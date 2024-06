Die AfD-Spitze um Alice Weidel und Tino Chrupalla freut sich über das Spitzenergebnis. Bild: keystone

AfD bei der Europawahl: Trotz allem

Der Spitzenkandidat suspendiert? Eine neue Konkurrenz von links? Egal, die AfD wird gewählt. Im Europaparlament droht ihr dennoch die Bedeutungslosigkeit.

Tilman Steffen / Zeit Online

Zu jedem Wahlabend gehören die Live-Interviews der grossen Fernsehsender, die dafür ihre mobilen Studios direkt in den Parteizentralen errichten. Als auf der Wahlparty der AfD Bundeschef Tino Chrupalla auf der grossen TV-Leinwand des Saales im Berliner Norden erscheint, postieren sich Partygäste hinter ihm, sie schwenken Deutschlandflaggen – erst einige, bis ein kleines Fahnenmeer entsteht. Ganz Deutschland soll sehen, wie sich die AfD am Abend der Europawahl fühlt.

An diesem Sonntagabend ist eine AfD zu beobachten, die vor Kraft kaum laufen kann. 16 Sitze im Brüsseler Parlament verheissen die Zahlen, mit mehr als 16 Prozent ist die Partei zweitstärkste Kraft in Deutschland geworden – vor allen Ampelparteien, in Ostdeutschland sogar stärkste Kraft. «Super zugelegt», feiert Chrupalla das Ergebnis vor seinen Anhängern in dem Saal im Erdgeschoss des nüchternen Gewerbebaus, den die Partei gegen ihr bisheriges Hauptquartier nahe dem Berliner Kurfürstendamm eingetauscht hat. Es ist so abgelegen, dass der sonst bei Wahlabenden übliche Gegenprotest vor der Haustür ausbleibt. «Das geht noch nach oben heute», prognostiziert Co-Chefin Alice Weidel. Sie rechnet mit weiter steigenden Zahlen im Laufe des Abends. «Wir sind noch vor der Kanzlerpartei», ruft René Aust, der auf Listenplatz drei kandidiert und mit auf die Bühne gebeten wurde. So laut, dass die Tonübertragung aussetzt.

Aust steht dort, weil zwei Personen im Raum auffällig fehlen: Spitzenkandidat Maximilian Krah und der Listenzweite Petr Bystron.

Doch zunächst zum Ergebnis der AfD: Es liegt über den jüngsten Umfragen, es liegt fünf Punkte über der Europawahl 2019, es liegt deutlich über dem der Bundestagswahl 2021. Die Partei hat zugelegt, obwohl mit dem BSW von Sahra Wagenknecht ein neuer Player entstand, den die AfD-Spitze zuletzt als deutliche Konkurrenz betrachtete. Denn Wagenknecht ist russlandaffin wie Teile der AfD und spricht Protestwähler an.

Das Ergebnis der AfD folgt dem allgemeinen Rechtstrend, der europaweit zu beobachten ist. Das Anprangern der Brüsseler Politik von Überregulierung, der Kampf gegen das Verbrenner-Aus – all das kommt an in der Bevölkerung, insbesondere in den jüngeren Wählergruppen: Bei diesen gewann die AfD deutlich hinzu, die meisten Wähler hat sie in der Altersgruppe 35 bis 44 Jahre. Obwohl die AfD sich als Mittelstand- und Mittelschichtpartei versteht, wird sie vor allem von gering- und mittelgut Gebildeten, von Arbeitern und Geringverdienern mit niedrigem Lebensstandard gewählt. Dass die AfD über den Umfragewerten landete, führt man im Saal auch auf das Messerattentat von Mannheim zurück, wo vorvergangene Woche ein mutmasslicher Islamist radikale antiislamische Aktivisten angriff und einen Polizisten tötete. Ohne diesen Vorfall wäre die AfD zwei Prozentpunkte niedriger gelandet, sagt Irmhild Bossdorf, Kandidatin auf Listenplatz 9, am Rande der Wahlparty.

Zugelegt trotz Krah und Bystron

Auffallendster Befund ist jedoch: Die AfD legte zu, trotz der Querelen um die Kandidaten Krah und Bystron. Die Parteispitze hatte beide vom Wahlkampf suspendiert wegen des Vorwurfs, Geld angenommen zu haben aus dunklen Kanälen. Und weil Strafermittler wegen Spionage-, Geldwäsche- und Korruptionsverdachts ihre Büros durchsucht hatten. Krah und Bystron sagten die meisten Bühnenauftritte ab, Krah beschränkte die Werbung für sich und die AfD auf seine Social-Media-Kanäle. Zuletzt rechnete keiner mehr damit, dass Krah künftig noch eine wichtige Rolle spielen könnte.

Doch das deutliche Ergebnis vom Wahlabend könnte Krah für sich nutzen: Unter AfD-Verantwortlichen im Saal wird befürchtet, der entthronte Spitzenkandidat könnte darauf verweisen, dass das Ergebnis so schlecht nicht ist, es auch als seine Leistung betrachten und den Anspruch anmelden auf die Leitung der künftigen AfD-Delegation im Europaparlament oder einen ähnlichen Führungsposten. Zuletzt lief dieses Amt auf den Listendritten Aust zu, der noch junge, unverbrauchte Landtagsfraktionsvize aus Thüringen – ein enger Vertrauter von Björn Höcke, ein Sozialpolitiker mit einem Abschluss in Wirtschaftsgeografie. Aust war es, der zuletzt den Wahlkampf bestritt, der in den TV-Interviewrunden auftrat.

Am Montag wollen sich die Gewählten in einem Tagungsraum des Bundestags versammeln und sich als Abgeordnetengruppe gründen, den Vorsitz wählen.

Auf das Wohlwollen der anderen Rechtsparteien angewiesen

Die meisten in der AfD wollen Krah aus der künftigen Delegation auch deshalb draussen halten, weil die europäischen Partnerparteien Vorbehalte gegen ihn hegen. Die ID-Fraktion, der die AfD im Europaparlament bis zuletzt angehörte, hatte die AfD-Abgeordneten vor wenigen Wochen ausgeschlossen – weil Krah in einer italienischen Zeitung die Verbrechen der SS verharmloste. Insbesondere die mächtige französische Rechtspartei Rassemblement National mit ihrer Chefin Marine Le Pen war öffentlich auf Distanz zur AfD gegangen. Um Teil einer Fraktion zu werden, die im Parlament Gewicht hat, sind die AfD-Gewählten aber auf das Wohlwollen der anderen Rechtsparteien angewiesen, die Franzosen inbegriffen. Die Sympathien allein der FPÖ aus Österreich oder von Vlaams Belang aus den Niederlanden reichen dafür nicht aus. 0

Die Aufnahme des Listenzweiten Bystron stellt zumindest am Wahlabend in der AfD keiner infrage. Trotz staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen, trotz Berichten über aufgefundene Goldbarren und verschwundene Mobiltelefone. Alle blicken derzeit auf Krah.

Der Saal im Berliner Norden leert sich im Verlauf des Abends schnell. Die Parteichefs Weidel und Chrupalla entschwinden, auch Aust muss weg, die anderen Gewählten folgen. Wegen Krahs künftiger Rolle und seiner möglichen Ansprüche gibt es offenbar noch einigen Gesprächsbedarf. Es wird wohl eine lange Nacht.

