Ein Feindbild, von Anfang an

Mit Nancy Pelosis Rücktritt endet eine Ära. Den US-Demokraten wird die geschickte und zähe Verhandlerin fehlen, die Republikaner triumphieren bereits.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Seit 1920 dürfen Frauen in den USA bundesweit wählen. Aber es dauerte noch mal fast neun Jahrzehnte, bis eine von ihnen an die Spitze des Kongresses rückte. 2007 erklang erstmals die Anrede «Madam Speaker»: Nancy Pelosi wurde als erste Frau Sprecherin des Repräsentantenhauses. Eine Funktion, die sie bis 2011 und dann wieder ab 2019 innehatte.

Nancy Pelosi tritt ab. Bild: www.imago-images.de

Ab Januar werden die Demokraten im Repräsentantenhaus nicht mehr die Mehrheit haben, der Posten des Sprechers geht zurück an die Republikaner. Pelosi hätte sich dann als minority leader zur Wahl stellen können, die Fraktion der Demokratischen Partei also weiterhin anführen, was sie zwischenzeitlich jahrelang getan hatte, als die Demokraten ebenfalls in der Minderheit gewesen waren.

Aber sie will nur noch einfache Abgeordnete sein. «Es ist Zeit für eine neue Generation», sagte sie, als sie ihre Entscheidung am Donnerstagmittag in Washington verkündete. Es sei die grösste Ehre von allen, den Menschen aus ihrem Wahlkreis in San Francisco zu dienen, und das wolle sie weiterhin tun.

Nach 16 Jahren ist das nicht nur der Rücktritt der prominentesten Demokratin jenseits des Weissen Hauses. Es ist auch das Ende einer Ära, die vier Präsidenten umfasste und zwei Amtsenthebungsverfahren, die die Demokraten unter Pelosis Leitung gegen Donald Trump eröffneten (der sie dafür kürzlich als «Tier» beschimpfte).

Dass dieses Ende nun erreicht ist, dürfte nicht unbedingt daran liegen, dass Pelosi bereits 82 Jahre alt ist und nun einfach genug hat. Erschöpfung oder Überdruss hat sie in den rund 40 Jahren ihrer politischen Karriere selten gezeigt.

Hass und Hetze

Und auch nicht nur daran, dass der Druck auf sie stieg, nachdem die Demokraten nun das Repräsentantenhaus verloren hatten. Das politische Klima des heutigen Amerika ist ein anderes als damals, als sie als erste Sprecherin die «marmorne Decke» des Kongresses durchbrach, wie sie selbst es formulierte. Feindselig ist es geworden, aggressiv und auch gewalttätig.

Vermutlich weiss das niemand besser als Pelosi. Sie hat den Hass und die Hetze der US-Rechten stärker abbekommen als sonst irgendeine prominente Politikerin. Beim gewaltsamen Sturm auf das Kapitol war es vor allem ihr Büro, das der Mob gezielt ansteuerte und verwüstete.

Und dass dieser Hass anhielt, zeigte sich, als vor knapp drei Wochen Pelosis Mann Paul zu Hause in San Francisco von einem rechten Verschwörungsfanatiker auf der Suche nach «Nancy» überfallen wurde, der ihm mit einem Hammer auf den Kopf schlug und ihn schwerst verletzte.

Für die Republikaner war Pelosi von Anfang an ein Feindbild, auch deshalb, weil sie ausgerechnet San Francisco im Kongress vertrat, die einstige Hippiemetropole im liberalen Kalifornien. Dabei stammt Pelosi, die man selten ohne Kostüm, Perlen und Zehn-Zentimeter-Absätze sieht, aus Baltimore, ist Tochter italienischer Einwanderer und wuchs schon als Demokratin auf: Ihr Vater wie später auch ihr Bruder waren Bürgermeister der Millionenstadt. Schon als Kind half sie im Wahlkampf, und in Sachen Härte und Pragmatismus dürfte sie das geprägt haben.

Pelosi gilt als zähe und geschickte Verhandlerin. Aber ihre grösste Herausforderung kam mit jemandem, bei dem diese Fähigkeit nichts nützte – und sie stattdessen das Trollen für sich entdeckte. Auf den gefeierten Bildern, die von ihrer Amtszeit bleiben, ist oft noch eine andere Person zu sehen: Donald Trump. Sie zeigen Pelosi, wie sie mit vor Spott gekräuselten Lippen applaudiert, nachdem Trump eine Rede zur Lage der Nation gehalten hat.

Deutliches Zeichen: Pelosi zerreisst 2020 ihre Kopie von Donald Trumps Rede zur Lage der Nation. Bild: keystone

Pelosi, wie sie beim selben Anlass ein Jahr später mit stählernem Lächeln eine Kopie von Trumps Redemanuskript zerreisst. Pelosi, wie sie vor dem damaligen Präsidenten und seinem um ihn herum sitzenden Kabinett steht und mit dem Finger auf ihn zeigt, Trump blickt drein wie ein gescholtenes Kind.

Und dann gibt es da noch die Szenen, in denen Trump selbst nicht zugegen war und zu denen es ohne ihn doch nie gekommen wäre: Pelosi am 6. Januar 2021 an einem geheimen Ort, wie sie bei einem Krisengespräch mit dem damaligen Vizepräsidenten Mike Pence mit der einen Hand das Telefon hält und mit der anderen ein Stück Beef Jerky, dessen Verpackung sie mit den Zähnen aufreisst.

Badass sei sie, abgebrüht, das wird Nancy Pelosi oft nachgesagt. Die Videos von jenem Tag, die ihre Tochter gedreht hat, eine Dokumentarfilmerin, und die in den Sitzungen des Untersuchungsausschusses zum 6. Januar gezeigt wurden, zeugen davon.

Pelosi im Jahr 1987. Bild: keystone

Auch Kritik hat es an Pelosi oft gegeben, viel davon aus den Reihen der eigenen Partei. Nicht nur inhaltlicher Art: Es gab nicht wenige Fremdschäm-Momente mit ihr. Wegen ihrer Vorliebe zum Pathos etwa und dem Hang, bei wichtigen politischen Anlässen Gedichte vorzutragen, wie nach der Abschaffung des Rechts auf Schwangerschaftsabbrüche. Für jüngere, progressive Demokratinnen steht sie, ähnlich wie Biden, für eine Generation, die ihre Verdienste haben mag, aber unter der das Land auch erst an den Punkt kam, an dem es Trump wählte. Eine Generation, die nicht loslassen will.

Einer fehlte

Letzteren Vorwurf hat Pelosi jetzt ausgeräumt. Was auch immer sie am Ende persönlich bewogen hat, es sendet ein Signal: Bei den Demokraten im Kongress brechen neue Zeiten an. Vieles werden sie neu justieren müssen für die nächste Wahl in zwei Jahren, wollen sie das Momentum halten, das ihre Verluste auch im Repräsentantenhaus geringer hielt als befürchtet. Und dazu gehört auch ihr Führungspersonal bis hin zum Präsidenten selbst.

Hakeem Jeffries dürfte auf Nancy Pelosi folgen. Bild: keystone

Pelosis Nachfolger als minority leader soll der New Yorker Abgeordnete Hakeem Jeffries werden, er würde der erste Schwarze Fraktionschef im Kongress. Seine Amtszeit dürfte denkbar unangenehm werden: Die Republikaner planen bereits, gegen Joe Biden und sein Umfeld alle möglichen Ermittlungsverfahren im Justizausschuss einzuleiten. Nachdem der Senat in der Hand der Demokraten bleibt, werden sie im Repräsentantenhaus umso brutaler alles abblocken, was die Biden-Regierung in ihren verbleibenden zwei Jahren noch erreichen will.

Einer fehlte bei Pelosis Abschiedsrede: Kevin McCarthy, der ihr als nächster Sprecher des Repräsentantenhauses nachfolgen will. 2019 hatte er ihr den zeremoniellen Hammer noch mit freundlichem Lächeln überreicht, zwei Jahre später trat er dann schon vor Republikanern in Tennessee mit der Aussage auf, er müsse widerstehen, ihr damit nicht eins überzuziehen, wenn sie ihn ihm zurückgeben müsse.

«Wir haben Nancy Pelosi gefeuert», tönte er am Mittwoch auf Twitter, nachdem die Mehrheit seiner Partei im Repräsentantenhaus bekannt geworden war. Nicht die Demokraten, sondern Pelosi höchstpersönlich: Das zeigte noch einmal, wie besessen die Republikaner von dieser Frau nach wie vor sind.

Sie selbst liess das gern ins Leere laufen. In ihrer Abschiedsrede am Donnerstag sprach Pelosi von «drei Präsidenten», mit denen sie die Freude der Zusammenarbeit gehabt habe. Weder von Trump war explizit die Rede noch von den Republikanern. Und doch erwähnte sie sie mehrfach, als sie etwa sagte: «Die Demokratie muss auf ewig verteidigt werden gegen Kräfte, die ihr schaden wollen.» Dieses Ziel gibt sie nun weiter.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.