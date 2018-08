300 Kilometer östlich von Rom – Erdbeben der Stärke 5,1 erschüttert Italien

Die Stimme für die Ewigkeit ist verstummt

«Wer sich je die Frage gestellt hat, was Soul eigentlich bedeutet, braucht sich nur Aretha Franklin anzuhören», schrieb Nelson George, einer der bedeutendsten Musikkritiker der USA. Aretha Franklin war die unbestrittene«Queen of Soul» und wurde in den bewegten Jahren der Bürgerrechtsbewegung zu einer Identifikationsfigur. Dabei war sie eigentlich völlig unpolitisch, sang und in ihren Lieder nur von Herzensangelegenheiten. Aber wie! Wie keine andere vermochte sie mit ihrer Art und ihren …