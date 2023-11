Zerstörte Gebäude in Gaza City, 5. November 2023. Bild: keystone

Familie in Gaza: «Seid ihr ok?»

Der Arzt Fady Hussam wollte seinen kranken Vater in Gaza besuchen. Dann sass er fest. In Deutschland versucht seine Ex-Frau, den gemeinsamen Kindern die Angst zu nehmen.

Nohma El-Hajj, Nina Monecke / Zeit Online

Allein die OP-Handschuhe zeigen, dass es an allem fehlt. Wenn Fady Hussam am Uniklinikum Münster operiert, muss er erst durch die Umkleideschleuse, bevor er am OP-Tisch steht. Er zieht eine OP-Hose, Schuhe, Haube und Mundschutz an. Wäscht Hände und Unterarme. Abtrocknen. Desinfizieren. Dann betritt er den OP-Saal und schlüpft in einen sterilen Kittel und Handschuhe.

Als der Chirurg im Al-Shifa-Krankenhaus in Rimal, dem grössten Krankenhaus in Gaza-Stadt, seine Hilfe anbot, kam er sich eher wie in einem Flüchtlingsheim vor, erzählt er in einer Sprachnachricht. Viele Menschen, deren Häuser durch die israelischen Raketenangriffe zerstört wurden, suchen dort Schutz. Sie schlafen auf den Fluren und in den Treppenhäusern. Das Personal arbeitet unter widrigsten Umständen: Strom, der nur über Generatoren kommt, die ständig ausfallen. Patienten mit schwersten Verletzungen und Traumata. Wunden, die voller Splitter sind. Wunden, die mit Wasser gereinigt werden, das nicht mal trinkbar wäre. «Aber man hat nur dieses Wasser.» OP-Säle, in denen zwei Personen gleichzeitig operiert werden. Kollegen, die mitten in ihrer Schicht erfahren, dass Angehörige getötet wurden – und trotzdem weitermachen.

Seine Handschuhe könne Hussam während seiner gesamten Schicht nicht wechseln, erzählt er. Es seien nicht genügend da. Seine Schilderungen lassen sich nicht überprüfen. Sie decken sich aber mit dem, was auch Mitarbeiter humanitärer Hilfsorganisationen aus dem Gazastreifen berichten.

Hussam ist nicht als freiwilliger Helfer in den Gazastreifen gereist. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in Deutschland, hat in Heidelberg Medizin studiert. Er ist in Gaza-Stadt geboren, seine Eltern, Geschwister, Onkel und Tanten, Neffen und Nichten leben dort noch immer. Seit elf Jahren hat er sie nicht mehr gesehen, jetzt wollte er sie besuchen. Sein Vater hatte Anfang des Jahres einen Schlaganfall. Die Familie kannte seine Frau, die dreijährige Tochter und den acht Monate alten Sohn bisher nur von Videoanrufen. Anfang Oktober reisten die vier über Ägypten und den Grenzübergang Rafah nach Gaza. Dann griff die Hamas am 7. Oktober Israel an.

Seitdem versucht Hussam, aus dem Gazastreifen auszureisen und seine Frau und Kinder in Sicherheit zu bringen. Von Deutschland aus versuchen seine Ex-Frau Jannah Nasser, mit der er zwei weitere zehnjährige Töchter hat, und einer seiner Brüder die Verbindung zu halten. ZEIT ONLINE stand seit dem 17. Oktober in Kontakt mit Hussam, vor allem über Sprachnachrichten. Immer wieder ist die Netzverbindung unterbrochen.

Jede Meldung über Gaza bedeutet für die Familie zermürbende Fragen

«Seid ihr ok?» Auf WhatsApp-Nachrichten wie diese bekommt Jannah Nasser manchmal stundenlang keine Antwort. Ihr Handy legt sie deshalb kaum noch aus der Hand. Zwei blaue Haken hinter einer Nachricht werden zum Hoffnungsschimmer. Nur ein Haken zum Horror. Meldungen aus dem Gazastreifen über Bombardierungen, knapp werdendes Trinkwasser und eine beginnende Bodenoffensive bedeuten für sie zermürbende Fragen: Wurde auch das Haus von Hussams Familie getroffen? Können die Kinder überhaupt schlafen? Wie viele Gläser sauberes Wasser haben sie am Tag zu trinken? In wie viele kleine Stücke müssen sie ein Brot zerteilen?

Früher hätten Nasser und Hussam meist nur wegen der Kinder geschrieben, um zu organisieren, an welchem Wochenende sie bei ihm sind. Die Familien leben im selben Ort, einer kleinen Stadt in Baden-Württemberg. Jetzt sind sie täglich in Kontakt, sie versuchen es zumindest. Während Nasser in ihrem Wohnzimmer erzählt, klingelt ihr Handy. Es ist eine Mitarbeiterin des Kindergartens von Hussams dreijähriger Tochter. Nasser sollte nachfragen, ob der Vertrag bis zur Rückkehr der Familie ruhen kann. «Okay, ja. Die Situation ist wirklich sehr schwierig», sagt sie am Telefon. «Es sieht überhaupt nicht danach aus, dass sie demnächst ausreisen können.» Das Mittagessen für das Mädchen ist nun erst mal abbestellt. Sie hatte im September ihren ersten Tag dort gehabt.

Nasser sagt, sie und ihre Töchter hätten zunächst gar nicht gewusst, dass Hussam nach Gaza reist. Er habe nur von Urlaub in Ägypten gesprochen. Erst als sie ihm nach dem 7. Oktober schrieb, um sich nach seiner Familie in Gaza-Stadt zu erkundigen, habe er gesagt, dass auch sie dort sind. Eine ihrer Töchter hätte daraufhin gesagt: «Hä, in Gaza? Aber Papa, da ist doch Krieg.»

«Mir hat es die Luft abgeschnürt», sagt Nasser. «Ich wusste nicht, wie ich jetzt vor den Kindern damit umgehen sollte.» Die beiden hatten mit ihr Nachrichten geschaut. Sie wussten, dass im Gazastreifen Schlimmes passiert. «Und jetzt musste ich plötzlich mein Gesicht ändern und sagen 'Nein, alles okay, die sind sicher'.» Aber Hussams Bitte sei klar gewesen: «Halte das von den Kindern fern.» Die Namen von ihm, Nasser und anderen Angehörigen sind deshalb in diesem Text geändert.

Ihr Ex-Mann sei eigentlich ein besonnener und gefasster Mensch, immer vorausschauend, immer mit einem klaren Standpunkt, sagt Nasser. Vor den Kindern gelinge ihm auch weiterhin, so aufzutreten. «Am Telefon hat er immer gut geschauspielert»: Die Familie sitze in grosser, schöner Runde zusammen. Ja, es werde zwar bombardiert, aber das sei alles weit von ihnen entfernt, davon würden sie gar nichts mitkriegen.

In Gesprächen mit ihr habe er aber teilweise durcheinander und hoffnungslos gewirkt. Er wisse nicht mehr, was die Zukunft bringt. So erzählt es Hussam auch in einer Sprachnachricht an ZEIT ONLINE. Wenn seine dreijährige Tochter anfangs die Explosionen hörte, habe er ihr gesagt: «Da ist ein Luftballon geplatzt.» Aber selbst kleine Kinder wüssten, wenn etwas nicht stimmt. Er sehe die Angst in ihren Augen. «Ich weiss nicht, wie wir das alles mit den Kindern verarbeiten sollen, wenn wir es hier rausschaffen.»

Der Gazastreifen, etwa 45 Kilometer lang, sechs bis 14 Kilometer breit und mit mehr als 2.2 Millionen Menschen sehr dicht besiedelt, ist seit Jahren vollständig abgeriegelt. Rafah, an der Grenze zu Ägypten, ist der einzige Übergang, der nicht von Israel kontrolliert wird. Geöffnet wurde er seit dem Angriff der Hamas aber zunächst nur für Hilfskonvois. Hussam und seine Familie sitzen hingegen fest.

Grenzübergang in Rafah: Ein Lastwagen des Roten Halbmonds passiert die Grenze. Bild: keystone

Mehrmals habe er zwar eine Nachricht vom Vertretungsbüro des Auswärtigen Amtes in Ramallah bekommen, dass es ein mögliches Ausreisefenster am Grenzübergang Rafah gebe. Doch als sie dort ankamen, ging es jedes Mal nicht weiter. «Wir standen in der prallen Sonne, es gab keine Toiletten», erzählt Hussam. Niemand konnte ihnen Informationen geben, das Internet funktionierte nicht, die Kinder schrien. Schliesslich kehrten sie um, immer mit der Gefahr, unterwegs beschossen zu werden, sagt er.

Fady Hussam reiste mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern von Gaza-Stadt in den Süden nach Deir al-Balah. Dort lebt ein Onkel seiner Frau. Sie wollen so in der Nähe des Grenzübergangs bleiben, falls sich doch noch eine Möglichkeit zur Ausreise ergibt. In dem mehrstöckigen Haus mit fünf Wohnungen hielten sich derzeit 19 Männer, 21 Frauen und 18 Kinder auf, erzählt Hussam. Für Brot stünden sie in Schlangen an, die mehrere Hundert Meter lang sind. Wird bombardiert, löse die sich zwar kurz auf. «Aber zwei Minuten später stehen die Leute wieder in der Schlange. Es ist zur Routine geworden.»

Hussams Angehörige sind enttäuscht vom deutschen Staat

Auf Anfrage teilt das Auswärtige Amt nur knapp mit, dass man «intensiv daran arbeite», deutschen Staatsbürgern die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen. Aktuell sei auf ihrer Krisenvorsorgeliste eine niedrige dreistellige Anzahl deutscher Staatsbürger in Gaza registriert.

Samer Hussam, ein Bruder von Fady, der ebenfalls in Deutschland lebt, fühlt sich vom deutschen Staat im Stich gelassen. «Ich hatte am Telefon das Gefühl, dass mein Bruder weinen will. Ich bin machtlos wie er. Wir haben beide deutsche Pässe, aber sie bringen uns nicht viel», sagt er am Telefon. Bei der Arbeit habe er sich krankmelden müssen. Manchmal bleibe er bis morgens früh um sechs Uhr vor dem Fernseher wach, versucht Familie und Freunde zu erreichen. «Ich bin gross geworden mit Krieg, aber das hier ist anders.»

Am Mittwochvormittag verliessen dann erstmals Menschen den Gazastreifen. 90 schwer verletzte Palästinenserinnen und Palästinenser wurden über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gebracht. Nachmittags folgten nach Angaben der ägyptischen Behörden 500 ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass, darunter auch deutsche Staatsbürgerinnen, die für internationale NGOs arbeiten. Hussam erhielt hingegen am selben Tag diese Nachricht vom Verbindungsbüro des Auswärtigen Amtes in Ramallah: «Heute noch keine Ausreise über Rafah für deutsche Staatsangehörige möglich. Bitte verbleiben Sie an einem sicheren Ort.»

Doch sicher ist es im Gazastreifen gerade nirgends, sagt Ex-Frau Nasser. Es gebe keine Keller oder Schutzbunker. Sie macht sich Gedanken um Hussams Ehefrau, die noch keine deutsche Staatsbürgerin ist und nur palästinensische Papiere hat. «Egal, Hauptsache, die Kinder kommen raus», habe diese geantwortet. Nasser hat Tränen in den Augen, als sie davon erzählt.

Auch um ihre eigenen Kinder sorgt sie sich. «Sie haben Krieg in ihrer DNA», sagt Nasser. Sie habe Angst, dass die beiden angesichts all der Ungerechtigkeiten mit grosser Wut aufwachsen. Denn – da könne sich ihr Ex-Mann noch so viel Mühe geben – sie wüssten sehr genau, was los ist. Gleichzeitig wollten sie glauben, was ihr Vater sagt. Dass alles gut wird. «Euer Papa ist so dickköpfig. Wenn vor ihm ein Soldat steht, glaubt mir, wird er den einfach überreden, ihn durchzulassen», habe Nasser ihnen gesagt.

Freitagfrüh schreibt ihr Ex-Mann eine Nachricht. Die Namen der vier stehen endlich auf einer Ausreiseliste nach Ägypten. Ob sie schon unterwegs zum Grenzübergang Rafah sind, weiss sie zunächst nicht. Das Internet ist weg. Erst am Abend dann die kurze, erlösende Nachricht: Sie haben es rausgeschafft.

