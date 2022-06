Mike Pence: Der Mann, der noch Schlimmeres verhinderte

Der ehemalige US-Vizepräsident ist eine der Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung der Verschwörung um den 6. Januar 2021. Aber warum sagt Mike Pence nicht selbst aus?

Johanna Roth / Zeit Online

Mike Pence Bild: keystone

Worte, die in diesen Zeiten noch ungewöhnlicher wirken als ohnehin schon. «Wir sind Mr. Pence sehr dankbar für seinen Mut», sagt der Abgeordnete Bennie Thompson, als er die Sitzung des January 6th Committee eröffnet. Ein Demokrat, der einen Republikaner öffentlich lobt? Tatsächlich wissen in diesem Moment nur wenige Menschen so im Detail wie Thompson darüber Bescheid, welche Rolle Mike Pence rund um die Ereignisse des 6. Januar spielte. Und Mut, das lässt sich rückblickend ganz wertfrei feststellen, war durchaus dabei, wie sich in den folgenden knapp drei Stunden offenbart.

Die dritte Anhörung des Kapitol-Untersuchungsausschusses im US-Repräsentantenhaus (die eigentlich schon die vierte hätte sein sollen, die für Mittwoch geplante Sitzung musste aber verschoben werden) drehte sich um den Druck, den Donald Trump in den Wochen nach der Präsidentschaftswahl 2020 auf seinen Vizepräsidenten auszuüben begann. Diesen Druck steigerten er und sein Umfeld immer weiter, zeigen die Untersuchungen des Ausschusses, bis Trump Pence am 6. Januar ein letztes Mal aus dem Oval Office anrief und ihn vor der versammelten Familie Trump eine «Pussy» und ein «Weichei» nannte, weil er nicht den Mut habe, das vermeintlich Richtige zu tun und die formelle Bestätigung des Wahlergebnisses vor dem Kongress zu verweigern. Pence aber, so sagt es der Ausschussvorsitzende Thompson, habe diesem Druck widerstanden. «Er hat Nein gesagt. Er wusste, dass es falsch war.»

Im Grunde war das schon bekannt (das P-Wort eher als Gerücht, das Trump damals nicht dementierte, nun bestätigte es die damalige Stabschefin von Trumps Tochter Ivanka), Ähnliches gilt für das, was bei den vergangenen beiden Sitzungen in dieser und der vorherigen Woche Thema war. Dennoch ist auch diese Anhörung so aufschlussreich wie schockierend.

Trump forderte, Pence lieferte nicht

Das liegt zum einen an den Materialien – Videos, Fotos, Nachrichten, zuvor aufgenommene Statements –, die der Ausschuss der Öffentlichkeit präsentiert. Sie belegen nicht nur, wie strategisch Trump und seine Unterstützer vorgingen, um Pence mittels konstruierter Fakten zu nötigen, mitzuspielen. So behauptete etwa John Eastman, ein von Trump engagierter Anwalt und Juraprofessor, Pence wäre als Vizepräsident und Vorsitzender des Senats befugt, die Wahlleute einzelner Bundesstaaten abzulehnen.

Eastman wusste, dass das nicht stimmte, und auch Trump wusste das, lässt sich den Aussagen von Pences Umfeld in dieser Anhörung entnehmen. Aber Eastman erzählte ihm eben, was er hören wollte, lieferte eine (wenn auch völlig absurde) juristische Begleitmusik für seinen geplanten Staatsstreich. Der Präsident forderte, Eastman lieferte – anders als sein Vizepräsident, und das war Trump nun überhaupt nicht gewohnt.

Zumal Pence plötzlich etwas an den Tag zu legen schien, was Trump völlig fremd ist: Integrität. Seine erste Reaktion auf Trumps Verlangen nach einer Nichtanerkennung seiner Wahlniederlage sei «intuitiv» erfolgt, berichtet an diesem Donnerstag Pences damaliger Berater Greg Jacob – und habe aus entschiedener Ablehnung bestanden. Es sei die Überzeugung seines Chefs gewesen, dass dies nicht mit der Verfassung vereinbar sei. Dennoch wollte man offenbar sichergehen, dem Trump-Lager – von dem Pence sich in diesen Tagen entfremdete, nachdem er bis dahin immer zum Präsidenten gehalten hatte – eine möglichst dichte Begründung zu liefern.

So liess sich Pence unter anderem von Michael Luttig beraten, einem pensionierten Richter und erklärtem Konservativen. Auch er ist an diesem Tag als Zeuge geladen, nimmt noch einmal für die Öffentlichkeit Eastmans bizarre Behauptungen verfassungsrechtlich auseinander, aber vor allem seine persönlichen Aussagen sind bemerkenswert für einen den Republikanern Nahestehenden (Luttig beriet neben Pence unter anderem Ted Cruz). So sagt er etwa, er hätte sich «eher quer über die Strasse gelegt, als den Vizepräsidenten die Wahl kippen zu lassen».

Tatsächlich war es gewissermassen Pence selbst, der das tat. Der Vizepräsident habe sich geweigert, an jenem 6. Januar das Kapitol zu verlassen, nachdem der Secret Service ihn aus dem Sitzungssaal gebracht hatte, schildert Jacob. Stattdessen harrte er stundenlang mit seiner Familie in einer Art Parkhaus unter dem Kapitol aus, war zeitweise nur Meter entfernt von dem wütenden Mob, um später die Sitzung fortsetzen zu können. Der Ausschuss wirft bis dato unveröffentlichte Fotos an die Wand, die den eingebunkerten Pence in diesen Momenten zeigen, wie er die Tweets des Präsidenten liest, der den Hass seiner Anhängerinnen und Anhänger gezielt auf ihn gerichtet hatte, als er nicht eingeknickt war. Ob Trump sich während dieser Stunden einmal nach Pences Zustand erkundigt habe? Nein, sagt Jacob. Wie Pence darauf reagiert habe? «Frustriert».

Das Publikum – wo an diesem Tag auch demokratische Kongressabgeordnete sitzen und mehrere der Polizisten, die an jenem 6. Januar am Kapitol schwer verletzt worden waren – wird Zeuge, wie einer der Trump-Anhänger in Richtung Pence in die Kamera brüllt, man werde «diesen Wichser durch die Strassen schleifen», eine andere Anhängerin echot Trumps Behauptung, Pence habe sie «verraten». Das Schlussbild des kurzen Videozusammenschnitts zeigt einen Galgen vor dem Hintergrund des Kapitols. Die rechtsextremen Proud Boys, eine der treibenden Kräfte an jenem Tag, hätten Pence getötet, wenn sie ihn in die Finger bekommen hätten, wird ein Informant des FBI zitiert.

Eine, wenn nicht die Schlüsselfigur

Was das alles heisst, ist deutlich: Trump versuchte über Wochen, seinen Vizepräsidenten mit Falschinformationen, öffentlichem Druck («wenn er es nicht tut, werde ich ihn nicht mehr so gernhaben») und Beleidigungen dazu zu bewegen, bei seiner Verschwörung mitzuspielen. Als das scheiterte, richtete er den ganzen Hass seiner Anhängerinnen und Anhänger auf Pence und nahm dessen Tod in Kauf.

Insofern ist Pence eine, wenn nicht die Schlüsselfigur in dieser ganzen Untersuchung. Denn an ihm lässt sich nachzeichnen, was der Ausschuss zu beweisen versucht: dass Trumps Wahl-Lüge und die Gewalt vom 6. Januar in einem kausalen Zusammenhang stehen, dass der damalige Präsident bewusst und mutwillig handelte. Für eine mögliche Strafverfolgung Trumps ist das unverzichtbar.

Im Fokus der 1/6-Ermittlungen: Mike Pence. Bild: keystone

Auf eine solche müsse das Ganze hinauslaufen, erklärt am Rande der Sitzung der ehemalige Polizist Mike Fanone, der vom Mob am Kapitol fast totgeschlagen wurde. Die Menschen, die Trump immer noch unterstützten, glaubten, er habe das Richtige getan, obwohl es offensichtlich illegal war, sagt Fanone. Diese Überzeugung werde der Untersuchungsausschuss nicht ändern. Aber gerade deshalb dürfe es nicht sein, dass dieses illegale Handeln straffrei ausgehe: «Niemand steht über dem Gesetz. In diesem Glauben bin ich Polizist geworden.»

Am Ende ist es aber Luttig, der ehemalige Richter, der in seinen Abschlussworten zusammenfasst, welche Dimension diese Ereignisse und ihre Aufarbeitung haben: «Der 6. Januar war ein entscheidender Moment in der amerikanischen Geschichte», so formuliert er es, ein «Krieg gegen die Demokratie.» Und er richtet deutliche Worte an die Republikaner: Wer heute noch unentschlossen sei, «ob er diesen Krieg gegen unsere Demokratie beenden will, der hat sich schon entschieden».

Chaos in Washington Video: watson/een

Das richtetet den Blick nach vorn auf die nächste Präsidentschaftswahl 2024, bei der Trump wieder antreten – und gewinnen – könnte. Denn: Was wäre gewesen, wenn Pence nicht gewesen wäre oder wenn er sich nicht geweigert hätte, wenn also – wie Luttig es skizziert – eine «Verfassungskrise» und möglicherweise eine «Revolution» losgebrochen wären? Wer wird bei einem möglichen nächsten Mal Schlimmeres verhindern? Wie viel Mut gibt es heute noch, eineinhalb Jahre später, während in einzelnen Bundesstaaten weiterhin Trump-Unterstützerinnen und -Unterstützer den Abbau der freien Wahlen vorantreiben und Kritik aus der Partei am ehemaligen Präsidenten wieder verstummt ist?

Darüber könnte vielleicht Pence mehr sagen. Aber er ist weder geladen noch freiwillig gekommen. Wenn ihm Verfassung und Demokratie so wichtig sind, warum geht er nicht den Schritt, selbst auszusagen, sondern lässt seine ehemaligen Berater diese Aufgabe übernehmen?

Pence könnte 2024 antreten

Eine mögliche Antwort steckt ebenfalls in der Jahreszahl 2024. Pence ist zuletzt wieder verstärkt öffentlich aufgetreten und hat sich offen mit Parteifreunden wie Georgias Gouverneur Brian Kemp gezeigt. Auch Kemp zog damals Trumps Zorn auf sich, weil er bei der Erzählung von der «gestohlenen Wahl» nicht mitmachen wollte. Heute gehört er zu den vielen, die zur Causa Trump einfach gar nichts sagen, um nichts zu riskieren – schliesslich ist dessen Unterstützung in der Wählerschaft immer noch riesig.

Sollte Pence 2024 gegen Trump als Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner antreten wollen, wird er rein rechnerisch auch die Stimmen derjenigen brauchen, von denen Fanone sprach: die, die noch immer glauben, Trump habe richtig gehandelt. Man muss ihm nicht unterstellen, wie nun der Harvard-Verfassungsrechtler Laurence Tribe in einem Tweet, Pence sei sein Rückgrat erst gewachsen, als Luttig ihm eine Argumentation dafür lieferte. Aber die Frage steht im Raum, warum er dieses Bekenntnis zu demokratischen Werten, das er damals bis an den Rand der Lebensgefahr vertrat, nicht mehr öffentlich demonstrieren will, wenn nicht aus taktischen Gründen.

Pence, der Mutige – das könnte also nur eine Momentaufnahme gewesen sein, damals rund um den 6. Januar. Aber eine, die Amerika vor noch sehr viel mehr Schlimmem bewahrt hat. Zumindest vorerst.

