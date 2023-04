Per Videobotschaft hat US-Präsident Joe Biden verkündet, für eine weitere Amtszeit antreten zu wollen. Bild: keystone

Joe Biden: Wenn nicht er, wer dann?

Joe Biden tritt mit 80 Jahren noch einmal an. Gegen Donald Trump hat er gute Aussichten, zu gewinnen. Die Demokraten haben aber die Chance auf eine Erneuerung verpasst.

Johanna Roth / Zeit Online

Er konnte der Symbolik nicht widerstehen. Auf den Tag genau vier Jahre nach dem Auftakt zu seiner letzten Wahlkampagne verkündet Joe Biden, noch einmal US-Präsident werden zu wollen. Überraschend ist das nicht. In den vergangenen Monaten haben der Präsident und sein Umfeld immer wieder Andeutungen gemacht. Zu keinem Zeitpunkt sollten Zweifel daran aufkommen, dass er, Biden, bereitstünde, das Land noch einmal gegen Donald Trump zu verteidigen. Genau das verspricht er nun, in einem gut dreiminütigen Video, das am Dienstagmorgen US-amerikanischer Zeit veröffentlicht wurde: «Als ich vor vier Jahren für das Amt des Präsidenten kandidierte, sagte ich, dass wir uns in einem Kampf um die Seele Amerikas befinden. Und das ist immer noch der Fall.»

Trump wird mit keinem Wort erwähnt, aber natürlich geht es indirekt auch um ihn. Zwar bekommt er trotz allem, womit er seine Anhänger aufzupeitschen versucht, keine Hallen mehr voll. Aber das kann sich schnell wieder ändern. Die Hoffnung, er sei für eine Mehrheit der Republikaner unwählbar, wurde schon 2016 enttäuscht. Stand jetzt hat er in Umfragen einen zweistelligen Vorsprung vor Floridas Gouverneur Ron DeSantis – der in Bidens Video gemeinsam mit Trump auf einem Bild gezeigt wird, als es um den Kampf gegen die «Make America Great Again»-Republikaner geht.

Keine parteiinternen Herausforderer

Bei den Demokraten gibt es wohl auch deshalb keine parteiinternen Herausforderer. Selbst linke Vertreter der Partei, die Biden gegenüber lange kritisch waren, stellen sich hinter ihren Präsidenten. Er biete Stabilität, begründet das beispielsweise der New Yorker Abgeordnete Jamaal Bowman, der selbst seinen Sitz im Repräsentantenhaus mit einer Kampfkandidatur gegen einen älteren Demokraten gewonnen hatte. Sein Kollege Eric Swalwell wird beinahe poetisch: «Nichts vereint uns so sehr wie Erfolg.»

Biden erhält parteiinterne Unterstützung – so auch von US-Abgeordnetem Eric Swalwell. Bild: keystone

Das ist die Erzählung, mit der Bidens Partei ihn verkauft: Never change a running system. Warum etwas ändern, wenn es doch funktioniert? Zumal die Alternative Trump eine ist, die die Stabilität, das System, und – um bei Biden zu bleiben – die Seele der Vereinigten Staaten bedroht.

Man möchte ihnen darauf mit einem anderen Sprichwort antworten: read the room, liebe Demokraten. Schaut, was um euch herum passiert. Ja, es hat einiges funktioniert unter Biden – die Wirtschaft, der Arbeitsmarkt, der Beistand für die Ukraine. Seine Bilanz ist nicht die schlechteste, innenpolitisch und aussenpolitisch sowieso. Aus europäischer Sicht sind noch vier Jahre Präsidentschaft eines echten Transatlantikers trotz einiger ökonomischer Streitigkeiten eine gute Perspektive.

Trotzdem finden mehr als zwei Drittel der US-Amerikaner, der Präsident solle nicht noch einmal kandidieren – und mehr als die Hälfte der registrierten Demokraten. Denn vieles von dem, was der Präsident umgesetzt hat, kommt nicht bei den Bürgern an. Und seine Ausstrahlung? Fortschritt sieht anders aus. Zum Vergleich: Eine grosse Mehrheit der Republikaner wollte, dass Trump 2020 wiedergewählt wird, und eine noch grössere Mehrheit der Demokraten wünschte sich dasselbe für Barack Obama 2012. Ähnliches galt für George W. Bush 2004 und Bill Clinton 1996.

Wenig Überzeugung unter demokratischen Wählern

Gegen seine Kandidatur zu sein bedeutet natürlich nicht, dass demokratische Wählerinnen und Wähler Biden – sei es bei der parteiinternen Vorwahl oder dann bei der Wahl im November 2024 – auch die Stimme verweigern. Erst recht nicht, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Und den wird es nun nicht geben, da Biden sich entschieden hat. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris, die die Erwartungen, Bidens Nachfolgerin zu werden, nicht erfüllt hat, taucht in seinem Bewerbervideo auf – an seiner Seite. Diese Nebenrolle soll sie wohl behalten.

Was bleibt, wenn die demokratischen Wähler Biden und sein Team noch einmal ins Weisse Haus hieven, das aber mit wenig Überzeugung tun?

Nur 36 Prozent der unter 30-Jährigen finden Bidens Politik gut. Diese Generation, für die er und die Demokraten sich immer so wortreich einsetzen, bekommt gerade vorgelebt, dass die wichtigste politische Personalie ihres Landes keine wirkliche Wahl sein soll, sondern ein Automatismus: Wenn nicht er, wer dann? Dabei hatte Biden selbst ursprünglich angedeutet, sich nach einer Amtszeit zurückzuziehen: «Ich sehe mich als Brücke, nichts anderes», sagte er im Wahlkampf 2020. In der Reihe hinter ihm stehe die Zukunft des Landes schon bereit.

Nur kann er offenbar nicht der verführerischen Herausforderung widerstehen, Trump noch einmal zu besiegen. Er macht keinen Platz für die Zukunft. Seine Partei wiederum kann sich nicht losreissen von der Tradition, dem Amtsinhaber stets den Erstzugriff auf die Kandidatur einzuräumen. Das ist genau die Art, Politik von oben nach unten zu machen, die so viele US-Amerikaner frustriert, weil sie die Erneuerung fast unmöglich macht. Es ist ein erstaunlich republikanisches Denkmuster: Dem Machterhalt ordnen die Demokraten bei diesem Wahlkampf alles unter.

Die Parteilinke schweigt

Dabei scheint die Partei zu vergessen, dass viele Menschen Biden nicht nur gewählt haben, um Trump abzuwählen. Sondern auch, weil sie darauf hofften, dass sich grundsätzliche Dinge endlich ändern würden – sei es im Sozialsystem, bei Gleichstellungsfragen, dem Zugang zu freien Wahlen oder beim Waffenrecht. Und nicht zuletzt: Der Frage, wer sie politisch repräsentiert.

Während Biden um die weissen Wählerinnen und Wähler ohne Hochschulabschluss wirbt, die Trump den Demokraten abgejagt hatte, wird von anderen, demografisch immer wichtiger werdenden Wählergruppen wie Jüngeren und Schwarzen erwartet, dass sie ihre Hoffnungen auf Wandel einmal mehr herunterschlucken. Und klaglos einen 80-Jährigen wählen, unter dem die Dinge zwar nicht noch schlimmer wurden, aber auch nicht signifikant besser. Die Parteilinke, deren fehlende Organisation sich abermals rächt, schweigt derweil.

Gegen Trump stehen Bidens Chancen gut, auch diese Wahl zu gewinnen. Aber dass nur er dafür in Frage kommen soll, ist ein Armutszeugnis für seine Partei. Es ist nicht ausgeschlossen, dass DeSantis doch noch an Trump vorbeizieht. Darauf sind die Demokraten nicht vorbereitet. Gegen ihn hätte Biden schlechtere Aussichten. Seine Partei hat versäumt, überhaupt eine Alternative – wenigstens eine! – zu ihm aufzubauen. Und Biden selbst hätte Harris oder wem auch immer ab dem zweiten Jahr seiner Amtszeit eine grössere Bühne einräumen müssen. Spätestens nach den Zwischenwahlen im letzten November, als die Demokraten ein Desaster vermeiden konnten und Biden das zu seinem Erfolg machte, war klar, dass ihn niemand herausfordern würde.

Auch wenn es noch einmal gut geht mit Biden: Für 2028 droht dann ein ähnliches Desaster wie 2016, lernt die Partei nicht, zuzuhören. Nicht, weil Wähler en masse zu den Republikanern abwandern. Sondern weil diejenigen, die grosse Hoffnungen in Joe Biden gesetzt hatten, bei der übernächsten Wahl womöglich zu Hause bleiben.

