Die Bundespolizei FBI hat am 8. August Donald Trumps Privatanwesen Mar-a-Lago durchsucht. Bild: keystone

Donald Trump: Das Geheimnis der Macht

Im Skandal um Dokumente, die Donald Trump mitgehen liess, stehen die USA vor einer Grundsatzfrage: Wie viel Transparenz braucht die Demokratie – und wie viel verträgt sie?

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

In der Serie «Politisch motiviert» ergründen unsere Autoren das überwölbende politische Thema der Woche. Dieser Artikel ist Teil von ZEIT am Wochenende, Ausgabe 35/2022.

Wenn in den USA der Rechtsstaat in Schwierigkeiten gerät, ist Donald Trump nicht weit. Der ehemalige Präsident hat zum Ende seiner Amtszeit hunderte Seiten Dokumente aus dem Weissen Haus einfach mit nach Hause genommen. Unterlagen, die teils als topsecret eingestuft gewesen waren und «einige der sensibelsten Geheimnisse» der USA bärgen, berichtete die Washington Post.

Schnell schaffte Trump es, dass es nicht mehr primär darum ging, ob er dafür – jetzt aber wirklich! – angeklagt werden könnte. Stattdessen drehte sich die Debatte um die Frage, wie sich die Ermittlungen überhaupt legitimieren. Das Justizministerium musste nun im Interesse der Öffentlichkeit offenlegen, auf welcher Grundlage die Durchsuchung von Trumps Privaträumen in Florida genau geschah.

Donald Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Bild: keystone

Man hätte nicht in der Haut des für diese Entscheidung zuständigen Richters Bruce Reinhart stecken wollen. Details zu laufenden Ermittlungen öffentlich zu machen ist erstens unüblich und schafft zweitens einen Präzedenzfall, über den man sich später sehr ärgern könnte, wenn solche Informationen künftig auch Verdächtigen zugänglich würden. Sie wiederum unter Verschluss zu halten, hätte die nach wie vor millionenfach geteilte Überzeugung befeuert, Trump sei Opfer einer «Hexenjagd» der Demokraten.

Trump verkaufte Eigennützigkeit als Notwehr

Hinter all dem steht eine grundsätzliche Frage. Darf in einer Demokratie eine Regierung Geheimnisse vor der Öffentlichkeit haben? Muss sie es in manchen Fällen sogar? Alle demokratisch Gewählten stehen früher oder später vor dieser Frage, besonders häufig dann, wenn es um die nationale Sicherheit geht.

Der Tübinger Philosoph Otfried Höffe hat sie wie folgt beantwortet: Ja, Geheimnisse sind erlaubt. Aber nur, wenn das Gemeinwohl es erfordert und vor allem so, dass es sich im Nachhinein vor der Öffentlichkeit rechtfertigen liesse – niemals aber, wenn es nur dem eigenen Machterhalt dient.

Das Perfide an Trump war schon immer, dass er die Eigennützigkeit seines Handelns als eine Art Notwehr gegen den vermeintlich antidemokratischen «Sumpf» in Washington, D. C. verkaufte. So verhält es sich auch mit dem Dokumentenklau. Seine Anhängerinnen möchten gerne glauben, Trump wollte dafür sorgen, dass die Regierung weniger Geheimnisse hat und die Unterlagen allen zugänglich gemacht werden. Tatsächlich behandelt er sie, wie er auch sein Amt behandelte: als sein Eigentum, mit dem er macht, was er will. «Das gehört nicht ihnen, sondern mir», soll er mehrfach gesagt haben.

Es liegt nahe, dass er diese Unterlagen strategisch eingesetzt hätte, um jemandem zu schaden oder jemanden zu erpressen, aber sicher nicht, um sie ganz uneigennützig der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Und falls Trump tatsächlich Dokumente zu Nuklearwaffen gehortet haben sollte, hätte das auch kaum im öffentlichen Interesse gelegen.

Bild: AP

Sich kannibalisierende Interessen

Man kann also nur froh sein, dass diese Razzia stattgefunden hat. Warum ist da noch wichtig, wie genau der Durchsuchungsbefehl zustande kam?

Die Regierung steht schon länger vor dem Dilemma, dass sich eine Strafverfolgung Trumps nicht vom Eindruck einer politischen Interessenverfolgung lösen lässt, was der Ex-Präsident und seine Unterstützerinnen auszunutzen wissen. In Zeiten, in denen ein signifikanter Teil der US-Bevölkerung glaubt, es gebe einen «tiefen Staat», der ihren Helden zu Fall bringen wolle, verträgt die Demokratie weniger Heimlichkeiten als ohnehin schon. «Gelegentlich wird das Offenlegen zum Eingreifen, die Praxis der Transparenz also zur Aktion», schreibt der Philosoph Höffe.

Der Kompromiss, für den sich Richter Reinhart schliesslich entschied, wird dem nicht ganz gerecht. Er wies das Justizministerium an, eine in Teilen geschwärzte Fassung der FBI-Erklärung zu der Hausdurchsuchung zu veröffentlichen. Um Zeugen zu schützen, ist das sinnvoll. Aber wer glaubt, Trump sei das Opfer von politischer Verfolgung, wird sich erst recht bestätigt fühlen: Was öffentlich wird und was geheim bleibt, durfte das Ministerium selbst entscheiden.

Jetzt auf

Während das FBI nun weiter zum Vorgang der entwendeten Dokumente ermittelt, ist aus Perspektive der Nachrichtendienste bereits diese ausgewählte Öffentlichkeit – also die Strafverfolgungsbehörden – ein potenzielles Problem. Im schlechtesten Fall kannibalisieren sich beide Interessen – und Trump könnte sich freuen, hätte er es doch wieder mal geschafft, dass der Rechtsstaat vorrangig mit sich selbst beschäftigt wäre anstatt mit ihm.

Auch deshalb ist es im öffentlichen Interesse, zu verhindern, dass dieser Mann jemals wieder exekutive Macht erlangt. Über Trumps Amtsmissbrauch werden hoffentlich eines Tages Gerichte urteilen. Aber darüber, wie viel Schaden er noch anrichten kann, darüber entscheiden am Ende die Wähler. Also: die Öffentlichkeit.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.