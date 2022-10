Diese sieben Männer gehören zu den mächtigsten der Welt. Wetten, du kennst nur einen?

Die neue Führungsriege der Kommunistischen Partei Chinas steht fest. Sie ist auf ihren Generalsekretär Xi Jinping ausgerichtet. Wir stellen die wichtigsten Männer vor.

Steffen Richter / Zeit Online

Ein Artikel von

Ausserhalb Chinas kennt praktisch niemand ihre Namen. Unter den Top-Politikern der Volksrepublik ist eigentlich nur Xi Jinping, der Chef der Kommunistischen Partei (KP), international bekannt. Doch die sieben Männer, die im Ständigen Ausschuss des Politbüros sitzen, dürfen sich zu Recht zu den Mächtigen der Welt zählen.

Das Komitee wurde im Zuge des 20. Parteitages der Kommunisten turnusmässig nach fünf Jahren zum Teil neu besetzt – ein brisantes Auswahlverfahren, denn es gibt innerhalb der KP-Elite zahlreiche Interessen und (sich zum Teil überschneidende) Fraktionen. Wahlen gibt es im autokratischen China nicht. Auch im 25-köpfigen Politbüro sind Plätze neu besetzt worden. Es sind keine Frauen im Politbüro vertreten.

Xi Jinping als Generalsekretär der Partei hat es im vergangenen Jahrzehnt geschafft, die KP-Führung zunehmend auf sich und seine Leute zuzuschneiden. Eine Machtkonzentration, wie es sie zuletzt unter Mao Zedong gegeben hat – damals allerdings ohne die digitalen Techniken, derer sich die KP heute bei der Kontrolle von Partei und Volk bedient. Mit dem am Sonntag vorgestellten Ausschuss ist er am Höhepunkt seiner Macht angekommen, denn er besteht nur aus Xi-Loyalisten.

Er braucht sie, um seinen Machtausbau über die eigentlich nicht parteikonforme Verlängerung der Amtszeit als Staatspräsident und als KP-Chef zu konsolidieren, potenzielle Korrektive hat Xi damit keine mehr. Wer sind die Köpfe im neuen Ständigen Ausschuss? Wir stellen sie vor:

Xi Jinping (geboren 1953)

Bild: keystone

KP-Generalsekretär. Xi hat die Nachfolgeregeln neu geschrieben, nach der die Posten von Generalsekretär und Staatspräsident nur über zehn Jahre, zwei Amtsperioden, mit derselben Person besetzt werden sollen. Deng Xiaoping hatte das initiiert, um eine chaotische Einmannherrschaft wie unter Mao zu verhindern. Xi ist Marxist und ein technikversessener Kontrollfreak. Er meint, die Privatwirtschaft habe sich der Partei zu fügen, und lehnt liberale und demokratische Systeme als Vorsitzender einer leninistischen Partei ab.

Li Qiang (1959)

Bild: keystone

Treuer Xi-Freund, zuletzt KP-Chef in Shanghai, neu im Ständigen Ausschuss. Li war bereits von 2004 bis 2007 Xis Bürochef in dessen Zeit als Parteisekretär der Provinz Zhejiang. 2017 wurde er auf den Posten des Parteichefs der Finanzmetropole Shanghai gehievt, eines der wichtigsten Ämter Chinas. Jedoch hatte er im Frühjahr das Lockdown-Chaos im Zuge des Shanghaier Corona-Ausbruchs politisch zu verantworten. Erfahrungen in der Zentralregierung hat er auch noch keine gesammelt. Das bedeutet, dass Xi Jinping Loyalität über Kompetenz geht. Ausserdem wird Li wahrscheinlich Premierminister, das wichtigste Regierungsamt. Der Premier ist bislang immer als eine Art Nummer zwei des Landes gehandelt worden, nach dem Präsidenten und KP-Chef. Li Qiang gilt in Geschäftskreisen laut dem Wallstreet Journal als eher wirtschaftsliberal.

Cai Qi (1955)

Bild: keystone

Xi-Loyalist und neu im Ständigen Ausschuss. Zuletzt war Cai KP-Chef von Peking – ein zentraler Job in der Machthierarchie der Partei. Bekannt wurde Cai, weil er vor einem Jahrzehnt persönlich auf Social Media unterwegs war. In der Hauptstadt hat er dieses Auftreten dann beendet.

Ding Xuexiang (1962)

Bild: keystone

Xi-Vertrauter und dessen Bürochef. Ding ist neu im Ständigen Ausschuss. Er leitet das Allgemeine Büro des Zentralkomitees, das für Administratives wie Politbürotermine, interne Kommunikation oder die Ausarbeitung von Parteirichtlinien zuständig ist. Entsprechend war seine Kartiere davor geprägt von parteinahen Organisationsaufgaben. Chinas Spitzenkader haben alle auch regionale Posten in ihrer Parteikarriere innegehabt, Ding nicht. Bereits 2012 wurde er Xis Bürochef und begleitete ihn zu allen wichtigen Terminen.

Li Xi (1956)

Bild: keystone

Xi-Loyalist, zuletzt KP-Chef von Guangdong, neu im Ständigen Ausschuss. Li hat seine Parteikarriere in West- und Zentralchina begonnen. Seit 2017 ist er Parteichef der Provinz Guangdong. Wird laut dem Wallstreet Journal auch als zukünftiger Antikorruptionsbeauftragter gehandelt.

Jetzt auf

Zhao Leji (1957)

Bild: keystone

Antikorruptionsbeauftragter. Zhao ist Teil des politischen Kontrollapparats. Neben der Berufung in den Ständigen Ausschuss 2017 wurde er Leiter der unter Kadern gefürchteten Zentralen Disziplinarkommission, eine Art Paralleljustiz für Parteimitglieder. Der Job ist nicht ohne: Zuvor hatte ihn der Xi-Vertraute Wang Qishan inne, der für Xi die Antikorruptionskampagne angeführt hatte. Dabei nahm er es mit dem gefährlichen Sicherheitsapparat auf, räumte Parteigegner Xis aus dem Weg und beendete korrupte Praktiken. Inzwischen ist Wangs Umfeld selbst Gegenstand von Ermittlungen.

Wang Huning (1955)

Bild: keystone

Xis Chefideologe und seit 2017 im Ständigen Ausschuss. Wang liefert den theoretischen Unterbau für Xi Jinpings politische Maximen. Er war bereits Redenschreiber von Xis Vorgängern Hu Jintao und Jiang Zemin und gilt als Verfechter der neuen aggressiven Aussenpolitik Chinas.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.