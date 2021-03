International

Corona-Krise in den USA : Die Party vor der vierten Welle



Corona-Krise in den USA : Die Party vor der vierten Welle

Fast ein Drittel der US-Bürger sind geimpft, doch die Corona-Fälle steigen wieder, es droht eine neue Welle. Sorglosigkeit trägt dazu bei – und Impfverweigerer.

Rieke Havertz / Zeit Online

Eigentlich ist es in Savannah im Südosten der USA schon jetzt angenehm warm. Aber es ist auch Tornado-Saison, die immer mal Regen und kühle Temperaturen bringt. Da sitzt es sich im Restaurant drinnen gemütlicher als draussen unter schwankenden Schirmen und Heizpilzen. Ist im US-Bundesstaat Georgia aber kein Problem. Abstandsregeln gibt es nicht, geringere Auslastungen auch nicht. Als Mitte März St. Patrick’s Day gefeiert wurde, waren die Hotels in der Stadt so voll wie nie seit Beginn der Pandemie. Und die Bars auch. Ohne Abstand und ohne Maske wurde gefeiert.

In Florida, ein bisschen weiter südlich, tanzten sich die Student:innen zeitgleich durch ihr Spring Break. In Miami Beach mussten ganze Strassen gesperrt werden, kurzfristig gab es Ausgangssperren. Und auch in der Hauptstadt Washington D.C. werden die Partygeräusche in den Hinterhöfen der Häuser in diesen Tagen lauter und Tausende strömen zur Kirschblüte auf die National Mall und ans Ufer des Potomac. In Washington gilt auf der Strasse Maskenpflicht, an die sich die überwiegende Mehrheit hält. Aber Abstand an den Eisständen hält kaum noch jemand. So, als wäre die Pandemie endlich fast vorbei. Ist sie aber nicht. Und statistisch ist es unmöglich, dass die Feiernden und die Touristen von Florida bis Washington alle geimpft sind.

Laut dem Center for Disease Control (CDC) haben bislang 28.9 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Covid-Impfung erhalten. Es ist ein Impffortschritt, den sich Deutschland und Europa wünschen würden. US-Präsident Joe Biden feiert dieses Tempo und macht Hoffnung auf einen Sommer, in dem Amerikaner:innen wieder im kleinen Kreis ihren Unabhängigkeitstag feiern können. Aber nie spricht Biden über die Pandemie, ohne auch davor zu warnen, was noch vor dem Land liegt. Genau wie die Gesundheits-Experten des Landes, Anthony Fauci oder auch CDC-Chefin Rochelle Walensky.

«Wir sind fast am Ziel, aber noch nicht ganz»

Sie sagte am Montag bei einer der regelmässigen Corona-Pressekonferenzen des Weissen Hauses, dass sie angesichts der aktuellen Zahlen Angst habe. Wie alle Menschen habe auch sie den Wunsch, endlich am Ende dieser Krise angelangt zu sein. «Wir sind fast am Ziel, aber noch nicht ganz», sagte Walensky. «Ich bitte Sie, noch ein wenig durchzuhalten, sich impfen zu lassen, wenn Sie können, damit all die Menschen, die wir lieben, noch da sind, wenn diese Pandemie endet.»

Die Aufmerksamkeit wendet sich anderen Themen zu

Doch die Euphorie über das so nah scheinende Ende der Pandemie schlägt in diesen Tagen immer häufiger in eine gewisse Sorglosigkeit um. Die mahnenden Worte werden nicht mehr gehört, gern verdrängt, die Zahlen sehen doch ganz gut aus, die Sonne scheint und bald sind alle geimpft. Zwar sank in den vergangenen Wochen die Zahl der Menschen, die an den Folgen des Coronavirus sterben und auch die Krankenhausbelegung ist geringer. Aber die Infektionszahlen steigen wieder, aktuell um etwa 19 Prozent im Zwei-Wochen-Vergleich der New York Times. Und im Siebe-Tage-Vergleich der CDC steigt auch die Zahl der Todesopfer wieder an. Doch auch die Aufmerksamkeit in den Medien wendet sich wieder mehr anderen Themen zu. Bei Bidens erster Pressekonferenz als Präsident stellten die Journalisten keine einzige Frage zu Corona.

Und republikanische Gouverneure in Staaten wie Georgia, Texas und Mississippi nutzen die derzeitige positive Grundstimmung, um Beschränkungen zu lockern. Florida hatte sich schon im Herbst 2020 von allen Covid-Massnahmen verabschiedet.

Mississippis republikanischer Gouverneur Tate Reeves rechtfertige die Öffnung seines Bundesstaates in einem Interview mit CNN mit der individuellen Situation in seinem Staat: «Tatsache ist, dass die Zahlen nicht die Intervention der Regierung auf dem Niveau rechtfertigen, die wir in anderen Staaten sehen.» Biden hingegen rief alle Gouverneure dazu auf, die Maskenpflicht wieder zu etablieren. Mehr als appellieren kann der Präsident jedoch nicht. Die Gouverneure haben die Hoheit über ihre Bundesstaaten.

Bidens Appell richtet sich nicht nur an die Sorglosen, sondern auch an die Skeptiker im Land. Laut einer aktuellen Erhebung der Statistikbehörde und der CDC, die das Wall Street Journal zitiert, sagen 17 Prozent der US-Bürger, dass sie sich definitiv oder wahrscheinlich nicht impfen lassen wollen. Im Januar lag dieser Wert noch bei 22 Prozent. In Deutschland wollen sich laut RKI-Daten 4.1 Prozent auf keinen Fall impfen lassen, 3.9 Prozent «eher nicht».

Noch gibt es keine exakte Zahl von Experten, wann eine Herdenimmunität erreicht ist. Die CDC hat sich offiziell noch auf keine Zahl festgelegt, Schätzungen von Anthony Fauci und anderen gehen von zwischen 70 bis 85 Prozent der Bevölkerung aus. Dafür ist es in den USA zwingend, einige der Impfskeptiker vom Gegenteil zu überzeugen. Eine grosse Gruppe unter den Verweigerern sind weisse, republikanische Männer. Laut einer Umfrage von NPR/PBS NewsHour/Marist wollen sich 49 Prozent der befragten konservativen Männer nicht impfen lassen.

Und Donald Trump riss sich die Maske vom Gesicht

Ex-Präsident Donald Trump hatte mit seiner Verharmlosung des Virus dazu beigetragen, dass seine Anhänger es unnötig und auch unmännlich finden, sich impfen zu lassen. Als Trump im Oktober 2020 selbst an Covid-19 erkrankt war und nach einem Krankenhausaufenthalt noch immer infiziert ins Weisse Haus zurückkehrte, riss er sich die Maske vom Gesicht, um für die Kameras zu posieren.

Impfen liess er sich noch als Präsident, machte das aber anders als Biden und alle noch lebenden Ex-Präsidenten des Landes nicht öffentlich. Erst vor zwei Wochen sprach er sich schliesslich bei Fox News für die Impfung aus, verwies aber zugleich auf die individuelle Freiheit, die sich niemand nehmen lassen solle. Die Massnahmen der Biden-Regierung diskreditiert Trump in Statements, die er über sein Büro in Florida an die Medien verschicken lässt. Am Dienstag verunglimpfte Trump Anthony Fauci und seine eigene ehemalige Covid-Koordinatorin Deborah Birx. «Dr. Fauci und Dr. Birx haben viel zu langsam agiert und wenn es nach ihnen gegangen wäre, wären wir derzeit in unseren Kellern eingesperrt, während unser Land eine finanzielle Depression durchläuft», heisst es darin unter anderem.

Darum ging es Trump und darum geht es den republikanischen Gouverneuren wie Greg Abbott in Texas und Ron de Santos in Florida: das Land wieder öffnen, um jeden Preis. Auch, wenn eine vierte Welle die Folge sein könnte. Mitch McConnell, Minderheitenführer im Senat und einer der mächtigsten Republikaner im Land, rief als Reaktion auf die Umfrageergebnisse unter den Konservativen alle Männer dazu auf, sich impfen zu lassen. Doch vor allem Trumps loyale Anhänger können mit McConnell, der sich später nach Trumps Niederlage aber dann doch von ihm abgewendet hatte, schon lange nichts mehr anfangen. Sie werden sich weder von ihm noch von Joe Biden überzeugen lassen. Auch mehr als 550'000 Todesopfer im Land haben sie bislang nicht beeindrucken können.

Noch ist die vierte Welle in den USA nicht da. «Wir können diese Entwicklung noch verändern», sagte CDC-Chefin Walensky. Noch einmal diszipliniert sein, noch einmal durchhalten, so viele Impfskeptiker wie möglich doch noch überzeugen. Das ist in diesen Tagen die zweite Botschaft in den Vereinigten Staaten. Neben der Hoffnung darauf, dass die Rückkehr zur Normalität mit jedem Tag, an dem mehr Menschen geimpft werden, näher rückt. Es ist nach einem langen Jahr noch einmal eine kritische Phase in der Pandemie. Es wird ein Impf-Rennen gegen die Zeit, gegen die Leichtfertigkeit und gegen die Skepsis.

