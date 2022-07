Eine emotionale Sitzung im Untersuchungs-Ausschuss: Ein Schocker in 8 Akten

Mit einer emotionalen Sitzung geht der Untersuchungsausschuss zum 6. Januar in die Sommerpause. Die Bilanz über Trumps Handeln ist erschütternd – wie auch der Ausblick.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Wollte man anhand der Stimmung im Raum belastbare Schlüsse ziehen, wie es um die Aufarbeitung der Trump-Präsidentschaft steht, man käme nicht weit. Als an diesem Donnerstagabend der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol zu seiner vorerst letzten öffentlichen Anhörung zusammenkommt, gibt es mehrfach lautes Gelächter im Sitzungssaal, so absurd sind die Szenen teilweise, die sich an jenem Tag rund um Donald Trump abspielten.

Sie erzählen viel darüber, wie der damalige Präsident und sein Umfeld tickten. Aber zum Lachen sind sie eigentlich überhaupt nicht.

Dass etwa der republikanische Senator und Trump-Unterstützer Josh Hawley von Überwachungskameras gefilmt wurde, wie er in offenkundiger Panik die Treppen im Kapitol in Richtung Sicherheit hinunterrannte, nachdem er Stunden zuvor ermutigend die Faust in Richtung des Mobs reckte – das hat natürlich eine gewisse Situationskomik.

Es ist fast eine zu perfekte Parabel: Hawley flieht vor den Geistern, die er selbst geholfen hatte zu rufen. Das Schicksal teilt er mit seinem Senatskollegen Tommy Tuberville, den Trump an jenem Nachmittag anrief, um ihn zu überreden, die Zertifizierung des Wahlergebnisses aufzuhalten – bis Tuberville das Telefonat abbrechen musste, um vor den Trump-Anhängern zu fliehen, die gerade das Gebäude stürmten.

Beide Senatoren aber konnten nicht vollkommen überrascht davon sein, was sich an diesem 6. Januar 2021 rund um das Kongressgebäude abspielte. Beide hatten sie Trumps Lüge von der vermeintlich «gestohlenen» Wahl kräftig unterstützt. Auch durch Menschen wie sie wurde daraus jene Verschwörung, die am Kapitol schliesslich in Gewalt mündete.

Ähnliches gilt für die Mitarbeitenden im Weissen Haus, von denen sich viele im Nachhinein schockiert zeigen. Was hatten sie erwartet nach den Tweets, die ihr Präsident zuvor abgesetzt hatte – unter anderem in Richtung der rechtsextremen «Proud Boys» –, nach den Wochen, in denen sich die Stimmung im Trump-Lager immer weiter hochschaukelte?

In der komfortablen Sicherheit des Weissen Hauses

Im Grunde alle ausser Trump selbst sollen dennoch im Verlauf dieses Tages zu der Überzeugung gekommen sein, dass der Sturm auf das Kapitol aufhören müsse. Aber nicht alle taten das aus der – reichlich spät gereiften, aber immerhin – Erkenntnis heraus, dass da ein Präsident nicht nur seinen Amtseid in den Staub trat, sondern auch Tote in Kauf nahm, um ein paar Stunden für weiteren Druck auf seinen Vize Mike Pence und die Republikaner im Kongress zu gewinnen.

«Die ziehen sein gesamtes Vermächtnis in den Dreck», beschwerte sich etwa Trumps Sohn Donald Jr. per SMS über den gewalttätigen Mob. Dass Trump selbst einen Tweet absetzte, in dem er Pence Verrat vorwarf und damit die Hinrichtungsfantasien seiner Anhänger noch befeuerte, sei «überhaupt nicht hilfreich» gewesen, sagt sein damaliger Mitarbeiter Nicholas Luna. Diese Botschaft habe man nicht senden wollen.

Solche Gedanken machte man sich also in der komfortablen Sicherheit des Weissen Hauses. Derweil, so belegt es die anonymisierte Aussage eines hochrangigen Mitarbeiters aus dem Bereich Nationale Sicherheit, kamen von Pences Personenschützern drüben im Kapitol «verstörende» Funksprüche. Manche hätten schon ihre Familien angerufen, um sich zu verabschieden, so bedrohlich war die Lage. Während sie den Vizepräsidenten in Sicherheit brachten, drangen immer mehr Trump-Anhänger ins Kapitol ein.

Und Trump selbst? Der sass stundenlang im präsidentiellen Esszimmer und sah fern – natürlich Fox News (wo die Anhörung am Donnerstagabend wenig überraschend nicht übertragen wurde). Zwischendurch machte er vereinzelte Anrufe, etwa an seinen Vertrauten Rudy Giuliani oder Senatoren wie Tuberville. Genaueres weiss man nicht, weil die Telefonaufzeichnungen von diesem Tag lückenhaft sind. Was man aber weiss, weil auch mehrere Mitarbeiter es gegenüber dem Komitee so ausgesagt haben: Trump machte keinerlei Anstalten, die Situation zu beenden. Weder rief er die Nationalgarde noch gab er irgendwelche Anweisungen.

Wäre das Ganze ein ausser Kontrolle geratener Protest gewesen, wie das Trump-Lager es damals wie heute darstellt –, hätte man dann nicht anders reagiert? Aber der Sturm des Kapitols war eben kein Kontrollverlust, keine ungeplante Eskalation. Es sollte genauso sein, das haben die bisherigen Anhörungen des Ausschusses hinreichend belegt. Trump duldete die Gewaltbereitschaft nicht nur, er stachelte sie auch noch an.

Was das in der Konsequenz für viele Menschen bedeutete, ging neben all den spektakulären Enthüllungen der vergangenen Wochen – Trump warf vor Wut sein Essen an die Wand! Trump griff dem Secret Service ins Lenkrad! – leicht unter, auch wenn das Komitee sich bemühte, das nicht geschehen zu lassen. Was diese jüngste Anhörung noch emotionaler macht als die bisherigen, spielt sich abseits des Livestreams ab. Der Saal ist voller als sonst, im Publikum sitzen Angehörige der verletzten und verstorbenen Polizisten, die sich teils fest an den Händen halten, aber auch Kongressabgeordnete, die an jenem 6. Januar im Kapitol eingekesselt waren.

Pramila Jayapal etwa, Demokratin aus dem Bundesstaat Washington. Sie wischt sich Tränen aus den Augen, als sie sich selbst auf der riesigen Leinwand hinter den Ausschussmitgliedern dabei zusieht, wie sie am 6. Januar auf der Tribüne im Sitzungssaal kauert, die Todesangst steht ihr trotz der zitternden Kameraführung ins Gesicht geschrieben. Unmittelbar darauf wechselt die Darstellung zu Szenen von der anderen Seite, wo der Mob sich in Gewaltfantasien ergeht. Trump habe zwar gesagt, man solle die Capitol Police in Ruhe lassen, sagt einer, dessen Gesicht man nicht sehen kann. «Aber davon, dass wir den Abgeordneten nichts tun sollen, war nicht die Rede!» Dann lacht er. Es klingt wie die Tonspur eines schlechten Horrorfilms.

«Remember this day forever!»

Tatsächlich ist dieses Format davon gar nicht so weit entfernt, eine Art Schocker in acht Akten zu sein. Denn genau das will das Komitee ja erreichen: erschrecken, aufwühlen, empören. Bei allen, die zuschauen, dürfte das auch funktionieren. Die chronologische Darstellung der Ereignisse jenes Tages tut dazu ihren Beitrag. Im Saal wird ungläubig geschnaubt, als nachgezeichnet wird, wie der Präsident gegen 18 Uhr seinen letzten Tweet absetzte («Remember this day forever!») und dann in der Residenz verschwand.

Alle seien «emotional total erschöpft» gewesen, sagt dazu sein damaliger Rechtsberater Eric Herschmann. Während man im Weissen Haus den Abend ausklingen liess, versuchte die Polizei oben am Kapitol verzweifelt, die Lage in den Griff zu bekommen. Was sie dafür in Kauf nahm, geht weit über totale Erschöpfung hinaus. Hunderte Beamtinnen und Beamte wurden verletzt, mehrere nahmen sich danach das Leben.

Ungerührt von alldem betrieben Trump und seine noch verbliebenen Mitstreiter ihre Verschwörung weiter. Giuliani rief an jenem Abend, kurz bevor die Sitzung wieder aufgenommen wurde, noch bei Tuberville an und versuchte erneut, ihn zu einer Sabotage zu überreden. Die Gewalt, der der Senator und seine Amtskolleginnen nur Stunden zuvor knapp entgangen waren, erwähnte er mit keinem Wort. Und auch Trump – das zeigt eine Art Outtake-Zusammenschnitt – wollte am nächsten Tag noch immer nicht abrücken von dem, was diese Gewalt herbeigeführt hatte. «Ich will nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist», hört man ihn sagen. «Ich will nur sagen, dass der Kongress die Ergebnisse bestätigt hat, ohne zu sagen, dass die Wahl vorbei ist.»

Mit Betrug und mit Gewalt

Und dabei ist er geblieben. Mehr noch: Er und seine Unterstützer haben längst die nächste Wahl im Blick, bei der nichts mehr schieflaufen soll. Und die Republikaner hat er weiterhin in der Hand. Daran wird es auch nichts ändern, dass es fast ausschliesslich Angehörige von Trumps Partei waren, die in den zurückliegenden Wochen ausgesagt haben. Insbesondere, wie die stellvertretende Ausschussvorsitzende Liz Cheney zum Schluss bemerkt, junge Frauen wie Cassidy Hutchinson – «anders als 50-, 60-,70-jährige Männer, die sich hinter dem Recht auf Aussageverweigerung verstecken».

Ursprünglich hatte der Ausschuss im kommenden Frühherbst seine Arbeit beenden wollen. Nun aber gibt es immer neue Indizien, Zeuginnen melden sich und wollen aussagen, weshalb es eine zweite Serie von Terminen und vorerst nur eine Zwischenbilanz statt eines Abschlussberichts geben soll. Die Arbeit des Gremiums wird sich also gefährlich nahe an die nächste Präsidentschaftswahl heran dehnen. Das Zeitfenster, um Trump anzuklagen – nach aktueller Beweislage eigentlich unumgänglich –, droht sich damit zu schliessen: Ist er einmal Kandidat, wird er jeden Schritt gegen sich zu politisch motivierter Schikane umdeuten und umso aggressiver versuchen, an die Macht zu kommen und sich dort zu halten. Mit jedem Mittel, mit Betrug und mit Gewalt.

Entsprechend wird es darauf ankommen, dass es dann mehr Menschen wie Sarah Matthews und Matthew Pottinger gibt, die Zeugen bei diesem achten Anhörungstermin. Beide hatten am 6. Januar voller Abscheu ihre Kündigung eingereicht, obwohl ihnen anzuhören ist, dass sie bis dahin mit allem einverstanden gewesen waren, was Trump so tat.

Es braucht Republikaner, die sich schlussendlich doch noch darauf besinnen, welcher Verfassung sie verpflichtet sind und welchen Amtseid mache von ihnen geleistet haben, Wahlverantwortliche in den Bundesstaaten etwa oder hochrangige Senatoren wie Mitch McConnell, der unmittelbar nach dem 6. Januar Trump als Verantwortlichen klar benannt hatte und sich dann schnell wieder in den Opportunismus zurückzog. An Leute wie ihn richtete diese Anhörung sich letztlich. Dass viele Millionen Menschen im Land nicht zugesehen haben, dass sie noch immer die Lüge von der Wahlfälschung unterstützen, das allerdings ist ein Problem, das auch dieses Gremium nicht wird lösen können – egal, wie erfolgreich seine Bilanz ausfallen wird.

