Xi Jinping während seiner Rede am Parteitag. Bild: keystone

Der mächtigste Chinese seit Mao – doch mit diesen fünf Baustellen kämpft Xi Jinping

Der Parteitag der KP Chinas am Wochenende machte Xi Jinping zum mächtigsten Führer des Landes seit Jahrzehnten. Doch seine Autokratie steht von aussen wie von innen unter grossem Druck.

Steffen Richter / Zeit Online

Alle fünf Jahre tagt in Peking eine Woche lang die alles beherrschende KP Chinas. Das grosse Finale der Kommunismus-Choreographie war am Sonntag, als das neue Zentralkomitee zu seiner ersten Sitzung zusammenkam, um das neue Politbüro und dessen Ständigen Ausschuss zu wählen.

«Wählen» ist dabei natürlich ein Euphemismus, denn die gesamte Veranstaltung ist rein symbolisch. Sämtliche Entscheidungen, ob über Neubesetzungen in Führungsjobs der Partei oder über programmatische Schlaglichter, die Parteichef Xi Jinping setzen wird, wurden bereits zuvor gefällt. Es geht in der chinesischen Diktatur ausschliesslich um Loyalität.

Xi wird im Ausland vor allem als Präsident der Volksrepublik wahrgenommen – damit er das länger als zwei Amtszeiten bleiben kann, hat er die Verfassung ändern lassen. Allerdings ist der wichtigere Job der des KP-Chefs, und auch das will er bleiben. Die Partei ist unter ihm wieder eine straff geführte leninistische Organisation, die Ideologie ist zurück. Kader müssen sich heute wieder regelmässig im Marxismus-Leninismus schulen lassen – die «Gedanken des Vorsitzenden Xi» sind inzwischen dazugekommen.

Nach dem Parteitag wird Xi der mächtigste Parteichef seit Mao Zedong sein. Doch er steht auch erheblich unter Druck – seine Machtexpansion stösst an Grenzen und Widerstände. Dies sind Xis fünf grösste Baustellen:

USA: Die Beziehungen sind verhärtet

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden liess vor Kurzem eine Art handelspolitische Bombe hochgehen: US-Unternehmen dürfen ab sofort keine fortschrittlichen Halbleiter und auch keine Geräte zur Chipherstellung mehr nach China liefern. Biden will mit den Exportbeschränkungen die technologischen und militärischen Fortschritte Chinas ausbremsen. Tatsächlich trifft das Chinas Industrie hart, die neuen Regeln sind viel weitreichender als jene der Trump-Regierung und betreffen Dutzende chinesischer Unternehmen. Sie können Chinas strategisches Ziel, in der Produktion von Mikrochips autark zu werden, in weite Ferne rücken.

Allerdings hat Xi Jinping noch Eskalationsmöglichkeiten: China ist zurzeit das weltweit wichtigste Land zur Verarbeitung von Seltenen Erden, die besonders die Hightechindustrien brauchen. Wahrscheinlich wird er den USA nach dem Parteitag mit entsprechenden Exportbeschränkungen drohen.

Sind sich nicht wirklich gut gesinnt: US-Präsident Joe Biden in einer Videokonferenz mit Xi Jinping. Bild: keystone

Xi sieht die USA eigentlich im Abstieg begriffen. Die Biden-Regierung will dagegen ihre globalen Machtansprüche festigen, indem sie die Schaffung eines globalen Netzes befreundeter, oft liberaler Staaten forciert, die das auf freiem Handel basierende US-Herrschaftsmodell mittragen. Wichtige dieser Verbündeten liegen in der Nähe Chinas im Westpazifik. Die KP-Führung geht davon aus, dass die USA China auch mithilfe dieser Verbündeten geopolitisch möglichst klein halten wollen – womit sie sicher richtig liegt. Xi soll aber auch fest daran glauben, dass die USA China zerstören wollen, was sicher mehr Xis persönliche Vorstellung ist als Teil der Realität.

China beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer und missachtet damit internationale Regeln. Anrainerstaaten, die damit nicht einverstanden sind, werden mit Kampfjets und Kriegsschiffen bedrängt. Unter Xi Jinping hat Chinas Führung diese Politik noch mal verschärft. Die US-Kriegsmarine durchquert das Meer deswegen regelmässig – es ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt.

Eskalationspotenzial hat die Region auch in der Taiwan-Frage: China beansprucht die de facto unabhängige Inselrepublik für sich und droht bisweilen auch mit Annexion. Die USA unterstützen Taiwan und liefern moderne Waffen. Ob die USA bei einer Attacke der chinesischen Volksbefreiungsarmee direkt eingreifen würden, haben die US-Regierungen der letzten Jahrzehnte in strategischer Uneindeutigkeit belassen. Präsident Joe Biden hat inzwischen ein paar mal gesagt, die USA würden Taiwan verteidigen – seine Regierung zog sich wenig später aber immer wieder auf die alte Zweideutigkeit zurück.

Besonders gefährlich ist, dass zwischen den beiden Rivalen Funkstille herrscht: Xis Null-Covid-Strategie hat Kontakte zwischen Regierungsvertretern schwer bis unmöglich gemacht. Er selbst hat China seit Beginn der Corona-Pandemie nicht verlassen, erst im September reiste er erstmals nach Samarkand zum Treffen des Autokratenklubs SCO. Mit Biden hat Xi sich bis heute nicht persönlich getroffen.

Russland: Bleibt ein Partner

Chinas Aussenpolitik wird sich nach dem Parteitag wohl nur in Nuancen ändern, auch im Verhältnis zu Russland. Kurz vor Kriegsbeginn hatten Xi und Putin noch ihre «Freundschaft ohne Grenzen» erklärt. Noch immer verbreitet Chinas Propaganda das russische Kriegsnarrativ, dass die USA am Krieg schuld wären und Russland nicht anders könnte. Es ist aber sicher davon auszugehen, dass Xi und seine Leute genau über den Kriegsverlauf und die Verbrechen russischer Soldaten in der Ukraine Bescheid wissen. Aus westlicher Sicht ist China daher keine verantwortungsvolle Macht.

Es wird immer wieder nach Zeichen dafür gesucht, dass Xi Jinping Wladimir Putin zum Beenden des Ukraine-Krieges bewegen könnte. So hat Xi vor Kurzem Putin nicht zu seinem 70. Geburtstag gratuliert, was als mögliche Distanzierung gedeutet wurde. Zudem hat sich China am Mittwoch auf der UN-Vollversammlung der mit grosser Mehrheit angenommenen Verurteilung der völkerrechtswidrigen Annexion ukrainischer Gebiete durch Moskau immerhin der Stimme enthalten.

Die USA als gemeinsamer Gegenspieler: Wladimir Putin und Xi Jinping bei einem Treffen im September in Usbekistan. Bild: keystone

Doch die Hoffnungen dürften sich vorerst nicht erfüllen. Neben dem in Zukunft zu erwartenden günstigen Erdgas aus Russland verbindet Xi und Putin das strategische Ziel, die US-dominierte Weltordnung zu stören. Dazu gehören auch die anderen liberalen Demokratien. China unter Xi wendet sich ab vom Westen und will seinen globalen Einfluss jetzt mit Schwellenländern ausbauen, etwa mit Pakistan oder den Staaten Zentralasiens. Das sind meist mehr oder weniger Autokratien, wie Russland eben auch.

Corona-Pandemie: China bleibt verschlossen

Chinas Grenzen waren die letzten zweieinhalb Jahre so gut wie dicht. Und das wird auch nach Xis Amtsverlängerung so bleiben. Der Grund dafür ist einfach: Xi hat in der Corona-Bekämpfung die falsche Strategie gewählt. Auch auf dem Parteitag bekräftigte Xi die Null-Covid-Strategie, die ohnehin vagen Hoffnungen der Bevölkerung auf eine Lockerung zerschlugen sich damit.

Die anfänglichen Erfolge mit scharfen Lockdowns für die Bürgerinnen und Bürger des Landes haben sich inzwischen als Falle erwiesen. Die Null-Covid-Strategie wurde und wird von der Propaganda als grosse Errungenschaft Xis gepriesen, deswegen kann es kein Zurück mehr geben. Eine Öffnung Chinas macht das erst mal aussichtslos: Die hochinfektiösen Omikron-Varianten sind auch in China angekommen, während gleichzeitig die Impfquote bei Alten zu niedrig und das Gesundheitswesen grösseren Ausbrüchen nicht gewappnet ist.

Zudem sind Chinas selbst entwickelte Impfstoffe nicht wirksam genug, was misslich ist, weil China auch die mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech nicht will, wahrscheinlich aus dem propagandistischen Anliegen heraus, bei der Covid-Bekämpfung autark und weltführend zu sein. Immerhin wird jetzt ein eigener mRNA-Stoff in Indonesien getestet.

Xis Corona-Politik belastet die chinesische Wirtschaft massiv. Bild: keystone

Die Regierung nennt ihre Null-Covid-Strategie inzwischen «dynamisch». Allerdings stellte Chinas oberster Seuchenbekämpfer am Donnerstag erst klar, dass es keinen Zeitplan für das Ende von Null-Covid gäbe, die Risiken eines Massenausbruchs seien zu gross. Um Null-Covid effektiv umzusetzen, wurden die Kontrollsysteme über Smartphone-Apps verfeinert und ausgebaut – und damit auch der Überwachungsstaat.

Xi Jinping, der als Kontrollfreak gilt, dürfte das entgegenkommen. Auch dagegen, dass Chinas Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ins demokratische Ausland reisen können, wird er nichts haben. Doch die Lockdowns sind eine starke Belastung für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger und schüren Unzufriedenheit. Und Mobilitätsbeschränkungen treffen auch Chinas dynamische Unternehmen. Auch das ist ein Grund, warum das Wirtschaftswachstum 2022 eingebrochen ist.

Volkswirtschaft: Stagnation droht

China ist aktuell von einer ökonomischen Polykrise geplagt: Unternehmen und Bürger haben sehr viel Geld in den Immobiliensektor investiert, der jetzt zusammenzubrechen droht. Für die Chinesinnen und Chinesen sind Immobilien die wichtigste Option für eine Geldanlage. Hinzu kommt, dass Chinas Kommunen und Lokalbanken sehr stark verschuldet sind. Unfrieden droht auch, weil die Jugendarbeitslosigkeit hoch ist. Offiziell liegt sie bereits bei 20 Prozent, Schätzungen besagen, dass sie auch doppelt so hoch liegen könnte. In diese Polykrise greift das US-Exportverbot von Halbleitern verschärfend hinein.

Und Xi Jinping selbst trägt mit zum Abschwung bei. Als überzeugter Kommunist lässt er grosse Privatunternehmen, besonders im Digitalsektor, verschärft staatlich kontrollieren. Staatsunternehmen haben es unter Xis Ägide noch einfacher als zuvor, sie werden von Chinas Staatsbanken gern bevorzugt behandelt. Das hat Folgen, aus Chinas Privatwirtschaft ist die Dynamik erst mal raus, meint der China-Experte Sebastian Heilmann von der Universtität Trier.

So dürften die zwei vom Parteichef postulierten Wirtschaftsziele vorerst schwer zu erreichen sein, nämlich erstens die «Schaffung allgemeinen Wohlstands», die auf ein Umverteilungsprogramm hinausliefe, um Chinas riesige Einkommensunterschiede auszugleichen. Und zweitens die angestrebte Autarkie von internationalen Lieferketten. Mit zu wenig Wirtschaftswachstum werden auch zu wenig Arbeitsplätze für die vielen jungen Arbeitslosen geschaffen. Und: Chinas Gesellschaft altert rapide – auch das wird Wachstum immer schwieriger machen.

Europa: soll von den USA weggeführt werden

Xi Jinpings Hinwendung zu Wladimir Putin entfernt China politisch weiter von der EU. Vergangenes Jahr hatten bereits Strafmassnahmen Pekings gegen EU-Parlamentarier, europäische Wissenschaftler und vier Organisationen aus der EU für einen echten Tiefpunkt gesorgt. Anlass für die Eskalation waren Sanktionen der EU und anderer Staaten gegen regionale KP-Funktionäre wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen gegenüber muslimischen Minderheiten in der Region Xinjiang. 2019 wurde China in einem EU-Dokument als systemischer Rivale identifiziert, womit man in der chinesischen Regierung nicht gerechnet hatte.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird der erste europäische Politiker sein, der China nach dem Parteitag besucht. Bild: keystone

Trotz der schlechten Stimmung könnte sich Xi Jinping nach dem Parteitag um einzelne EU-Staaten bemühen. China und Europa sind immer noch verflochtene Märkte, in denen auf beiden Seiten viel Geld verdient werden kann. Und Wirtschaftswachstum braucht auch Xi. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz wird Anfang November der erste Regierungschef sein, den Xi Jinping nach dem Parteitag empfängt.

Doch der Besuch zeigt auch, dass Europa noch keine einheitliche China-Strategie hat, es wird bereits kritisiert, dass Scholz nicht gemeinsam mit Emmanuel Macron fährt und so in Peking als starkes, einheitliches EU-Duo auftritt. Direkt nach dem Parteitag wirke Scholz' Besuch wie eine Hofierung Xi Jinpings, sagt China-Expertin Alicia García-Herrero im Berliner Fachnewsletter China.Table.

Möglicherweise werden Pekings Europabeauftragte jetzt verstärkt um die EU werben. Im besten Fall möchte man die Europäer aus dem geopolitischen Orbit der USA rauslösen. Davor warnt explizit der deutsche China-Thinktank Merics: «Die EU sollte sich vorsehen, das transatlantische Bündnis nur aufgrund einer veränderten Rhetorik oder vager Versprechen Chinas zu vernachlässigen.»

