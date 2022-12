Taliban wollen keine Frauen in NGO – und stürzen die Helfenden in ein Dilemma

Weil die Taliban Frauen nicht mehr für Hilfsorganisationen arbeiten lassen wollen, stoppen viele NGOs ihr Engagement in Afghanistan. Ist das der richtige Weg?

Parvin Sadigh / Zeit Online

Ein Artikel von

Nichtregierungsorganisationen, die in Afghanistan hungernden und kranken Menschen helfen, stehen vor einer schweren Entscheidung. Stellen sie aus Protest ihre Arbeit ein, riskieren sie, dass Menschen sterben, weil sie keine Lebensmittel erhalten und medizinisch nicht versorgt werden. Arbeiten sie ohne ihre weiblichen Mitarbeiterinnen weiter, dann beugen sie sich nicht nur der Frauenverachtung der Taliban, sie können auch hilfsbedürftige Mädchen und Frauen schlechter erreichen.

Wütende Blicke: Eine Frau läuft am 26. Dezember 2022 in Kabul an einem Taliban-Kämpfer vorbei. Bild: keystone

Die Taliban haben am 24. Dezember angekündigt, afghanischen Frauen zu verbieten, bei Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zu arbeiten, wie sie zuvor schon Studentinnen von den Unis fernhielten. Das Wirtschaftsministerium hat das Verbot für alle in- und ausländischen NGOs angeordnet und droht den Organisationen mit dem Entzug der Zulassung, sollten sie sich nicht daran halten.

Als Reaktion darauf haben mittlerweile viele der 183 Organisationen erklärt, ihre Arbeit in dem Land vorübergehend einzustellen oder zumindest stark herunterzufahren. Sie fordern von den Taliban, das Verbot zurückzunehmen.

Wut und Niedergeschlagenheit

Simone Pott, Pressesprecherin der Welthungerhilfe, erzählt, die 44 Mitarbeiterinnen ihrer Organisation vor Ort seien alle geschockt:

«Zum Teil sind sie richtig wütend, andere sind eher niedergeschlagen. Wir erleben die ganze Bandbreite der Gefühle. Natürlich haben viele auch grosse Angst, ihre Arbeit zu verlieren. Für einige ist ihr Verdienst die Existenzgrundlage der gesamten Familie.»

Aber es gehe den Frauen nicht nur um ihr Einkommen. Die Arbeit sei oft die einzige Möglichkeit, aus dem Haus zu kommen. «Es geht um Würde, um Stolz und Selbstbestimmung.»

Pott sagt, die Mitarbeiterinnen hielten sich an religiöse, kulturelle und traditionelle Regeln, aber die Diskriminierung der Hälfte der Bevölkerung könne die Welthungerhilfe nicht akzeptieren. Viele Organisationen arbeiten deshalb zurzeit nicht. Wichtig sei, dass die Hilfsorganisationen nun mit einer Stimme sprächen, findet Pott.

Der Dachverband der in Afghanistan tätigen NGOs, Acbar, hat die afghanische Regierung, gleichzeitig mit der Ankündigung, die Arbeit auszusetzen, aufgefordert, die Anordnung zurückzunehmen. 183 lokale und internationale Organisationen haben laut Pressemitteilung das Statement unterschrieben. Gemeinsam beschäftigen sie nach eigenen Angaben mehr als 55'000 Mitarbeitende in Afghanistan, 28 Prozent davon sind Frauen.

Wenn sich die NGOs nun zurückziehen, hat das dramatische Konsequenzen. Mehr als die Hälfte der 38 Millionen Menschen in Afghanistan ist nach UN-Angaben auf Hilfe angewiesen. Seit der Machtübernahme der Taliban im August vergangenen Jahres hat sich die Wirtschaftskrise im Land noch verschlimmert. Geschätzte drei Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren sind mangelernährt.

Allein die Welthungerhilfe erreichte nach eigenen Angaben rund 500'000 Menschen in Afghanistan in diesem Jahr. Zum einen, indem sie etwa Bauern in besseren Anbaumethoden schult und Bewässerungssysteme repariert. Zum anderen über direkte Nahrungsmittelversorgung. Die Mitarbeiterinnen verteilten auch Sets mit Gesundheitsartikeln an Frauen, die zum Beispiel Binden und Seife enthalten.

Verletzen die Hilfsorganisationen jetzt ihren eigentlichen humanitären Auftrag, wenn sie in Afghanistan nicht weiterarbeiten? Welthungerhilfe-Sprecherin Pott sagt, es gehe bei der Entscheidung nicht nur ums Prinzip – ohne die Arbeit der Frauen vor Ort sei vieles unmöglich:

«Eine Frau, die keinen Ehemann oder Bruder schicken kann, darf die Hilfe von Männern gar nicht annehmen. Wir würden auch nicht wissen, welche Hilfe die Frauen konkret brauchen, wenn die Frauen nicht mit den Kolleginnen reden können.»

Noch dramatischer sei das bei jenen Hilfsorganisationen, die sich im medizinischen Bereich engagieren. Dort ist der Frauenanteil unter den Beschäftigten viel höher, und sie sind unverzichtbar, um überhaupt in Kontakt zu kranken Frauen zu kommen.

Der Caritas-Büroleiter in Kabul, Stefan Recker, sagte im Südwestrundfunk (SWR), dass man sich hoffentlich auf einen Kompromiss einigen könne. «Die Begründung der Taliban war, dass in Büros von verschiedenen Hilfsorganisationen die Regeln zur Bekleidung und zur Geschlechtertrennung nicht eingehalten worden sind. Wir werden den Taliban wahrscheinlich etwas zusichern müssen. Dann wird es weitergehen», sagt er.

Deutsche Politikerinnen signalisieren Unterstützung für die Entscheidung der NGOs. «Wir werden nicht akzeptieren, dass die Taliban die humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machen», schrieb die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock auf Twitter. Deutschland werde sich «für eine deutliche Reaktion der internationalen Gemeinschaft» einsetzen. Bundesentwicklungsministerin Schulze plädiert dafür, Hilfsmittel für Afghanistan zunächst zu suspendieren.

Angesichts einer «völlig neuen Situation» wolle ihr Ministerium zusammen mit der Weltbank zu Beratungen darüber einladen, wie es mit dem Wiederaufbaufonds für Afghanistan (ARTF) weitergehen solle. Der Fonds wird von der Weltbank verwaltet und finanziert beispielsweise Teile des Gesundheits- und Bildungssystems.

Nun gibt es erste Anzeichen, dass die Taliban tatsächlich einlenken könnten, zumindest ein bisschen. Der Nachrichtenagentur dpa liegt das Protokoll eines Treffens vor zwischen dem Wirtschaftsminister der Taliban, Din Mohammed Hanif, und dem geschäftsführenden Chef der UN-Mission in Afghanistan, Ramiz Alakbarov. Darin heisst es, weibliche Angestellte der Vereinten Nationen und ausländische Angestellte von NGOs seien von dem Arbeitsverbot ausgenommen, ebenso alle Frauen, die im Gesundheitsbereich arbeiteten. Doch der Welthungerhilfe würde das nicht viel nützen. Die einheimischen Mitarbeiterinnen könnte man schon wegen der Sprachkenntnisse nicht einfach durch ausländische ersetzen.

Mit Material von dpa und KNA

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.