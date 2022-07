Taiwan und China: Gefährlicher Systemkonflikt mit Parallelen zum Krieg in der Ukraine

Während die ganze Welt in die Ukraine schaut, bedroht China Taiwan mit Schiffen und Kampfjets – und rüstet kräftig auf. Der demokratische Nachbar bereitet sich auf das Schlimmste vor.

Taiwans demokratische Zukunft wirkt so fragil wie lange nicht mehr und der Grund dafür ist unverkennbar: Die Führer der in China herrschenden Kommunistischen Partei (KP) beharren darauf, Taiwan gehöre zum Festland, wäre Teil ihrer Volksrepublik. In Taiwan aber will praktisch niemand zum kommunistischen Nachbarland gehören – wer möchte schon in einem Repressionsstaat leben. Das wissen auch die KP-Kader, weshalb sie längst mit gewaltsamer Annexion drohen. Als eine Art Vorgeschmack dringt die Volksbefreiungsarmee mit ihren Kampfjets und Bombern regelmässig und zuletzt verstärkt in die Luftverteidigungszone des Nachbarstaates ein.

*inklusive Angriffshelikopter. quelle: globalfirepower.com

Besonders bedrohlich zuletzt am 21. Juni: Mit 29 Militärmaschinen näherte sich ein Verband, darunter sechs strategische Bomber vom Typ Xian H-6, die Nuklearwaffen tragen können, dazu ein Aufklärungsflugzeug und Begleitjets. Als eskalationsträchtig gilt besonders das Überqueren der Medianlinie zwischen Festland und Insel, Jets der Volksbefreiungsarmee haben damit zuletzt am Freitag provoziert.

Allein in den vergangenen beiden Jahren sollen mehr als 1'000 chinesische Kampfflugzeuge in die taiwanesische Luftverteidigungszone eingedrungen sein. Eine militärische Erfahrung, die auch die Ukrainerinnen und Ukrainer vor dem 24. Februar mit Russland machen mussten, das auch im Baltikum oder gegenüber Schweden, Dänemark und Finnland immer wieder auf diese Art die Abwehrreaktionen testet. Während heute die Welt auf die Ukraine schaut, kommt es also auch im Südchinesischen Meer zu einer Eskalation, wenn auch noch deutlich unter der Schwelle zum Krieg. Bedrohlich sind die chinesischen Scheinangriffe dennoch, leicht können sie in einem Desaster enden, sollte eine der beiden Seiten mit scharfen Waffen feuern.

Russland und China berufen sich auf die Geschichte

Dazu kann auch beitragen, dass das chinesische Aussenministerium im Juni erklärt hat, die Taiwanstrasse unterliege als ausschliessliche Wirtschaftszone Chinas Souveränität, sie sei kein internationales Gewässer. Bereits im Jahr zuvor hatte die Regierung in Peking westliche Staaten dazu aufgefordert, keine Kriegsschiffe mehr durch die Strasse von Taiwan fahren zu lassen. Der Appell blieb ohne Wirkung, doch auch deshalb wurde China von der Nato auf dem Gipfel in Madrid gerade zum Rivalen erklärt. Die chinesische Regierung missachtet internationale Regeln. Sie beansprucht fast das gesamte Südchinesische Meer. Und Nachbarn, die damit nicht einverstanden sind, werden mit Kampfjets und Kriegsschiffen bedrängt. China betreibt eine Aussenpolitik unter Waffen.

Am Nato-Gipfel in Madrid wurde die Rolle Chinas als grosser Rivale betont. Bild: keystone

Einen Krieg verhindert bislang, dass die Führung in Peking nicht weiss, wie die inoffizielle Schutzmacht Taiwans, die USA, im Falle eines Angriffs auf die Insel reagieren würden. Die Regierung in Washington hüllt sich seit den Siebzigerjahren in eine Art strategische Zweideutigkeit – diplomatische Beziehungen bestehen zu Peking, nicht zu Taipeh. Doch parallel zu den wachsenden Drohungen Chinas schwächt sich die Zweideutigkeit zugunsten der Inselrepublik vorsichtig ab. Ein Grund, warum das Regime in Peking seine Einschüchterungsversuche gegen Taiwan verschärft. Auffällig war, dass US-Präsident Joe Biden im Mai in Japan erklärt hatte, Taiwan notfalls gegen eine chinesische Aggression auch militärisch verteidigen zu wollen. Wenig später zog er sich wieder auf die alte Zweideutigkeit zurück.

Das bedrohte Taiwan ist ein faktisch souveräner Staat, auch wenn dieser nur von ein paar wenigen, kleinen Ländern diplomatisch anerkannt wird. Chinas Druck ist vielen anderen Ländern zu hoch, das zeigt der heftige Streit um die Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsorganisation WHO, die von den USA unterstützt und von China bekämpft wird.

Taipeh, die Hauptstadt Taiwans. Bild: shutterstock.com

Die KP begründet ihre Aggression historisch, sie hat den «Anschluss» Taiwans seit den Siebzigerjahren verstärkt zu einem patriotischen Narrativ erhoben und ihr aktueller Parteichef Xi Jinping hat das noch einmal forciert. Für ihn soll die Annexion bis 2049 geschehen, dem 100. Gründungstag der Volksrepublik, dann soll offiziell die «grosse Erneuerung» Chinas unter der KP abgeschlossen sein. Da Xi dann theoretisch uralt wäre, besteht aber die Gefahr, dass er nicht so lange warten will und in den kommenden Jahren irgendwann einen Angriff auf Taiwan versuchen könnte.

Die Parallelen zum russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine sind vor diesem Hintergrund offensichtlich: Auch Russlands Präsident Wladimir Putin sieht den vergleichsweise kleinen Nachbarn als Teil seines Staates, in seiner Weltsicht war der Untergang der Sowjetunion eine politische Katastrophe. Die heutige Taiwan-Krise ist ein Vermächtnis des Zweiten Weltkrieges sowie des chinesischen Bürgerkrieges zwischen der Nationalarmee unter Chiang Kai-shek und der Roten Armee der Kommunisten Mao Zedongs. Taiwan hat nie zur 1949 gegründeten Volksrepublik gehört, es war eine Zeit lang Teil von Chinas Qing-Dynastie und von Ende des 19. Jahrhunderts bis 1945 eine Kolonie Japans. 1949 floh die Nationalarmee auf die Insel, Chiang etablierte dort eine Militärdiktatur, sein Sohn leitete später den Übergang zur heutigen Demokratie ein.

Putin verfolgt in der Ukraine ähnliche Ziele wie China in Taiwan. Bild: keystone

Beide Staaten – die Ukraine wie Taiwan – stellen als Demokratien für die Autokraten in Peking und Moskau politisch unliebsame Konkurrenzmodelle dar. Im Gegensatz zu den Ukrainern aber haben sich die Taiwanesinnen und Taiwanesen nie für unabhängig erklärt, könnte das doch dem Regime in Peking einen einfachen Anlass geben, den Status quo der Insel zu beenden und einen Krieg zu beginnen. Im Januar 2019 erklärte Xi Jinping, ein unabhängiges Taiwan widerspreche dem Trend der Geschichte.

Kampferfahren ist die chinesische Armee im Gegensatz zur US-amerikanischen allerdings nicht. Sie führte ihren letzten Krieg 1979 gegen Vietnam, gewann den Grenzkonflikt aber nicht und erlitt schwere Verluste. Chinas Marine hat dazu noch nie eine richtige Seeschlacht geschlagen. Doch die Kommunistische Partei rüstet das Land heute extrem auf, verstärkt die Marine, die Luftwaffe und seine Raketentruppe. Gerade erst wurde ein dritter Flugzeugträger fertiggestellt. Die Produktion von U-Booten läuft auf Hochtouren. Zudem verfügt China über Hyperschallwaffen, die von herkömmlichen Boden-Luft-Raketensystemen bislang nicht abgewehrt werden können.

Ein freies Taiwan ist Chinas Präsident Xi Jinping ein Dorn im Auge. Bild: keystone

Bis 2035 soll die Volksbefreiungsarmee modernisiert sein, hat Präsident Xi Jinping angeordnet. Und 2049 sollen die Streitkräfte in der Lage sein, einen Krieg gegen andere starke Mächte zu führen und gewinnen zu können. Dafür erhält die Armee stetig neue Waffensysteme. Zum Jahresanfang feierten die Staatsmedien den Kampfhubschrauber Z-10, der erste Typ, der in China entwickelt und gebaut wird – allerdings mithilfe europäischer Rüstungskonzerne. Zudem will China 100 neue Interkontinentalraketen anschaffen, mit denen Ziele in den USA getroffen werden können, das Militär erneuert parallel sein Atomwaffenarsenal. Dazu sollen bis 2030 mehrere Dutzend neue Überwassereinheiten bei der Marine in den Dienst gestellt werden.

Die Präsidentin mit einer Panzerabwehrwaffe auf der Schulter

«China verfügt bereits heute über die zahlenmässig grössten Seestreitkräfte der Welt mit rund 350 Schiffen und U-Booten (USA: 293)», stellte China-Experte Frank Umbach in der Fachzeitschrift Europäische Sicherheit und Technik fest. Und weiter: «Die Luftstreitkräfte Chinas mit rund 2'000 Kampfflugzeugen sind schon heute zahlenmässig die drittgrössten der Welt und die grössten in der Region.» Damit ist das chinesische Militär eines der umfangreichsten überhaupt. Rund zwei Millionen Soldaten dienen in den chinesischen Streitkräften, Nachbar Taiwan hält laut dem Bericht Military Balance des International Institute for Strategic Studies in London nur 163'000 Mann unter Waffen.

Chinas dritter Flugzeugträger «Fujian» wird in Betrieb genommen. Video: YouTube/ZEIT ONLINE

Taiwan beschafft sich seine Waffensysteme fast vollständig in den Vereinigten Staaten. Beide Länder arbeiten in Sicherheitsfragen eng zusammen. Taiwan hat lange versucht, im konventionellen Rüsten mit China mitzuhalten, hat schwere Waffen gekauft und sich auf grosse Gefechte vorbereitet. Unter Chiang Kai-shek war noch die Rückeroberung des Festlands ein Thema. Der Krieg in der Ukraine zeigt nun, dass für eine erfolgreiche Verteidigung gegen einen überlegenen Gegner, der über mehr Soldaten, mehr Panzer und mehr Artillerie verfügt, mobile Waffen bedeutsam sind.

Chinas Aufrüstung und Drohungen haben die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen bereits auf Twitter zu einem interessanten Vergleich gebracht. Die Art und Weise, wie die Ukraine sich gegen einen übermächtigen Gegner verteidige, inspiriere auch ihr Land, sagte die Politikerin. «Taiwan wird sich – wie die Ukraine – keinem Druck beugen.» Wie die Ukrainer sich gegen die russische Invasion wehren, gilt in Taiwan beispielgebend. Bei einem Truppenbesuch Anfang Juni liess sich Tsai mit einer Panzerabwehrwaffe auf der Schulter fotografieren. Mit ähnlichen Geschossen haben die Ukrainer eine grosse Zahl russische Panzer zerstört.

Russland, das offiziell nur eine Spezialoperation in der Ukraine führt, erlebt dort ein militärisches Fiasko. Tausende Soldaten und viele Hundert schwere Waffensysteme hat die russische Armee bereits eingebüsst, die Angreifer «nutzen sich ab», wie Militärs sagen, sie verlieren so viele Männer und Kriegsgerät, dass sie jahrelang nicht mehr in der Lage sein werden, einen grossen Krieg zu führen.

Zwei chinesische Kampfjets starten zu einer Patrouille im Südchinesischen Meer. Bild: keystone

Taiwan beschafft sich deswegen Waffensysteme wie Boden-Boden-Raketen, die im Krieg in der Ukraine eine wichtige Rolle spielen, dazu Schiffsabwehrraketen, um eine Invasion Chinas mit Landungsbooten unterbinden zu können, sowie F16-Kampfjets, um gegnerische Bomber zu bekämpfen. Die Regierung in Taipeh bereitet die Truppe auf eine sogenannte Stachelschweinstrategie vor, ein defensives Vorgehen, das dem Gegner mit Nadelstichen zusetzt und die Offensive ausbremst. Besonders die USA drängen Taiwans Politik angesichts der Erfahrungen der ukrainischen Armee gegen Russland, in mobile, leichte Systeme mit grosser Wirkung zu investieren, in Kampfdrohnen, Stinger-Boden-Luft-Raketen oder Javelin-Panzerabwehrgeschosse, die weniger anfällig für Chinas fortschrittliche Waffen sind.

Seit dem 24. Februar werden die Verteidigungsvorbereitungen in Taiwan nochmals verstärkt. So unterschrieb die Regierung in Taipeh am 2. März einen Vertrag mit Boeing über die Lieferung von Harpoon-Raketen, mit denen eine neue Küstenverteidigung aufgebaut werden soll. Das Land soll abwehrbereit wirken und China so eine klare Botschaft gesendet werden: Der Preis eines Angriffs wäre hoch, zu hoch.

Die KP kann sich eine gescheiterte Invasion kaum leisten

Dazu gehört auch, dass Taiwan sich bemüht, die Reaktionszeit zu verkürzen, in der Reservisten im Angriffsfall einberufen werden können. Da chinesische Truppen die gut 130 Kilometer entfernte Insel mit Landungsschiffen erreichen müssten, bleibt den Verteidigern ein wenig Zeit, um sich auf die Abwehr vorzubereiten. Taiwans Strategie sieht vor, die Offensive so lange zu verzögern, wie es nur geht, um den Verbündeten, vor allem den USA, zu ermöglichen, Waffen zu liefern oder bestenfalls selbst mit Truppen einzugreifen.

Die Biden-Regierung hat gute Gründe, Taiwan militärisch zu stärken, denn der Inselstaat spielt in der US-Aussenpolitik eine besondere Rolle. Die Unterschiede zur Ukraine sind erheblich und aus ihnen wird deutlich, dass für die USA im Westpazifik viel auf dem Spiel steht.

Ökonomisch gehört Taiwan zu den produktivsten Volkswirtschaften der Welt und ist ein bedeutender Zulieferer im Hightechbereich, beispielsweise bei Halbleitern, die auch in modernen Raketen stecken. Die globale Abhängigkeit von Taiwan geht so weit, dass beispielsweise Ex-Google-Chef Eric Schmidt und Kriegsforscher Graham Allison, der kassandrahaft vor einem Krieg mit China warnt, um die nationale Sicherheit fürchten: «Wenn Taiwans Chip-Produktionskapazitäten wegfielen oder in die Hände Chinas gingen, wäre der amerikanische Technologiesektor am Boden zerstört.»

Geostrategisch ist die Insel wichtiger Teil der sogenannten first island chain, einem dichten Ring von US-Stützpunkten im indopazifischen Raum, der auch der Eindämmung des chinesischen Machtanspruchs dient. Und schliesslich ist es eine Frage politischer Werte: Im Gegensatz zur Ukraine wird Taiwan nicht von Grosskorruption geplagt, es hat sich vielmehr zur ostasiatischen Musterdemokratie entwickelt. Als erster Staat in der Region ermöglichte Taiwan beispielsweise die gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Damit passt es wie Japan, Südkorea oder auch Australien im Westpazifik in das von der Biden-Regierung angestrebte globale Netz befreundeter, mehr oder weniger liberaler Staaten, die das auf freiem Handel basierende US-Herrschaftsmodell mittragen und so den globalen Einfluss der USA erhalten helfen.

Genau dieses Model lehnen Xi Jinping und Wladimir Putin rigoros ab. Beide sind seit Februar offiziell «beste Freunde», womit der Ukraine-Taiwan-Komplex ein systemischer Konflikt geworden ist. Bewaffnet sich Taiwan jetzt schnell und verstärkt mit asymmetrischer Waffentechnik, und findet es im reichen Westen zunehmend mehr hochrangige politische Kontakte, könnte Xi Jinping denken, es schliesse sich für ihn ein Gelegenheitsfenster, Taiwan gewaltsam zu annektieren. Andererseits würde ein Scheitern einer Taiwan-Invasion die Legitimität der KP in China substanziell gefährden. Und für die Amerikaner steht mit dem kleinen Taiwan wohl noch mehr auf dem Spiel als in der Ukraine.

