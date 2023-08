Lula landet in Südafrika am 21. August 2021. Bild: keystone

Putins Freunde besprechen in Südafrika die neue Weltordnung

In Südafrika kommen die Brics-Staaten zusammen. Sie wollen auf dem Gipfel die Bedeutung des Globalen Südens ausbauen. Doch Wladimir Putins Krieg macht alles kompliziert.

Rieke Havertz / Zeit Online

Es ist ein Paradox. Der eine Präsident, der nicht nach Südafrika reist, dominiert schon im Vorfeld das Treffen der fünf Staaten, die in Johannesburg eigentlich über wirtschaftliche Kooperationen und aus ihrer Sicht neue globale Weltordnungen sprechen wollen. Das ist insbesondere für Gastgeber Südafrika ärgerlich. Gipfelgastgeber erhalten mit der Last, Länder und Delegationen organisieren zu müssen, gleichsam auch das Privileg, die Agenda zu setzen. Gleichzeitig verschafft dieser eine abwesende Präsident dem an diesem Dienstag beginnenden 15. Brics-Gipfel so viel Aufmerksamkeit wie wohl noch nie, seit sich Brasilien, Russland, Indien und China und Südafrika als Gegengewicht der westlich zentrierten Gruppe der G7 zusammengefunden haben.

Wladimir Putin wird an dem dreitägigen Treffen nur virtuell teilnehmen, er schickt seinen Aussenminister Sergej Lawrow, um einer Verhaftung zu entgehen. Im März hatte der Internationale Strafgerichtshofs (ICC) einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, wegen mutmasslicher Kriegsverbrechen. 123 Staaten haben das Statut des Gerichts anerkannt oder ratifiziert, Südafrika ist darunter. Und damit begann der politische Hickhack im Vorfeld des Gipfels. Aus dem ICC kurzfristig aussteigen, um Putin nicht verhaften zu müssen? Putin Handschellen anlegen, sollte der russische Präsident reisewillig sein? Letzteres ist für Südafrika, das sich gern in einer neutralen Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg sehen würde, noch undenkbarer gewesen als dem Gericht den Rücken zu kehren. Denn wirklich neutral ist Südafrika im Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht.

Um es nicht noch komplizierter zu machen, kam schliesslich Ende Juli aus dem Amt von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa die Mitteilung, man habe «im gegenseitigen Einvernehmen» entschieden, dass Putin lediglich virtuell am Gipfel teilnehmen werde. Als gesichtswahrend für alle Beteiligten wird die Lösung dieser diplomatischen Krise gern beschrieben, beendet ist sie jedoch noch lange nicht.

Brics-Treffen 2019. Bild: keystone

Die Ukraine ist offiziell kein Thema

Denn die fünf Staaten werden sich in den kommenden drei Tagen nicht nur mit ihrer Agenda auseinandersetzen müssen, sondern auch mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Anders als beim Treffen der G7 im Mai im japanischen Hiroshima, wo der Krieg eines der Hauptthemen war und Solidarität wie Hilfen ausführlich in der Abschlusserklärung der führenden westlichen Industrienationen Platz fand, ist die Ukraine in Südafrika offiziell kein Thema. Das Programm unter dem Titel «Brics und Afrika: Partnerschaft für gegenseitig beschleunigtes Wachstum, nachhaltige Entwicklung und integrativen Multilateralismus» sieht vor allem Treffen zu wirtschaftlichen Fragen vor. Verschiedene Wirtschaftsdelegationen sollen zusammen kommen, Dilma Rousseff, Chefin der von den Brics 2014 gegründeten New Development Bank, wird berichten, und die immer mal wieder präsentierte Idee einer Gegenwährung zum Dollar soll weiter diskutiert werden.

Das Treffen von Südafrikas Präsident Ramaphosa, Brasiliens Präsident Lula da Silva, Chinas Machthaber Xi Jinping, Indiens Premier Narendra Modi und dem aus Russland zugeschalteten Putin hat kein festes Thema. Die Abschlusserklärung, so heisst es aus Südafrika, soll regionale wie globale finanzielle, wirtschaftliche und politische Themen enthalten. Das lässt viel Spielraum. Den werden die Brics-Länder brauchen, denn eine einheitliche politische Sprachregelung scheint die grösste Herausforderung zu werden.

Aus einer Mitteilung im Vorfeld des Treffens lässt sich durchaus eine gemeinsame Grundhaltung der Putin-Freunde ablesen. Dort ist von «Amerikas Handelskrieg mit China» die Rede und «einseitigen Sanktionen gegen Russland». Das Ziel der fünf Länder, die mit ihrer Gemeinschaft gern die Dominanz der G7 brechen würden: «Brics sollte der Katalysator für ein nachhaltiges und für alle Seiten vorteilhaftes Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung sein, die den Bedürfnissen und Anforderungen der ganzen Welt entspricht und nicht nur denen einiger weniger Privilegierter.» Die Weltordnung, die vor allem die USA geprägt haben und weiter prägen wollen, lehnen die Brics ab.

Der Globale Süden will gestalten

Etwa 42 Prozent der Weltbevölkerung leben in den Brics-Ländern, in den Ländern der G7 (Deutschland, USA, Kanada, Grossbritannien, Frankreich, Italien, Japan) sind es lediglich knapp zehn Prozent. Die G7 erwirtschaften noch 31 Prozent des globalen BIP, die Brics nach eigenen Angaben derzeit 24 Prozent. Bis 2050 schätzen Experten, werden die fünf Länder 50 Prozent der globalen Wirtschaft ausmachen.

Der Globale Süden, in dem auch Deutschland mehr wirtschaftlichen (mehr Unabhängigkeit von China) und ideologischen (Demokratien stärken) Einfluss sichern möchte, will sich die Zukunft nicht gestalten lassen, sondern selber gestalten. Ähnlich wie die G7, die Länder wie Brasilien, Indien und andere als Gäste zu ihren Treffen lädt, um die Bedeutung des Globalen Südens zu betonen, kommen auch in Johannesburg noch diverse Gäste zum Gipfel. Ob sich die Brics erweitern könnte um Staaten wie Saudi-Arabien, Argentinien, Nigeria und andere wird Thema sein. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wäre gern nach Südafrika geflogen, es wäre ein schöner PR-Coup für ihn geworden. Doch Südafrika lud ihn nicht ein.

Nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine zeigt sich jedoch auf unterschiedlichen Ebenen, wie wenig kompatibel viele Ideen und Vorstellungen nicht nur zwischen den noch dominierenden und den aufstrebenden Ländern sind, sondern auch innerhalb der Gruppe der Brics. Putins Krieg in der Ukraine legt das schonungslos offen. Keins der Länder hat Russland isoliert, doch im Detail verfolgen die Putin-Freunde sehr unterschiedliche Interessen.

China braucht Russland als Gegengewicht zu den USA, hat aber längst die dominierende Rolle in dem Verhältnis eingenommen. China hatte im Februar einen 12-Punkte-Friedensplan vorgelegt, der in vielen Bereichen recht unverhohlen Russlands Position einnimmt. Eine gemeinsame Linie mit den USA ist ausgeschlossen.

Für die anderen Brics-Länder sind Verbündete und Gegner nicht ganz so klar gegenüberzustellen. Indien hat enge Rüstungskooperationen mit Russland und kauft Putin ausserdem gerade günstig Rohöl ab, das in Europa durch Sanktionen belegt ist. Doch Indien pflegt auch Kontakte zu den USA, Biden empfing Modi im Juni gar mit einem Staatsbankett und mit ein paar Rüstungs- und Handelsvereinbarungen. Beim G7-Gipfel in Hiroshima hatte Modi ausserdem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj das erste Mal zum Zwiegespräch getroffen.

Lula enttäuscht den Westen

Ein derartiges bilaterales Treffen hatte Brasiliens Präsident Lula ausgeschlagen. Er werde sich nicht unter Druck setzen lassen, war aus der brasilianischen Delegation zu vernehmen. Die westliche Erleichterung über Lulas Sieg gegen den Rechtspopulisten Jair Bolsonaro Ende vergangenen Jahres trübt Lula, der sich nicht festlegen lässt. Brasilien hat enge Wirtschaftsbeziehungen zu China. Die Hegemonie der USA sieht Lula kritisch, darin liegt aus seiner Sicht eine Mitverantwortung für den Krieg in der Ukraine. Lula spricht sich gegen Waffenlieferungen an das Land aus, aber Brasilien stimmte im Februar bei den Vereinten Nationen für die Resolution, die den sofortigen Rückzug Russlands fordert.

Lulas Idee eines «Friedensclubs» bewegte genauso wenig wie Chinas oder Südafrikas Initiativen. Präsident Ramaphosa war gemeinsam mit anderen afrikanischen Staatschefs im Juni in die Ukraine und nach Russland gereist, um für eine diplomatische Lösung des Krieges zu werben. In den Abstimmungen in der Generalversammlung der UN hatte sich Südafrika anders als Brasilien enthalten. Bei seiner Reise nach Russland wiederum hat er Putin zur Einhaltung der UN-Charta aufgefordert und auch die aus der Ukraine entführten Kinder angesprochen.

Doch die Bindung der Regierungspartei ANC, die zur Zeit des Widerstandskampfes gegen die Apartheid enge Beziehungen zur damaligen Sowjetunion pflegte, ist eng. Im Februar gab es vor der südafrikanischen Küste ein gemeinsames Militärmanöver mit Russland und der wochenlange Versuch, Putin doch über Schlupflöcher vorbei am internationalen Haftbefehl persönlich nach Johannesburg zu holen, spricht für sich. Gleichzeitig sind die Handelsbeziehungen zu den USA, der EU und China gleichsam wichtig für den wirtschaftlich schwächsten Brics-Staat.

Die Brics-Gruppe steht bei diesem Gipfel vor einer doppelten Herausforderung: die unterschiedlichen Interessen der Staaten unter dem Brics-Dach möglichst gut zu vereinen – und ihren Platz in einer durch den Krieg in der Ukraine herausgeforderten globalen Weltordnung neu zu definieren.

