Hunter Biden: Was steckt hinter den Vorwürfen gegen Joe Bidens Sohn?

Die Republikaner nutzen ihre neue Mehrheit im Repräsentantenhaus, um gegen Hunter Biden zu ermitteln. Das könnte für den US-Präsidenten zum Problem werden.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Alles fing an mit einer Schlagzeile. Die Boulevardzeitung New York Post, die zum Medienkonzern von Rupert Murdoch gehört und deren Berichterstattung deutlich rechtslastig ist, titelte im Oktober 2020: «E-Mail enthüllt, wie Hunter Biden einen ukrainischen Geschäftsmann seinem Vizepräsidenten-Dad vorstellte». Diese E-Mail habe sich auf einem Laptop befunden, der in einem Reparaturshop in Joe Bidens Heimatstaat Delaware abgegeben worden sei.

US-Präsident Joe Biden mit seinem Sohn Hunter im August 2022. Bild: keystone

Dass der Datensatz mit der E-Mail wirklich von Bidens Sohn Hunter stammte, liess sich nicht sofort verifizieren. Im Raum stand auch der Verdacht, Russland stecke dahinter. Grosse Medien berichteten zurückhaltend, Twitter und Facebook sperrten sogar entsprechende Inhalte. Aber die Nachricht war in der Welt, und sie las sich gar nicht gut zu jenem Zeitpunkt, wenige Wochen vor der alles entscheidenden Präsidentschaftswahl, bei der Hunters Vater Donald Trump besiegen wollte. Letzterer hatte bereits über ein Jahr zuvor versucht, Biden im Wahlkampf zu schaden, indem er vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneute Ermittlungen gegen den ukrainischen Energiekonzern Burisma erpressen wollte, bei dem Hunter beschäftigt war – was zu einem ersten, schlussendlich gescheiterten Amtsenthebungsverfahren führte.

Die Laptop-Geschichte war offensichtlicher Kampagnenjournalismus. Aber sie warf Fragen auf, die an Biden hängen blieben: Hatte der Sohn des ehemaligen US-Vizepräsidenten dessen Stellung benutzt, um Profit zu machen? Und wusste der Vater davon? Hatte Biden sich gar in die ukrainische Politik mit dem Ziel eingemischt, seinem Sohn bei dessen Geschäften zu helfen?

Eine konstruierte Ermittlung

Fragen, auf die sich die Republikaner um Trump nur zu gern stürzten. Über dessen Anwalt Rudy Giuliani sollen die Inhalte des Laptops an die New York Post gelangt sein. Monate später verifizierte auch die New York Times Teile der Daten des Laptops, den Hunter Biden offenbar schon 2019 selbst in dem Repairshop abgegeben, aber nicht wieder abgeholt hatte.

Nun, über drei Jahre später, hoffen die Republikaner abermals darauf, aus Hunter Bidens Laptop politisches Kapital zu schlagen. Wie angekündigt, nutzen sie ihre neue Mehrheit im US-Repräsentantenhaus, um dessen Gremien zu Joe-Biden-Untersuchungsausschüssen zu machen. Die Geschäftsbeziehungen seines Sohnes müssten untersucht werden, schreibt der neue Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, um Joe Bidens Rolle darin zu klären und auch die Frage, ob er «die nationale Sicherheit auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung gefährdet» habe.

Es ist insofern eine konstruierte Ermittlung, als sie rein politischer Natur ist, nicht juristischer. Und doch könnte sie Biden in den kommenden Monaten zusetzen – mit Vorladungen und Verhören von Vertrauten, vor allem aber mit dem Licht der Öffentlichkeit, in das sie seinen Sohn zerrt. Und das zu einem Zeitpunkt, da er selbst ein wachsendes Glaubwürdigkeitsproblem hat, angesichts der klassifizierten Regierungsdokumente, die in von ihm genutzten Büro- und Privaträumen gefunden wurden.

Hunter Biden war für die politische Laufbahn seines Vaters nicht erst seit der Laptop-Geschichte eine Belastung. Der 52-Jährige hat Jura an der Eliteuniversität Yale studiert, aber eine richtige Vorzeigekarriere wurde daraus nie, erst recht keine nach dem Vorbild seines Vaters. Schon in den frühen Nullerjahren war er alkoholsüchtig, als Reservist der Navy musste er wegen seines Kokainkonsums ausscheiden, nach dem Krebstod seines Bruders Beau – von dem der Vater als «Joe Biden 2.0» sprach und der sich gleichzeitig um ihn, Hunter, gekümmert hatte – eskalierten seine Suchtprobleme bis hin zum Konsum von Crack.

Und trotz der guten Kontakte, die das Leben als Sohn eines allseits beliebten Berufspolitikers mit sich brachte, schien er ständig auf der Suche nach neuen. Er betätigte sich als Investor, Hedgefonds-Manager, Berater, Lobbyist und Anwalt, sass in verschiedenen Gremien. Eines davon erregte besonders Aufsehen: der Posten im Vorstand des ukrainischen Energiekonzerns Burisma.

Dort heuerte Hunter Biden 2014 über einen Bekannten an – obwohl sein Vater von Präsident Barack Obama mit den Beziehungen zur Ukraine betraut worden war, die gerade die Euromaidan-Revolution erlebt hatte. Biden drängte im Namen der USA darauf, nach dem Wechsel der Regierung die Korruption im Land effektiver zu bekämpfen. Infolgedessen wurde der ukrainische Generalstaatsanwalt entlassen – der unter anderem gegen den Burisma-Chef wegen des Verdachts der Vorteilsnahme ermittelt hatte.

Kein Vermerk im Kalender

Nach allem, was man heute weiss, war das Zufall. Aber rückblickend machen Details wie dieses es den Republikanern und der New York Post als ihrem Sprachrohr nur zu leicht, das Ganze anders zu zeichnen: so nämlich, dass es wechselseitige Vorteile gegeben habe im Dreieck Vater-Sohn-Unternehmen.

2015 gab Hunter Biden ein Spendendinner in New York, bei dem auch sein Vater vorbeischaute. Anwesend war auch ein gewisser Wadym Poscharskyj, ein hochrangiger Burisma-Manager. Er schrieb später jene Mail, mit der die New York Post ihre Geschichte aufmachte, und bedankte sich bei Hunter Biden für die Gelegenheit, dessen Vater kennengelernt zu haben. Biden soll an jenem Abend nur kurz da gewesen sein, um Hunter zu sehen, und mit Poscharskyj gar nicht gesprochen haben.

Für das Gegenteil gibt es keinerlei Indizien, in Bidens Terminkalender war das Treffen nicht vermerkt, und ob Hunter sich vom Auftritt seines Vaters erhofft hatte, bei Burisma zu punkten, weiss nur er allein. Ein Nachteil, so viel kann man sich erschliessen, war es wiederum auch nicht. Immerhin blieb Hunter Biden bis 2019 bei Burisma, man zahlte ihm rund 600'000 Dollar im Jahr. Nicht genug allerdings, um seine Ausgaben für Miete, Alimente und – wie er später selbst zugab – Suchtmittel zu decken. Er blieb Steuern schuldig und verschwieg beim Kauf einer Waffe seinen Drogenkonsum. Wegen beidem ermitteln jetzt die Strafverfolgungsbehörden, nicht aber wegen der Verbindungen in die Ukraine.

Für die Erzählung von der Regierungshauptstadt Washington als «Sumpf», die die Republikaner unermüdlich vorantreiben, sind sie trotzdem Gold wert. Eine weitaus grössere Rolle für die Untersuchungen im Repräsentantenhaus dürfte aber noch ein anderes Land spielen, in dem Hunter Biden in den vergangenen Jahren plötzlich Geschäftsbeziehungen knüpfte: China.

Zwischen 2017 und 2018 zahlte CEFC, ein chinesisches Energieunternehmen, fast fünf Millionen Dollar für ein Flüssiggasprojekt in den USA, das Hunter und sein Onkel James – Joe Bidens Bruder – vermitteln sollten, einen Diamanten gab es dazu als Geschenk direkt auf Hunters Hotelzimmer. Das Projekt wurde nie realisiert; die chinesischen Kontaktmänner wurden später wegen Korruptionsvorwürfen in anderen Fällen verhaftet, einer in den USA und einer in China. Auch hier spielt der Laptop wieder eine Rolle: In E-Mails von CEFC soll von einem Anteil von zehn Prozent für jemanden die Rede sein, der dort «the big guy» genannt wird, der grosse Mann. Und damit, so behaupten es die Republikaner um James Comer, den neuen Vorsitzenden des Parlamentarischen Kontrollgremiums, könne nur Joe Biden gemeint sein.

Biden bestreitet jedwede Kenntnis davon, und auch hier gilt: Es gibt keine Indizien für das Gegenteil. Aber natürlich ist allein die Tatsache brisant, dass China für den Präsidenten aussen- wie sicherheitspolitisch zentrale Bedeutung hat und zwei seiner Familienmitglieder dort Millionengeschäfte machten.

Vom Amt des Vaters profitiert

Ein damals mehrheitlich von den Republikanern besetzter Senat fand bei einer Untersuchung 2020 keine Hinweise auf ein Fehlverhalten Bidens in Bezug auf Hunters Beziehungen zu CEFC; im Übrigen auch nicht in Sachen Burisma. Wohl aber, schrieben die Senatorinnen und Senatoren damals in ihrem Bericht, habe Hunter Biden «von der Vizepräsidentschaft Joe Bidens profitiert». Und sie liessen keinen Zweifel daran, dass sie trotz der Beweislage nicht von ihrer Sicht abrücken wollten, es gehe hier nicht mit rechten Dingen zu: Hunter Biden sei ein «Protegé» des Secret Service gewesen, während er bei Burisma arbeitete, Interessenkonflikte seien «ignoriert» worden.

Das Narrativ, das da mitschwingt, hatte Trump wesentlich freimütiger verbreitet: Die Biden-Familie sei korrumpiert. Nun, da die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Zugriff auf dessen Möglichkeiten zu parlamentarischen Untersuchungen haben, nutzen sie die Chance, um dieses Narrativ erneut gross zu machen – und das noch wesentlich aggressiver als zuvor. Geht es doch auch darum, den Demokraten die Amtsenthebungsverfahren heimzuzahlen, die diese gegen Trump anstrengten.

Ein drogensüchtiger Sohn wäre für einen Präsidenten schon Problem genug gewesen, aber Hunter Biden – der inzwischen laut eigenen Aussagen clean ist – mit seinen Geschäften und seinem Leben hart an der Grenze der Legalität ist der Alptraum jedes Regierungsberaters. Mit seinem Vater, so sagen es beide, spricht er kaum über Geschäftliches. Zur Zielscheibe politischer Angriffe hat er ihn dennoch gemacht.

«Ich hoffe, du weisst, was du da tust», soll Biden zu Hunter gesagt haben, als der zu Burisma gewechselt war. Im Nachhinein dürfte er sich wünschen, er wäre deutlicher geworden.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.