Kein Rennen ist knapper – wie in Pennsylvania die Wahl entschieden werden könnte

Pennsylvania ist bei den Midterms heftig umkämpft. Wer hier gewinnt, kann auf die Mehrheit im Senat hoffen. Ein Ex-Bürgermeister tritt gegen einen Trump-Vertrauten an.

Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

John Fetterman ist eine Erscheinung. Gross und breitschultrig, mit Kahlkopf und Kinnbärtchen, mal finster dreinblickend und mal gnomenhaft verschmitzt. Fast immer trägt er einen Kapuzenpulli, die Oberseite seines rechten Unterarms ziert ein grossflächig tätowiertes Rechteck. Er ist nicht unbedingt der Typ Politiker, der einem als Erstes in den Sinn käme als eine der prominentesten Figuren der Demokratischen Partei. Aber er passt zu diesem Wahljahr und der ganzen Widersprüchlichkeit, die darin steckt. Einerseits scheint das Land gerade Luft zu holen vor dem nächsten brutalen Präsidentschaftswahlkampf. Andererseits stellt es gerade die Weichen für Entwicklungen, die es weit über 2024 prägen könnten, und das nicht zum Guten.

An diesem Dienstag wird in den USA ein neuer Kongress gewählt. Wer hat in den kommenden zwei Jahren die Mehrheit? Kann Joe Biden noch regieren oder wird er sich für den Verbleib seiner Amtszeit grösstenteils aufs Verwalten beschränken müssen? Werden die Republikaner ihre Radikalisierung nicht nur in die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten tragen, sondern auch in Senat und Repräsentantenhaus?

Der Demokrat John Fetterman und seine Frau Gisele kurz vor der Abgabe ihrer Wahl am 8. November. Bild: keystone

Die Antworten auf diese Fragen hängen massgeblich davon ab, ob Fetterman Erfolg hat oder nicht. Wird er Pennsylvanias nächster Senator in Washington, der langjährige Bürgermeister eines Vorörtchens von Pittsburgh, der schon einmal einen Überraschungserfolg feiern konnte und vor vier Jahren stellvertretender Gouverneur Pennsylvanias wurde? Oder sein republikanischer Konkurrent, der Fernsehdoktor und Diätpillenmillionär Dr. Mehmet Oz? Kein Rennen dieser Midterms ist knapper – beide Kandidaten liegen laut der letzten Umfragen bei genau 47 Prozent – und keines sorgt für stärkere Anspannung.

Pennsylvania gilt als Schlüssel für die Mehrheit im Senat. Beide Parteien wollen diesen Sitz unbedingt. Die Demokraten, um die Kontrolle zu behalten. Die Republikaner, um sie ihnen abzunehmen. So erklärt sich auch, dass dieses das teuerste von allen Senatsrennen war. Insgesamt 312 Millionen US-Dollar an Wahlkampfspenden für beide Parteien flossen hinein, viel mehr als in Georgia, das bis vor Kurzem noch als wichtigster battleground galt.

«Ich bin wieder aufgestanden»

Als Fetterman am Samstag, drei Tage vor der Wahl, in die Herbstsonne eines Parks mitten in Pittsburgh tritt, ist ihm anzumerken, was diese Aufgabe mit sich bringt. Die Routine vieler Auftritte binnen weniger Wochen einerseits. Die drückende Nervosität andererseits. Zumal auf ihm ein doppelter Erwartungsdruck lastet. Vor einigen Monaten, mitten im Vorwahlkampf der Demokraten, erlitt Fetterman einen Schlaganfall. Nach einer Not-OP und einigen Wochen Ruhe konnte er wieder auftreten. Heute ist sein Versprechen eines, das er immer wieder anbringt und das besonders gut zum Auftritt in Pittsburgh passt, der «eisernen Stadt»: «Es hat mich umgehauen, aber ich bin wieder aufgestanden.» Die Menge jubelt, Fetterman zupft an seinem Sweatshirt, konzentriert sich.

Fernsehdoktor und Diätpillenmillionär Mehmet Oz und seine Frau Lisa am 8. November 2022. Bild: keystone

Das Sprechen macht ihm manchmal noch Probleme, ebenso das auditive Verarbeiten von Wörtern. Bei Fernsehauftritten benutzt er deshalb Untertitel, wo er noch mal nachlesen kann, was gerade gesagt wurde. Ronna McDaniel, Vorsitzende der Republikaner, ätzt gegen Fetterman: Andere Kandidaten könnten immerhin ganze Sätze sprechen. Besonders Oz, Fettermans Gegenkandidat, lässt wenig Gelegenheiten aus, einen hässlichen Ton in den Wahlkampf zu bringen. Als es etwa darum geht, ob ein TV-Duell stattfinden solle, lässt er verbreiten, Fetterman könne jederzeit die Hand heben und «Toilettenpause» rufen, ausserdem hätte er diesen Schlaganfall womöglich nie gehabt, wenn er mehr Gemüse gegessen hätte.

Als das Duell dann schliesslich stattfindet, hat Fetterman keinen guten Tag erwischt. Schnell werden auch innerhalb der Demokratischen Partei Stimmen laut, die anzweifeln, ob er diesem Rennen gewachsen sei. Oz holt in den Umfragen auf, und der Hoffnungsträger steht immer mehr als Belastungsfaktor für seine Partei da. Aber Fetterman gibt nicht auf. Das ist es, was ihn für Wähler wie Keith und Molly Wilbert einzigartig macht. «Wir lieben Fetterman, weil er echt ist», sagen sie. Keith Wilbert hatte selbst drei Schlaganfälle, zur Wahlkampfveranstaltung kommt er mit einem Rollator, an dem zwei US-Flaggen befestigt sind, auf dem Kopf trägt er eine Kappe, die ihn als Veteranen der US Air Force ausweist. Seine Frau trägt ein T-Shirt in Tarnfarben und eine verspiegelte Sonnenbrille.

Beide stammen aus Stahlarbeiterfamilien, wie sie erzählen, ihre Väter waren Gewerkschafter. Dass die Wilberts nach wie vor die Demokraten wählen, anders als viele aus der weissen Arbeiterschicht in Industriestaaten wie Pennsylvania, daran hätten die Fettermans einen grossen Verdienst, erzählen sie. John Fettermans Frau Giselle hätte sich vor Jahren persönlich dafür eingesetzt, dass Keith Wilbert einen Job in einem anderen Stahlwerk bekam, als sein alter Job wegzufallen drohte. «Ich konnte sie einfach anrufen», sagt Molly Wilbert, «sie hat nie öffentlich darüber gesprochen, wie sie uns geholfen hat.» Am Ende konnte ihr Mann die Stelle nie antreten, weil der nächste Schlaganfall dazwischenkam. Aber die beiden haben das nicht vergessen.

«Wir brauchen nicht noch eine Figur aus dem Realityfernsehen», sagt Molly Wilbert, «sondern jemanden, bei dem das Herz an der richtigen Stelle ist.» Ob Fetterman Probleme habe, manche Worte auszusprechen, sei für sie nicht wichtig. Aber dass er gewinne, dass die Demokraten in der Mehrheit bleiben, das umso mehr. «Wenn man seine Demokratie verliert, verliert man alles», sagt Wilbert. «Und wenn Amerika die Demokratie verliert, was passiert dann mit der Welt?»

Es geht nicht nur um den Sitz im Senat. Mit Oz kandidiert nur einer von gleich mehreren prominenten Vertrauten Donald Trumps in Pennsylvania. Auch Doug Mastriano steht zur Wahl, er will Gouverneur werden. Mastriano war am 6. Januar beim gewaltsamen Angriff auf das Kapitol dabei, er ist eine der lautesten Stimmen, die noch immer die Lüge von der gestohlenen Wahl 2020 verbreiten. Unter ihm, das hat er unverhohlen klargemacht, würde Pennsylvania nicht nur Schwangerschaftsabbrüche verbieten und einer jener Staaten sein, in denen die Republikaner das Wahlrecht immer weiter aushöhlen. Er selbst würde sich auch weigern, einen möglichen Wahlverlust des republikanischen Präsidentschaftskandidaten 2024 anzuerkennen – ein Plan, den Donald Trump ebenso unverhohlen zu verfolgen scheint.

Wähler und Wählerinnne in Pittsburgh, Pennsylvania am 8. November 2022. Bild: keystone

«Ihr verdient jemanden, der euch anerkennt»

Fetterman tritt nicht gegen Mastriano an. Aber seine Chancen stehen schlechter als die von Josh Shapiro, Mastrianos Gegenkandidaten, der in den Umfragen führt. Und die Kontrolle des Senats wird für die Demokraten umso wichtiger, je mehr Leute wie Mastriano in die Regierungen der einzelnen Bundesstaaten drängen. Auch, weil die Republikaner im Senat die Neubesetzung wichtiger Ämter blockieren könnten, etwa für Richterinnen und Richter, deren Rolle immer bedeutender wird, je stärker von rechts versucht wird, gesellschaftlichen Fortschritt wieder zurückzudrehen.

John Fetterman ist der vielleicht wichtigste Mann seiner Partei bei diesen Midterms, eine hochsymbolische Figur: Wer kann heute für die Demokraten Wahlen gewinnen, was braucht es dafür – und was ist verzichtbar? Die Frage, wer oder was «echt» ist und wie man das politisch nutzt, die ist kompliziert geworden in den Post-Trump-USA. Zumal die Fetterman-Kampagne erst nach der gewonnenen Vorwahl öffentlich machte, dass der Kandidat wenige Tage zuvor fast gestorben wäre – in einem Land, in dem Politiker sonst ganz selbstverständlich ihre komplette Krankengeschichte offenlegen. Wie echt, in diese Kerbe hauen die Republikaner um Oz seither immer wieder, könne denn jemand sein, der seine Wähler so im Unklaren über seinen Gesundheitszustand lässt?

Nach Pittsburgh hat Fetterman deshalb einen prominenten Gast mitgebracht. Einen, der den Demokraten in Pennsylvania mal Ergebnisse eingefahren hat, die heute ein ferner Traum sind. «Ihr verdient jemanden, der euch anerkennt», ruft Barack Obama, und die Menge jubelt wieder. Er ermahnt sie, dass es mehr braucht als das: «Runter vom Sofa, legt eure Handys weg, geht wählen!» Später am Nachmittag wird der ehemalige Präsident noch mit Fetterman, Shapiro und Joe Biden in Philadelphia auftreten. Obama hat eine regelrechte Tour durch jene battleground states hinter sich, in denen die Kandidatinnen der Demokraten sich besonders knappe Rennen liefern. Aber es ist kein Zufall, dass diese Tour ihr Finale hier findet, in Pennsylvania. In keinem Bundesstaat ist der Kampf erbitterter als in diesem, in keinem zeigt sich so deutlich, dass in diesen Tagen nicht weniger auf dem Spiel steht als die Demokratie der USA.

Denn auch mit der Wahl wird sich die Spannung in und um Pennsylvania nicht legen. Angeblich will Donald Trump hier versuchen, die Wahl anzufechten, sollte Oz verlieren – an jenem Ort, an dem seine eigene Niederlage entschieden wurde: Vor fast genau zwei Jahren, am 7. November 2020, waren es die Stimmen in Philadelphia, die Joe Biden zum Sieger machten. Nun, so berichtet es der Rolling Stone unter Berufung auf Quellen aus Trumps engstem Umfeld, will der ehemalige Präsident eine «Generalprobe» für 2024 durchführen, so soll er selbst es genannt haben.

Je deutlicher Fettermans Sieg ausfiele, desto weniger angreifbar wäre er für solche Versuche. Die Demokraten hätten die Schlacht in Pennsylvania gewonnen – bis sie in gut einem Jahr von Neuem ausbricht.

