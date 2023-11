Olaf Scholz sich ausgerechnet mit Italiens Ministerpräsidentin, der Rechtspopulistin Meloni, eng abzustimmen: Scholz mit Meloni an einer Pressekonferenz nach dem Treffen am Mittwoch. Bild: keystone

Olaf Scholz und Giorgia Meloni: Ein seltsames Paar

Viele enge Partner hat der Kanzler im Ausland nicht. Eine Ausnahme scheint die Postfaschistin aus Italien zu sein, die heute mit ihrem Kabinett zu Besuch ist. Warum?

Michael Schlieben / Zeit Online

Erfolgreiche deutsche Aussenpolitik war immer geprägt von den guten persönlichen Beziehungen der deutschen Regierungschefs mit ihren Pendants im Ausland. Merkel und Sarkozy, Merkel und Obama, ja auch Merkel und Putin. Das waren komplexe, aber stabile Beziehungen, auf die sich auch die anderen internationalen Partner gern verliessen. Ähnliches galt für Schröder und Chirac oder Schröder und Blair. Von Helmut Kohl und seinen Freunden in West und Ost mal ganz zu schweigen.

Und Olaf Scholz? Schwierig. Die Zahl seiner guten aussenpolitischen Beziehungen ist auch nach zwei Jahren im Amt immer noch überschaubar.

Mit Emmanuel Macron hat er es versucht, ihn nach Hamburg und Potsdam eingeladen, aber kompliziert ist es schon, was nicht nur an Scholz liegt, sondern auch an Macron. Bereits Merkel musste das feststellen. Erahnen lässt sich das etwa an Macrons Pirouetten derzeit zum Krieg im Gazastreifen. Mit Rishi Sunak, der in London fast auf den Tag genauso lang im Amt ist wie Giorgia Meloni in Italien, kam bisher kein einziges bilaterales Treffen zustande, trotz mehrerer Terminvorschläge aus Berlin. Scholz und die deutsche Regierung haben für die Briten offenbar keine Prio.

Auch mit den grossen Ländern Osteuropas ist es seit Längerem schwierig. Zu den rechtspopulistischen Regierungen in Polen und Ungarn, die gern auf Deutschland schimpfen, existieren wenig belastbare Drähte. Scholz hat versucht, den Kontakt nach Rumänien zu intensivieren. Das Land am Schwarzen Meer ist auch wegen seiner Nachbarschaft zur Ukraine und Moldawien wichtiger geworden, aber beileibe keine Grossmacht.

«Roter Teppich» für Meloni

Bleibt noch US-Präsident Joe Biden, an dem Scholz sich aussenpolitisch stark orientiert, etwa in der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Fraglich aber, wie lange noch, nächstes Jahr wird in den USA gewählt. Immerhin wurde Scholz zweiter halbwegs stabiler Partner, der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez, aus derselben Parteifamilie wie Scholz, soeben im Amt bestätigt.

Neben Biden und Sánchez scheint Scholz sich ausgerechnet mit Italiens Ministerpräsidentin, der Rechtspopulistin Meloni, eng abzustimmen. Meloni war schon im Februar zum Antrittsbesuch in Berlin, Scholz hat sie im Juni in Rom besucht. Und nun das dritte bilaterale Treffen binnen eines Jahres, inklusive Pressekonferenz, Abendessen und Regierungskonsultation. Es ist die erste Zusammenkunft zahlreicher Minister beider Länder seit 2016.

Während der bisherigen Treffen war es Scholz wichtig, Harmonie zu demonstrieren. Am Rande von internationalen Gipfeln betonten beide die «ausgezeichnete Zusammenarbeit» zwischen Berlin und Rom. Scholz rolle der Postfaschistin den «roten Teppich» aus, schimpfte schon im Februar die taz. Auch der Parteilinken in der SPD ist diese Allianz unangenehm.

Entspannter als befürchtet

Die Pragmatiker hingegen, und davon gibt es in der SPD viele, verteidigen das Bündnis: «Wenn man etwas in Europa erreichen möchte, muss man das Gemeinsame suchen, nicht das Trennende», sagt Axel Schäfer im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Er ist Vorsitzender der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Ausser Frankreich sei Italien als EU-Gründungsmitglied und drittgrösste Volkswirtschaft nun mal «unser wichtigster Partner, auch wenn das im allgemeinen Bewusstsein nicht so verankert ist». Da könne man sich «Nicht-Kooperation nicht leisten», sagt Schäfer. Erforderlich sei ein «kritischer Pragmatismus».

Aus Regierungskreisen ist zu hören: Die Zusammenarbeit mit der italienischen Regierung sei «auf Arbeitsebene» entspannter und professioneller als ursprünglich gedacht oder befürchtet. Ein Grund dafür mag sein, dass Scholz Meloni gegenüber relativ offen und unvoreingenommen aufgetreten ist. Ein anderer, dass es auch in den italienischen Ministerien weiterhin Menschen gibt, die um die Bedeutung der Kooperation mit der Bundesrepublik wissen.

Positiv angerechnet in Berlin wurde es Meloni auch, dass sie grosse Solidarität mit der Ukraine zeigte und Russland scharf verurteilte. Ihre Parteifreunde und Koalitionspartner sind wesentlich Putin-freundlicher, etwa Vizepremierminister Matteo Salvini, der in Berlin nicht dabei ist. Meloni sei sehr wandlungsfähig, sagt ein Berliner Aussenpolitiker. Da müsse man ihre guten Facetten aktiv unterstützen.

Gemeinsam schalten sich Scholz und Meloni zwischendurch am Mittwochmittag auch zu einer Sitzung der G-20-Staaten. An der Videokonferenz soll Wladimir Putin teilnehmen, es wäre das erste grössere Treffen dieser Art seit langer Zeit. Auch da ist es natürlich hilfreich, wenn Europa halbwegs geschlossen auftritt. In diesem Fall vertreten durch Meloni und Scholz, auf ein- und demselben Bildschirm im deutschen Kanzleramt.

Wenn da bloss die leidige Migrationspolitik nicht wäre. Dieses Thema sorgte in diesem Jahr für den grössten Konflikt zwischen den beiden Partnerländern. Im September beschwerte sich Meloni bei Scholz schriftlich darüber, dass die deutsche Regierung Organisationen unterstütze, die Flüchtlingshilfe in ihrem Land leisten. Die Antwort der Bundesregierung fiel beschwichtigend aus. Kurz danach wurde bekannt, dass die Regierung vom kommenden Jahr an keine Zahlungen an private Seenotretter mehr plane, ganz in Melonis Sinne.

Ohnehin hat sich die Ampelregierung hinsichtlich ihrer Migrationspolitik binnen eines Jahres eher der italienischen Haltung angenähert als andersherum. Inzwischen befürwortet sie Asylverfahren an der Europäischen Aussengrenze und andere repressive Massnahmen, mit denen die Rechtspopulisten noch nie Probleme hatten.

Die Flüchtlingspolitik soll am Mittwoch aber nicht allein im Mittelpunkt stehen. Verabschieden wollen die beiden Regierungen einen gemeinsamen Aktionsplan. Angestrebt wird eine engere Kooperation auf verschiedenen Ebenen: in der Aussen- und Verteidigungspolitik, umwelt- und wirtschaftspolitisch, bei Bildung und Forschung – und auch bei der Migration. Scholz hatte diese Verflechtung schon angeleiert, als Mario Draghi noch in Rom im Amt war, Melonis allseits geschätzter Vorgänger. Der Aktionsplan war eine Reaktion auf den Freundschaftsvertrag, den Italien und Frankreich im November 2021 geschlossen hatten, kurz bevor Scholz ins Amt kam.

«Wir wollen deutlich machen, dass die deutsch-italienischen Beziehungen einen ähnlichen Stellenwert haben wie die deutsch-französischen oder die französisch-italienischen», sagt Axel Schäfer von der deutsch-italienischen Parlamentariergruppe. Allerdings wird es in Berlin anders zugehen als zum Jahreswechsel 2021/2022 bei den südeuropäischen Partnern, die den neuen Freundschaftsvertrag mit viel Pomp zelebrierten. In Berlin dürfte es deutsch und scholzig ablaufen, also: ziemlich nüchtern.

