Justiz, wie sie Trump gefällt – die 5 wichtigsten Fragen zum Fall Roger Stone

Donald Trumps Ex-Berater Roger Stone soll verurteilt werden. Zwischen sieben und neun Jahre Gefängnis empfehlen die Staatsanwälte. Der US-Präsident ist sauer und wettert auf Twitter gegen den Entscheid – und plötzlich mischt sich das Justizministerium ein. Wer ist eigentlich Roger Stone und ist das Vorgehen der Justizministeriums normal? Hier sind die 5 wichtigsten Fragen zu aktuellen Fall:

Wer ist Roger Stone?

Bild: AP/AP

Schäbige Tricks, grosse Klappe und keine Skrupel – das ist Roger Stones Metier. Über seine Lobbyfirma sagte der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump einmal: «(Wir) hatten die meisten Diktatoren, die weltweit aufzutreiben waren.» Ihm falle nichts ein, was an seinen Aktivitäten illegal oder unmoralisch gewesen wäre: «Ich bin stolz auf meine Arbeit, weil ich viel Geld verdient habe.» Seine Rolle in der Russland-Affäre brachte ihn am Ende dann doch noch vor Gericht. Als im Wahlkampf 2016 die von russischen Hackern erbeuteten E-Mails der Demokraten veröffentlicht wurden, hatte Stone sich für Trump als Verbindungsmann zur Enthüllungsplattform WikiLeaks versucht.

Was ist genau passiert?

Schuldig gesprochen wurde Stone im November unter anderem wegen Falschaussagen vor dem Kongress und der Beeinflussung anderer Zeugen. Mindestens sieben und bis zu neun Jahre soll er dafür ins Gefängnis, forderten die Staatsanwälte ursprünglich diese Woche. Der Präsident wurde wütend über diese «schreckliche und sehr unfaire Situation» für seinen Freund, sprach von einer «Verfehlung der Justiz». Damit fing alles an.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Innerhalb von zwei Stunden Twitterte Trump sechs Mal zu dieser Angelegenheit. Ein Tweet richtete sich gegen die US-Bezirksrichterin Amy Berman Jackson, die den Fall Roger Stone leitet.

Im Laufe von etwa zwei Stunden gab Trump sechs Schlagzeilen über den Umgang mit der Verurteilung von Stone heraus, darunter eine, die sich gegen die US-Bezirksrichterin Amy Berman Jackson richtete, die den Fall leitet.

Is this the Judge that put Paul Manafort in SOLITARY CONFINEMENT, something that not even mobster Al Capone had to endure? How did she treat Crooked Hillary Clinton? Just asking! https://t.co/Fe7XkepJNN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

Ihr wirft Trump Voreingenommenheit vor: Schliesslich war sie es, die seinen ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort in Einzelhaft steckte und zuvor Hillary Clinton in einem Rechtsfall freigesprochen hatte. Damals ging es um den Vorwurf, dass Clintons Nutzung ihres privaten E-Mail-Servers den Tod zweier Amerikaner auf dem US-Diplomatengelände in Benghazi verursacht habe.

Clinton selbst äusserte sich auch zum Angriff von Trump. Sie schrieb: «Ist dir klar, dass die Einschüchterung von Richtern dem Verhalten von Faschisten in gescheiterten Staaten gleichkommt? Ich frage ja nur!»

Do you realize intimidating judges is the behavior of failed-state fascists? Just asking! https://t.co/kcEzirsGUF — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 12, 2020

Roger Stone selbst hatte im vergangenen Jahr bereits via Instagram auf den Freispruch von Clinton hingewiesen und damit die Unabhängigkeit von Jackson in Frage gestellt. Jackson selbst verpasste ihm daraufhin einen Maulkorb – er durfte sich nicht mehr zum laufenden verfahren äussern.

Und wie ging es weiter?

Inzwischen sind im aktuellen Fall alle vier Staatsanwälte zurückgetreten, die an dem Fall gearbeitet hatten. Und dazu haben sie jeden Grund. Denn es blieb nicht bei Trumps getwitterten Solidaritätsbekundungen, die schon für sich genommen ein neuerlicher Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz waren, zumal er ja auch die Richterin Amy Berman Jackson direkt angriff. Daran sind die Amerikaner ja längst gewöhnt. Schwerer wiegt, was dann folgte. Das Justizministerium griff in das Verfahren ein und reduzierte die Strafmassempfehlung – und nein: Normal ist ein solcher Schritt nicht.

Der Präsident selbst hat allerdings offenbar kein Problem damit, wenn diese Chronologie sehr fragwürdig wirkt. Trump behauptete, er habe sich nicht eingemischt, bestand jedoch darauf: «Ich könnte das tun, wenn ich wollte.» Dazu habe er absolut das Recht.

Asked about Roger Stone, Trump says he has an “absolute right” to tell the Justice Department what to do pic.twitter.com/AZRv9Aff7P — Aaron Rupar (@atrupar) February 11, 2020

Das eigentliche Problem aber ist, dass Trump sich gar nicht persönlich einmischen muss. Die Episode um Roger Stone ist nur ein weiterer Beleg dafür, wie sehr die Unabhängigkeit des Justizministeriums mit William Barr an der Spitze bereits gelitten hat. Der Präsident macht kein Geheimnis daraus, wie er sich dessen Funktion vorstellt: als Schutz für sich selbst und als Instrument gegen seine Gegner. In Diktaturen, wie sie Roger Stone zu seinen Kunden zählte, funktioniert das so: Wer Teil des Systems sein will, hört auf den Mann an der Spitze – ob er nun einen Befehl erteilt oder einfach seine Meinung ausspricht. Ein bisschen davon will auch Trump.

Was genau hat Justizminister Barr damit zu tun?

Und Barr liefert. Sein Umgang mit den Ergebnissen der Mueller-Ermittlungen im vorigen Jahr hatte bereits schwere Zweifel an seinem Amtsverständnis aufkommen lassen: Vorab versuchte er, mit einer verzerrten Darstellung die Grundlage dafür zu schaffen, dass sie als vollständige Entlastung des Präsidenten interpretiert würden. Längst liess er untersuchen, wie die Ermittlungen zu Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampagne und Russland zustande kamen, um sie trotz rechtmässiger Grundlagen weiter zu diskreditieren.

Zuletzt hatte Barr erklärt, sein Ministerium prüfe Informationen, die Rudy Giuliani gesammelt habe: Den herbeifantasierten Schmutz, mit dem Trumps persönlicher Anwalt in der Ukraine-Affäre den demokratischen Kandidaten Joe Biden und dessen Sohn bewerfen wollte, erhebt der Justizminister so zum legitimen Verdacht. US-Medien berichten zudem, dass Barr sich mit Personalentscheidungen schon häufiger in Fälle eingeschaltet hat, die Trumps persönliche Interessen berühren. Und nicht zum ersten Mal wurde eine Strafempfehlung nachträglich abgemildert.

Wie reagiert Trump?

Selbst ohne diesen Kontext wäre der Vorgang um Roger Stone bereits ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit des Justizministeriums gewesen. Es reicht der Anschein, dass politischer Einfluss auf die Justiz ausgeübt wurde – schon das wäre in anderen Zeiten ein Skandal gewesen.

Congratulations to Attorney General Bill Barr for taking charge of a case that was totally out of control and perhaps should not have even been brought. Evidence now clearly shows that the Mueller Scam was improperly brought & tainted. Even Bob Mueller lied to Congress! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 12, 2020

In diesen Tagen aber kann Trump einen Tag später twittern: «Gratulation an Justizminister Bill Barr dafür, dass er einen Fall in die Hand genommen hat, der total ausser Kontrolle war» – und muss nichts fürchten. Mit dem Impeachment-Freispruch für den Präsidenten, der sich mehr denn je unangreifbar wähnt, sind die Sorgen um den Rechtsstaat in den USA nicht weniger geworden. Die Urteile sprechen allerdings immer noch die Richter, in Stones Fall am 20. Februar. Ach ja: Trump postete auch einen Aufruf zur Begnadigung seines Freundes – und der einzige, der Begnadigungen aussprechen kann ist er selbst.

