EU-Gipfel: Vier Erkenntnisse zur Vergabe der Spitzenjobs



Bild: EPA

Es ist kompliziert – 4 Erkenntnisse nach dem EU-Gipfel und dem Rennen auf die Spitzenjobs

Die Spitzenjobs in der Europäischen Union sind vergeben – aber so kompliziert war es noch nie. Vier Erkenntnisse

Marlies Uken / Zeit Online

Was für ein Gipfel. Selbst Kollegen im Europäischen Rat interessierten sich plötzlich für die deutsche Innenpolitik, auch der irische Regierungschef Leo Varadkar. Nach dem Ende des EU-Gipfels habe er Bundeskanzlerin Angela Merkel gefragt, ob es ein schlechtes Zeichen sei, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten habe. Denn ausgerechnet Deutschland hatte bei der Nominierung von Ursula von der Leyen als Kandidatin für die Spitze der EU-Kommission zumindest nicht für die Christdemokratin gestimmt.

Die Kanzlerin nahm mit ihrer Entscheidung Rücksicht auf ihren Koalitionspartner SPD, der die Christdemokratin als Kommissionspräsidentin ablehnte. «Sie sah zuversichtlich aus, dass die Koalition weiterarbeiten würde», sagte Varadkar. Und schob nach: «Aber natürlich ist das kompliziert».

Das ist es. Erst seit wenigen Stunden ist bekannt, wer die neuen Spitzenjobs in der EU besetzen soll. Doch schon jetzt ist klar: Es ist ein wackeliges Konstrukt. Nicht unbedingt, weil wichtige Interessen nicht beachtet wurden – das richtige Parteibuch, das richtige Geschlecht. Sondern eher, weil die Besetzung des wichtigsten Posten in diesem Paket, dem Kommissionspräsidenten, auf grossen Widerstand stösst. Und zwar nicht nur beim deutschen Koalitionspartner SPD, sondern auch im EU-Parlament, dass den Kommissionspräsidenten wählen muss.

Drei Tage hat es gedauert, bis sich die 28 Staats- und Regierungschefs auf das neue Personalpaket geeinigt haben, darunter eine durchwachte 21 Stunden-Sitzung von Sonntag auf Montag. Am Dienstagabend gab Ratspräsident Donald Tusk dann aber die Namen für die vier Posten bekannt:

Bild: AP

EU-Kommissionspräsidentin: Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (Konservative) Präsident des Europäischen Rats: Charles Michel, aktuell Regierungschef in Belgien und Liberaler EU-Aussenbeauftragter: Josep Borrell, aktuell Aussenminister von Spanien und Sozialist Präsidentin der Europäischen Zentralbank: Christine Lagarde, aktuell Chefin des Internationalen Währungsfonds und Konservative

Frans Timmermann, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten im EU Wahlkampf, und Margrethe Vestager aus dem Spitzenteam der Liberalen sollen erste Vize-Kommissionspräsidenten werden. Zudem hofft der Europäische Rat, dass sich der frühere bulgarische Ministerpräsident Sergei Stanischew und der konservative deutsche Spitzenkandidat Weber die fünfjährige Präsidentschaft im EU-Parlament teilen. Allerdings kann der Europäische Rat sich das nur wünschen, am Ende wählt das Parlament seine Präsidenten in eigener Verantwortung.

Bild: AP

Auf den ersten Blick scheint es ein ausgewogenes Paket zu sein. Sogar zwei Frauen werden, wenn das EU-Parlament mitspielt, Spitzenjobs in der EU bekommen – das gab es noch nie. Und die EVP stellt den Kommissionspräsident, schliesslich bekamen die Konservativen auch bei den EU-Wahlen die meisten Stimmen. Doch die vergangenen Wochen der Entscheidungsfindung haben gezeigt, dass einiges im Argen liegt in der EU. So lassen sich vier Erkenntnisse ableiten.

Die deutsch-französische Achse funktioniert nicht

Auf den ersten Blick scheint alles in Ordnung: Deutschland bekommt die Kommissionspräsidentschaft, Frankreich die Europäische Zentralbank. Das Kräftegleichgewicht zwischen den wichtigsten Partner in der EU scheint gewahrt. Doch das kann nicht davon ablenken, dass das Verhältnis der beiden Regierungen extrem schlecht ist. Merkel machte nach dem Gipfel ihrem Ärger Luft, dass sich Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron von Anfang gegen ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber ausgesprochen hatte, das sei eine «missliche Situation» gewesen, die so nie wieder passieren dürfe. Dass sie Weber auch nur halbherzig unterstützt hat, erwähnte sie nicht.

Die vergangene Wochen zeigen, dass die deutsche und französische Regierung ein grundsätzlich unterschiedliches Politikverständnis haben. Während Macron mit Europa durchstarten wollte, nahm Berlin eine abwartende Haltung an, ob beim Klimaschutz oder beim Eurozonenbudget. Aus dem grossen Schwung für Europa, den beide kurz nach der Wahl von Macron zum Staatspräsidenten versprühen wollten, ist inzwischen nur noch ein Lüftchen geworden. Es mag damit zusammenhängen, dass Merkels Karriere ihr Ende nimmt.

Bild: EPA

Die mächtigen Populisten

Die zweite Erkentnis ist: Populisten und Osteuropäer haben Macht. Denn zusammen mit Italien haben die vier Visegrad-Staaten – Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei – den Sozialdemokraten und aktuellen Vize-Präsidenten Frans Timmermans an der Spitze der EU-Kommission verhindert. Das ist keine Überraschung. Italiens Innenminister Matteo Salvini und Ungarns Ministerpräsident Victor Orban kamen sich zuletzt näher und bildeten eine rechtspopulistische Flanke. Polen und Ungarn hatten ohnehin Probleme mit Timmermans, der in der EU-Kommission die umstrittenen Justizreformen in Polen und Ungarn kritisierte.

Und Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hatte vor Beginn des Gipfels gesagt, der Niederländer verstehe den Osten Europas nicht. Mit Schützenhilfe von Italien konnten die osteuropäischen Staaten im Europäischen Rat erfolgreich Timmermans verhindern. Die nächste Legislaturperiode wird nun zeigen, ob diese neue Populisten-Achse eine Zukunft hat. Ein Top-Job ist im neuen Personalpoker für die Osteuropäer nicht herausgesprungen. Der Osten Europas soll nun vor allem bei den Vize-Posten zu Wort kommen.

Das Parteibuch triumphiert

Das konsequente französische «Non» zum Wahlsieger Manfred Weber führte am Ende dazu, dass Merkel sich vergangene Woche darauf einliess, ihren konservativen Spitzenkandidaten Weber fallen zu lassen und stattdessen den Sozialdemokraten Frans Timmermann als Kommissionspräsidenten ins Spiel zu bringen. Sie wollte unbedingt am Spitzenkandidatenprinzip festhalten. Das aber ging dann doch vielen ihrer Parteikollegen zu weit. Man könne nicht erklären, warum der Wahlverlierer am Ende den besten Job bekomme, kritisierten sie Merkels Kompromissvorschlag.

Diesen Widerstand konnte Merkel nicht brechen. Sie liess sich am Ende darauf ein, dass ihre Parteikollegin von der Leyen nominiert wurde. Dass sie die Bundesverteidigungsministerin ins Spiel gebracht hatte, wollte sie nicht bestätigen – sie habe sich aber auch nicht dagegen gewehrt, sagte sie nach dem Gipfel. Ist es nun eine Schwäche, dass Merkel nicht Timmermans hat durchsetzen können, ihren kürzlich erkorenen Favoriten? Sicherlich hat sie die Stimmung in ihrer eigenen Partei, der EVP, falsch eingeschätzt. Dafür bringt sie zum ersten Mal eine Frau ins Amt, noch dazu eine Deutsche seit 52 Jahren, würde sie wohl entgegnen.

Jetzt auf

Es ist kompliziert

Aus Sicht der deutschen SPD ist schon jetzt klar: von der Leyen ist die Falsche für das Amt. Die drei Interims-Vorsitzende kritisierten noch am Dienstagabend, dass nun jemand zum Zuge kommen soll, der überhaupt nicht zur Wahl gestanden habe. «Damit würde der Versuch, die Europäische Union zu demokratisieren, ad absurdum geführt». Auch in der SPD-Fraktion im Parlament macht sich Ärger breit. Die Entscheidung sei «zutiefst enttäuschend», so die Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion, Iratxe García. Nun müssen die EVP und von der Leyen es schaffen, eine Mehrheit im Parlament zu organisieren. Eine Mehrheit der Abgeordneten hatte nach der Europawahl beschlossen, nur einen Kandidaten zu wählen, der im Wahlkampf als Spitzenkandidat seiner Partei angetreten war – genau das ist war von der Leyen nicht.

Nun ist die Frage, ob das Parlament den Konflikt mit den Staats- und Regierungschefs bis zum Ende austragen will und von der Leyen die Zustimmung versagt. Das könnte es zwar machen. Aber wie geht es dann weiter? Eine Alternative ist nicht in Sicht, denn das EU Parlament hat es im Vorfeld auch nicht geschafft sich, sich auf einen eigenen Kandidaten zu einigen und ihn den Staats- und Regierungschefs zu präsentieren. Es ist kompliziert.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.

