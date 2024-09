Dietmar Woidke schreibt ein weiteres Kapitel der erfolgreichen SPD-Geschichte in Brandenburg. Bild: keystone

Er pokerte hoch – dieser Mann besiegte die AfD in Brandenburg

Er hatte hoch gepokert, die eigene Zukunft mit einem Wahlsieg verknüpft. Dass die politische Wette von Dietmar Woidke aufging, hat Strahlkraft über Brandenburg hinaus.

Michael Schlieben, Martin Nejezchleba / Zeit Online

So viel Euphorie an einem Wahlabend gab es bei der SPD schon lange nicht mehr. Dass die SPD die nächste Brandenburger Landesregierung anführen würde, stand zwar schon länger fest. Zu deutlich lag sie vor der CDU, zu unangenehm ist allen anderen die AfD, schon vorher hatten sie eine Koalition mit ihr ausgeschlossen.

Auch dass die SPD eine grandiose Aufholjagd im Endspurt des Wahlkampfs hinlegen würde, hatte sich seit Wochen angedeutet. Im August sahen die Umfragen sie noch bei weniger als 20 Prozent. Aber dass sie an diesem Sonntag um 18 Uhr bei über 30 Prozent landen würde – mehr als doppelt so viel wie noch bei der Europawahl im Juni. Wer hätte das gedacht? Und das in einer Zeit, in der die SPD insgesamt nicht gerade von positiven Schlagzeilen verwöhnt ist, vorsichtig ausgedrückt.

Und trotzdem sind die sozialdemokratischen Anhängerinnen und Anhänger, die sich zur Wahlparty in der Potsdamer Innenstadt versammelt haben, um 18 Uhr noch nicht völlig sicher, ob sie sich wirklich freuen können – oder womöglich doch Zeuge einer Staats- oder zumindest Parteikrise werden. Dennoch ist der Jubel laut, Tränen der Erleichterung fliessen, ungläubiges Abklatschen und überdrehtes Auflachen erfüllen die Wahlparty.

Die Hochrisikowette

Am Ende wird es reichen, doch die Unsicherheit der vergangenen Wochen sitzt den Sozialdemokraten tief in den Knochen. Nicht zuletzt der Wahltag selbst, an dem bis zum frühen Nachmittag laut Frühprognosen noch knapp die AfD geführt hatte. Es war wie der Verlauf des ganzen Wahlkampfs im Kleinen, ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Zwar gelten die Frühprognosen als höchst unsicher, aber trotzdem stand in diesem Moment bereits «die Führungsfrage im Raum», wie ein einflussreicher Brandenburger Sozialdemokrat berichtet. Eine klar designierte Nummer zwei im Landesverband, ein natürlicher Nachfolger für Woidke also, gibt es nicht.

Dabei war diese Spannung eine Folge der Hochrisikowette von Dietmar Woidke selbst: Wenn die SPD nicht stärkste Partei würde, hatte er gesagt, wolle er als Ministerpräsident nicht mehr zur Verfügung stehen. Er, der mit Abstand beliebteste Politiker des Landes, hatte seine persönliche Zukunft unmittelbar mit der Platzierung seiner Partei verknüpft. Schon ein Zehntelprozent Vorsprung der AfD hätte seine Amtszeit demnach beendet – und mit ihm die gesamte SPD in die Bredouille bringen können, bis hin zur Bundes-SPD und dem Kanzler selbst.

Das war hoch gepokert – zu hoch, finden manche in der Berliner SPD-Führung. Er habe diese harte Bedingung nicht verstanden, sagte ein wichtiger Sozialdemokrat kürzlich. Manche Beobachter sprachen gar von Wähler-Erpressung, andere von der Haltung eines Zockers, die in der Politik nichts zu suchen habe. «Casino-Wahlkampf» nennen es manche in Potsdam: All in, rien ne vas plus. Und man ging davon aus, dass Woidke sich an diese Aussage halten würde. Ein Politiker, der so viel Wert auf Anstand und Authentizität legt, würde sich an sein prominentes Wahlversprechen gebunden fühlen.

Ungemein erfolgreich

Andererseits, das müssen Kritiker der CDU oder Grünen einräumen, erwies sich Woidkes Strategie als ungemein erfolgreich. Selbst Christdemokraten (wie Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer oder Altbundestagspräsidentin Rita Süssmuth) haben zuletzt zur Wahl von Woidke aufgerufen. Die SPD setzte voll auf den Effekt, den man auch aus früheren Landtagswahlen kennt: dass sich Anhänger der demokratischen Parteien am Ende doch hinter der aussichtsreichsten Kraft versammeln, bloss um einen Triumph der AfD zu verhindern.

Was der Gesamtlage im Land half, geriet für Woidkes bisherige Koalitionspartner zum grossen Nachteil, für CDU und Grüne. Beide haben etwa sechs Prozentpunkte im Vergleich zur Vorwahl verloren, beide sind auf den letzten Wahlkampfmetern förmlich nach unten durchgereicht worden. Die Grünen haben den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Sie klagten zuletzt über das «Foulspiel» der SPD, sich auf ihre Kosten als AfD-Verhinderer zu profilieren. «Jeder kämpft für sich allein», sagt dazu der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Ludwig Scheetz, auf der Wahlparty in Potsdam.

Wahlsieger in Brandenburg: Dietmar Woidke (Mitte). Bild: keystone

Woidke sieht es anders

«Man geht in Wahlkämpfe, weil man ein gutes Ergebnis für seine Partei erzielen will», sagt Woidke ZEIT ONLINE. Aber stört es ihn nicht, dass durch seine Zuspitzung neben der SPD auch die AfD zugelegt habe, während die anderen demokratischen Parteien stark verloren haben? Woidke sagt: «Dass wir uns am Ende in einem Zweikampf befunden haben», sei nicht seine Schuld und auch nicht vorhersehbar gewesen. Tatsächlich ist es nicht lange her, da lagen CDU und SPD noch etwa gleichauf.

Insgesamt ist der Tenor unter den Parteifreunden: Ohne die Zuspitzung von Woidke müsste man sich nun vermutlich mit der AfD als stärkste Kraft herumschlagen. Das würden doch auch Grüne und Christdemokraten nicht wollen.

Die SPD kann sich nun womöglich den Koalitionspartner aussuchen. Eventuell reicht es sogar für eine Zweierkoalition mit der CDU. Das wäre vielen Sozialdemokraten die liebste Variante. Woidke sagt, er werde als Erstes der CDU Verhandlungen anbieten. Aber auch für ein Bündnis mit dem BSW, das mit Robert Crumbach von einem früheren Sozialdemokraten geführt wird, wären die Hürden wohl nicht unüberwindbar.

Gegen die Ampel gewinnt man Wahlen

Berliner Prominenz ist auf der Potsdamer SPD-Party nicht zu sehen, obwohl die gerade mal eine gute halbe Autostunde vom Willy-Brandt-Haus entfernt stattfindet. Die Parteiführung, aber auch der Kanzler wissen, dass es bei dieser Wahl für sie wenig zu gewinnen gibt. Woidke und sein Landesverband hatten sich stark von der Ampel distanziert. Ihr Wahlsieg ist kein Verdienst der Bundes-SPD. Er ist trotz und gegen sie erfolgt.

Gegen die Ampel gewinnt man Wahlen, selbst wenn man aus derselben Partei stammt.

So könnte eine Lehre dieses Wahlabends lauten. Woidke könnte Schule machen. Aber so gesehen, ist es ein Glück für Olaf Scholz, dass bis auf die (eher unbedeutende) Bürgerschaftswahl in Hamburg regulär keine Wahl mehr bis zur Bundestagswahl im September 2025 ansteht.

