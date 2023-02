Die Streikenden und Demonstrierenden verlangen nicht weniger als Mitsprache: ein Demonstrant in Paris am 16. Februar 2023. Bild: keystone

Streiks sind der blinde Fleck der Demokratie

Es geht um viel mehr als ein paar Euro: Die vielen Streiks und Arbeitnehmerdemos in Europa sind Kämpfe gegen eine chronisch undemokratische Arbeitswelt.

Lenz Jacobsen / Zeit Online

Auch wenn man recht wenig davon mitbekommt, es geschieht gerade Grosses in Europa: An diesem Samstag werden in Frankreich wohl erneut mehr als eine Million Menschen auf die Strasse gehen, weil sie nicht länger als bisher arbeiten wollen. Gleichzeitig rollt durch Grossbritannien die grösste Streikwelle seit den Thatcher-Jahren. In Deutschland gehen Postboten in den Ausstand, in Essen und Köln standen schon mal die Busse still diese Woche, und am heutigen Freitag legt ver.di deutsche Flughäfen lahm.

Das, sagen die Gewerkschaften, könnte nur der Anfang sein. Weswegen die Mittelstandsunion jetzt die Einschränkung des Streikrechts fordert. Grossbritannien ist da schon weiter: Hier hat die Regierung ein Gesetz eingebracht, das es bestimmten Arbeitgebern ermöglichen soll, Mitarbeiter bei Streiks zu einem «Mindestdienst» zwangszuverpflichten.

An diesen Konflikten, ebenso wie an der Wucht und Ausdauer der Proteste, lässt sich schon erkennen, dass es hier nicht bloss um ein paar Euro geht, sondern um viel mehr: In Europa ist ein neuer Kampf um die Demokratisierung der Arbeitswelt ausgebrochen.

Die Streikenden und Demonstrierenden verlangen nicht weniger als Mitsprache. Mitsprache über ihre Löhne, aber auch über Arbeitsbedingungen, über die Regeln und Umstände, denen sie am Tag bis zu acht Stunden und mehr unterworfen sind. Sie wollen das Versprechen der Demokratie auf Teilhabe und Selbstbestimmung nicht nur an der Wahlurne einlösen, sondern auch in der Arbeitswelt. Ihre Gegner, die Mittelstandsunion oder die britische Regierung, wollen diese Teilhabe hingegen weiter einschränken.

Demonstration am Internationalen Flughafen Frankfurt am 17. Februar 2023: Tausende Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden. Bild: keystone

Merkwürdigerweise wird diese Dimension in der Öffentlichkeit nahezu völlig übersehen. Die Streiks und Demos werden, wenn sie überhaupt Aufmerksamkeit bekommen, gerade nicht als Auseinandersetzung um demokratische Verhältnisse in einem der wichtigsten Lebensbereiche gedeutet, sondern (vor allem im französischen Fall) als gestrige Folklore, bestenfalls noch als partikularistische Interessenkämpfe um Geld.

Ist das nicht merkwürdig? Man sorgt sich ständig darum, wie demokratisch die Welt ist, aber jener Bereich, in dem Erwachsene einen grossen Teil ihrer Lebenszeit verbringen, wird dabei meist ausgespart: Die Arbeitswelt ist der blinde Fleck der Demokratie.

Die Renten, die Inflation, stagnierende Löhne: Die Unzufriedenheit in Frankreich ist gross. Bild: keystone

Arbeitgeber als «private Regierung»

«Wie Arbeitgeber über unser Leben herrschen (und warum wir nicht darüber reden)» lautet der Untertitel eines Buches der US-amerikanischen Philosophin Elizabeth Anderson aus dem Jahr 2017.

Anderson räumt darin mit der Vorstellung auf, dass schon ein liberaler Arbeitsmarkt, auf dem jede und jeder seine oder ihre Arbeitskraft frei verkaufen kann, die Selbstbestimmung der Menschen garantiere: «Man erzählt uns, dass wir die Wahl haben zwischen freien Märkten und staatlicher Kontrolle, während die meisten Erwachsenen ihr Arbeitsleben gänzlich unter etwas Drittem verbringen: der privaten Regierung.»

Mehr Wirtschaftsbürgerin als Staatsbürgerin? Viele fühlen sich frustriert und machtlos. Bild: keystone

Privat heisst hier: Die Regeln, die die Firma setzt, sind der demokratischen Verhandlung gar nicht zugänglich, sie sind nicht Teil der öffentlichen Sphäre, sondern Privatsache des Unternehmens. So werden freie Bürgerinnen und Bürger, wenn sie die Fabrik oder das Büro betreten, zu Beherrschten.

Das klingt übertrieben, insbesondere als Beschreibung der sozialen Marktwirtschaften Europas. Hier ist demokratische Mitbestimmung in den Arbeitsmarkt eingebaut, über Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, über Arbeitnehmer, die in Betriebs- und Aufsichtsräten Macht ausüben. Der deutsche Politikwissenschaftler Martin Höppner beschreibt diese zweite Säule der Demokratie so: «An die Seite der Teilhabe des Staatsbürgers tritt jene des Wirtschaftsbürgers, an die Seite der parlamentarisch-repräsentativen Demokratie tritt die industrial democracy.»

Nur: Dieses Modell funktioniert so nicht mehr. Heute gelten nur noch für jeden zweiten Arbeitsplatz Tarifverträge, 1996 waren es noch drei von vier. Tarifverträge sind die Gesetzbücher der Arbeitswelt, ohne sie ist der Arbeitnehmer auf sich allein gestellt. Wenn die Teilhabe über Kollektivverträge erodiert, gehöre auch das zur demokratischen Regression, schreibt Höppner.

Ein Feuerwehrmann inspiziert einen Strassenbrand in Paris am 16. Februar 2023. Bild: keystone

Aber, es herrscht ja Fachkräftemangel, warum nicht einfach den Job wechseln, wenn es einem nicht gefällt? Weil das keine kollektive Antwort sein kann, keine demokratisch verhandelte, sondern eine individuelle. Jobwechsel sind desto leichter, je flexibler, jünger und besser ausgebildet man ist. Die, die gerade nicht gefragt sind oder aus privaten Gründen unbeweglich, sind der privaten Regierung ihres Arbeitgebers ausgeliefert. Sie werden «von Wirtschaftsbürgern zu Anhängseln des Marktes», schreibt Höppner. «Das als eigenständige Dimension der Entdemokratisierung ernst zu nehmen, verändert das Gesamtbild – und namentlich das Wesen wünschenswerter Gegenmassnahmen – ganz erheblich.»

Als der Markt noch «links» war

Warum sind wir dafür so blind? Warum behandeln wir sie nicht als demokratische Hauptsache, sondern als partikularistische Nebensache? Weil wir, das ist die Pointe von Andersons Überlegungen, noch immer vorindustriellen Vorstellungen von Märkten anhängen. Sowohl der Begründer der modernen Volkswirtschaftslehre Adam Smith als auch (aus heutiger Sicht) linkere Theoretiker glaubten, dass in einer freien Marktgesellschaft fast jeder auf eigene Rechnung arbeiten würde.

Sie sahen gerade nicht die riesigen Fabriken mit ihren Heeren von Arbeitern und Angestellten voraus. Sondern eine Selbstständigengesellschaft, in der niemand durch andere beherrscht wird. Ein egalitäres Utopia, in der dann auch nichts kollektiv ausgehandelt werden muss, weil niemand Macht über andere hat.

Die Industrialisierung mit ihren abhängig Beschäftigten, die ihre Arbeitskraft und -zeit verkaufen müssen, habe diese Hoffnungen zerstört, schreibt Anderson weiter, aber nicht die Idee der Marktgesellschaft, auf der diese Hoffnungen ruhten. Das Ergebnis sei, «dass wir bis heute mit einem Modell unserer Welt arbeiten, das die Beziehung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in der die meisten von uns leben, ausspart». Die Demonstrationen und Streiks, die aufkeimende neue Arbeitnehmerbewegung machen das nur sichtbar. Es geht nicht um ein paar Euro Lohn oder Rente – es geht um Demokratie.

