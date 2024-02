Ihre Trauer ist Widerstand: Wie Menschen in Russland Alexej Nawalny gedenken

Die russischen Behörden warnten, doch sie kamen trotzdem: Tausende trauern im Land um Alexej Nawalny und ein anderes Russland. Aufgeben? Das hätte er nicht gewollt.

Lara Huck, Nina Monecke, Mary Gelman, Leonid Shtein / Zeit Online

Warwara hat Alexej Nawalny nicht persönlich gekannt. Aber sie fühle sich, als hätte sie einen engen Freund verloren, sagt die 21-Jährige aus St. Petersburg. Sie habe gerade zu Hause die Wäsche zusammengelegt, als die Pushnachricht auf ihr Handy kam: Nawalny ist gestorben. Da war es früher Nachmittag. Bis zum späten Abend habe sie nicht glauben können, was sie da las. Nawalny und sein Team seien ihre Hoffnung für eine bessere Zukunft Russlands gewesen.

Menschen gedenken am 16. Februar in St. Petersburg Nawalnys. Bild: www.imago-images.de

Bei einem Spaziergang im Gefängnishof, ganz plötzlich. So soll der 47-jährige Oppositionspolitiker und wichtigste politische Gefangene Russlands nach Angaben der Behörden am 16. Februar gestorben sein. Lange hatte selbst Nawalnys Familie keine näheren Informationen. Am Samstag bestätigten dann Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch und der Leiter seiner Antikorruptionsstiftung, Iwan Schdanow, dessen Tod.

Die russischen Behörden hatten schon wenige Stunden nach Bekanntwerden von Nawalnys Tod davor gewarnt, an Protesten teilzunehmen. Tausende liessen sich davon nicht abschrecken: Im Stadtzentrum von Moskau standen trotz grossem Polizeiaufgebot Menschen Schlange, um Blumen für Nawalny abzulegen. Ähnliche Berichte gab es auch aus St. Petersburg, Jekaterinburg, Nischni Nowgorod und mehreren anderen Orten. Laut dem Menschenrechtsportal OWD-Info wurden mehr als 400 Anhänger Nawalnys in 36 Städten festgenommen.

Die Sicherheitsbehörden greifen durch: Trauernde werden in St. Petersburg abgeführt. Bild: www.imago-images.de

«Wie gross doch selbst die Angst des Machtapparates vor einem Toten ist, wenn sogar das Ablegen von Blumen zu seinem Andenken als Verbrechen angesehen wird», schrieb dazu der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow auf Telegram.

Sie weine schon den zweiten Tag in Folge, sagt Nadin, 24. Sie sei zur Kundgebung gekommen, um Nawalny Tribut zu zollen und etwas Solidarität unter Gleichgesinnten zu spüren. Denn in ihrem persönlichen Umfeld spreche kaum jemand offen über das, was passiert ist. Das sei sehr schwer für sie.

Jekaterina, 20, ist hingegen vor allem wütend. «Ich will einfach nur alles und jeden anschreien.» Sie sagt, Nawalnys Tod könne das Ende aller Hoffnung sein – oder ein Wendepunkt: «Darüber entscheiden wir.» Russland sei trotz allem ihre Heimat und die werde sie nicht verlassen. Sie bleibe, bis zum Schluss. So wie es auch Nawalny getan habe.

2021 kehrte Nawalny nach Russland zurück, nachdem er einen Giftanschlag überlebt hatte. In Moskau wurde er noch am Flughafen verhaftet und in mehreren Schauprozessen zu jahrelanger Lagerhaft verurteilt. Seither wurde Nawalny von einer Haftanstalt in die nächste verlegt, zuletzt in das Gefängnis Polarwolf nach Charp. Das Straflager in Jamal-Nenzen im arktischen Norden gilt als eines der härtesten Russlands.

27 Mal wurde Nawalny in dieser Zeit in eine winzige Isolationszelle gesperrt. Ohne Tageslicht, ohne ein richtiges Bett, ohne Kontakt zu anderen Menschen. Medizinische Behandlungen wurden ihm verweigert. Trotzdem machte er wenige Tage vor seinem Tod in einem Gerichtsverfahren noch Witze über den Richter.

Auch am Solowezki-Stein, einem Gedenkstein für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion in St. Petersburg, werden Blumen für Nawalny niedergelegt. Bild: www.imago-images.de

Diana, 25, hat ein Gedicht für Nawalny geschrieben, das sie, auf kleine gelbe Zettel gedruckt, verteilt. Für sie sei er die Person gewesen, die aussprach, was sie selbst auch dachte, aber sich nicht laut zu sagen traute. Die Menschen in Russland dürften jetzt nicht die Hoffnung aufgeben. Das hätte Nawalny nicht gewollt. Diana will weiter als Künstlerin Widerstand leisten und hofft auf den Tag, an dem ein anderer Politiker in Russland stirbt.

Die Leiche von Nawalny halten die Behörden derweil zurück. Als seine Mutter Ljudmila Nawalnaja mit Mitgliedern seines Anwaltteams am Samstag in Charp ankam, sagte man ihr im Gefängnis, man habe den Leichnam ihres Sohnes nicht. Er soll im Rahmen einer Untersuchung seines Todes in die Stadt Salechard gebracht worden sein, etwas mehr als eine Autostunde entfernt. «Es ist offensichtlich, dass sie lügen und alles tun, um die Übergabe der Leiche zu verhindern», schrieb Nawalnys Sprecherin auf der Plattform X.

Michail, 32, und Leila, 27, wollen sich beide nicht als Anhänger Nawalnys bezeichnen. Aber auch für sie sei er die Stimme der Freiheit gewesen. Dank ihm hätten alle gewusst, dass es noch eine Opposition in Russland gibt. Für Michail ist klar: Der russische Staat tötet, und Putin ist ein Mörder.

Leila fühlt sich unter Schock, ähnlich wie nach dem 24. Februar 2022, als Russland die Ukraine überfiel. Sie könne kaum glauben, dass die Behörden so kaltblütig sind, einen Menschen einzusperren – wo er doch ohnehin nicht viel tun könne – und ihn dort dann auch noch umzubringen. Sie sehe keinen Sinn darin. Tatsächlich erscheint der Todeszeitpunkt Nawalnys zunächst ungünstig für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Immerhin wird Mitte März in Russland gewählt. Und doch dürfte Putin am Ende kaum etwas zu befürchten haben. Nach derzeitigem Stand treten neben ihm nur drei weitere Kandidaten an, die ihn entweder offen unterstützen oder kein eigenes politisches Profil haben. Mit Nawalny verschwindet ausserdem einer seiner hartnäckigsten Widersacher: Keinem gelang es so verlässlich, den russischen Präsidenten vorzuführen.

Vera, 30, hat eine Karte zum Protest mitgebracht, auf der steht: «Alexej, danke für Ihren Mut. Sie werden für immer in unseren Herzen sein.» Sie habe bis zum Schluss gehofft, dass die Gewalt gegen Nawalny eines Tages enden würde. Russland dürfe nicht länger als Aggressor auftreten, sondern müsse mit anderen Staaten zusammenarbeiten. Nawalny war ihre Insel der Hoffnung. Die sei nun untergegangen.

Alice, 19, hofft, dass es einen Nachfolger Nawalnys geben wird. Jemand, der die Menschen in Russland anführen könne und ihnen hilft, nicht zu verzagen. «Aber ich bin nicht sicher, ob das möglich ist.»

In den sozialen Netzwerken wird in diesen Tagen ein Videoschnipsel von Nawalny viel geteilt. Es ist ein Ausschnitt der Doku Nawalny des kanadischen Regisseurs Daniel Roher. Der Film erschien 2022, wurde aber teils noch vor der Inhaftierung Nawalnys gedreht. Der Oppositionelle sagt darin unter anderem: «Für den Fall, dass ich getötet werde, ist meine Botschaft sehr einfach: Gebt nicht auf!»

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.