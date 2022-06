Bild: jędrzej nowicki für zeit online

Der alte Mann im Schützengraben – wie Oleksander in Irpin gegen die Russen kämpft

Oleksander Kysyl ist 64 und kämpft als Freiwilliger. Tagelang verteidigte er seine Stellung bei Irpin gegen russische Truppen. Die sind weg, aber die Albträume bleiben.

Christian Vooren, Jędrzej Nowicki / Zeit Online

Seit der Krieg losging, hat Oleksander Kysyl keine Albträume, denn er schläft ja kaum. Die unruhigen Nächte hätten auch damals erst später eingesetzt, nachdem er 2014 aus dem Donbass zurückgekommen sei. Erst als er wieder zu Hause gewesen sei, hätten ihn die Dinge verfolgt, die er dort erlebt habe. Die Gefechte und Explosionen, die Verwundeten und die Toten. Aber jetzt, sagt er, sei nicht die Zeit dafür.

Kysyl hat in den letzten Monaten wieder Explosionen gehört, sah sich Panzern gegenüber und im Visier eines Scharfschützen. Er hat Verwundete weggetragen und Freunde sterben sehen. Diesmal allerdings nicht im Donbass, viele Kilometer von zu Hause, sondern fünf Autominuten entfernt von seinem Haus mit dem Teich und den Bänken und den Bäumen.

«Hier stand ich», sagt er, «und hier ist die Patrone eingeschlagen.» Er zeigt auf den Türrahmen neben ihm, Kopfhöhe. Zwischen ihm und dem Einschlag liegen nur ein paar Zentimeter.

Der Ort, in dem er lebt, heisst Irpin. Es ist jener Ort, der von russischen Soldaten ebenso wie der Nachbarort Butscha fast vollständig zerstört wurde. In dem laut Aussage des Bürgermeisters und anderer Zeugen Zivilisten vergewaltigt und exekutiert wurden.

Irpin, Kysyls Heimat, wurde von russischen Soldaten beinahe vollständig zerstört. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Als Oleksander Kysyl hörte, dass die Armee praktisch im Begriff war, in seinen Vorgarten vorzurücken, ging er zum Militär und sagte, er wolle helfen. Immerhin hatte er Erfahrung, war 2014 im Donbass. Aber das ukrainische Militär sagte ihm, er sei zu alt, in den regulären Streitkräften könne man ihn nicht einsetzen. Die Grenze liegt bei 60 Jahren. Allerdings, sagte man ihm, könne er sich gern mit einer Waffe nützlich machen.

Kysyl ist 64, sieht aber fitter und drahtiger aus als die meisten Mittdreissiger. Nur das weissgraue Haar und die sonnengegerbte Haut lassen darauf schliessen, dass dieses Leben schon etwas länger dauert. Jemand gab ihm ein Gewehr und eine Schutzweste und den Spitznamen, mit dem ihn danach alle ansprachen: old man.

Kysyl ist 64 – zu alt für die regulären ukrainischen Streitkräfte. Stattdessen gab man ihm ein Gewehr und eine Schutzweste, um sich zu verteidigen. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Das war ziemlich am Anfang des Krieges, der mittlerweile seit 100 Tagen andauert, und in dessen Verlauf sich viele Hoffnungen und Befürchtungen als falsch erwiesen. Zum Beispiel mutmassten damals viele Beobachter, Russland werde die Ukraine in wenigen Tagen praktisch überrollen, es werde Kiew einnehmen und kurzerhand die Kontrolle über einen grossen Teil des Landes übernehmen.

Es kam anders, und das lag auch an Männern wie Kysyl, so erzählt er es jedenfalls gern. Es ist die subjektive Erzählung eines Mannes, der Schreckliches erlebt haben muss. Unabhängig überprüfen lassen sich seine Schilderungen nicht, auch wenn er auf dem Handy Fotos zeigt und Videos, die ihn mal stolz und uniformiert im Sonnenaufgang zeigen und mal völlig erschöpft mit zerzausten Haaren. Er zeigt auch Videos von Irpin, als die russische Armee gerade weg war und die Leichen seiner Freunde noch in ihrem eigenen Blut liegen, das noch nicht getrocknet ist.

Kysyl, ein gelernter Metallarbeiter, ist Teil der sogenannten Territorial Defense Forces, der Freiwilligenarmee der Ukraine. Mittlerweile ist sie ein wichtiger Baustein der ukrainischen Verteidigung, doch zu Beginn des Krieges waren er und seine Einheit noch ein ziemlich unstrukturierter Haufen an Männern, die sich zur Wehr setzten.

Seine Einheit bestand aus 14 Freiwilligen, die wenigsten hatten militärische Erfahrung, Kysyl schon. Sie buddelten sich vor dem Ortsausgang ein und stellten sich mit ihren Gewehren den schweren Panzern und Geschützen der Russen entgegen. Das klingt aus seinem Mund fast wie eine einfache Aufgabe. Doch fährt man durch Irpin, sieht man die zerschossenen Häuserfronten, man sieht Kirchen, deren hellblaue Bemalung vollständig zersiebt ist. Man sieht ausgebrannte Tankstellen und eingestürzte Kaufhäuser, Löcher in den Strassen und von Panzerketten zermalmte Kleinwagen.

Auf einem Parkplatz in der Nähe von Irpin stapeln sich die ausgebrannten Autos, die ukrainische Zivilisten bei der Flucht vor der russischen Armee zurückgelassen hatten. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Die Leichen sieht man nicht mehr, sie sind abtransportiert und beerdigt. Der Frühling hat Irpin erreicht, die Bäume blühen grün zwischen all dem Russschwarz an den Wänden und dem Artilleriegrau auf den Strassen und dem Verzweiflungsweiss in den Gesichtern der Menschen.

Kysyl holt seine AK-47 vom Rücksitz seines alten Opel Astra Kombi und stiefelt in einen Hinterhof. Er zeigt den Schützengraben, in dem er mit drei anderen gesessen habe. Der Zaun darüber ist löchrig von Kugeln und Schrapnellen, im Dreck liegen noch immer zig Patronenhülsen. Er zeigt die Stelle, an der ein Scharfschütze seinen Kopf nur um wenige Zentimeter verfehlt habe, zeigt dann auf das Haus, in dem der Schütze sass. Er hält kurz inne. Ein Freund wurde getötet, ein anderer wird noch vermisst. Zwei Hinterhöfe weiter spielen Kinder Fussball. Er schaut, als habe er in genau diesem Moment einen Albtraum. «Ich war seitdem nicht mehr hier», sagt er und es klingt fast, als wolle er sich entschuldigen.

Sieben Tage habe er mit drei anderen in diesem Graben ausgeharrt. Der Beschuss sei beinahe rund um die Uhr gegangen. Manchmal, wenn sie Glück hatten, konnte sich einer kurz in den benachbarten Keller schleichen und kurz eine Pause machen. Die meiste Zeit jedoch hätten sie hier im Schützengraben gesessen, geschossen und geschlafen. «Wenn man so müde ist, schafft man eine halbe Stunde immer, egal, was um einen herum passiert», sagt er. Zumindest hungern mussten sie nicht, sagt Kysyl und lacht. Mutige Freiwillige hätten ihnen Essen gebracht, so nah wie möglich, dass sie es einsammeln konnten. «Manchmal gab es sogar Borschtsch.»

Nach einer Woche konnten sie die Stellung nicht mehr halten, sie hatten Angst, der Gegner könne ihnen sonst in den Rücken fallen. Sie zogen sich zurück bis zu einem Kaufhaus, dass die Einheimischen nur Giraffe nennen, weil hier so viel Kinderspielzeug verkauft wird. Wurde. Das Gebäude ist nur noch ein Haufen Trümmer.

Die Brücke in Irpin haben ukrainische Soldaten gesprengt, um die russischen Panzer am Vormarsch nach Kiew zu hindern. Kysyl hat ganz in der Nähe gekämpft. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Wieder wurden sie zurückgedrängt, bis sie schliesslich zu der Strasse kamen, die in Irpin über den gleichnamigen Fluss führt – und dessen Brücke ukrainische Soldaten gesprengt haben, um die russische Armee an diesem Fluss daran zu hindern, nach Kiew vorzurücken. Es gelang ihnen und Kysyl war in Sicherheit. Jetzt stehen am Flussufer Holzkreuze mit kleinen Bändchen daran, die im Wind wehen und an die getöteten Soldaten erinnern sollen. Ein Transporter liegt kopfüber im Wasser.

Am nächsten Tag lädt der old man nach einigem Zögern zum Kaffee zu sich nach Hause ein. Er kommt gerade vom Schiesstraining, jetzt hat er den Nachmittag frei und seine Frau Viktoria hat erlaubt, dass er Besuch mitbringen darf.

Lora, die Schäferhündin, bellt sich heiser, die Kette spannt. Ein guter Wachhund. Kysyl führt in seinen Garten, bittet seine Gäste darum, sich mit auf die Bank an dem grossen Teich zu setzen. Man kann darin angeln oder man schaut einfach nur aufs Wasser und schaut den Bäumen dabei zu, wie sie sich im Wind wiegen.

Währen Kysyl kämpfte, wartete seine Frau zu Hause auf ihn. Es ist ein gemütliches Haus, im Garten kann man unter Bäumen sitzen und angeln. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Viktoria kocht Kaffee und schlägt vor, ihn doch drinnen in der Küche zu trinken. Sie kippt zwei volle Pakete Kekse auf einen Teller und beobachtet genau, ob man auch ja reichlich zulangt. Dann erzählt sie von den Tagen, als Russen das Dorf besetzt hatten, während ihr Mann ein paar Kilometer weiter gegen Soldaten kämpfte. Sie kamen in ihr Haus, suchten nach Oleksander. Viktoria war schneller, sie hatte vorher alle Fotos ihres Mannes mit anderen Familienbildern überklebt, hatte seine Sachen zusammengesucht und in einem alten Schuppen versteckt. Während sie erzählt, streichelt sie ihrem Mann alle paar Minuten über den Rücken.

Für beide ist es die zweite Ehe. Sie kannten sich früher flüchtig, Oleksander und Viktorias Mann waren Freunde. Der starb vor einigen Jahren, und als Kysyl 2014 in den Donbass zog, um gegen Separatisten zu kämpfen, bat sie ihn, nicht zu gehen. «Da habe ich mich gefragt, wieso sie sich so um mich sorgt», sagt er. Im Krieg habe er dann einiges in seinem Leben grundlegend überdacht. So fanden beide zusammen.

Russische Soldaten kamen zu Kysyls Frau nach Hause und suchten nach ihm. Sie versteckte alle Fotos und die Kleidung von ihm. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Beide bringen Kinder aus erster Ehe mit. Viktorias Sohn ist mittlerweile 36, sie bauen gerade an, damit sie alle nah beieinander wohnen können. Im Krieg ist jedoch keine Zeit zum Mauern und Verputzen, der Sohn ist ebenfalls bei der Territorial Defense, irgendwo südlich von Kiew. «Wir haben den Kommandeur gebeten, dass sie uns nicht in die gleiche Einheit stecken. Das erhöht die Chance, dass zumindest einer von uns überlebt», sagt Kysyl.

Auch er hat einen leiblichen Sohn, und der ist der Grund, warum der 64-Jährige 2014 überhaupt im Donbass kämpfte. Der Sohn sollte eingezogen werden, Kysyls damalige Frau flehte ihn an, etwas dagegen zu unternehmen. Der zweite Sohn war kurz zuvor gestorben, «aus Liebe», sagt Kysyl und führt es nicht weiter aus. Über den Krieg berichtet er bereitwillig, aber an dieser Stelle wird er verschlossen. Er sagt jedoch, er habe nicht riskieren können, noch ein Kind zu verlieren. Also meldete er sich an seiner Stelle zum Dienst.

Oleksander Kysyls Frau Viktoria sorgt sich, dass ihr Mann psychische Schäden vom Krieg davontragen könnte. Nachdem er 2014 im Donbass gekämpft hatte, bekam er Albträume. Bild: Jędrzej Nowicki für ZEIT ONLINE

Das ist acht Jahre her. Albträume hat er noch heute manchmal – dann, wenn er mal Zeit findet zum Schlafen. Als er die Explosionen vor Irpin hörte, kam in ihm Wut auf. Darauf, dass nun all das wieder hochkommt, was er damals erlebt hat. Dass die Soldaten in sein Zuhause kommen und es zerstören. Wenn er davon redet, spricht Hass aus ihm. «Im Schützengraben ging es nur darum, so viele von ihnen wie möglich zu töten», sagt er.

Seine Frau sorgt sich um ihn. Offenbar nicht so sehr um seine körperliche Gesundheit, sondern dass er dauerhaft psychische Probleme davontragen könnte. «Ich habe Angst, dass seine Albträume wieder schlimmer werden.» Aber Kysyl hat eine andere Theorie. Er hofft, er könne gerade durch den Krieg zur Ruhe kommen. «Vielleicht bekomme ich hier jetzt die Gelegenheit, zu Ende zu bringen, was ich 2014 nicht geschafft habe.»

Mitarbeit: Andrij Hetman

