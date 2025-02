Migranten wurden von der Grenzkontrolle in Texas aufgegriffen. Bild: keystone

So will die Trump-Regierung minderjährige Migranten aufspüren und abschieben

Die US-Regierung will die Abschiebung unbegleiteter Migrantenkinder vorantreiben. Die zuständige Behörde hat dafür ein neues Konzept entwickelt.

Verena Harzer / Zeit Online

Die US-Regierung unter Donald Trump will Hunderttausende minderjährige Migranten im Land aufspüren und möglichst abschieben. Dazu hat die Behörde ICE (Immigration and Customs Enforcement) ein Konzept mit vier Phasen entwickelt, das der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag vorlag.

Demnach sollte die erste Planungsphase bereits am 27. Januar beginnen. Wann die Umsetzung beginnt, lässt der Plan der ICE offen. Die Minderjährigen sollen dann aufgefordert werden, vor einem Einwanderungsgericht zu erscheinen. Wenn bereits ein entsprechender Beschluss vorliegt, sollen sie direkt abgeschoben werden.

Nach dem ICE-Memo werden die Gesuchten in drei Gruppen eingeteilt: «Fluchtgefahr», «Gefahr für die öffentliche Sicherheit» und «Grenzsicherheit». Die zuständige Heimatschutzbehörde und das ICE haben auf eine Anfrage von Reuters nicht reagiert.

