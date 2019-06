International

Trump droht Mexiko mit Sonderzöllen - Widerstand aus der eigenen Partei



Bild: EPA/EPA

Trump droht Mexiko mit Sonderzöllen – und könnte sich ziemlich verzocken

US-Präsident Donald Trump will den Grenzstreit mit Mexiko über Zölle austragen. Doch selbst die Republikaner sind ungewohnt skeptisch.

Carsten Luther / Zeit Online

Führende Berater hatten Donald Trump seit Wochen beschworen, berichteten US-Medien: Lassen Sie das mit den Zöllen bleiben! Doch der Präsident hörte lieber auf jene im Weissen Haus, die ihm für seinen Ärger über Mexiko einen Kanal anboten. Eskalierende Zölle, mit denen Trump ab dem 10. Juni droht, schadeten der Wirtschaft des Nachbarlands und seien also geeignet, den nötigen Druck aufzubauen, damit endlich etwas passiert. Mexiko solle verhindern, dass so viele Migranten aus Mittelamerika in die USA gelangen, sonst würde es teuer – so der Plan.

Allerdings ist unklar, was Trump genau erwartet, beziehungsweise was Mexiko überhaupt tun könnte, um ihn zufriedenzustellen. Zudem träfen die Zölle auch amerikanische Unternehmen und Konsumenten, sie wären gleichsam eine versteckte Steuererhöhung. Von vielen Seiten schlägt ihm deshalb Widerstand entgegen, auch aus seiner Partei. Bei den hochrangigen Gesprächen der US-Regierung mit mexikanischen Vertretern an diesem Mittwoch steht viel auf dem Spiel.

Trump will mit fünf Prozent Zoll auf alle aus Mexiko importierten Güter beginnen und bis Oktober auf 25 Prozent erhöhen, wenn Mexiko nicht handelt. Beide Länder sind wechselseitig wichtige Handelspartner, die Liefer- und Fertigungsketten eng verflochten: Viele US-Firmen produzieren wegen des geringeren Lohnniveaus im Nachbarland, von dort kommen neben Agrarprodukten und Maschinen vor allem Autos und Autoteile in die USA. Zuletzt hatten sogar viele weitere US-Unternehmen wegen des Handelskonflikts mit China überlegt, ihre Produktion nach Mexiko zu verlegen, auch das steht nun infrage. Die Mexikaner aber sind vom Handel mit den USA weitgehend abhängig: 80 Prozent der Exporte des Landes gehen dorthin.

Bild: EPA/EPA

Zölle würden Arbeitsplätze kosten

Sicher ist: Selbst einseitige US-Zölle würden auf beiden Seiten der Grenze Geld und letztlich Arbeitsplätze kosten. Verständlich, dass eine ganze Reihe amerikanischer Branchenverbände vehemente Warnungen ausspricht. Die US-Handelskammer prüft sogar bereits, ob sie juristisch gegen die Zölle vorgehen könnte.

Denn eigentlich hatten die USA mit Mexiko und Kanada ja eben erst ein neues Handelsabkommen zustande gebracht, das den alten Nafta-Vertrag nach Trumps Vorstellung durch einen besseren Deal ersetzt. Es muss noch in allen drei Ländern ratifiziert werden, und es darf schon verwundern, dass noch keiner der Partner davon Abstand genommen hat: Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador will das Abkommen durchbringen, Kanada hält sich im aktuellen Streit erst einmal raus.

Dass sich das ändert, wenn Trump mit seiner Zolldrohung ernst macht, fürchten inzwischen Abgeordnete und Senatoren aus beiden Parteien. Und auch im US-Kongress selbst scheint die Lage verfahren. Die Demokraten könnten ohnehin schwer zu überzeugen sein, weil sie noch Änderungsbedarf sehen, die Zölle könnten den Ausschlag geben.

Aber selbst die Republikaner sind ungewohnt hart in ihrer Ablehnung der einseitigen Erpressungspolitik ihres Präsidenten. Sie wollen das Abkommen und lehnen die Zölle ab. Grundsätzlich, weil sie Belastungen für die US-Wirtschaft verhindern wollen, anders als im Falle Chinas Trumps Protektionismus für falsch halten und den freien Handel sichern wollen, statt versteckte Steuererhöhungen mitzutragen. Hinzu kommt zumindest in Teilen der Partei die Haltung, der Präsident habe längst zu viel Macht an sich gezogen, die der Legislative gebühren sollte: Es gibt bereits einen Gesetzentwurf, der die Zustimmung des Kongresses für die Einführung von Zöllen künftig festschreiben würde. Auch hier könnte der Streit mit Mexiko den Ausschlag geben.

Bild: EPA/EPA

Andere Möglichkeiten, Trumps Zoll-Harakiri bereits in diesem Fall zu stoppen, diskutieren die Republikaner ebenfalls. Der Präsident beruft sich unter anderem auf seine Notstandsverordnung wegen der Lage an der Grenze, um die Strafmassnahmen gegen Mexiko anzuordnen. Weitere rechtliche Grundlagen beziehen sich üblicherweise auf Sanktionen, nicht auf Zölle – juristisch könnte Trumps Vorgehen also zusätzlich umstritten sein. Unklar ist, ob er nicht ohnehin einen neuen Notstand erklären müsste, statt sich auf den bestehenden zu berufen.

Die Republikaner könnten den Notstand durchaus für nichtig erklären, den der Kongress ja schon einmal aufgehoben hatte – und der nur dank des präsidentiellen Vetos und der damit erforderlichen grösseren Mehrheit noch besteht. Oder eben auf dieselbe Art einen neuen Notstand blockieren. Die Partei vermeidet normalerweise gern jeden Konflikt mit ihrem Präsidenten, doch diesmal scheint die Lage ernster: Die Republikaner müssen sich auf jeden Fall entscheiden. Und ohne den (alten) Notstand wäre auch Trumps Plan für die Finanzierung seiner Grenzmauer dahin.

«Wir halten eine Waffe an unsere eigenen Köpfe.»

Die Mauerpläne tragen die Republikaner aber eigentlich mit. Und so könnten sie auch zunächst versuchen, Trumps konkrete Zollanordnung mit einer Kongressentscheidung aufzuheben, beziehungsweise anschliessend mit einer überparteilichen Mehrheit auch sein erwartbares Veto zu überstimmen. Nach hitzigen Unterredungen am Dienstag haben sie das bereits angedeutet. Der republikanische Senator John Cornyn aus Texas beschrieb den eingeschlagenen Weg drastisch: «Wir halten eine Waffe an unsere eigenen Köpfe.»

Trump warnt seine Partei

Möglicherweise verzockt sich Trump also, wenn er während seines Grossbritannien-Besuchs aus der Ferne seine Partei warnt: Es sei töricht, wenn die Republikaner versuchen sollten, seine Pläne aufzuhalten, wie er am Dienstag in London sagte. Von den laufenden Verhandlungen erwartet der Präsident jedenfalls keine schnelle Einigung mit Mexiko: «Ich denke, es ist am wahrscheinlichsten, dass die Zölle kommen», und dann werde eben weitergesprochen. Die mexikanische Regierung glaubt dagegen, dass eine Lösung in dem Streit möglich ist: Die Chance auf einen Deal liege bei 80 Prozent, so die Einschätzung von Aussenminister Marcelo Ebrard, der seit Tagen in Washington ist. Präsident Obrador erklärte sich bereits zu einem Treffen mit Trump bereit, um den Konflikt zu lösen.

Bild: EPA/EFE

Wie der Deal aussehen könnte, ist noch offen. Mexiko ist bereit, weitere Massnahmen zu ergreifen, um die illegale Migration einzudämmen. Im Gespräch sind offenbar eine stärkere Sicherung der südlichen Grenze zu Guatemala und mehr Kontrollen innerhalb Mexikos, um den Schmuggel von Migranten zu unterbinden. Die US-Regierung fordert wohl auch, dass Mexiko Asylsuchende selbst aufnimmt und sie nicht weiter in die USA lässt – das lehnen die Mexikaner aber definitiv ab. Am Ende könnte es wieder laufen wie so oft bei Trump: viel Alarm für ein eher symbolisches Entgegenkommen. Und die Handelspolitik ist das Druckmittel der Wahl für alles, was dieser Präsident sonst noch erreichen will. Vielleicht lässt er es diesmal wirklich darauf ankommen. Wird Mexiko wirklich substanziell aktiv, und Trump gibt sich zufrieden – es wäre tatsächlich ein Erfolg. Andernfalls wird es nur Verlierer geben.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.

