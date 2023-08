Millionen Menschen sind in Äthiopien auf der Flucht vor Bürgerkrieg und Hunger. Nun droht ihnen die nächste Krise Bild: EPA

Krankheiten und Hungersnot: Äthiopien droht der nächste Bürgerkrieg

Der Konflikt in der Region Tigray war kaum einigermassen befriedet, da brachen in der nächsten Region Unruhen aus. Die Lage droht zu eskalieren.

Christian Vooren / Zeit Online

Manchmal ist es ein kleines Detail, das eine besonders grosse Wirkung entfalten kann. In Äthiopien war es das Logo einer Hilfsorganisation auf einem Karton. Mitarbeiter des Welternährungsprogramms (WFP) hatten es wiederentdeckt, auf einem lokalen Markt im Norden des Landes. In dem Karton waren Hilfsgüter, jemand verkaufte sie hier. Unklar ist bisher, wie sie dorthin gelangten. Womöglich hat jemand die Hilfsgüter gestohlen. Womöglich hat sich jemand bestechen lassen. Vielleicht hat auch jemand Verzweifeltes versucht, sie zu Geld zu machen, um damit Rechnungen zu bezahlen.

Das war im April, und in der Folge sah sich das WFP gezwungen, die Hilfen für Äthiopien vorübergehend einzustellen. «Wir konnten die Augen einfach nicht vor den kriminellen Aktivitäten verschliessen», sagte ein WFP-Sprecher der BBC in dieser Woche. Wie die BBC berichtet, sind seitdem mindestens 1'400 Menschen in der Region gestorben, weil sie nichts zu Essen hatten. Sie sind verhungert.

Das wiederum, so schlimm es ist, ist nur ein Detail in einer noch grösseren humanitären Krise im Land. Die UN meldeten am Freitag, dass in einigen Regionen des Landes die Cholera ausgebrochen sei. Mehr als eine Million Menschen im Land seien von Malaria betroffen, noch mehr Menschen von einer akuten Hungersnot bedroht. Hilfsorganisationen bekommen nur schwer Zugang zu den betroffenen Regionen, eine andauernde Dürre zerstört Ernten im Land.

Äthiopien steckt inmitten multipler Krisen, und nicht alle davon sind auf Naturkatastrophen zurückzuführen. Die desolate Versorgung ist auch eine Folge des Bürgerkrieges, der seit 2020 Teile des Landes betraf. Eine fragile Waffenruhe hielt seit November, doch nun droht der Krieg sich in leicht abgewandelter Form zu wiederholen.

Vom Versöhner zum Kriegstreiber

Um zu verstehen, worum es geht, lohnt sich ein Blick zurück auf die Zeit, als Abiy Ahmed zum Ministerpräsidenten des Landes gewählt wurde. Das war 2018, und schon ein Jahr später wurde er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ahmed galt als Versöhner, begnadigte politische Gefangene und vor allem versöhnte er Äthiopien mit dem jahrzehntelangen Erzfeind Eritrea.

2020 war es vorbei mit dem Versöhnungskurs, da begann der Bürgerkrieg im Norden des Landes in der Region Tigray. Äthiopien ist ein multiethnischer Staat, das spiegelt sich auch in der Unterteilung des Landes in Regionen wider. Ahmed gehört der Volksgruppe der Oromo an. Sie ist mit etwa 40 Millionen Angehörigen die bevölkerungsreichste im Land. Gleichwohl war Ahmed der erste Oromo, der ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt wurde. An zweiter Stelle stehen die Amharen mit knapp 23 Millionen Angehörigen, die Tigray liegen mit rund sechs Millionen an fünfter Stelle.

2020 sollten in Tigray Regionalwahlen stattfinden, doch Ahmeds Regierung in der Hauptstadt Addis Abeba sagte die Wahlen ab. Begründet hat sie das unter anderem mit der Corona-Pandemie. Die Tigray hielten die Wahlen trotzdem ab, und Ahmed, der Versöhner, der innenpolitisch immer häufiger in die Kritik geriet, reagierte wenig versöhnlich. Er rief den Notstand aus, sperrte die Region für Journalisten und sogar zwischenzeitlich für Hilfsorganisationen, er liess Proteste niederschlagen und Kritiker verhaften.

In Tigray im Norden wurde der Krieg immer heftiger. Dort kämpften hauptsächlich die regionalen Milizen der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) auf der einen Seite und die äthiopische Armee zusammen mit Truppen von Ahmeds neuem Freund, dem eritreischen Diktator Isayas Afewerki, auf der anderen. Bestätigte Informationen aus der Regionen sind schwer zu bekommen, doch sollen beide Seiten Menschenrechte verletzt und Massaker an der Zivilbevölkerung verübt haben. Die Zahl der Toten wird von internationalen Beobachtern auf über eine halbe Million geschätzt.

Ein äthiopischer Mann trägt einen Sack Weizen auf seinen Schultern, der von der Relief Society of Tigray in der Stadt Agula in der Region Tigray im Norden Äthiopiens verteilt wird. Bild: keystone

Im Frühjahr 2022 schien es kurz ruhiger zu werden, als beide Seiten sich auf einen Waffenstillstand einigten. Der wurde allerdings nach wenigen Wochen – offenbar von beiden Seiten – gebrochen. Erst im November vergangenen Jahres konnten sich die Kriegsparteien auf einen erneuten Waffenstillstand einigen, die Afrikanische Union hatte dabei vermittelt. Im Januar zog Eritrea einen Grossteil seiner Truppen ab, der Konflikt schien damit zwar eingefroren, aber nicht gelöst.

Ein neuer Konflikt beginnt

Und dann, im April dieses Jahres, brach ein neuer Konflikt aus, der gerade droht, zum nächsten Bürgerkrieg im Land zu werden. Und das hat indirekt auch etwas mit dem Friedensabkommen vom November zu tun. Diesmal geht es um die Region Amhara im Nordwesten des Landes. Die Zentralregierung in Addis Abeba hatte beschlossen, die regionalen Armeen im Land in die eigenen Truppen einzugliedern und damit faktisch zu entwaffnen. Dagegen wehrt sich offenbar vor allem die lokale Fano-Miliz, die im Tigray-Konflikt noch an der Seite der Regierungstruppen gekämpft hatte – und sich jetzt gegen sie wendet.

Fano behauptete, die Stadt Lalibela unter Kontrolle gebracht zu haben. Die Stadt ist wegen ihrer Felsenkirchen Unesco-Weltkulturerbe und bei Touristen eines der Hauptziele im Land. Ahmeds Regierung reagierte Anfang August in mittlerweile eingeübter Art und Weise: Die Regierung verhängte den Ausnahmezustand, vor knapp einer Woche wurde er vom Parlament bestätigt. Damit können Menschen ohne Haftbefehl festgenommen und Ausgangssperren verhängt werden. Die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Berufung auf einen Anwalt von mehreren Tausend Festnahmen, die Regierung spricht lediglich von 23.

Anfang der Woche wurden nach Angaben eines Krankenhausmitarbeiters 26 Menschen bei einem Luftangriff getötet, mehr als 55 weitere seien verletzt worden. Mehrere Nachrichtenagenturen beriefen sich auf Zeugen, die gesehen haben wollen, wie eine Rakete einen Lkw getroffen habe, der Hilfsgüter für die Fano transportiert haben soll.

Äthiopien droht der nächste Bürgerkrieg. Bild: keystone

Der Konflikt verschärft sich also, und er droht zu Äthiopiens nächstem Bürgerkrieg zu werden. Äthiopien, das mal in manchen Belangen als hoffnungsvolles Beispiel in Ostafrika galt, kommt nicht zur Ruhe. Mehr als eine Million Menschen sind auf der Flucht, die Dürre, der Hunger und die Konflikte verschlimmern die humanitäre Lage. In Äthiopien wohnen mehr als 120 Millionen Menschen.

Hinzu kommt, dass die Region derzeit ohnehin schon wankt. Im Nachbarland Eritrea regiert ein Diktator, Somalia kämpft immer noch gegen Dürre und Terroristen, und im Sudan brach erst in diesem Jahr ein Bürgerkrieg aus. Gleichzeitig, betonen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen immer wieder, ist das Spendenaufkommen stark zurückgegangen. Die weltweite wirtschaftliche Lage und der Krieg in der Ukraine haben das Problem verschlimmert.

