Vermisster Kater kehrt nach 10 Jahren schwer verletzt zu seiner Familie zurück

«Sein Verschwinden war ein traumatisches Erlebnis für uns», schreibt Jennifer Thompson auf GoFundMe. 2004 hatte Jennifer ein kleines Kätzchen in ihr Herz geschlossen. Sie taufte den kleinen Kater auf den Namen Pilot. «Sie war eine sehr spezielle Katze, welche meine Kinder liebte, gerne mit Wasser spielte und uns wie ein Hund überallhin folgte.»

Doch als Pilot drei Jahre alt war, geschah das Tragische: Der junge Kater verschwand. Die Familie war tief erschüttert, suchte Tag und Nacht nach ihrem flauschigen Familienmitglied, doch Pilot blieb wie vom Erdboden verschluckt. Obwohl der Kater gechippt war und ein Halsband mit seinem Namen trug, tauchte er einfach nicht mehr auf.

Trotzdem gab die Familie Thompson die Hoffnung nie auf, dass Pilot eines Tages wieder auftauchen würde. Und tatsächlich: Zehn Jahre nach seinem Verschwinden kriegt Jennifer einen Anruf von einem Tierkrankenhaus in Kalifornien. Pilot war wieder aufgetaucht.

«Stellt euch unseren Schock und die Überraschung vor als Pilot Jahre nach seinem Verschwinden wieder aufgetaucht war.»

Doch der Tierärztin hat nicht nur gute Nachrichten für die Familie Thompson. In Kalifornien hatten zu dieser Zeit mehrere Waldbrände gewütet und im Zuge dessen war auch Pilot in die Flammen geraten. Als Samariter den Kater fanden, litt er unter schweren Verbrennungen, war abgemagert und dehydriert.

Jennifer war mit ihrer Familie inzwischen nach Colorado gezogen, was über 1200 Kilometer von Kalifornien entfernt ist. Doch Jennifer zögerte keine Sekunde. Sie setzte sich ins nächste Flugzeug und flog zu ihrem geliebten Kater.

«Er schlief in seinem Käfig als ich im Tierspital ankam. Doch kaum hatte er meine Stimme gehört, hob er seinen Kopf und drehte sich zu mir um. Ich konnte es kaum glauben und musste anfangen zu weinen. Nach all den Jahren hatte er mich nicht vergessen.»

Pilot war in ein Buschfeuer geraten und hatte schwere Verbrennungen am ganzen Körper. Vor allem seine vier Pfoten waren arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Er muss unglaublich gelitten haben, berichtet Jeniffer. Trotzdem hatte der Kater seinen Lebenswillen nie verloren. Rund zwei Wochen hatte er sich durchgeschlagen, bis die Helfer ihn fanden.

Nach der Wiedervereinigung nahm Jennifer ihren geliebten Kater mit zu ihrer Schwester, wo die beiden die nächsten Tage wohnten. Sie ging nur noch ins Tierkrankenhaus, um die Bandagen von Pilot wechseln zu lassen. Schon bald bekam Pilot vom Tierarzt die Erlaubnis zu Fliegen. So ging es zurück nach Colorado, wo Jennifers Tochter den geliebten Kater bereits erwartete.

«Meine Tochter war acht Jahre alt als Pilot verschwand. Sie ist eine Katzenperson, genau wie ich, und hat unter Pilots verschwinden jahrelang gelitten. Sie hatte Albträume – der Gedanke, was Pilot passiert sein könnte, machte sie fertig.»

Kaum erblickte Pilot die inzwischen 18-jährige Tochter, fing er an zu schnurren, erzählt Jennifer weiter.

«Das bedeutet mir einfach so viel. Unsere Katze ist hier. Wir tun einfach alles, was wir nur können, um ihr beim Heilungsprozess zu helfen. Pilot und meine Tochter sind einfach nur glücklich. Auch wenn ich traurig bin, dass wir so viel Zeit mit ihm verloren haben, bin ich dankbar für die Zeit, die wir nun noch mit ihm haben. Wir werden jede Minute mit ihm geniessen.»

