«Hilfe, meine Katze vibriert!» – 20 skurrile Fragen von Menschen mit Haustieren

Bevor du dir ein Haustier zulegst, solltest du dich gründlich über dessen Bedürfnisse informieren. Hätte das mal jemand diesen 20 Leuten gesagt ...

Seltsam ...

Bild: Shutterstock

«Katze will immer raus, wenn das Müllauto kommt? Woran kann das liegen?» gutefrage.net

Es ist halt nicht immer einfach, Redewendungen zu erkennen

Bild: shutterstock

«Haben Katzen wirklich sieben Leben oder ist das nur so eine Redewendung?» gutefrage.net

Aber die ertrinken doch!

Bild: shutterstock

«Kann man Goldfische in der Badewanne schwimmen lassen, nur für ein paar Minuten?» gutefrage.net

Und was nimmst du?

Bild: Shutterstock

«Klingt vielleicht bescheuert, aber ein Kollege von mir hat eine Katze und konsumiert regelmässig Amphetamin. Ich mache mir deswegen Sorgen. Meine Frage ist, ob sich das beim Streicheln der Katze über den Schweiss auf sie übertragen kann und ob man sie ihm nicht abnehmen sollte?» gutefrage.net

Vielleicht mit aus- und wieder einschalten?

Bild: AP/AP

«Kätzchen ist vier Tage alt und hat Schluckauf. Wie kann man das beheben?» gutefrage.net

Wie wär's, wenn du das nächste Mal auf Papier malst?

Bild: Shutterstock

«Mein Hund hat viele Flecken (Edding, Rotwein). Kann ich seine Haare färben?» gutefrage.net

Plötzlicher Herzstillstand

Bild: Shutterstock

«Erschrecken sich Haustierbesitzer beim Schlafen vor ihren Tieren?» gutefrage.net

Naja, sie atmen ja schliesslich auch Staub ein

Bild: Shutterstock

«Haben andere Tiere auch Popel?» gutefrage.net

Ein bisschen vielleicht.

Bild: Shutterstock

«Ist es seltsam, dass ich meine Katze gerne als Kopfkissen benutze? Naja, meiner Katze gefällt es und mir auch. Aber ist das nicht irgendwie komisch?» gutefrage.net

Hmm, ich weiss nicht. Vermieten?

Bild: shutterstock

«Wenn man ein Haustier hat und man in den Urlaub fliegt oder fährt, was muss man dann mit dem Haustier anfangen?» gutefrage.net

Die bessere Frage wäre: Wieso hat sie das gemacht?

Bild: Shutterstock

«Ist es schlimm, wenn eine Katze Muttermilch von einer Frau getrunken hat?» gutefrage.net

Das ist eine unglaublich wichtige Frage

Bild: Shutterstock

«Kann ein Hamster pupsen? Weil manche sagen ja und andere nein.» gutefrage.net

Er wollte nur beim Anstarr-Wettbewerb gewinnen.

Bild: Shutterstock

«Warum blinzeln Hamster nicht?» gutefrage.net

Da fragt man sich, ob wirklich nur die Katze gekifft hat

Bild: DPA dpa

«Stimmt es, dass Katzen für immer stoned bleiben? Naja, ich habe gehört, sollte eine Katze irgendwie bei Herumstreunen THC-haltigen Qualm einatmen (absichtlich oder nicht) oder beim Genuss von irgendwelchen THC- haltigen Backwaren, oder sonst irgendwie damit in Berührung gekommen ist, kommt sie nie wieder runter. Weil Katzen kein Organ haben, das THC abbaut. Stimmt das, dass die Katzen für immer high bleiben?» gutefrage.net

Viel über Katzen scheint dieser Fragesteller nicht zu wissen

Bild: shutterstock

«Katze vibriert! Sollte ich zum Tierarzt? Ich habe mir letztens eine Katze gekauft und immer wenn ich sie streichle oder sie einschlafen will, macht sie so komische Vibriergeräusche. Das macht mir unheimlich Angst. Sollte ich zum Tierarzt? Oder was denkt ihr? Bin um jede Antwort froh.» gutefrage.net

Doch doch, gute Idee

Bild: DPA

«Wie kann man am besten Katze und Maus zusammenführen? Wie schaffe ich es, ohne das die Katze die Maus frisst?» gutefrage.net

Miaaauuu? Miau? Mi-a-u?

«Können Katzen Deutsch? Meine Mutter redet immer mit meiner Katze, aber nicht auf Miau sondern auf Deutsch. Versteht sie das? Sie fragt zum Beispiel ‹na gut geschlafen?› oder ‹auch schon wach?› oder ‹geht es dir gut?›. Und sie macht immer ‹raww›. Auch sagt sie oft ‹Herr Nagel komm›, wobei Herr Nagel der Name ist. Kann man irgendwie das Miau lernen, also teilweise, was sie dann verstehen würde? Danke für die Antworten.» gutefrage.net

Das war hoffentlich ein Scherz.

Bild: Shutterstock

«Was tun, wenn die Katze gerade am ersticken ist? Bitte schnell antworten, es ist dringend!» gutefrage.net

Und das auch.

Bild: Shutterstock

«Die Katze, die ich überfahren habe, läuft rum und hat aufgehört mit den Geräuschen. Ich hab ihr Milch angeboten. Sie trinkt ein bisschen und hüpft die Ganze Zeit. Soll ich trotzdem den Tierarzt rufen?» gutefrage.net

Irgendwelche Hundekenner hier?

Bild: Shutterstock

«Auch wenn es wie ein Witz klingt, aber: Mein Hund trinkt gerne Alkohol. Am liebsten Wein und Bier. Ich weiss gar nicht mehr, wie wir das herausgefunden haben. Keine Sorge liebe Tierschützer: Wir schütten ihm nicht Wein oder Bier in den Trinknapf. Meine Frage ist, warum tut er das? Ich hätte nie gedacht, dass er sauren Wein aufleckt. Ich dachte immer, der Alkohol beisst den Tieren in der Nase. Wieso tut mein Cocker Spaniel das dann? Es würde mich brennend interessieren! Danke an alle Hundekenner!»

