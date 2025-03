Russische Soldaten der Spezialeinheit Espanola im Jahr 2023. Bild: www.imago-images.de

Aufwind durch Ukraine-Krieg: Russlands rechtsextreme Renaissance

Lange waren Neonazigruppen von der politischen Oberfläche Russlands verschwunden. Der Krieg gegen die Ukraine verleiht ihnen neuen Aufwind. Die Staatsmacht profitiert.

Anastasia Tikhomirova / Zeit Online

Vermummte Männer stürmen, mit Kalaschnikows bewaffnet, ein von Migranten frequentiertes Café in einem Vorort von Moskau. Wer die russische Staatsbürgerschaft habe, solle die Hand heben, brüllt einer von ihnen, zu hören in einem YouTube-Video. «Es sind nur zwei», sagt ein weiterer Vermummter. Die Männer sind nicht Polizisten, sondern Mitglieder der Russischen Gemeinschaft – der grössten rechtsextremen Organisation in Russland. Ihre aktiven Mitglieder, Tausende, organisieren sich in regionalen Gruppen in ganz Russland. In ihren Videos und Beiträgen verkünden sie, russische Städte «von Migranten säubern» zu wollen. Dafür organisieren sie sogenannte Razzien in Cafés, Migrationszentren und Moscheen und patrouillieren abends durch die Strassen, um Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis festzusetzen und sie der Polizei zu übergeben. Immer wieder stürmen Mitglieder der Vereinigung auch queere Clubs und verprügeln deren Besucher.

Rund 650'000 Menschen folgen ihnen auf Telegram, auf YouTube haben sie mehr als eine Million Abonnenten. Das auf rechte Gewalt spezialisierte russische Analysezentrum Sowa hat im vergangenen Jahr mindestens 136 solcher als Selbstjustiz klassifizierten Angriffe auf Migranten und LGBT-Personen durch organisierte rechtsradikale Gruppen registriert.

Probleme mit den Behörden müssen die Rechtsextremen nicht fürchten. Der Chef des föderalen Ermittlungskommitees Alexander Bastrykin, ein Jugendfreund von Wladimir Putin, soll zum Beispiel mehrfach eine Strafverfolgung der rechtsextremen Gruppe nach Angriffen auf Migranten verhindert haben, berichtete kürzlich die Moskauer Zeitung Kommersant.

Die Russische Gemeinschaft ist nur eine von vielen rechtsextremen Gruppen, die ihren Einfluss in den vergangenen Jahren vergrössern konnten. Zwar behaupten Wladimir Putin und Russlands Staatsmedien immer wieder, in der Ukraine gegen ein Naziregime zu kämpfen. Tatsächlich aber setzt der russische Staat selbst Rechtsextreme wie die Russische Gemeinschaft für ihre eigenen Zwecke ein.

Unter der Obhut der russisch-orthodoxen Kirche kämpft etwa die rechte Gruppe Sorok Sorokow gegen die angeblich drohende Islamisierung Russlands: Die Hunderten Mitglieder demonstrieren gegen den Bau von Moscheen in russischen Städten wie Moskau, Krasnodar oder Rostow am Don und greifen Aktivisten an, die sich gegen den Neubau von Kirchen aussprechen. Andere Gruppen, wie die rechtsextreme Espanola oder Russitsch, sind dem Militär unterstellt und kämpfen direkt an der Front gegen die Ukraine. Ihre Mitglieder rekrutiert Espanola unter gewaltbereiten Hooligans. Das Geld für diesen Einsatz stammt zumindest in Teilen von der staatlichen Eisenbahn RZD und den kremltreuen Oligarchen Arkadi und Boris Rotenberg, wie das russische Investigativportal iStories vor Kurzem aufdeckte.

Nationalistische Trendumkehr

Der staatlich geförderte Rechtsruck dringt bis in den Kern der russischen Gesellschaft. Nach Angaben des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Lewada hat sich die Zahl der Russen, die etwa den Zustrom von Einwanderern als besorgniserregendes Problem betrachten, seit 2022 von 16 auf 33 Prozent mehr als verdoppelt. Die Zahl der Russen, die Zentralasiaten nur vorübergehend oder gar nicht mehr ins Land lassen wollen, ist von 42 auf 56 Prozent gestiegen.

Und das, obwohl die Zahl der neuen Einwanderer im vergangenen Jahr mit 560'000 auf den niedrigsten Stand seit 2013 gesunken ist. Die meisten von ihnen kommen aus zentralasiatischen Ländern wie Usbekistan und Tadschikistan, und wollen in Russland arbeiten. Eine Studie des Sozialinstituts der Russischen Akademie der Wissenschaften ergab, dass etwas mehr als die Hälfte der Befragten glauben, Russland sei in erster Linie ein Staat der ethnischen Russen. 42 Prozent halten Russen für «klüger und talentierter» als andere ethnische Gruppen im Land. Dieser Rassismus hat zur Folge, dass auch die Gewalt gegen Migranten zunimmt. Das Analysezentrum Sowa registrierte für das gesamte Jahr 2024 260 schwere gewalttätige Angriffe aus dem rechtsextremen Spektrum, darunter einen Mord und einen Mordversuch. Im Jahr zuvor zählte Sowa russlandweit 124 Angriffe und drei Morde.

Der seit drei Jahren laufende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine trägt laut Experten massgeblich zu dieser Entwicklung bei. «Die tägliche Kriegspropaganda fördert die Gewaltbereitschaft innerhalb der Gesellschaft», sagt der Politikwissenschaftler Temur Umarow vom Carnegie Russia Eurasia Center in Berlin. «Sie hat die Entmenschlichung bestimmter, nicht nur in der Ukraine lebender Menschengruppen und das Sprechen von einer angeblichen Überlegenheit ethnischer Russen normalisiert.»

Zu den Opfern gehören nicht nur Migranten, sondern auch russische Staatsbürger, welche den mehr als 150 indigenen Völkern in Russland angehören. Die Angreifer wiederum gehören meist zu einer jungen Generation gewaltbereiter Neonazis, die sich in ihrem Auftreten an den Nazi-Skinheads der Nuller- und Zehnerjahre orientiert.

In den 2000er-Jahren hatte die rassistische Gewalt in Russland ihren bisherigen Höhepunkt. Etwa 65'000 Nazi-Skinheads waren damals aktiv. Der Nationalismusforscher Richard Arnold von der Muskingum University in Ohio, USA, bezeichnete Russland 2006 als «das gefährlichste Land der Welt für rassistische Gewalt». Amnesty International zählte mindestens 458 rechtsextreme Morde und Tausende Verletzte in den Jahren 2000 bis 2017. Zum Vergleich: In Deutschland zählt man seit 1990 bis heute etwa 220 Tote durch rechte Gewalt.

Anders als heute befand sich die Szene in den 2000er-Jahren allerdings in radikaler Opposition zur Moskauer Staatsgewalt. Erst nach der Ermordung des Moskauer Richters Eduard Tschuwaschow im Jahr 2010, der mehrere russische Neonazis wegen Mordes und schwerer Körperverletzung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, fingen die Behörden an, verstärkt gegen Neonazis vorzugehen. Daraufhin verbot der Staat in kurzer Zeit zahlreiche rechtsextremen Organisationen, inhaftierte Tausende ihrer Mitglieder, während ein Teil von ihnen ins Exil ging oder untertauchte. Einige Neonazis wurden später Beamte der Polizei oder der Nationalgarde. Die Zahl schwerer Übergriffe von Neonazis sank in den 2010er Jahren allmählich auf unter 100 im Jahr.

Doch heute erlebt dieser militante Rechtsextremismus in Russland wieder eine Renaissance. Diesmal aber nicht mehr als Opposition, sondern als Stütze des Regimes von Wladimir Putin. Ein wichtiger Katalysator dieses Prozesses war, neben dem russischen Angriffskrieg, auch der islamistische Terroranschlag im März 2024 in der Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau. Vier Terroristen aus dem zentralasiatischen Tadschikistan ermordeten 144 Konzertbesucher. Es war der grösste und blutigste Anschlag in Russland seit zwei Jahrzehnten.

Russische Neonazis riefen daraufhin in zahlreichen Telegram-Gruppen dazu auf, Menschen aus Zentralasien anzugreifen und migrantische Geschäfte zu boykottieren. Der russische Staat reagierte auf den Anschlag mit einer deutlich repressiveren Migrationspolitik. Von Januar bis Oktober 2024 wurden 149'200 ausländische Staatsangehörige aus Russland ausgewiesen, abgeschoben oder in ihr Herkunftsland zurückgeschickt, fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor.

Insgesamt verabschiedete die russische Staatsduma nach dem Terroranschlag 14 neue migrationspolitische Gesetze. Ausländische Staatsbürger, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, werden nun beispielsweise in einem Register aufgeführt. Das soll Abschiebungen vereinfachen. Ausserdem sind nun Ausweisungen von Menschen mit abgelaufenen Aufenthaltsdokumenten auch ohne Gerichtsbeschluss möglich.

«Prozess der legalen Diskriminierung»

Um den Zustrom von Einwanderern zu begrenzen, haben mehrere Regionen parallel dazu Berufsverbote für Migranten in bestimmten Tätigkeitsfeldern verhängt. In mindestens 19 Regionen dürften Menschen ohne russischen Pass nicht mehr als Taxifahrer arbeiten. Im Dezember 2024 hat die Regierungspartei Einiges Russland ein Einschulungsverbot für Kinder verhängt, wenn sie keine Prüfung über die russische Sprache ablegen. Auch wurde der Familiennachzug für Arbeitsmigranten verboten.

«Unter dem Banner der Terrorismusbekämpfung und der Wahrung der Rechte der 'einheimischen' Russen hat der Kreml nichts weniger als einen Prozess der legalen Diskriminierung in Gang gesetzt», sagt der Politikwissenschaftler Temur Umarow. Auf populistische, migrationsfeindliche Rhetorik sei laut Umarow schon immer zurückgegriffen worden, um sich beispielsweise vor Wahlen politisches Kapital zu erarbeiten. Der Kreml bediene sich dieser Rhetorik auch, weil er dadurch die gesellschaftliche Unterstützung des Regimes und des Krieges gegen die Ukraine stärken könne.

Den Krieg gegen die Ukraine nutzen russische Behörden gleichzeitig als eine Art Drohkulisse gegenüber Einwanderern. So behauptete der Chef der russischen Ermittlungsbehörde Alexander Bastrykin auf einer Pressekonferenz im August, seine Beamten hätten bei Razzien mittlerweile 30'000 Neubürger aufgegriffen, die sich nicht beim Einberufungsamt gemeldet hätten. Mindestens 10'000 seien so an die Front geschickt worden. Zwar lassen sich diese Behauptungen nicht überprüfen. Das Vorgehen bezeichnete Bastrykin jedoch als «einen Trick», damit die «Einwanderer Russland langsam wieder verlassen».

Seine Taktik geht auf. Zwar befinden sich Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan in einer postkolonialen, wirtschaftlichen Abhängigkeit zu Russland, das andersherum dringend auf bis zu 10 Millionen ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist. Dennoch nimmt die Arbeitsmigration nach Russland aufgrund der neuen Gesetze und Übergriffe stetig ab. Beispielsweise sank die Zahl der Arbeitsmigranten aus Tadschikistan im ersten Halbjahr 2024 um 16 Prozent auf etwa 392'000. Die Zahl usbekischer Gastarbeiter in Russland hat sich in den letzten Jahren von vier auf eine Million verringert. Zentralasiatische Regierungen versuchen, neue bilaterale Migrationsabkommen mit anderen Staaten zu schliessen, darunter auch Deutschland. Die Regierungen von Tadschikistan und Kirgisistan raten ihren Bürgern gar von Reisen nach Russland ab.

Eine migrationspolitische Lockerung hat der russische Präsident 2024 allerdings unternommen. Er unterzeichnete ein Gesetz, das all jenen erleichtert, die russische Staatsbürgerschaft zu erlangen, die nicht mit der «neoliberalen Ideologie» des Westens einverstanden sind: Russe sei nach seinem Verständnis jeder, der dem Kreml gegenüber loyal ist.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.