Mehr als 500 Tote bei Bootsunglück im Mittelmeer – das Wichtigste in 6 Punkten

Vor Griechenland sinkt ein Schiff mit Hunderten Flüchtenden. Die Politik reagiert bestürzt, Hilfsorganisationen finden das scheinheilig. Antworten auf drängende Fragen

Nina Monecke, Christian Parth, Christian Vooren / Zeit Online

Am vergangenen Mittwochmorgen sank ein Schiff im Mittelmeer, südwestlich von Griechenland. Das 30 Meter lange, stählerne Fischerboot war stark überfüllt mit Geflüchteten, die nach Angaben von Geretteten von der libyschen Stadt Tobruk aus in See gestochen waren. Vermutlich ertranken bei dem Unglück mehrere Hundert Menschen. Was bisher darüber bekannt ist.

Wie kam es zu dem Schiffsunglück vor Griechenland?

Dazu gibt es verschiedene Angaben, vieles ist noch unklar. Frontex-Chef Hans Leijtens sagte der Süddeutschen Zeitung, seine Mitarbeiter hätten das Boot am Dienstag entdeckt und den Behörden gemeldet. Die italienischen Behörden sagen, sie hätten ebenfalls schon am Dienstag ihre griechischen Kollegen über ein überfülltes Flüchtlingsboot in deren Gewässern informiert. Die griechische Küstenwache und auch vorbeifahrende Frachter geben an, sie hätten der Besatzung des Boots per Funk wiederholt Hilfe angeboten. Der Kapitän habe das Angebot jedoch ausgeschlagen: Man wolle Italien erreichen.

Alarm Phone, eine Organisation, die Notrufe von Flüchtlingsschiffen entgegennimmt, sagt hingegen, dass die Menschen an Bord mehrfach verzweifelt um Hilfe gebeten hätten. Darüber habe man die zuständigen Behörden auch informiert. Die Passagiere hätten ausserdem davon berichtet, dass der Kapitän den Kutter mit einem Beiboot verlassen habe und sie von einem der Frachtschiffe mit Wasser versorgt worden seien.

Berichten zufolge soll es an Bord zu einer Massenpanik gekommen sein, nachdem die Maschinen ausgefallen waren. Das Boot soll daraufhin aus dem Gleichgewicht gekommen, gekentert und sofort gesunken sein. Überlebende berichten, dass viele an Bord nicht hätten schwimmen können und kaum jemand eine Rettungsweste getragen habe. Die Menschen, die sich unter Deck befunden hätten, hätten sich zudem nicht so schnell ins Freie retten können.

Inzwischen wurden Vorwürfe von Überlebenden laut, dass die griechische Küstenwache das Boot abgeschleppt habe. Dadurch sei es zu einer Gewichtsverlagerung gekommen, die das Boot zum Kentern gebracht habe. Die Küstenwache dementiert jedoch, dass sie versucht habe, das Boot abzuschleppen.

Karl Kopp, Sprecher von Pro Asyl, sagt im Gespräch mit ZEIT ONLINE: «Es waren Helikopter vor Ort und andere Schiffe. Niemand wollte eingreifen. Das war orchestrierte Sterbebegleitung.»

Was ist mit den Menschen passiert, die an Bord des Flüchtlingsboots waren?

Überlebende schätzen, dass sich an Bord des Schiffes bis zu 700 Menschen befunden haben. Gerettet werden konnten 104 Passagiere. Die Behörden gehen mittlerweile von mehr als 500 Toten aus, darunter viele Kinder. Bislang wurden 78 Tote von der Küstenwache geborgen. Der Unglücksort liegt rund 50 Seemeilen (gut 90 Kilometer) südwestlich der griechischen Halbinsel Peloponnes, genau über dem Calypsotief, das mit mehr als 5'000 Metern die tiefste Stelle des Mittelmeers ist. Eine Bergung des Wracks und weiterer Opfer gilt damit als nahezu ausgeschlossen. Die geborgenen Toten wurden bereits nach Athen gebracht, wo unter anderem mit DNA-Proben versucht werden soll, die Leichen zu identifizieren.

Die 104 Überlebenden wurden zunächst in Zelten im Hafen von Kalamata untergebracht und werden bis zu diesem Freitag in das Flüchtlingslager Malakasa nahe Athen gebracht. 26 von ihnen wurden den Behörden zufolge vor allem wegen Unterkühlung im Krankenhaus behandelt. Laut Küstenwache stammen die meisten Menschen aus Syrien, Afghanistan und Pakistan. Die griechische Küstenwache nahm ausserdem neun Überlebende fest, die als Schleuser agiert haben sollen. Den aus Ägypten stammenden Männern werde unter anderem Menschenhandel und fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichtet der staatliche Rundfunk ERT.

Die Überlebenden des Schiffsunglücks schlafen in einer Halle im griechischen Kalamata. Bild: keystone

Wie gefährlich ist die Fluchtroute übers Mittelmeer?

Das Sinken des Boots mit mehreren Hundert Toten sei eine der grössten Bootstragödien im Mittelmeer, sagte Gianluca Rocco, Leiter der griechischen Abteilung der Internationalen Organisation für Migration (IOM). Und gleichzeitig ist es nur der jüngste Fall, bei dem Geflüchtete im Mittelmeer ertranken. Erst Ende Februar sind mindestens 72 Menschen kurz vor der kalabrischen Küste gestorben. Nach Angaben von IOM starben 2023 bisher 1'154 Menschen bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, oder gelten als vermisst. 2022 waren es 2'406 Menschen. Obwohl der Weg über das Mittelmeer laut dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) die tödlichste Migrationsroute der Welt ist, ist sie die Hauptroute für Geflüchtete in die EU. Nach Angaben von Frontex hat sich in den vergangenen fünf Monaten die Anzahl der Menschen, die über das Mittelmeer flüchten, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Es ist der höchste Wert seit 2017. In den vergangenen Jahren hat Griechenland die Kontrolle seiner Gewässer verschärft. Schleuser wählen auch deshalb zunehmend gefährliche, lange Routen südlich an Griechenland vorbei direkt nach Italien.

Wegen der immer strengeren Überwachung und der vermehrten Pullbacks sei es zu einer Verschiebung der Fluchtrouten in die östlichen Landesteile Libyens gekommen, wo die Frontex-Präsenz angeblich noch nicht so gross sei, sagt Felix Weiss, Sprecher von Sea-Watch. «Wir beobachten dort eine deutliche Zunahme der Aktivitäten, vor allem in Bengasi und Tobruk.» Von dort hat auch das jetzt gekenterte Schiff abgelegt. Die Überfahrt nehme etwa fünf Tage in Anspruch, sei also deutlich länger und auch erheblich gefährlicher als die westlichen Routen, wo die Boote in der Regel nach anderthalb bis zwei Tagen die italienische Küste erreichten, sagt Weiss.

Wie ist die Lage der Seenotrettung im Mittelmeer?

Die NGO Sea-Watch beschreibt die Situation als katastrophal. Besonders die libysche und tunesische Küste stünden mittlerweile unter scharfer Beobachtung von Frontex, die das Gebiet vor allem mit Drohnen und Flugzeugen kontrolliere. Wird ein Schiff gesichtet, werden die Seenotrettungszentralen auf Malta und Italien verständigt, die dann die Behörden der nordafrikanischen Länder informieren. Die, so schildert es Felix Weiss von Sea-Watch, würden dann die Pullbacks einleiten und die Menschen zurück in die Starthäfen bringen. Die NGO würden von offizieller Seite schon lange nicht mehr informiert, sagt Weiss. «Die NGO müssen die Schiffe selbst sichten und informieren sich dann gegenseitig.» Die Zeit sei dann oft knapp. Man versuche schnell etwa mit nahe gelegenen Handelsschiffen Kontakt aufzunehmen und sie zu einer Rettung zu bewegen. Die Bereitschaft aber, sagt Weiss, habe deutlich abgenommen, da die Besatzungen Sanktionen fürchteten. Nach Angaben von Sea-Watch haben neun NGO Seenotrettungsschiffe im Mittelmeer, davon seien derzeit sechs oder sieben einsatzbereit.

Die NGO warten unterdessen offenbar auf angekündigte Hilfen in Millionenhöhe aus Deutschland, die laut einem Bericht des Spiegels jedoch vom Auswärtigen Amt blockiert werden.

Wie reagiert die Politik?

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen twitterte, sie sei «tief betrübt» über die vielen Toten. «Wir müssen weiter zusammenarbeiten, mit unseren Mitgliedsstaaten und Drittstaaten, um solche Tragödien zu vermeiden.» Ähnlich äusserte sich Bundeskanzler Olaf Scholz laut der Tagesschau: «Das ist bedrückend und ruft uns alle einmal mehr dazu auf, alles dafür zu tun, dass Menschen nicht diese gefährlichen Fluchtrouten wählen.» UN-Generalsekretär António Guterres schrieb: «Jeder Mensch, der sich auf die Suche nach einem besseren Leben macht, verdient Sicherheit und Würde.» Es sind Kondolenzbekundungen, die häufig nach vergleichbaren Katastrophen zu hören sind. Doch diesmal werden sie von besonders scharfer Kritik begleitet: Erst wenige Tage vor dem Untergang des Schiffes hat die Europäische Union sich auf einen Kompromiss zur Reform der Asylpolitik geeinigt. Kritikerinnen und Kritiker werfen der EU deshalb Scheinheiligkeit vor. «Dieses Unglück ist das Resultat von Europas Flüchtlingspolitik. Einer Politik der Abschottung und des Sterbenlassens», sagte Pro-Asyl-Sprecher Karl Kopp. «Diese Katastrophe wäre zu verhindern gewesen, hätte man sich an das Völkerrecht gehalten.»

Wie hängt das Bootsunglück mit der europäischen Migrationspolitik zusammen?

Der Untergang des Schiffes fällt mit der kürzlich beschlossenen Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems in eine politisch brisante Zeit. Nach Lesart etwa des Bundesinnenministeriums ging es dabei darum, «nach Jahren der Blockade» unterschiedlicher Mitgliedsstaaten wieder handlungsfähig zu werden. Die Reform soll es unter anderem ermöglichen, Asylverfahren für Menschen aus Herkunftsländern, die eine geringe Anerkennungsquote bei Asylanträgen haben, bereits an den Aussengrenzen der EU zu bearbeiten, also etwa in Tunesien – vor einer möglichen gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer. Es ist davon auszugehen, dass die grosse Mehrheit dieser Anträge dann abgelehnt werden wird. Im Gegenzug verpflichten sich alle Mitgliedsländer zur Aufnahme von Flüchtlingen oder zu Geldzahlungen.

Die EU gibt an, mit ihrem Kompromiss die sogenannte irreguläre Migration bekämpfen zu wollen. Kritiker entgegnen jedoch, sie dadurch nur noch gefährlicher zu machen. Das Argument: Wenn die Einreise in die EU auf offiziellem Weg weiter erschwert wird, weichen Menschen zum Beispiel auf Schlepper aus und nehmen die lebensgefährliche Fahrt übers Mittelmeer auf sich. Den Staaten an der EU-Aussengrenze, darunter Griechenland und Italien, wird vorgeworfen, gegen diese Schlepperei auch mit illegalen Pushbacks vorzugehen, bei denen sie die Boote aufs Meer zurückdrängen.

