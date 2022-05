Wie ein Dorf versank, um Kiew zu retten

Als Russland Kiew angriff, flutete die ukrainische Armee das Dorf Demydiw, um die Hauptstadt zu schützen. Die Russen sind vertrieben, das Wasser und die Angst bleiben.

Lyudmyla Dudareva hebt die Arme über den Kopf, legt die Fingerspitzen auf die Daumen und dreht die Handgelenke nach innen. «Pew, pew, pew, pew», imitiert sie das Geräusch der Raketen, die über ihren Kopf flogen, und lässt bei jeder Silbe die Arme von links nach rechts und von rechts nach links fallen. Von links die russische Artillerie, von rechts die ukrainische, dazwischen die Dudarevas. Eine von links flog jedoch nicht über ihre Köpfe hinweg, sondern ins Dach der Familie. Jetzt hat sie Eimer im Schlafzimmer aufgestellt, um den Regen aufzufangen.

Das Haus der Dudarevas steht in Demydiw, einem Dorf nördlich von Kiew. Als die russische Armee zu Beginn des Krieges versuchte, Kiew einzunehmen, führte ihr Weg auch durch diesen Ort. Doch die Russen schafften es nie bis in die Hauptstadt und das ist, so sagen es viele Ukrainer, auch dem Opfer zu verdanken, das die Bewohner von Demydiw erbracht haben. Denn das Dorf Demydiw, eines der ältesten der Ukraine, ist an einem Staudamm gebaut. Eben den haben ukrainische Soldaten gleich in den ersten Tagen des Krieges gesprengt, um eine Barriere aus Wasser zwischen den russischen Panzern und Kiew zu errichten.

Die Bewohner von Demydiw leisteten erbitterten Widerstand gegen Russland – mussten aber auch Verluste hinnehmen. Bild: IMAGO / GlobalImagens

50 der ungefähr 750 Häuser im Ort wurden unter Wasser gesetzt, 13'000 Hektar Land geflutet, die Ernten sind ruiniert. Und während von unten das Hochwasser drohte, schlugen von oben die Raketen ein. «220 Häuser wurden beschossen, 22 davon total zerstört», erzählt Oleksandr Melnichenko, der Bürgermeister von Demydiw. Er sitzt in seinem Büro – breite Schultern, Camouflage-T-Shirt, braune Haare, grosse Uhr, müder Blick – drückt Anrufe weg und reagiert genervt auf Fragen, deren Antworten er meist mit dem Hinweis einleitet, dass eben Krieg sei.

Nein, er sei von niemandem darüber informiert worden, dass sein Dorf geflutet wird. Das hätten ihm Anwohner ein paar Tage später berichtet, als der Ort schon unter Wasser stand. Melnichenko selbst war da zufällig im Haus seines Vaters und blieb dort im Versteck, während russische Soldaten im Dorf nach ihm suchten. Ein Nachbar habe ihm berichtet, wie sechs Männer mit Sturmmasken in sein Haus kamen, die ihn «sicher nicht zum Tee einladen wollten». Er sagt das, als wolle er sich verteidigen dafür, dass er nicht da war, als die Männer nach ihm suchten. Als wäre es seine Aufgabe gewesen, zu bleiben, auch wenn es ihn in grosse Gefahr gebracht hätte.

Er sagt, die Entscheidung des Militärs sei richtig gewesen. Trotzdem müsse er jetzt damit umgehen, dass der Schaden in seinem Ort gross ist. Nein, in Zahlen bemessen könne er das nicht. Ausserdem werde man auch nicht alles wieder vollständig herrichten, die gesprengte Brücke etwa, die nur provisorisch aufgebaut wurde. «Wir wissen doch nicht, ob es eine zweite Invasion geben wird. Wirklich wiederaufbauen können wir erst, wenn der Krieg vorbei ist.»

Demydiv steht nach der Sprengung des Damms unter Wasser. Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Nun ist es nicht so, dass irgendjemand in der Ukraine gerade ernsthaft damit rechnen würde, demnächst zur Normalität zurückzukehren. Ja, man kann mittlerweile durch Kiew oder Lwiw laufen, sich in eines der Cafés setzen und ausblenden, dass sich das Land im Krieg befindet. Und mit den beinahe täglichen Luftangriffen gehen viele mittlerweile ziemlich gelassen um. Doch jede und jeder kennt die Nachrichten, die minütlich auf den Telefonen eintreffen: Die Kämpfe im Donbass werden wieder heftiger, in Charkiw ist ungewiss, ob es besser oder wieder schlimmer wird, Vororte von Kiew liegen komplett in Trümmern. Luftalarm gibt es landesweit täglich, Checkpoints verlangsamen das Reisen, an Tankstellen steht man bis zu drei Stunden an für ein paar Liter Benzin.

In Demydiw ist zwar die Bedrohung von oben vorerst nicht mehr so akut, aber von unten drückt das Wasser immer noch. Deshalb stapft Ivan in Gummistiefeln und Sakko aus dem Haus und macht einen grossen Bogen um seinen Garten. Darin hatte er mal ein wenig Gemüse angepflanzt, dort steht auch ein kleines Gewächshaus und vor allem alles unter Wasser. Ein bis zwei Meter stieg der Wasserspiegel, nachdem der Damm gesprengt wurde. Ein bisschen ist es schon zurückgegangen, aber man kann die Linie an der Wand noch erkennen.

Ivan war selbst mal Soldat, will deshalb nur seinen Vornamen verraten. Der 66-Jährige findet ebenfalls, die Armee habe richtig entschieden. Er will deshalb auch nicht klagen. «Mein Haus wird schon wieder trocknen, aber wenigstens sind dadurch ein paar Soldaten weniger gestorben», sagt Iwan. Allerdings, sagt er, sei wirklich nicht mehr viel übrig von dem, was mal seins war. Mit einem Gartenschlauch und einem Dieselgenerator pumpt er nun eigenhändig das Wasser ab. So wird es noch Wochen dauern, bis er seinen Garten wieder betreten kann. Zumal der Sprit knapp ist.

Einen Damm sprengt man nicht einfach so, indem man mal eben eine rote Taste drückt. Auch er Staudamm von Demydiw brach nicht von jetzt auf gleich, seine Mauern waren gut verbaut. So gut, dass erst die ukrainische Artillerie an ihnen scheiterte und dann auch ukrainische Kampfhubschrauber. Erst ein Sprengstoffkommando schaffte es, einen Riss in den Beton zu treiben und sich das Wasser zum Verbündeten zu machen.

Der Fluss Irpin, der auch jenem Ort seinen Namen gab, der zu einem Inbegriff für russische Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten wurde, entspringt im Südwesten von Kiew und fliesst dann 162 Kilometer weit Richtung Nordosten, bis er nördlich von Kiew in den Dnepr mündet und sich dort zu einem Stausee aufbaut, der so gross ist, dass er «Kiewer Meer» genannt wird. Der Irpin liegt sieben Meter unter dem Wasserspiegel des Stausees, normalerweise pumpen Hebeanlagen ihn in den See.

Zwei ukrainische Soldaten schauen zu, wie ein russischer Panzer aus dem Irpin geborgen wird. Bild: IMAGO / ZUMA Wire

Nach der Sprengung drückte das Wasser aus dem Kiewer Meer den Irpin hoch und stoppte den russischen Vormarsch, die Soldaten steckten deshalb einige Tage in Demydiw fest. Wichtige Tage, die der ukrainischen Armee die Gelegenheit gaben, vor der Hauptstadt Stellung zu beziehen und den Vormarsch der Russen zu stoppen.

Lyudmyla Dudareva schaffte es gerade noch, ihre Tochter, deren Mann und die 16 Monate alte Enkeltochter in Sicherheit zu bringen. Da war der Fluss schon angestiegen, zudem waren mehrere Brücken schon gesprengt worden. Sie wateten durchs Wasser, auf der anderen Seite nahmen Freunde sie in Empfang. Die Familie ist jetzt in Deutschland, nur Lyudmyla Dudareva und ihr Ehemann sind geblieben.

«Die Russen waren betrunken. Sie haben Autos gestohlen und damit auf der Strasse Rennen veranstaltet», erzählt sie. Einmal habe sie gesehen, wie sie zwei ukrainische Zivilisten, wohl freiwillige Helfer, auf den Boden gedrückt und eine Hinrichtung simuliert hätten. Dann hätten sie einem der beiden Männer ins Bein geschossen. Überprüfen lässt sich die Geschichte nicht, man hört so etwas aber immer wieder. Mehrere mittlerweile zurückgekehrte Nachbarn berichten, dass Russen ihre verlassenen Wohnungen besetzt und geplündert hätten.

Die Dudarevas hatten, was das Hochwasser anging, noch so etwas wie Glück. Der Garten war überschwemmt, aber ins Haus drang das Wasser nicht. Trotzdem hat sie jetzt die Hosenbeine hochgekrempelt und trägt Gummischlappen, den Weg durch die Wohnung weisen Handtücher, ausgelegt wie kleine Teppiche. Alles ist nass, es riecht nach feuchter Wand und muffigem Sofa. Die Wände sind von innen zum Teil frisch weiss gefliest, doch eine steht bedrohlich schief, von anderen hängt Tapete in Fetzen herunter. Im Garten steht ein Kinderstuhl und tropft vor sich hin. Man kann sich noch vorstellen, dass die fünf Zimmer mal ein gemütliches Zuhause waren, zumal die Dudarevas es gerade erst renoviert hatten. Zehn Tage vor Kriegsbeginn wurden sie fertig.

Verletzt wurde beim Raketeneinschlag niemand, aber jetzt regnet es rein. Weite Teile des Daches fehlen, in einer Tupperdose hat die 48-Jährige noch Schrapnelle aufbewahrt, als bräuchte sie Beweise. Wenigstens das Dach würden sie gern reparieren lassen, aber Handwerker und Baumaterial sind teuer. Die Regierung in Kiew hat zwar angekündigt, finanzielle Hilfe leisten zu wollen, damit könne sie aber frühestens in sieben Monaten rechnen. So lange wird es bei den Dudarevas reinregnen, wenn sie es nicht selbst richten. Und solange es reinregnet, werden die Tochter samt Mann und Baby wohl nicht aus Deutschland zurückkehren.

Fehlende Logistik, Geldnot, das Wasser, dazu die Angst, dass Russland noch einmal auf diesem Weg angreifen könnte – das sind die Dinge, die verhindern, dass der Ort Demydiw wenigstens halbwegs zu einer Art Alltag zurückkehren kann. Finanzielle Hilfe bekommt auch Bürgermeister Melnichenko nicht. Dennoch häufen sich auf seinem Tisch die Anfragen, er zeigt einen Stapel handgeschriebener Tabellen. Manche im Dorf, klagt er, würden vergessen, dass Krieg ist. «Die beschweren sich, dass Kleinigkeiten nicht repariert werden oder der Grünstreifen nicht gemäht wird.» Und für einen kleinen Moment klingt es so, als sei ein wenig Normalität zurückgekehrt.

Mitarbeit: Andriy Hetman

