühne schon vor der nächsten Wahl wieder betreten würde, indem ihn die Republikaner zum Sprecher des Repräsentantenhauses machen würden, nach der Vizepräsidentin immerhin die dritthöchste Figur im Staat. Denkbar wäre das insofern, als auch eine aussenstehende Person bei der Wahl zum Speaker nominiert werden kann, es muss sich nicht um ein gewähltes Mitglied des Parlaments handeln.

Aber Trump, auch das zeigen diese Tage, ist nur noch eine Randfigur in diesem Spiel, sein Name im Kandidatenfeld die kleine Extraprovokation am Rande (und die einsame Stimme für ihn willkommener Anlass für eine gewisse Heiterkeit auf Seiten der Demokraten). Er selbst hat wiederholt dazu aufgerufen, McCarthy zu wählen, der wiederum auch nach der Gewalt am 6. Januar demonstrativ zu ihm gehalten und ihn unmittelbar nach dem Amtswechsel auf seinem Anwesen in Florida besucht hatte. Aber er scheint auch verunsichert: Normalerweise würde Trump in einem solchen Fall die Gegner eines seiner Verbündeten pausenlos attackieren, mit Beleidigungen und Vorwürfen überziehen.

McCarthy muss kämpfen. Bild: keystone

Nur sind die Gegner in diesem Fall seine eigenen Leute: Jene Abgeordneten am rechten Rand der Fraktion, die Lügen und Verschwörungstheorien verbreiten wie die Lüge von der vermeintlich gestohlenen Wahl, die demokratische Abläufe untergraben wollen und deren erklärtes Ziel Disruption und Chaos sind. Gaetz und Boebert sind Trumpisten im klassischen Sinne, nur hat sich der Trumpismus als Methode längst verselbstständigt. Sie brauchen Trump nicht mehr, im Gegenteil: Sie arbeiten gerade daran, sich selbst als neue Köpfe der Marke Make America Great Again zu profilieren, indem sie nicht nur McCarthy als Vertreter des Partei-Establishments politisch vernichten. Sondern vor allem, indem sie demonstrieren, dass sie die Konstitution des Repräsentantenhauseszu verhindern und das ganze Land lahmzulegen bereit sind, um den angeblichen «Sumpf» auszutrocknen, zu dessen «Krokodilen» (Gaetz) sie neuerdings auch McCarthy zählen.

Dabei haben sie selbst erst die Dysfunktionalität über den Kongress gebracht, die sie ihm in diesen Tagen andauernd vorwerfen. Denn solange das Repräsentantenhaus keinen Sprecher hat, können seine gewählten Mitglieder nicht vereidigt werden. Solange gibt es also auch keine Ausschüsse, keine Arbeitsgruppen, keine Möglichkeit, Gesetze zu verabschieden, einen Haushalt zu beschliessen oder die Arbeit der Geheimdienste zu kontrollieren.

Noch ist die Bedrohung, die das für die US-Demokratie darstellt, eine vergleichsweise abstrakte, und die Bürgerinnen spüren im Alltag wenig. Bald aber könnte sich das ändern, etwa wenn die USA die Schuldenobergrenze erreichen und der Welt eine schwere Wirtschaftskrise droht, sollte es keine Mehrheit im Repräsentantenhaus geben, um sie anzuheben – oder immer noch kein Repräsentantenhaus, das sich mit dieser Frage überhaupt beschäftigen könnte.

Verhandlungen scheinen nichts zu bringen

Bis dahin dürfte es noch einige Monate hin sein – wie viele Wahlgänge, das lässt sich schon schwerer schätzen. Boebert und Gaetz haben erklärt, sie würden niemals für McCarthy stimmen, egal, was er anbietet. Die Botschaft: Niemand gewinnt, solange wir es nicht wollen – sie, die Rechtsextremen, deren Positionen McCarthy selbst erst mit salonfähig gemacht hatte. Seine einzige Chance ist jetzt, dass es innerhalb der 20 Abgeordneten noch genug gibt, für die die gegenwärtige Anarchie nicht das oberste Ziel ist und die sich noch mit Ausschussposten und anderen Versprechen locken lassen – und die einsehen, dass die Blockade der Partei am Ende zu sehr schadet.

Boebert und Gaetz. Bild: keystone

Wer immer es am Ende wird, ist schon jetzt maximal beschädigt. Die Geiselhaft, in der die Gruppe der Abweichler die Fraktion hält, wird andauern. Hinter die Zugeständnisse, die McCarthy bereits gemacht hat – darunter auch mehr Einfluss in dem Ausschuss, der über die Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses entscheidet – führt schliesslich kein Weg zurück. Gut möglich, dass es zwar bald einen Sprecher gibt, aber schon bald ein neuer gewählt werden muss.

Von den Demokraten kann McCarthy wohl keine Hilfe erwarten: Auf ihnen lastet zwar mit jedem Tag mehr Druck, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen und mit Enthaltungen das nötige Quorum zugunsten von McCarthy zu senken, um ein funktionierendes Parlament zu schaffen. Aber ausgerechnet zum zweiten Jahrestag des gewaltsamen Angriffs auf das Kapitol einem Mann wie McCarthy eine Mehrheit zu verschaffen, der sich bis heute nicht einmal in der Lage sieht, die damals verletzten Polizisten zu einem Gespräch zu empfangen – das würde alle Anstrengungen unterlaufen, die Demokratische Partei und Regierung gerade unternehmen, um Trump und sein Umfeld zur Verantwortung zu ziehen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.