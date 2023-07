Nato-Gipfel: Scholz und Bidens Abwägungsallianz

Auf dem Nato-Gipfel setzen sich der deutsche Bundeskanzler und der US-Präsident in der Ukraine-Frage mit ihrer abwartenden Haltung durch. Das mag frustrieren, ist aber plausibel.

Rieke Havertz / Zeit Online

«Wir haben sehr gute Beschlüsse gefasst, was die Ukraine betrifft. Jetzt geht es darum, die Ukraine ganz konkret zu unterstützen.» Das sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz zum Abschluss des NATO-Gipfels in Vilnius.

«Unser Engagement für die Ukraine wird nicht nachlassen, wir werden für Freiheit und Unabhängigkeit eintreten, heute, morgen und so lange es dauert. Wir werden nicht wanken.»

Das sagte US-Präsident Joe Biden ein paar Stunden später in einer Rede vor seiner Abreise aus Litauen.

Der US-Präsident Joe Biden und der deutsche Kanzler Olaf Scholz. Bild: keystone

Die beiden hätten auch gut gemeinsam auftreten können. Es wäre passend gewesen, schliesslich hat sich die deutsche und US-amerikanische Position in der Debatte um den Nato-Beitritt der Ukraine wenig überraschend durchgesetzt und damit dieses Treffen des Militärbündnisses geprägt. Aber die Gipfel-Arithmetik verlangt es, dass nach den diversen Familienfotos und bilateralen shake hands jede Regierung auch noch einmal individuell ihren Blick auf die erzielten Ergebnisse präsentieren kann.

Sie wirken trotz ihrer Vielzahl zunächst etwas kleinteilig. Vergangenes Jahr, auf dem ersten grossen Treffen nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, gab es in Madrid den grossen Finnland-Schweden-Tusch. In Vilnius wurde zwar endlich Schwedens Mitgliedschaft finalisiert, das rechtfertigt aber nur noch bedingt die Einordnung «historisch», weil alle Welt auf den Vollzug dieses Beschlusses länglich gewartet hatte. Öffentlichkeitswirksamer wäre es gewesen, Schweden als 32. Mitglied willkommen zu heissen, aber davor stand der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der wiederum selbst stets die grösstmögliche Öffentlichkeit sucht und deswegen kurz vor Gipfelbeginn noch einmal eine Schleife drehte.

Die in den Wochen vor Vilnius durch öffentliche Debatten immer aufgeladenere Frage war also die nach einem möglichen Nato-Beitritt der Ukraine. Nicht nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte mit deutlichen und teilweise wütenden Worten um konkrete Zusagen geworben und fand bei einigen Mitgliedsländern Unterstützung. Es ist eine emotional geführte Debatte. Für die Ukraine, weil, so sagte es Selenskyj am Mittwoch auch noch einmal auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg, sein Land «ums Überleben kämpft und den ultimativen Preis bezahlt».

#UkraineNATO33

Für viele östliche Mitglieder der Nato aufgrund der grösseren geografischen Nähe, der eng verwobenen gemeinsamen Geschichte. Das war in Vilnius zu spüren, wo 17 Monate nach Kriegsbeginn in jeder Nebenstrasse eine ukrainische Flagge hängt, in den Fenstern selbstgemalte Bilder von Kindern, und wo Tausende zusammenkommen, um unter einem Banner «#UkraineNATO33» für die Ukraine als 33. Mitgliedsland kämpfen.

Das, so macht es Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, aber auch Joe Biden am Abschlusstag bei jeder Gelegenheit deutlich, ist natürlich auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Biden sagte noch vor seinem abschliessenden Auftritt mit den Partnern des G7-Verbundes, die Zukunft der Ukraine liege in der Nato. Nur eben nicht sofort – was auch der ukrainische Präsident natürlich nicht fordert, wissend, dass dann die Nato sofort Kriegspartei würde – und nicht mit Verbindlichkeiten, die im Zweifel nicht einzuhalten sind. Einen derartigen strategischen Fehler hatte das Bündnis 2008 in Bukarest gemacht, als George W. Bush als US-Präsident gern einen schnellen Beitritt gehabt hätte, sich aber nicht durchsetzen konnte. Als Kompromiss wurde eine Zusage ausgesprochen, die letztlich nicht eingehalten worden ist.

Am Ende von Vilnius steht nun wieder ein Kompromiss, der aber konkretere Elemente umfasst als damals und die Enttäuschung von Selenskyj abpuffern soll, dass die roadmap in die Nato nicht wirklich konkret ausbuchstabiert worden ist.

Versprechen auf Unterstützung

Die USA, Deutschland und die fünf anderen Staaten der G7 versichern der Ukraine in einer sogenannten Joint Declaration on Support langfristig militärische und finanzielle Hilfe, die – so ist die Idee – das Land schützen soll, solange es noch nicht Teil der Nato ist. Weitere Waffen also, mehr Ausrüstung, Wiederaufbauhilfe, Ausbildung. Aber keine Sicherheitsgarantie, wie es die Beistandspflicht in der Nato ist. Scholz nennt das eine «Sicherheitspartnerschaft». Die einzelnen Länder werden unter dieser Dacherklärung bilateral mit der Ukraine vereinbaren, was geliefert und bereitgestellt wird. Auch Bidens Israel-Modell könnte so darunter fallen, also die USA als Schutzmacht für die Ukraine nach Kriegsende.

Am NATO-Gipfel: Der britische Premierminister Rishi Sunak, der deutsche Kanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, Japans Premierminister Fumio Kishida, der US-Präsident Joe Biden, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj, Kandas Premierminister Justin Trudeau, Italiens Premierministerin Giorgia Meloni, der Präsident des Europäischen Rates Charles Michel und die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen. Bild: keystone

Neben der G7-Erklärung als Nato-Platzhalter ist ausserdem noch der Nato-Ukraine-Rat etabliert worden, der am Mittwoch zum ersten Mal getagt hat. Ein Forum, in dem man sich regelmässig «auf Augenhöhe» treffe, wie Stoltenberg sagte. Bis zu dem Tag, an dem man sich als Verbündete begegnen werde.

Kein Verstecken der abwägenden Haltung

Die Gipfel-Ergebnisse sind geprägt von Deutschlands und Amerikas abwägender Haltung, die beide Länder vor dem Treffen nicht versteckt haben. Vor allem Biden als wichtigster Verbündeter Selenskyjs liess keinen Spielraum erkennen, dass er umzustimmen sei. «Die Ukraine ist nicht bereit für die Nato-Mitgliedschaft.» Das hatte der US-Präsident vor dem Gipfel gesagt. Der Kanzler ist anders als der von ihm geschätzte Biden in der Regel weniger deutlich, sagte aber in der Scholz-Rhetorik nichts anderes. Dass es klare Kriterien für eine Mitgliedschaft gebe, etwa. Die beiden hatten eine Woche vor Beginn des Gipfels noch miteinander telefoniert. In Vilnius war die Betonung der transatlantischen Einigkeit in dieser Sache aus deutschen Regierungskreisen mehr als herauszuhören.

Im Hintergrund des Gipfels wurden ebenso die Unwägbarkeiten deutlich, die eine zu konkrete roadmap aus ihrer Sicht verhindern: die möglichen Szenarien eines Kriegsendes, was sowohl Territorialfragen betrifft als auch die politische Stabilität innerhalb der Ukraine. Ausserdem hat die Nato mit ihrem gewollten uneingeschränkten Ja in Richtung Schweden und Finnland im vergangenen Jahr Beispiele dafür geschaffen, dass einmal ausgesprochene Einladungen nicht zurückgezogen werden sollten.

Dass das zuallererst Selenskyj frustriert, der sein traumatisiertes Land durch das zweite Kriegsjahr führt, dafür zeigt auch Biden Verständnis. Das bringt ihn aber nicht von seinem Realismus ab. Es ist die Strategie der situationsabhängigen Schritte, die sowohl Biden als auch Scholz zur Ungeduld mancher recht konsequent seit Kriegsbeginn verfolgen. Gepaart mit der rhetorischen Versicherung an die Ukraine, die gleichzeitig eine Warnung an Russland Präsident Wladimir Putin ist, dass die westliche Allianz fest an der Seite der Ukraine stehen werde.

Um diese Worte der Solidarität wird weit weniger gerungen als um die anderen, wichtigen, hinter denen konkrete Taten und Hilfen stehen. Weil auch Biden das weiss, trifft er sich auch in Litauen wieder mit Selenskyj zu einem bilateralen Gespräch. «We are not going anywhere», versicherte Biden Selenskyj: Wir gehen nirgendwohin, sondern stehen, so lange es nötig ist, fest an der Seite der Ukraine. Doch das Tempo, das lässt sich das Biden-Scholz-Duo auf diesem Gipfel nicht diktieren.

