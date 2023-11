Worüber grübelt Meloni da wohl nach? Bild: keystone

Meloni will das italienische Polit-Chaos beenden – und geht grosse Risiken ein

68 Regierungen in 75 Jahren: Italiens Ministerpräsidentin will über eine Verfassungsreform das politische Chaos beenden. Doch für Giorgia Meloni ist das auch riskant.

Almut Siefert / Zeit Online

Antifaschisten waren es, die die italienische Verfassung ersonnen haben. 1948 in Kraft getreten, soll sie gewährleisten, dass nie wieder eine einzelne Person die Macht in der Republik an sich reissen kann, wie es in den Jahren zuvor der Diktator Benito Mussolini getan hatte. 75 Jahre später will nun Giorgia Meloni, die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, grundlegende Prinzipien dieser Verfassung ändern.

Ausgerechnet sie. Ausgerechnet die Chefin der ultrarechten Fratelli d’Italia, die Nachfolgeorganisation des Movimento Sociale Italiano (MSI), in dem sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Sympathisanten und Gefolgsleute Mussolinis versammelt hatten. Bis heute finden sich bei den Brüdern Italiens Nostalgiker, die mit Devotionalien und Sprüchen von einst provozieren.

Das Ziel von Melonis Reform: Die Regierungen Italiens sollen stabiler werden, die ständigen Wechsel aufhören, und das wichtigste: Die Person, die die Regierung anführt, soll eindeutig vom Volk für genau diese Aufgabe ausgewählt werden. Ansätze, die durchaus ihre Berechtigung haben.

Melonis Regierung ist Nummer 68 der vergangenen 75 Jahre. Obwohl eine Legislatur auf dem Papier fünf Jahre Bestand hat, liegt die Durchschnittsdauer italienischer Regierungen bei 18 Monaten. Meloni ist die erste Ministerpräsidentin seit Silvio Berlusconi, die von den Bürgerinnen und Bürgern genau für diese Aufgabe gewählt wurde.

Mario Monti, Enrico Letta, Matteo Renzi, Paolo Gentiloni, Giuseppe Conte oder Mario Draghi – sie alle wurden als Regierungschefs eingesetzt, ohne dass sie sich vorher für dieses Amt beworben hätten.

Wachablösung in Rom: Draghi wollte eigentlich gar nicht Regierungschef werden, so wie Letta, Renzi, Conte, etc. Bild: keystone

In Italien kennt man keine Volksparteien mehr

Ihre Regierung lege die «Mutter aller Reformen» vor, sagte Meloni bei der Vorstellung des Entwurfs, den ihr Ministerrat Anfang November beschlossen hat. Der zentrale Punkt: die Direktwahl des Ministerpräsidenten. Dies wäre in Europa einmalig.

Israel hatte ein solches System in den Neunzigerjahren eingeführt – es aber nach drei Wahlen 2003 wieder abgeschafft. Bislang werden in Italien spätestens alle fünf Jahre die beiden Parlamentskammern gewählt. Der Präsident der Republik beauftragt danach eine Person seiner Wahl mit der Regierungsbildung und ernennt in Absprache mit dieser die Minister. Mit ihrer Reform will Meloni auch sogenannte Technokratenregierungen verhindern, bei denen parteilose Experten von aussen geholt werden, um aus komplizierten Mehrheitsverhältnissen eine funktionierende Koalition zu formen.

Mattarella und Meloni im Gespräch. Bild: keystone

Nach dem aktuellen Entwurf soll der Regierungschef für fünf Jahre direkt vom Volk gewählt werden. Eine einfache Mehrheit reicht, Stichwahlen sind nicht vorgesehen. Um regieren zu können, sollen dem Wahlsieger automatisch mindestens 55 Prozent der Sitze in den Parlamentskammern zugeschlagen werden.

Eine Begrenzung der Amtszeiten steht nicht im Entwurf. Der Präsident hat nur einmal in der Legislatur die Möglichkeit, die Regierungsgeschäfte an jemand anderen zu geben – und diese andere Person muss ein gewählter Abgeordneter aus dem Mehrheitsbündnis des ursprünglich gewählten Ministerpräsidenten sein. Und er oder sie muss – und spätestens hier stellen sich die Fragen der Praxistauglichkeit – sich an dessen Programm halten.

Sie wolle Italien in die «dritte Republik führen», sagt Meloni. Doch warum ist die zweite überhaupt am Ende? Warum ist die Bezeichnung «italienische Verhältnisse» gleichbedeutend mit politischem Chaos?

Als der deutsche Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck vor wenigen Tagen zu Gesprächen in Rom war, hat er bei dieser Gelegenheit auch einen Vortrag vor Studentinnen und Studenten der Universität La Sapienza gehalten. Dabei versuchte er auch in wenigen Worten die aktuelle politische Lage in Deutschland zu skizzieren: Die Volksparteien verlören immer weiter an Macht, das politische System stehe vor einem Umbruch.

Das dürfte seine Zuhörer wenig bis gar nicht beunruhigt haben. In Italien kennt man Volksparteien nach ihrem unrühmlichen Zusammenbruch durch die Mani-pulite-Enthüllungen über Korruption, Amtsmissbrauch und illegale Parteienfinanzierung Mitte der Neunzigerjahre schon nicht mehr.

Seitdem ist die Parteienlandschaft des Landes von dem geprägt, wovor man sich in Deutschland mit der Auflösung der Fraktion der Linken und der anstehenden Gründung der Wagenknecht-Partei sorgt: Splitterparteien graben sich gegenseitig die Wählerinnen und Wähler ab, es entstehen komplett neue Bewegungen, oder einstige Randparteien übernehmen plötzlich die Regierungsgeschäfte.

Abschreckendes Beispiel: Der einstige Star der Sozialdemokraten, Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi, dessen damalige Partei Partito Democratico bei der Europawahl 2014 mehr als 40 Prozent der Stimmen holte, hat sich mit seinen einstigen Genossen komplett zerstritten und ist heute Chef der von ihm gegründeten Kleinstpartei Italia Viva. In den aktuellen Umfragen liegt diese bei 2.8 Prozent.

Wechselnde Mehrheiten auch während einer Legislatur sind ebenfalls keine Seltenheit in Italien. Die Website Openpolis zählt die Wechsel der Abgeordneten von einer in eine andere Fraktion. In der vergangenen Legislatur von 2018 bis 2022 habe es demnach 456 solcher Wechsel gegeben. Die meisten Verluste hatte die Fünf-Sterne-Bewegung zu verzeichnen, die in dieser Zeit zwei Regierungen stellte, bevor sie von der Technokratenregierung von Mario Draghi abgelöst wurde.

Das alles trägt nicht unbedingt zum Vertrauen der Italienerinnen und Italiener in ihre Politiker bei. Die Wahlbeteiligung erreichte bei den Wahlen im September 2022 mit 64 Prozent einen historischen Tiefpunkt. Dennoch fällt die Zustimmung für eine Verfassungsreform in Melonis Sinne derzeit noch bescheiden aus. In einer Umfrage vom 6. November erklärten 34 Prozent der Befragten ihre Zustimmung zu den Plänen, den Premier künftig direkt zu wählen. 38 Prozent sind dagegen. Der Rest ist unentschlossen.

60 Prozent der Italienerinnen und Italiener vertrauen Mattarella

Das mag mit einer Person zusammenhängen: Sergio Mattarella. Der Präsident Italiens ist derjenige, der seit acht Jahren jedes politische Chaos in halbwegs geordnete Bahnen gelenkt hat. 60 Prozent der Italienerinnen und Italiener vertrauen Mattarella. Auf Platz zwei in der Vertrauensfrage landet Giorgia Meloni, mit 37 Prozent. Der Präsident gilt als Garant, als politischer Anker, als verlässliche Grösse. Die geplante Verfassungsänderung würde ihm einen Grossteil seiner politischen Macht entziehen.

Zahlen und Fakten, die nicht unerheblich sind für den weiteren Verlauf des Reformentwurfs. Die Verfassungsänderung muss mit Zweidrittelmehrheit von beiden Parlamentskammern verabschiedet werden. Kommen diese Zahlen nicht zustande, besteht die Möglichkeit einer Volksbefragung.

Die kommenden Monate werden also geprägt sein von Verhandlungen und Änderungsanträgen, die die Parteien im Parlament vorbringen werden. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, möglichst vor den Europawahlen im Juni kommenden Jahres mit den Abstimmungen in den Kammern zu beginnen. Käme es zu einem Referendum, könnte dieses 2025 anstehen, zur Halbzeit der aktuellen Legislatur.

Meloni hat bereits verkündet, nicht zurückzutreten, sollte eine Volksbefragung scheitern. Auch sie weiss, dass eine Abstimmung, mit der ausgerechnet das Amt und die Person entmachtet werden soll, die den Italienern momentan den einzigen politischen Halt gibt, vor allem eines ist: riskant.

