US-Präsident Joe Biden. Bild: keystone

Pause? Waffenstillstand? Joe Biden will seinen Einfluss beweisen

Während die Bodenoffensive voranschreitet, versucht das Weisse Haus weiter, auf Israel einzuwirken. Probleme macht dabei einmal mehr der Kongress.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Es war nur ein Satz, im Grunde ein einziges Wort, das aufmerken liess: «Pause». Denn es war Joe Biden, der dieses Wort aussprach. Und er bezog sich dabei auf Israels Krieg gegen die Hamas. Die Aussage fiel vermeintlich spontan, am Mittwoch, bei einer Veranstaltung mit Wählern im ländlichen US-Bundesstaat Minnesota. Eine der Anwesenden hatte dem Präsidenten zugerufen:

«Als Rabbinerin finde ich, Sie müssen jetzt einen Waffenstillstand fordern!»

Daraufhin antwortete Biden:

«Ich glaube, wir brauchen eine Pause.»

Sein Versuch, das näher zu erklären, wurde von zustimmenden Rufen aus dem Publikum übertönt: «Waffenstillstand jetzt!»

Je weiter die israelische Bodenoffensive gegen die terroristische Hamas voranschreitet, desto lauter hört man diese Forderung – aus der US-Linken, darunter auch Abgeordneten der Demokraten, von zahlreichen Hilfsorganisationen und UN-Vertretern wie dem Chef des Hilfswerks für Palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), von den arabischen Staaten sowieso.

Die US-Regierung aber lehnt das bislang kategorisch ab: Die Waffen ruhen zu lassen, würde es der Hamas ermöglichen, ihre Kräfte zu sammeln – eine unmittelbare Bedrohung für Israel.

An dieser Position habe sich auch nichts geändert, bemüht sich das Weisse Haus nun klarzustellen. Der Präsident habe eine sogenannte humanitäre Pause vorgeschlagen, also eine zeitlich und lokal begrenzte Feuerpause, um mehr Hilfsgüter nach Gaza zu bringen und es umgekehrt zu ermöglichen, die Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln. Das hatte US-Aussenminister Antony Blinken tatsächlich schon vergangene Woche angeregt. Ein Sprecher des Pentagons sagte am Donnerstag noch einmal nachdrücklich, einen Waffenstillstand sehe man nach wie vor nicht als Option. Eine Pause dagegen schon.

US-Aussenminister Anthony Blinken. Bild: keystone

Es wäre offenbar nicht die erste. Bei der Veranstaltung in Minnesota machte Biden noch eine überraschende Aussage:

«Ich bin derjenige, der Bibi davon überzeugt hat, einen Waffenstillstand auszurufen, um die Gefangenen freizulassen. Ich bin derjenige, der die ganze Zeit mit Al-Sissi gesprochen hat, damit er den Übergang nach Ägypten öffnet.»

Demnach gab es bereits eine Feuerpause, als zwei der vier bislang freigelassenen Geiseln freikamen – und Biden zufolge kam sie nur deshalb zustande, weil er den israelischen Premier Benjamin Netanjahu dazu überredete.

Dass er das nun so offen sagt, ist eine Abkehr von der bisherigen Strategie der USA, nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, man bestimme darüber, wie Israel vorgehe. US-Regierungsvertreter sind sonst peinlich darauf bedacht, immer wieder klarzustellen, dass Israel und insbesondere dessen Militär seine eigenen Entscheidungen treffe.

Die hochrangigen Berater etwa, die das Pentagon nach Israel entsandte, sollen nur ihre Erfahrungen mit den Herausforderungen eines Häuserkampfs geteilt, nicht aber etwa Empfehlungen zu Zielen abgegeben haben.

Druck steigt angesichts im Gazastreifen gestrandeter US-Bürger

Nun aber, da auch international die Kritik an den Opferzahlen im Gazastreifen und dem Vorgehen der Israelis steigt, wird die Rolle der USA komplizierter. Sie versuchen nicht nur in internen Gesprächen darauf hinzuwirken, die Zivilbevölkerung zu schonen. Der Präsident will ganz offen beweisen, dass er Einfluss hat. Denn der Druck auf Biden – von Linken, Musliminnen, Aktivisten, Angehörigen – steigt.

Nicht nur wegen der Opferzahlen unter der palästinensischen Zivilbevölkerung, sondern auch wegen der mehreren Hundert US-Amerikaner, die sich noch immer in Gaza befinden, sei es, weil sie gerade bei Verwandten zu Besuch kamen und dann nicht mehr aus dem abgeriegelten Gebiet kamen, sei es, weil die Hamas sie bei ihrem Angriff als Geiseln aus Israel verschleppte.

Bombenangriff auf die Tal-al-Hawa-Viertel in Gaza City. Bild: keystone

74 US-Bürger konnten laut Biden am Donnerstag über den ägyptischen Grenzübergang Rafah ausreisen, am Mittwoch waren es fünf. Wenn US-Aussenminister Blinken nun an diesem Freitag zu seinem zweiten Besuch binnen weniger Wochen in Israel eintrifft, bringt er nicht nur eine verschärfte Rhetorik mit, was die Zivilbevölkerung angeht: «Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass die palästinensische Zivilbevölkerung weiterhin die Hauptlast dieser Aktion zu tragen hat», sagte Blinken vor seiner Abreise. «Und es ist wichtig, dass die Vereinigten Staaten alles tun, um die Zivilbevölkerung zu schützen.»

Er hat auch die Aufgabe, zu erreichen, dass die Zahl der aus dem Gazastreifen ausreisenden US-Bürger schnell steigt, zumal die humanitäre Lage dort immer schlimmer wird. Eine Feuerpause soll dabei helfen, und das öffentliche Statement des Präsidenten, dass es schon einen erfolgreichen Versuch dafür gab, verleiht dem ganzen Nachdruck. Sie ist aber noch in anderer Hinsicht im Interesse seiner Regierung: Die USA wollen unbedingt verhindern, dass der Konflikt sich ausweitet.

Dazu senden sie nicht nur Botschaften der Abschreckung in Richtung Iran und Hisbollah. Auch die Mässigung, die sie – immer weniger subtil – der israelischen Regierung bei deren Vorgehen im Gazastreifen abzuringen versuchen, lässt sich in diesem Kontext verstehen.

Eine symbolpolitische Abstimmung der Republikaner

Nur ist die Position der Vereinigten Staaten, als wichtigster Verbündeter am ehesten Druck auf Israel ausüben zu können, in der Nacht zum Freitag nicht unbedingt besser geworden. Denn wie es weitergeht mit den US-amerikanischen Militärhilfen, die das Land nach dem Angriff der Hamas mittelfristig unterstützen sollen, ist weiterhin unklar.

Zwar verabschiedete das Repräsentantenhaus am frühen Donnerstagabend einen Gesetzentwurf, der 14 Milliarden US-Dollar (rund 13 Milliarden Euro) an Geldern für Israel vorsieht. Das entspricht dem Betrag, den Biden bei einer viel beachteten Fernsehansprache vor rund zwei Wochen gefordert hatte. Allerdings ignorieren die Republikaner seineVorschläge für Militärhilfen für die Ukraine sowie humanitäre Hilfen für den Gazastreifen.

Im Gegenzug für die Israel-Hilfen sieht der Entwurf, über den sie abstimmen liessen, stattdessen Einsparungen beim Internal Revenue Service (IRS) vor, der US-amerikanischen Steuerbehörde. Diese sind ein langgehegter Traum der Rechten; Biden dagegen hatte – nachdem die chronisch unterfinanzierte Behörde etwa auch bei der Steuerprüfung Donald Trumps versagt hatte – zusätzliche Gelder für den IRS zu einem Pfeiler seiner Wirtschaftspolitik gemacht. Reiche Steuersünder sollten künftig nicht mehr so leicht durchkommen.

Die Republikaner also, die gerade im Kontrast zu der Gespaltenheit der Demokraten zuletzt immer wieder ihre bedingungslose Unterstützung für Israel bekundet hatten, knüpfen diese Unterstützung nun sehr wohl an Bedingungen.

Bedingungen, von denen sie wissen, dass sie nicht erfüllt werden: Der Senat will den Entwurf nicht einmal zur Beratung annehmen, und Biden hat angekündigt, er würde ein solches Gesetz nicht unterzeichnen, sollte es seinen Schreibtisch erreichen. Das hinderte auch zwölf Abgeordnete seiner eigenen Partei – allesamt enge Unterstützer Israels – nicht daran, für den symbolpolitischen Entwurf der Republikaner zu stimmen.

Das Ganze lässt erahnen, dass es in den kommenden Wochen noch zu einigen Konfrontationen kommen wird: zwischen Repräsentantenhaus und Senat, zwischen dem trumpnahen Flügel der Republikaner und den wenigen, die Aussen- und Sicherheitspolitik noch mit Vernunft betrachten, und auch innerhalb der Demokratischen Partei, wie mit alldem umzugehen sei. Wie diese Konfrontationen ausgehen, das spielt am Ende auch eine Rolle bei der Frage, welchen Einfluss Biden auf Israel hat.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.