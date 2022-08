Trumps Opfer

Die Republikanerin Liz Cheney verliert ihre Vorwahl in Wyoming, weil sie Donald Trump bekämpft. Das macht sie nicht zur Heldin, sondern zeigt das Versagen ihrer Partei.

Liz Cheney Bild: keystone

Liz Cheney ist nicht plötzlich liberal geworden. Oder gar links. Liz Cheney ist so konservativ, wie ihr Heimatstaat Wyoming dünn besiedelt ist. Es ist der bevölkerungsärmste Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Als Donald Trump noch Präsident war, votierte die republikanische Abgeordnete im Repräsentantenhaus bei Abstimmungen in weit mehr als 90 Prozent der Fälle übereinstimmend mit den Positionen von Trump.

Liz Cheney vertrat ihre Wählerinnen und Wähler sehr gut. Knapp 70 Prozent wählten in Wyoming im letzten Präsidentschaftswahlkampf Trump. Am Dienstag nun wählten in der parteiinternen Vorwahl der Republikaner nach Auszählung von mehr als 90 Prozent der Stimmen rund 65 Prozent Harriet Hageman – und nicht Liz Cheney, die lediglich 30 Prozent der Stimmen erhielt.

Hageman wird damit bei den Kongresswahlen im November den einzigen Sitz des Bundesstaats in Repräsentantenhaus sicher gewinnen. Der letzte Demokrat wurde Ende der Siebzigerjahre in die Kongresskammer gewählt, heute sind sie chancenlos in Wyoming. Es ist eine Niederlage für Cheney, die vor ein paar Monaten niemand für möglich gehalten hätte. Cheney und Wyoming, das schien so unverrückbar zu sein wie die konservative Prägung der Menschen dort.

Bis Cheney das eine entscheidende Mal nicht mit der Position ihres Präsidenten übereinstimmte. Cheney war eine von nur zehn Konservativen im Abgeordnetenhaus, die mit den Demokraten nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump stimmte. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: Cheney, Prominenteste unter den konservativen Trump-Verweigerern, erlebte, wie mühelos sich plötzlich Dinge, die man für unverrückbar hält, geschmeidig im Nichts auflösen können. Weil sie sich weigerte, Trumps Verhalten nach der Wahlniederlage wie der Rest der Parteiführung zu verteidigen, verlor Cheney ihren Rückhalt bei den Republikanern. Und damit ihre Machtposition innerhalb der Partei. Der Name Cheney taugte nichts mehr.

Wer Donald Trump in den Rücken fällt, der trifft eine Entscheidung, Trump selbst wird nicht müde, das zu betonen. Er sprach Hageman in Wyoming seine Unterstützung aus. Cheney wurde dadurch erst zur Aussenseiterin, nun zur Verliererin. Auch die Stimmen von Demokraten, die versuchten, die Trump-Kandidatin zu verhindern, halfen ihr nicht. Und selbst ein Last-minute-Wahlaufruf ihres Vaters, des Ex-Vizepräsidenten Dick Cheney, der Wyomings Politik über Jahre prägte und dominierte, vermochte die Niederlage nicht mehr zu verhindern.

Denn die Republikanische Partei ist nicht mehr die Partei der Cheneys und Bushs. Sie ist Trumps Partei. Und Cheney ist Trumps bislang prominenteste Opfer des konservativen Establishments. Sie ist es auch, weil sich alle anderen wegducken, Trumps Lügen mittragen, seine Skandale sowieso. Weil noch ja nicht ausgemacht ist, ob er der Partei nicht doch noch einmal zur Macht verhelfen könnte. Jetzt im November bei den Kongresswahlen und 2024 beim Kampf ums Weisse Haus.

Die Sache über den eigenen Machterhalt gestellt

Bei der Wahl der Mittel zum Sieg waren die Republikaner schon immer recht skrupellos. Dick Cheney war Vize eines Präsidenten, der seine Wahl durch den Supreme Court geschenkt bekommen hatte, er war Architekt von George W. Bushs «Krieg gegen den Terror» nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001. Unter Trump jedoch hat sich die Partei einem Mann komplett unterworfen. Wenn Trump nicht über eine der diversen Ermittlungen gegen ihn stürzt, über seine eigene Partei wird er nicht stürzen. Trotz aller Erkenntnisse über sein Verhalten während des Sturms aufs Kapitol, trotz seiner immerwährenden Lüge über die gestohlene Wahl.

Dass Liz Cheney die Verfehlungen Trumps offen benennt, dass sie ihre öffentlichen Wahlkampfauftritte in Wyoming dafür genutzt hat, um über Wert und Wichtigkeit der US-amerikanischen Verfassung und Demokratie zu sprechen, verdient Respekt, weil sie die Sache über ihren persönlichen Machterhalt gestellt hat. Das ist selten geworden in der Politik.

Doch macht es sie noch lange nicht zu einer Heldin. Sie ragt heraus, weil der Rest ihrer Partei sich seit der Präsidentschaftswahl schwach und schäbig verhält. Weil sie die einzige prominente Konservative ist, die nicht von der Seitenlinie oder am Ende einer Karriere, wo man nichts mehr zu verlieren hat, offen gegen Trump agiert.

Ob sich ihr Rückgrat langfristig politisch noch auszahlen wird, wie es Cheney in Interviews andeutet, wenn sie ihre Idee einer möglichen eigenen Kandidatur 2024 umsetzt? Es scheint kaum vorstellbar. Bis sie ihren Sitz im Kongress Anfang Januar aufgeben muss, bleibt ihr noch ein halbes Jahr. Sie wird es nutzen, um weiter gegen Donald Trump zu kämpfen. Und darin liegt in der Niederlage vielleicht irgendwann Liz Cheneys Sieg.

