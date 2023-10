In einer Sporthalle in Ramallah kommen die Geflüchteten aus dem Gazastreifen unter. Bild: ZEIT ONLINE

Palästinenser in Israel: Die Gestrandeten

Tausende Palästinenser aus dem Gazastreifen arbeiteten vor dem Krieg in Israel. Doch nun sitzen viele von ihnen im Westjordanland fest – und niemand weiss, wie lange noch.

Christian Vooren / Zeit Online

Ahmed sitzt in einem halbfertigen Bürogebäude in Ramallah, Westjordanland. Kaltes Neonlicht von oben, kalte Fliesen am Boden, zwischen beidem eine dünne Matratze, die Decke ist zerwühlt wie von unruhigen Nächten. Ahmed ist 31, hat drei kleine Kinder und eine Frau, sie leben in Gaza.

Seit 80 Tagen hat er sie nicht mehr gesehen, sagt er. Noch schlimmer ist aber, dass er seine Familie seit heute Morgen nicht erreichen kann, und es ist bereits später Abend. Ahmed seufzt, es ist eher ein Schnaufen: «Ich spüre, dass sie noch leben.» Nur zu ihnen kann er nicht. Und wie lange Ahmed noch hier bleiben muss und darf, weiss er auch nicht.

Ahmed ist ein ausgedachter Name, seinen richtigen will er aus Angst vor der israelischen Armee nicht verraten.

Ahmed, schmal, dunkle Augen, knallblauer Trainingsanzug, ist einer von Tausenden Palästinensern aus dem Gazastreifen, die im Westjordanland festhängen. Fast 10'000 sollen es sein, die meisten sind Arbeiter. Sie alle hatten Genehmigungen von der israelischen Regierung, im Land zu arbeiten. Zuletzt hatte Israel diese vermehrt an Menschen aus dem Gazastreifen erteilt. Zum Zeitpunkt des Angriffs sollen etwa 20'000 Palästinenser solche Genehmigungen besessen haben, die genauen Zahlen variieren je nach Quelle.

Für sie war es so etwas wie eine Perspektive. Etwa jeder Zweite in Gaza ist arbeitslos. «Wir waren nicht froh, in Israel zu sein», murmelt Ahmeds älterer Bruder in seinen dichten Schnurrbart, «aber das hat uns wenigstens eine Zukunft ermöglicht».

Doch dann griff die Hamas israelisches Staatsgebiet an, tötete mehr als 1300 Jüdinnen und Juden, vergewaltigte, folterte, schändete und verschleppte Frauen, Alte und Kinder genauso wie Soldatinnen und Polizisten. Israel antwortete mit voller Härte. Und zog auch die Genehmigungen von Männern wie Ahmed ein. Sie mussten das Land verlassen. Nur ist eine Rückkehr in den Gazastreifen im Moment unmöglich. «Wir konnten nirgendwo anders hin als ins Westjordanland», sagt Ahmeds Bruder. Seitdem sind sie hier.

Sie wissen nicht, wie lang das Ersparte reichen wird

Als der Krieg begann, war Ahmed mit seinen beiden Brüdern gerade auf der Arbeit. Alle drei arbeiteten auf dem Bau in einem Dorf nahe den Golanhöhen, zogen Wohnungen hoch. Auf der Baustelle wohnten sie auch, viele Arbeiter aus dem Gazastreifen machen das so.

Am Samstagmorgen bekamen sie Nachrichten auf ihre Handys, erst vom Terror der Hamas, dann von den Luftschlägen auf Gaza. Den Tag verbrachten sie damit, Nachrichten zu verfolgen, ihre Frauen und Kinder anzurufen.

Am Sonntag kam ihr Chef, ein arabischer Israeli, und sagte ihnen, sie müssten gehen. Zu dritt fuhren sie nach Tamra, einem israelischen Dorf, in dem fast nur Araber leben.

Am Montag sahen sie auf ihren Handys, dass ihnen allen die Aufenthaltserlaubnis entzogen wurde. Sie nahmen ihre Taschen und ein Taxi über die Grenze. Überprüfen lässt sich die Geschichte nicht, wie so vieles im Krieg. Aber die Erzählung der drei Brüder deckt sich mit zahlreichen anderen von Palästinensern in Ramallah.

Der 10. Oktober hätte der Tag sein sollen, an dem Ahmed seine Familie wiedersieht. Er war von den drei Brüdern am längsten nicht zu Hause. Normalerweise fahren die Arbeiter jeden Monat für vier bis fünf Tage zu ihren Familien, der Arbeitgeber legt fest, wann das ist. Als Ahmed an der Reihe gewesen wäre, war der Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen mal wieder für zwei Wochen geschlossen, das passiert öfter. Also blieb er auf der Baustelle. Nun wurde der 10. Oktober für Ahmed der erste Tag im Westjordanland.

Bild: Screenshot: Zeit Online

Seitdem verstecken die drei Brüder sich gemeinsam mit einem anderen Arbeiter in dem Gebäude in Ramallah. Das Haus liegt in einer ruhigen Strasse, der Eingang versteckt auf der Rückseite, von aussen ist nicht zu erkennen, dass hier jemand wohnt. Es gibt eine Dusche und eine Küche, der ältere Bruder hat gerade arabischen Kaffee aufgesetzt, die Süsse des Zuckers kann die Stärke nicht verstecken.

Ab und zu kommen Anwohner und Freiwillige vorbei und bringen Lebensmittel. Die Männer wollen lieber nicht vor die Tür gehen und auffallen. Also sitzen sie hier rum, rauchen und sorgen sich. Sie haben noch ein wenig Erspartes, aber sie wissen nicht, wie lange sie damit auskommen müssen.

Der vierte Mann im Raum, 44 und Vater von vier Kindern, will ebenfalls nicht erkannt werden. Er zieht sein T-Shirt am Kragen herunter, um eine Wunde am Schlüsselbein zu zeigen. Ein israelischer Soldat habe ihn mit einem Gewehrkolben geschlagen. «Eigentlich wollte der mich erschiessen, aber eine Polizistin hatte Gnade und hat ihn davon abgehalten», sagt er.

Soldaten hätten ihm die Papiere und sein Geld abgenommen und in eine Art Gefängnis gebracht. Fragen hätten sie ihm keine gestellt. Dort seien noch andere Palästinenser gewesen, sie seien in Gruppen eingeteilt worden, man habe ihnen die Augen verbunden und die Hände mit Kabelbindern hinter dem Rücken gefesselt. Busse hätten sie hinter die Checkpoints ins Westjordanland gebracht. Passanten hätten ihnen die Fesseln und Augenbinden abgenommen. Auch seine Geschichte lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Allein fühlen sie sich sicherer als in der Gruppe

Die meisten Gestrandeten wurden offenbar mittlerweile von Ramallah nach Jericho gebracht, doch in der städtischen Turnhalle harren immer noch Hunderte von ihnen aus. «An einem Punkt hatten wir hier 1200 Menschen untergebracht», sagt ein Helfer.

Auf dem Boden liegen Matratzen dicht an dicht, im Hof versuchen Väter ihre Frauen und Kinder im Gazastreifen anzurufen. Einer schneidet den Männern im Akkord die Haare, um wenigstens ein bisschen Ablenkung zu haben. Fast alles hier ist selbstorganisiert. Hilfsorganisationen, die sonst in solchen Einrichtungen zu finden sind, sind nirgends zu sehen.

Die Geflüchteten haben Angst. Niemand will seinen richtigen Namen sagen, aus Furcht vor Konsequenzen. Zwei Tage zuvor sollen israelische Soldaten hier 60 Männer mitten in der Nacht verhaftet und weggebracht haben. Warum, weiss niemand. Aber die Berichte über Verhaftungen häufen sich. Und die israelische Armee äussert sich auf Nachfrage von ZEIT ONLINE bis zur Veröffentlichung dieses Artikels nicht.

Manche in Ramallah spekulieren, dass die Soldaten die Palästinenser als Geiseln nehmen, um sie im Zweifel gegen die Geiseln der Hamas auszutauschen. Aber das sind Gerüchte, wie man sie sich erzählt, wenn man viel Zeit und viele Sorgen hat. Doch auch deshalb wollen Ahmed und seine Brüder lieber unauffällig und abseits der grossen Gruppe bleiben.

Jede Nacht Proteste und Tränengas

Auch im Westjordanland ist die Bedrohung für Palästinenser real. Gewaltsame Zusammenstösse an Checkpoints passieren oft, die israelische Armee fährt Razzien gegen Einwohner, oft ist unklar, worum es dabei geht. Israelische Siedler bedrohen und bedrängen Palästinenser, um sie von ihrem Land zu vertreiben. Hilfsorganisationen kritisieren seit Jahren, dass das von der Regierung nicht nur geduldet werde, sondern sogar gewollt sei.

2022 war das tödlichste Jahr für Palästinenser im Westjordanland, seit die Vereinten Nationen 2006 mit der systematischen Zählung anfingen: 162 Palästinenserinnen und Palästinenser seien getötet worden. Im September meldete die UN einen erneuten Anstieg von Gewalt gegen Palästinenser in diesem Jahr, und in den ersten zehn Tagen seit Kriegsbeginn zählte die israelische Hilfsorganisation B'Tselem 62 getötete Palästinenser im Westjordanland.

Palästinenser setzen aus Protest gegen die Grenzmauern Autoreifen in Brand. Immer wieder kommt es dort zu gewalttätigen Ausschreitungen. Bild: keystone

Die Wut darüber ist spürbar in Ramallah. Die wenigstens hier bezeichnen die Angriffe der Hamas als Terror. Und auch wenn die Mehrheit die Gewalt zu verurteilen scheint, verweisen die meisten sofort auf die hohe Zahl der getöteten Kinder in Gaza. Sie rechnen Leid gegen Leid auf, als wäre das möglich.

Jede Nacht wird in Ramallah seit Kriegsbeginn protestiert, die Unruhen richten sich vor allem gegen Präsident Abbas, von dem sich viele hier im Stich gelassen fühlen. Und jede Nacht lösen die Sicherheitskräfte von Abbas die Proteste mit Gummigeschossen und Tränengas schnell wieder auf. Ahmed und seine Brüder nehmen nach eigenen Angaben nicht daran teil.

Wie sie den Konflikt wahrnehmen, scheint trotzdem manchmal durch. «Auch hier lässt uns die Besatzung nicht los», sagt Ahmeds älterer Bruder mit dem Schnurrbart und zieht den Kragen seiner Lammfelljacke etwas höher. 20 Jahre habe er geschuftet, um für sich und seine Familie im Gazastreifen ein Haus bauen zu können, jetzt sei es zerbombt. Seine Familie habe in einer Schule Schutz gesucht. «Es gibt keine sicheren Orte in Gaza», sagt er. «Da ist es besser, an einem Ort zu bleiben und von dem zu leben, was man dort hat.»

Draussen ruft der Muezzin zum Gebet, drinnen zündet sich Ahmed eine Zigarette an. Die Brüder sitzen in einem Stuhlkreis. Sie alle sind sich sicher, eines Tages nach Gaza zurückzukehren. «Wir haben alle Gaza-Kriege miterlebt», sagt der Ältere. «Das Schlimmste ist es, in einem Land nach einem Krieg zu leben.» Und trotzdem: Selbst wenn sie könnten, für immer aus Gaza rauswollen sie nicht.

Mitarbeit: Yousef Hammad

