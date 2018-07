Katze

Dinge, die du mit deiner Katze nicht machen kannst



10 Dinge, die du in der Gegenwart deiner Katze unmöglich machen kannst

Mit einer Katze ist alles schöner? Nicht ganz! Denn so toll unsere Samtpfoten auch sind – in ihrer Gegenwart wird so manches ganz schön kompliziert!

In Ruhe essen

«Oh! Teller mit Essen! Ich darf bestimmt da hineinklettern, oder?»

Eine schöne Hauseinrichtung haben

Denn sie sind auch der Grund, warum wir das mit den wunderschönen Vorhängen längst aufgegeben haben.

Füsse ausstrecken

Wer jagt schon Mäuse, wenn es Füsse gibt?

Ein Wasserglas unbeaufsichtigt lassen

«Ich dachte, wir sind beste Freunde und teilen alles?»

Oder Papier einfach liegenlassen

«Rechnungen? Tut mir leid, die Katze hat sie alle gefressen!»

Die Sache mit dem Toilettenpapier

Darüber reden wir erst gar nicht ...

Versuchen, nicht über (d)eine Katze zu stolpern

«Jetzt ja nicht über die Katze stolpern. Nicht über die Katze stolpern. Nicht über die Katze stol... OH NEIN!!!»

Die Bettwäsche wechseln

«Ich gehe nur kurz die Bettwäsche wechseln. Bin in zwei Stunden wieder zurück!»

Ausschlafen

«Ich war heute richtig faul und habe bis in den Nachmittag hinein geschlafen!» – Kein Katzenbesitzer. Niemals.

Unglücklich sein

Weil Katzen einfach glücklich machen.

Manchmal hat man es als Katzenbesitzer ganz schön schwer. Weshalb? Deshalb!

Der Erzfeind dieser Katze ist ein Besen Video: watson

