Alice Weidel offiziell als AfD-Kanzlerkandidatin vorgestellt

Alice Weidel wird AfD-Kanzlerkandidatin. Bild: keystone

Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

AfD-Parteichefin Alice Weidel soll ihre Partei als Kanzlerkandidatin in die Bundestagswahl 2025 führen. Der Bundesvorstand und die Konferenz der Länderchefs hätten jeweils einstimmig beschlossen, Weidel dem Parteitag am 11. Januar zur Nominierung vorzuschlagen, sagte Co-Parteichef Tino Chrupalla. Mehr in Kürze...

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.