Atomwaffen: Warum die USA ihre Nuklearstrategie erweitern

Die US-Regierung hat ihre nukleare Abschreckungsstrategie ausgeweitet und berücksichtigt darin nun auch Chinas wachsendes Atomwaffenarsenal. Bild: imago

Warum die USA ihre Nuklearstrategie erweitern

Für die US-Regierung sind nicht mehr nur Russlands Interkontinentalraketen der Massstab. Die Abschreckung von China und Nordkorea soll künftig mit eingerechnet werden.

Steffen Richter, Hauke Friederichs / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Es ist eine Zäsur in der amerikanischen Geopolitik. Eine, die Chinas Streben nach globaler Macht Rechnung trägt: Die US-Regierung hat ihre nukleare Abschreckungsstrategie ausgeweitet. Darin berücksichtigt sie nun auch Chinas wachsendes Atomwaffenarsenal. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf zwei hochrangige Regierungsbeamte. Die Idee der nuklearen Abschreckung entstand mit dem Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion, als beide Länder grosse Atomwaffenarsenale anlegten, in der Annahme, damit das jeweils andere Land von direkten Angriffen abzuschrecken.

Laut der Vereinigung amerikanischer Wissenschaftler (FAS) verfügt China heute über 500 Atomsprengköpfe, US-Geheimdienste schätzen, es könnten bis 2030 bereits 1'000 und bis 2030 sogar 1'500 Stück sein. Damit stünde China dann etwa auf demselben Niveau wie Russland und die USA.

Seit rund 80 Jahren fokussierten sich die USA in ihrer Nuklearstrategie auf die Sowjetunion und später auf Russland, und das tun sie auch heute noch. Es sei immer noch die weltweit grösste Atomstreitmacht mit rund 4'000 Sprengköpfen, darunter rund 1'550 auf strategischen Raketen und Bombern, schreibt der Abrüstungsexperte Daryl G. Kimball von der NGO Arms Control Association auf X: «Sie bleibt die treibende Kraft hinter der US-Nuklearstrategie.»

Doch China rückt nun weit auf: «Anders als Russland wird China den Vereinigten Staaten in praktisch jedem relevanten militärischen und wirtschaftlichen Bereich ein ebenbürtiger Gegner sein», sagte Vipin Narang, bis vor Kurzem ein stellvertretender US-Verteidigungsminister, Anfang August. Die Volksrepublik China ist heute ein wirtschaftlich dynamisches Land und hat Wladimir Putins Oligarchenstaat, der vom Export von Erdöl, Gas und Waffen abhängig ist, lange abgehängt.

Russland droht mit Atomwaffen

Das Dokument ist streng geheim, nur einige wenige gedruckte Papierkopien wurden erstellt, die an Pentagon-Kommandeure und Sicherheitsbeamte gegangen seien, schreibt die New York Times. Etwa alle vier Jahre wird der Plan von der US-Regierung aktualisiert, Präsident Joe Biden soll ihn bereits im März gebilligt haben. Pranay Vaddi vom Nationalen Sicherheitsrat der USA wies bereits Anfang Juni darauf hin, dass es in der Abschreckungsstrategie nicht mehr nur um ein Land gehe, sondern um drei – denn auch Nordkorea beunruhigt die Amerikaner. Das Ziel sei es nun, «gleichzeitig Russland, die Volksrepublik China und Nordkorea abzuschrecken», sagte Vaddi.

Die Erweiterung hat gute Gründe: China, Russland und Nordkorea kommen sich näher, auch militärisch. Kim Jong Un liefert Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine Artilleriemunition und Raketen. (So wie der Iran Drohnen.) Nordkorea verfügt heute über rund 60 Nuklearsprengköpfe, sieht die USA als Erzfeind, ist wegen seines Atomprogramms international isoliert und kann China seinen engsten Partner nennen. Russland und die Volksrepublik China wiederum halten heute vermehrt gemeinsame Manöver ab, zuletzt im Südchinesischen Meer und Ende Juli auch in der Ostsee.

Kriegsaggressor Wladimir Putin versteht sich bestens mit Chinas Präsident Xi Jinping. Beide sehen sich als Antagonisten der USA, wollen deren geopolitische Dominanz beenden und die bestehende internationale Ordnung zu ihren Gunsten verändern. Russlands Kriegsherren scheuen sich ausserdem nicht, mit dem Einsatz taktischer Nuklearwaffen, mit geringerer Strahlung, der Ukraine zu drohen. Und auch gegenüber der Nato kündigten die Machthaber in Moskau den Einsatz von Atomwaffen an, sollten sie Russlands Sicherheit durch den Westen gefährdet sehen. Xi Jinping sagt zwar, dass der Ukrainekrieg weit weg sei und China nichts angehe, in Wirklichkeit stützt er Putin aber und verhindert nicht, dass Mikrochips und Komponenten für Russlands Rüstungsproduktion aus Chinas Industrie über Drittländer bei der russischen Armee landen.

Der Aufstieg Chinas war lange Zeit vor allem wirtschaftlich dominiert, geopolitisches Aufrüsten stand nicht im Fokus der Politik in Peking. Bis 2012 verfügte Chinas Volksbefreiungsarmee nur über 60 nukleare Sprengköpfe. Damit wollte das Land eher Indien oder Russland vor Angriffen abschrecken.

Doch mit dem Amtsantritt von Xi Jinping 2012 als neuem Chef der herrschenden Kommunistischen Partei änderte sich das. Schon damals habe Xi signalisiert, dass Chinas Aufstieg zur Grossmacht durch eine robuste Atomstreitkraft gekennzeichnet werden müsse, schreibt Chris Buckley, der langjährige Chinakorrespondent der New York Times. Er hat Berichte und Studien aus China zur nuklearen Aufrüstung ausgewertet.

Die politischen Führer wollen den wirtschaftlichen Erfolg auch machtpolitisch umsetzen – und haben dafür ihr Nukleararsenal so rasant ausgebaut wie kein Staat der Welt jemals zuvor. Dahinter stecken die politische Paranoia Xis vor der geopolitischen Macht der USA und der Wille, China über den Ausbau des Atomwaffenarsenals selbst zur Grossmacht werden zu lassen. Heute würden Xis Militärstrategen Nuklearwaffen nicht nur als Schutzschild, sondern als potenzielles Schwert sehen – um Gegner einzuschüchtern und zu unterwerfen, heisst es bei Buckley.

Dass Xi trotz inzwischen 500 Sprengköpfen dieses Programm weiter ausbauen will, hat er gerade erst bestätigt. Auf dem sogenannten Dritten Plenum der Kommunistischen Partei diesen Sommer, auf dem die politischen und wirtschaftliche Zukunftspläne für die kommenden Jahre verkündet werden, hiess es: «Um einen neuen Rahmen für Dienste und Waffen zu entwickeln, werden wir die Entwicklung strategischer Abschreckungskräfte beschleunigen und uns um die Entwicklung neuer Streitkräfte mit neuen Kampffähigkeiten bemühen, während wir gleichzeitig koordinierte Anstrengungen unternehmen, um traditionelle Kampfkräfte zu stärken.»

Chinas Führung wird es deswegen auch nicht verwundern, dass sie Teil der amerikanischen Abschreckungsstrategie geworden ist. Sie will im Übrigen mit den USA auch nicht über die Zahl der Sprengköpfe und Raketen verhandeln, solange ihr Arsenal nicht mit dem der Russen und der Amerikaner vergleichbar ist. Xi und seine Generäle drohen ja damit, die Inselrepublik Taiwan auch mit Gewalt übernehmen zu wollen. Mehr U-Boote, die Raketen mit Atomsprengköpfen abfeuern können, und Kampfjets aus China könnten die USA dann davor abschrecken, Taiwan militärisch zu Hilfe zu kommen. Der Preis für eine direkte Unterstützung des Inselstaates wäre zumindest sehr hoch. Auch die Bedrohung für die US-Militärbasen in Guam und Japan nähme zu.

Chinas Aufrüstung wird zu einer Neujustierung der US-Atomarsenale führen, doch vorerst nicht zu einem Ausbau der US-Nuklearstreitkräfte, sagt Abrüstungsexperte Kimball. Die US-Regierung müsste frühestens ab 2030 darüber nachdenken – sofern bis dahin keine wirksamen Verhandlungen mit China und Russland zur Rüstungskontrolle geführt wurden.

Trump würde das Land unberechenbar machen

Allerdings modernisieren die Vereinigten Staaten ihr Arsenal an Kernwaffen bereits. Dabei spielt auch die Möglichkeit der sogenannten Skalierung eine grosse Rolle – die Möglichkeit, die Zerstörungskraft einzustellen. Dadurch, so befürchten Experten, könnte der Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen wahrscheinlicher werden. Und auch wenn Präsident Biden laut darüber nachgedacht hat, den Einsatz von Atomwaffen auf Abschreckung und Vergeltung zu begrenzen, also auf konventionelle Angriffe nicht nuklear reagieren will, bauen die USA ihre sogenannte Zweitschlagfähigkeit eher aus.

Abgetauchte Atom-U-Boote, deren Standorte geheim sind, sind stets in der Lage, jeden Angriff mit Massenvernichtungswaffen auf die USA durch den Einsatz ihrer ballistischen Raketen mit Nukleargefechtsköpfen zu bestrafen, selbst wenn die Vereinigten Staaten nicht mehr handlungsfähig sein sollten. Im Kalten Krieg entstand dazu der Leitsatz, wer als Erster schiesst, ist als Zweiter tot. Das soll alle anderen Atommächte davon abhalten, die USA zu attackieren. Auch China, Russland, Grossbritannien, Indien und Frankreich verfügen über solche strategischen U-Boote.

Jetzt auf

Derzeit hätte der Strategiewechsel in den USA also noch keine Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Die Bundesrepublik ist wie andere Staaten auch über die «nukleare Teilhabe» in die US-Strategie eingebunden. Auch auf deutschem Boden lagern amerikanische Atombomben, die im Nato-Verteidigungsfall bei einem Angriff auf das Bündnisgebiet durch Kampfflugzeuge der Bundeswehr abgeworfen werden können – wenn die Regierung in Washington den Einsatz freigibt. In Deutschland gab es in den vergangenen Jahren bereits eine Debatte darüber, wie verlässlich der nukleare Schutzschirm der USA noch ist, weil der Fokus der Supermacht sich immer mehr nach Asien verschiebt.

Doch in dieser Frage kommt noch ein weiterer Unsicherheitsfaktor hinzu, nämlich die USA selbst: Ein Sieg Donald Trumps bei der Präsidentenwahl würde das Land unberechenbarer machen. Zudem hatte der Republikaner bereits angekündigt, im Falle seiner Wahl massenhaft Beamte in Regierungsbehörden auszutauschen. Die Expertise von Jahrzehnten könnte wegfallen, liesse Trump unerfahrene Leute ran. Verbündeten, die nicht genügend Geld für ihre Streitkräfte ausgeben, hat Trump ausserdem gedroht, dass sie den amerikanischen Schutz verlieren würden. Ob das auch für den nuklearen Schirm der USA gelten würde – dazu hat er sich noch nicht geäussert.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.